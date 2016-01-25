[Индекс номера 169 (01.11.2018)]



Память сильнее

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, норильчане помянули невинных узников Норильлага.



Впервые горожане отправились к подножию горы Шмидта в 1991 году, когда на месте бывшего погоста только зарождался мемориал «Норильская Голгофа». В первых рядах тогда были седовласые бывшие политзаключенные, в городе их оставалось около пятидесяти человек. Нам не забыть основателя местного общества «Мемориал» Митрофана Петровича Рубеко, врачей Серафима Васильевича Знаменского и Карла Карловича Денцеля, мастеров на все руки Вилиса Карловича Траубергса и Матвея Матвеевича Дудутиса, строителя Василия Феоктистовича Ромашкина, политкаторжанку Анну Васильевну Бигус, свидетельницу восстания заключенных 1953 года Марию Ивановну Колмагорову и еще многих невинных узников, создававших самый северный город и могучий комбинат. Сейчас в Норильске живет только 87–летняя Ольга Ивановна Яскина, которая по состоянию здоровья не смогла быть на «Норильской Голгофе» среди нескольких десятков членов Общества защиты жертв политических репрессий, но это все уже дети тех, кто пострадал от сталинских репрессий. Председатель созданного в 1991 году Общества защиты жертв политических репрессий Елизавета Иосифовна Обст, дочь ссыльных поволжских немцев–тружеников, обратилась к сердцу каждого из собравшихся на скорбном возвышении у мемориальной часовни: – Перед нами расстилается большой индустриальный город, который зародился в 1935 году в тяжелых условиях Норильлага. За 21 год его существования через лагеря здесь прошли сотни тысяч граждан разных стран, национальностей и вероисповеданий. Своим тяжелым трудом они заложили основы производства и всех городских структур. Сегодня раздаются голоса, мол, в Норильлаге, было 4–5 процентов политзаключенных, а остальные — уголовники и предатели. Но это не так. Согласно последним открытым архивным данным КГБ и информационных центров УВД, в Норильлаге было около 40 процентов политических заключенных. Даже первый начальник строительства нашего комбината Владимир Зосимович Матвеев, который мечтал, что здесь построят большой город, по которому будут ходить счастливые мамы с колясками, сгинул в ГУЛАГе. Конечно, все это горестные воспоминания, но мы не вправе забывать о безвинных жертвах сталинского режима. Забыть их — это забыть правду, свою историю. Немалый вклад внесли в ее сохранение руководство «Норникеля» и городские власти, спасибо им за это. Людская жизнь быстротечна, но пусть наша память будет вечной через наших детей и внуков, многие из которых сегодня рядом с нами на «Норильской Голгофе». Низкий поклон от общества репрессированных всем норильчанам за верность памяти настоящих первостроителей Норильска, и пусть наш город процветает всегда. В этот особенный для Норильска день проникновенные слова скорби и благодарности в память о безвинных узниках–первостроителях сказали представители руководства города и комбината, депутатского корпуса. Настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской иеромонах Герман (Мельников) отслужил заупокойную литию. Норильчане соборно помолились «о упокоении душ рабов Божиих в дни лихолетия безвинно убиенных, страдания и истязания притерпевших, в изгнании и заключении горькую смерть приемших...». Люди разных поколений затеплили свечи в маленькой часовне, которую норильская молодежь первой возвела на мемориале в 1990 году, возложили цветы к Памятному Кресту над братской могилой, куда в начале 1990–х работники Музея истории Норильска и добровольцы захоронили найденные у подножия горы Шмидта останки. Ранее, в 1980–х, прах неизвестных нам узников Норильлага закатали под асфальт, чтобы не осталось следов прежней беды. Но наша память оказалась сильнее. Возможно, в этой братской могиле и косточки пострадавших за веру Петра Игнатова и Стефана Наливайко, причисленных к лику новомучеников Церкви Русской... По традиции с мемориала «Норильская Голгофа» автобусы рейса памяти возвращаются к Музею Норильска, в небольшом сквере которого в 2004 году открыли долгожданный памятник «Жертвам Норильлага». Люди приходят сюда, чтобы принести цветы к символической фигуре, рвущейся из темницы на свободу, в обрамлении кольца сцепленных рук. Автора памятника Елену Арсеньеву вдохновила история о том, что женщины 6–го лаготделения сплотились, крепко взявшись за