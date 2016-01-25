[Индекс номера 166 (26.10.2018)]



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Гори, гори ясно

В Заполярном филиале «Норникеля» провели конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший наставник по профессии — ламповщик». Состязания собрали девять участниц практически со всех рудников. Как и прежде, конкурс состоял из двух этапов — практического и теоретического.



К работе готовы Хороший стимул Корпоративные конкурсы по различным профессиям в рамках проекта «Академия наставников» в компании проходят регулярно — примерно десять раз в год. Прошедший конкурс стал завершающим в этом сезоне. По словам Алены Шукшиной, куратора «Академии наставников», ведущего специалиста управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля», в предыдущий раз состязания среди ламповщиц проводились в 2015 году, а впервые — в 2012–м. Таким образом, отмечает она, в среднем конкурс по определенной профессии проводится каждые три года. Это необходимо для того, чтобы оценить кадровый потенциал той или иной профессии. По традиции конкурс начался с инструктажа и жеребьевки. Во время практического этапа, который прошел на руднике «Октябрьский», участницам необходимо было определить характеристику зарядной станции и специального шахтерского светильника и его составных деталей, как можно быстрее поставить на зарядку пять светильников, рассказать о действиях в нештатной ситуации, а также продемонстрировать на манекене навыки оказания первой медицинской помощи. Члены конкурсной комиссии особое внимание уделяли соблюдению правил охраны труда и промышленной безопасности. Теоретическая же часть конкурса прошла на механическом заводе. Тест содержал 20 вопросов, на которые требовалось ответить в течение 20 минут. Порядок – прежде всего Александр Аксёнов, заместитель главного инженера по вентиляции — начальник подземного участка вентиляции рудника «Октябрьский», наставник–эксперт конкурса: – Несмотря на то что практически все девушки участвуют в конкурсе впервые, они продемонстрировали достойный уровень подготовки, что неудивительно — руководители направили на конкурс лучших своих работников. И все же кое–какие замечания у нас остались: например, не все смогли убедительно рассказать о правилах оказания первой медицинской помощи. Но работу свою участницы знают, а наши конкурсы — это дополнительный стимул для их профессионального роста. Помимо того, нам важно регулярно напоминать работникам о технике безопасности, которой в компании уделяется огромное внимание. Оказание первой медицинской помощи Есть контакт! Со стороны может показаться, что работа ламповщиц ничем не примечательна, но это не так. Как и в любой другой горняцкой профессии, ламповщица, или как ее раньше называли — зарядчица, обязана быть внимательной и ответственной. Ведь кто, если не она (чаще всего в этой профессии работают именно женщины) должна первой заметить неисправность светильника или самоспасателя? Кто первым будет бить тревогу, если горняк вовремя не поднимется на поверхность? Правильно, тоже она. – У нас есть неписаное правило: никогда не грубить ребятам, которые спускаются под землю, оставаться приветливыми, улыбаться, пожелать им хорошей смены, — говорит Елена Епифанцева, представлявшая на конкурсе рудник «Скалистый». Она потомственная горнячка — отец Елены практически всю жизнь проработал на руднике, братья и сестра тоже трудятся под землей. Вот и она пошла по их стопам и уже шесть лет работает на градообразующем предприятии. – По сравнению с практической частью состязаний теория выглядит сложнее. Что мешало — так это волнение, ведь одно дело — изо дня в день выполнять действия, которые оттачиваешь годами, и совсем другое — справляться с заданиями под присмотром конкурсной комиссии, — добавила конкурсантка. Победитель конкурса Татьяна Цимбалюк А вот коллега Елены по цеху Татьяна Цимбалюк, работница рудника «Октябрьский», напротив, никакого волнения не испытывала, даже несмотря на то, что по жребию выступала первой. В итоговом протоколе именно она фигурировала в качестве победителя. – Я боюсь ожидания, поэтому когда узнала, что выйду первой, обрадовалась, — признается