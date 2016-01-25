[Индекс номера 166 (26.10.2018)]



Есть повод!

Школа вдохновения

В этом году дополнительное образование в России отмечает свое столетие. В Норильске работает пять учреждений допобразования, в их числе и Дворец творчества детей и молодежи, самый крупный по количеству воспитанников. Там обучаются 2000 детей.



Первым государственным учреждением дополнительного образования стала созданная в 1918 году в Сокольниках станция юных любителей природы. С тех пор это направление работы с детьми развивалось очень активно, а в 1925 году в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Сегодня учреждений дополнительного образования по стране тысячи, и норильчане, надо сказать, занимают среди них достойное место. Летопись Дворца творчества детей и молодежи начинается с 1970 года. Правда, тогда он носил другое название — открывалось учреждение как Дом пионеров, который первоначально занимал всего несколько комнат в помещении на улице Комсомольской, 10. Пионерский период в истории Дворца — это развитие кружковой работы, коллективно–творческие дела, выезды в тундру, походы. Из документов того времени видно, что Дом пионеров играл заметную роль в жизни города. В 1980–е годы на тот момент уже Дворец пионеров продолжал плодотворно работать. Традиционными мероприятиями в его программе были городские соревнования по гражданской обороне, фестиваль искусств «Тебе, Родина, наши таланты», неделя музыки для детей и юношества, смотр школ и внешкольных учреждений «Юные натуралисты и техники — Родине», городская военно–спортивная игра «Зарница». Немало внимания уделялось пропаганде безопасности дорожного движения. С большим успехом проходили выставки детского творчества, краевой конкурс на лучшее туристическое путешествие школьников, дни знаний. С 1991 года начинается новая страница в истории Дворца: он переехал в собственное помещение на улицу Комсомольскую, 12, и стал называться Дворец творчества детей и юношества. Несмотря на смену названий, места прописки, самое главное оставалось неизменным — здесь всегда царит атмосфера творчества, добра и созидания. Ежегодно более двух тысяч воспитанников приходят во Дворец, чтобы найти свое призвание и сделать первые шаги к будущей профессии. В этом им помогают талантливые педагоги. Выпускники Дворца — по многолетним наблюдениям — более успешны в жизни, выбирают интересные профессии. На протяжении многих лет Дворец творчества детей и молодежи, так сегодня называется учреждение, возглавляет Людмила Фокшей, заслуженный педагог Красноярского края, отличник народного просвещения, творческая, инициативная личность, настоящий лидер. Обучение во Дворце проходит по разным направлениям, выбор большой: декоративно–прикладное творчество, вокал, хореография, ИЗО, театральное искусство, компьютерные технологии, техническое творчество, фольклор, английский язык, краеведение, спортивная борьба, игра на инструментах, журналистика, историческая реконструкция, раннее эстетическое развитие. Появляются новые направления, например, робототехника, легоконструирование. Для самых юных воспитанников Дворца с 1999 года работает школа раннего эстетического развития «Кроха». С 2010 года одаренные старшеклассники занимаются в клубе «Интеллект», организованном на базе ДТДМ. Самые старательные учащиеся творческих коллективов получают знания по индивидуальным образовательным маршрутам, участвуют в научно–практической деятельности. Успешно реализуется проект «СУПЕРсемья», одна из задач которого — мотивация педагогов дополнительного образования на более эффективную работу с родителями, создание комфортных условий для всех категорий учащихся. Выпускники творческих коллективов после завершения обучения по образовательным программам и аттестации получают свидетельства и сертификаты. У ДТДМ широкие профессиональные связи с учреждениями культуры, образования, спорта, здравоохранения, вместе с ними реализуются творческие проекты, проводятся благотворительные акции, концерты. За полувековую историю во Дворце сложились и поддерживаются традиции, которые объединяют ребят и взрослых: ежегодное участие в региональном фестивале детского творчества «Весенняя мозаика», в спартакиаде «Юный олимпиец», в конкурсе профессионального мастерства педагогов «Призвание»; организация ярких новогодних праздников. Традиционными стали и конкурсы ДТДМ «Звезда Дворца», «Мисс творчество», «Сам себе хореограф». Уже не первый год активные родители воспитанников занимаются различными видами творчества в «Хобби–клубе». В копилке побед ДТДМ первые места на международных хореографических, вокальных конкурсах: «Надежды Европы», «Дети 21–го века», фестиваль им. Годенко, «Жемчужина Красного моря»; всероссийских и региональных фестивалях детского творчества. Талантливые воспитанники Дворца покорили сценические площадки не только России, но и других стран: Франции, Германии, Туниса, Египта, Болгарии, Украины. Имена лучших педагогов, учащихся и названия ведущих коллективов внесены во всероссийские энциклопедии «Одаренные люди России», «Одаренные дети России», «Творческие коллективы России». С развитием интернет–технологий воспитанники ДТДМ стали активно участвовать в дистанционных краевых и всероссийских конкурсах. Работа Дворца не прекращается и летом. По традиции в ДТДМ размещается штаб городских оздоровительных лагерей, разрабатывается программа отдыха школьников, проходят познавательные мероприятия. Детско–юношеские центры развлекают отряды викторинами, конкурсами, играми. Активисты и волонтеры Дворца выезжают на природу, проводят дворовые праздники для жителей микрорайона. История Дворца — неотъемлемая часть истории нашего города, страницы которой наполнены любовью к детям, вдохновением и радостью открытий.