руки, когда их разбивали из брандспойтов во время восстания заключенных летом 1953–го... О пережитом в лагерях и ссылках нашим школьникам рассказывают члены Общества защиты жертв политических репрессий. Цветы к памятнику «Жертвам Норильлага» принесли 30 октября и семиклассники 13– й школы вместе со своим классным руководителем Людмилой Мартыновой, создавшей с ребятами музей истории. Недавно они подготовили вечер памяти, на который пригласили детей репрессированных, рожденных в ссылках. Памятник «жертвам Норильлага» Сейчас в Обществе защиты жертв политических репрессий около 170 человек, чьи судьбы связаны со сталинскими репрессиями. Эти норильчане постоянно окружены заботой города и комбината. Летом 9 из них отдохнули в санатории «Шушенское», для всех желающих устраивали выезды на турбазу по городской программе помощи реабилитированным. Ежегодно члены Общества ездят на встречу со своими собратьями в Дудинку, посещают мемориал жертв политических репрессий на озере Лама. В День памяти жертв политических репрессий для членов Общества после поездки на мемориал «Норильская Голгофа» традиционно устраивают поминальный обед и концерт. Нынче трапезу с пожилыми людьми в ресторане «Персона» пригласили разделить заместителя главы города Норильска по социальной политике Наталью Коростелеву и руководителей управлений социальной политики, образования и культуры. Члены Общества поблагодарили их за постоянную деятельную поддержку. А Наталья Коростелева отметила активное участие общественников в жизни города, в воспитании подрастающего поколения. Елизавета Обст от имени Общества поблагодарила за поддержку и начальника управления благотворительных программ ЗФ Наталью Дунаеву, которая тоже приняла участие в событиях этого особенного для Норильска дня. Члены Общества особо дружат с Норильской детской музыкальной школой, где для них уже много лет готовят концертные программы. А 30 октября таланты НДМШ подарили им замечательный концерт, который подготовила деятельный преподаватель музыкальной школы Ольга Смирнова с участием замечательных педагогов и солистов Елены Аношкиной и Татьяны Стариковой, вокального ансамбля педагогов «Элегия». Чудесные песни о юности, любви, Отчизне, как и «Оренбургский пуховый платок» в исполнении юного баяниста Савелия Тимофеева, люди старшего поколения слушали со слезами на глазах. А Ольга Ивановна Яскина, последняя из невинных узников, оставшихся в Норильске, которая впервые за последние годы смогла приехать на теплую встречу памяти, и сама вдруг запела старинные народные песни. Когда ей вручали букет от Общества, она воскликнула: «Я слишком много пережила — высылку, лагерь и все остальное. Но, слава богу, что сейчас мы живы, любим и радуемся друг другу! Я желаю всем здоровья и добра!». Вокальный ансамбль педагогов НДМШ «Элегия» Не все члены Общества по состоянию здоровья могли быть вместе со своими товарищами. Десяти инвалидам волонтеры из «Молодой гвардии» доставили домой продовольственные наборы. В ближайшее время члены Общества продолжат встречи со школьниками города, посетят день открытых дверей в Норильской епархии и музей, посвященный новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Рады они и тому, что благодаря поддержке города в декабре выйдет переиздание первых трех сборников воспоминаний узников Норильлага, увидевших свет под эгидой «Мемориала» и Музея истории НПР в начале 1990–х и ставших большой редкостью. Сборники напечатают заботами агентства «Кактус» под единой обложкой и передадут исследователям норильской истории, в библиотеки города. Члены Общества защиты жертв политических репрессий и другие общественные организации не так давно выражали беспокойство по поводу сохранения в Музее Норильска экспозиции «Пересмотру не подлежит». Наталья Коростелева заверила тогда, что экспозиция, возможно, претерпев некоторые изменения, сохранится. Люди старшего поколения, в детстве пережившие репрессии, надеются, что память о жертвах Норильлага наши музейщики будут хранить достойно. Елизавета Обст Елизавета Обст поделилась с «Заполярной правдой»: – Несправедливо, что дата 65–летия восстания заключенных в Норильске прошла для города незаметно. И как бы не ушла тема Норильлага в небытие. Музей сегодня, на наш взгляд, больше сконцентрирован в своей деятельности на популяризации современного искусства. Надеюсь, что из жизни города эта тема никогда не уйдет, и норильчане будут помнить и постараются делать для этого все возможное...