Татьяна. — Физически наша работа не такая уж и легкая, как думают некоторые. Но со временем, а в профессии я уже десять лет, привыкаешь ко всему. О выборе профессии я не жалею и сегодня настраивалась только на победу. А вообще, хорошо, что проводятся такие конкурсы, они очень помогают в дальнейшей работе. Первое место в конкурсе заняла Татьяна Цимбалюк, второе — Наталья Мезенцева (рудник «Комсомольский»), третье — Ирина Чичмеджи («Октябрьский»). Помимо дипломов и всеобщего признания участницы также получили денежные премии — 50, 30 и 20 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Михаил Туаев Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Корпоративные конкурсы по различным профессиям в рамках проекта «Академия наставников» в компании проходят регулярно — примерно десять раз в год. Прошедший конкурс стал завершающим в этом сезоне. По словам, в предыдущий раз состязания среди ламповщиц проводились в 2015 году, а впервые — в 2012–м. Таким образом, отмечает она, в среднем конкурс по определенной профессии проводится каждые три года. Это необходимо для того, чтобы оценить кадровый потенциал той или иной профессии.По традиции конкурс начался с инструктажа и жеребьевки. Во время практического этапа, который прошел на руднике «Октябрьский», участницам необходимо было определить характеристику зарядной станции и специального шахтерского светильника и его составных деталей, как можно быстрее поставить на зарядку пять светильников, рассказать о действиях в нештатной ситуации, а также продемонстрировать на манекене навыки оказания первой медицинской помощи. Члены конкурсной комиссии особое внимание уделяли соблюдению правил охраны труда и промышленной безопасности. Теоретическая же часть конкурса прошла на механическом заводе. Тест содержал 20 вопросов, на которые требовалось ответить в течение 20 минут.– Несмотря на то что практически все девушки участвуют в конкурсе впервые, они продемонстрировали достойный уровень подготовки, что неудивительно — руководители направили на конкурс лучших своих работников. И все же кое–какие замечания у нас остались: например, не все смогли убедительно рассказать о правилах оказания первой медицинской помощи. Но работу свою участницы знают, а наши конкурсы — это дополнительный стимул для их профессионального роста. Помимо того, нам важно регулярно напоминать работникам о технике безопасности, которой в компании уделяется огромное внимание.Со стороны может показаться, что работа ламповщиц ничем не примечательна, но это не так. Как и в любой другой горняцкой профессии, ламповщица, или как ее раньше называли — зарядчица, обязана быть внимательной и ответственной. Ведь кто, если не она (чаще всего в этой профессии работают именно женщины) должна первой заметить неисправность светильника или самоспасателя? Кто первым будет бить тревогу, если горняк вовремя не поднимется на поверхность? Правильно, тоже она.– У нас есть неписаное правило: никогда не грубить ребятам, которые спускаются под землю, оставаться приветливыми, улыбаться, пожелать им хорошей смены, — говорит. Она потомственная горнячка — отец Елены практически всю жизнь проработал на руднике, братья и сестра тоже трудятся под землей. Вот и она пошла по их стопам и уже шесть лет работает на градообразующем предприятии.– По сравнению с практической частью состязаний теория выглядит сложнее. Что мешало — так это волнение, ведь одно дело — изо дня в день выполнять действия, которые оттачиваешь годами, и совсем другое — справляться с заданиями под присмотром конкурсной комиссии, — добавила конкурсантка.А вот коллега Елены по цеху, напротив, никакого волнения не испытывала, даже несмотря на то, что по жребию выступала первой. В итоговом протоколе именно она фигурировала в качестве победителя.– Я боюсь ожидания, поэтому когда узнала, что выйду первой, обрадовалась, — признается Татьяна. — Физически наша работа не такая уж и легкая, как думают некоторые. Но со временем, а в профессии я уже десять лет, привыкаешь ко всему. О выборе профессии я не жалею и сегодня настраивалась только на победу. А вообще, хорошо, что проводятся такие конкурсы, они очень помогают в дальнейшей работе.

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