Ольга Трошкина Фото из архива ДТДМ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Первым государственным учреждением дополнительного образования стала созданная в 1918 году в Сокольниках станция юных любителей природы. С тех пор это направление работы с детьми развивалось очень активно, а в 1925 году в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Сегодня учреждений дополнительного образования по стране тысячи, и норильчане, надо сказать, занимают среди них достойное место.Летопись Дворца творчества детей и молодежи начинается с 1970 года. Правда, тогда он носил другое название — открывалось учреждение как Дом пионеров, который первоначально занимал всего несколько комнат в помещении на улице Комсомольской, 10. Пионерский период в истории Дворца — это развитие кружковой работы, коллективно–творческие дела, выезды в тундру, походы. Из документов того времени видно, что Дом пионеров играл заметную роль в жизни города.В 1980–е годы на тот момент уже Дворец пионеров продолжал плодотворно работать. Традиционными мероприятиями в его программе были городские соревнования по гражданской обороне, фестиваль искусств «Тебе, Родина, наши таланты», неделя музыки для детей и юношества, смотр школ и внешкольных учреждений «Юные натуралисты и техники — Родине», городская военно–спортивная игра «Зарница». Немало внимания уделялось пропаганде безопасности дорожного движения. С большим успехом проходили выставки детского творчества, краевой конкурс на лучшее туристическое путешествие школьников, дни знаний.С 1991 года начинается новая страница в истории Дворца: он переехал в собственное помещение на улицу Комсомольскую, 12, и стал называться Дворец творчества детей и юношества.Несмотря на смену названий, места прописки, самое главное оставалось неизменным — здесь всегда царит атмосфера творчества, добра и созидания. Ежегодно более двух тысяч воспитанников приходят во Дворец, чтобы найти свое призвание и сделать первые шаги к будущей профессии. В этом им помогают талантливые педагоги. Выпускники Дворца — по многолетним наблюдениям — более успешны в жизни, выбирают интересные профессии.На протяжении многих лет Дворец творчества детей и молодежи, так сегодня называется учреждение, возглавляет Людмила Фокшей, заслуженный педагог Красноярского края, отличник народного просвещения, творческая, инициативная личность, настоящий лидер.С 2010 года одаренные старшеклассники занимаются в клубе «Интеллект», организованном на базе ДТДМ. Самые старательные учащиеся творческих коллективов получают знания по индивидуальным образовательным маршрутам, участвуют в научно–практической деятельности. Успешно реализуется проект «СУПЕРсемья», одна из задач которого — мотивация педагогов дополнительного образования на более эффективную работу с родителями, создание комфортных условий для всех категорий учащихся.Выпускники творческих коллективов после завершения обучения по образовательным программам и аттестации получают свидетельства и сертификаты. У ДТДМ широкие профессиональные связи с учреждениями культуры, образования, спорта, здравоохранения, вместе с ними реализуются творческие проекты, проводятся благотворительные акции, концерты.За полувековую историю во Дворце сложились и поддерживаются традиции, которые объединяют ребят и взрослых: ежегодное участие в региональном фестивале детского творчества «Весенняя мозаика», в спартакиаде «Юный олимпиец», в конкурсе профессионального мастерства педагогов «Призвание»; организация ярких новогодних праздников. Традиционными стали и конкурсы ДТДМ «Звезда Дворца», «Мисс творчество», «Сам себе хореограф». Уже не первый год активные родители воспитанников занимаются различными видами творчества в «Хобби–клубе».В копилке побед ДТДМ первые места на международных хореографических, вокальных конкурсах: «Надежды Европы», «Дети 21–го века», фестиваль им. Годенко, «Жемчужина Красного моря»; всероссийских и региональных фестивалях детского творчества. Талантливые воспитанники Дворца покорили сценические площадки не только России, но и других стран: Франции, Германии, Туниса, Египта, Болгарии, Украины. Имена лучших педагогов, учащихся и названия ведущих коллективов внесены во всероссийские энциклопедии «Одаренные люди России», «Одаренные дети России», «Творческие коллективы России». С развитием интернет–технологий воспитанники ДТДМ стали активно участвовать в дистанционных краевых и всероссийских конкурсах. Работа Дворца не прекращается и летом. По традиции в ДТДМ размещается штаб городских оздоровительных лагерей, разрабатывается программа отдыха школьников, проходят познавательные мероприятия. Детско–юношеские центры развлекают отряды викторинами, конкурсами, играми. Активисты и волонтеры Дворца выезжают на природу, проводят дворовые праздники для жителей микрорайона.История Дворца — неотъемлемая часть истории нашего города, страницы которой наполнены любовью к детям, вдохновением и радостью открытий.

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