Ирина Даниленко Фото автора и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Впервые горожане отправились к подножию горы Шмидта в 1991 году, когда на месте бывшего погоста только зарождался мемориал «Норильская Голгофа». В первых рядах тогда были седовласые бывшие политзаключенные, в городе их оставалось около пятидесяти человек. Нам не забыть основателя местного общества «Мемориал» Митрофана Петровича Рубеко, врачей Серафима Васильевича Знаменского и Карла Карловича Денцеля, мастеров на все руки Вилиса Карловича Траубергса и Матвея Матвеевича Дудутиса, строителя Василия Феоктистовича Ромашкина, политкаторжанку Анну Васильевну Бигус, свидетельницу восстания заключенных 1953 года Марию Ивановну Колмагорову и еще многих невинных узников, создававших самый северный город и могучий комбинат. Сейчас в Норильске живет только 87–летняя Ольга Ивановна Яскина, которая по состоянию здоровья не смогла быть на «Норильской Голгофе» среди нескольких десятков членов Общества защиты жертв политических репрессий, но это все уже дети тех, кто пострадал от сталинских репрессий., дочь ссыльных поволжских немцев–тружеников, обратилась к сердцу каждого из собравшихся на скорбном возвышении у мемориальной часовни:– Перед нами расстилается большой индустриальный город, который зародился в 1935 году в тяжелых условиях Норильлага. За 21 год его существования через лагеря здесь прошли сотни тысяч граждан разных стран, национальностей и вероисповеданий. Своим тяжелым трудом они заложили основы производства и всех городских структур. Сегодня раздаются голоса, мол, в Норильлаге, было 4–5 процентов политзаключенных, а остальные — уголовники и предатели. Но это не так. Согласно последним открытым архивным данным КГБ и информационных центров УВД, в Норильлаге было около 40 процентов политических заключенных. Даже первый начальник строительства нашего комбината Владимир Зосимович Матвеев, который мечтал, что здесь построят большой город, по которому будут ходить счастливые мамы с колясками, сгинул в ГУЛАГе. Конечно, все это горестные воспоминания, но мы не вправе забывать о безвинных жертвах сталинского режима. Забыть их — это забыть правду, свою историю. Немалый вклад внесли в ее сохранение руководство «Норникеля» и городские власти, спасибо им за это. Людская жизнь быстротечна, но пусть наша память будет вечной через наших детей и внуков, многие из которых сегодня рядом с нами на «Норильской Голгофе». Низкий поклон от общества репрессированных всем норильчанам за верность памяти настоящих первостроителей Норильска, и пусть наш город процветает всегда.В этот особенный для Норильска день проникновенные слова скорби и благодарности в память о безвинных узниках–первостроителях сказали представители руководства города и комбината, депутатского корпуса. Настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской иеромонах Герман (Мельников) отслужил заупокойную литию. Норильчане соборно помолились «о упокоении душ рабов Божиих в дни лихолетия безвинно убиенных, страдания и истязания притерпевших, в изгнании и заключении горькую смерть приемших...». Люди разных поколений затеплили свечи в маленькой часовне, которую норильская молодежь первой возвела на мемориале в 1990 году, возложили цветы к Памятному Кресту над братской могилой, куда в начале 1990–х работники Музея истории Норильска и добровольцы захоронили найденные у подножия горы Шмидта останки. Ранее, в 1980–х, прах неизвестных нам узников Норильлага закатали под асфальт, чтобы не осталось следов прежней беды. Но наша память оказалась сильнее. Возможно, в этой братской могиле и косточки пострадавших за веру Петра Игнатова и Стефана Наливайко, причисленных к лику новомучеников Церкви Русской...По традиции с мемориала «Норильская Голгофа» автобусы рейса памяти возвращаются к Музею Норильска, в небольшом сквере которого в 2004 году открыли долгожданный памятник «Жертвам Норильлага». Люди приходят сюда, чтобы принести цветы к символической фигуре, рвущейся из темницы на свободу, в обрамлении кольца сцепленных рук. Автора памятника Елену Арсеньеву вдохновила история о том, что женщины 6–го лаготделения сплотились, крепко взявшись за руки, когда их разбивали из брандспойтов во время восстания заключенных летом 1953–го... О пережитом в лагерях и ссылках нашим школьникам рассказывают члены Общества защиты жертв политических репрессий. Цветы к памятнику «Жертвам Норильлага» принесли 30 октября и семиклассники 13– й школы вместе со своим классным руководителем Людмилой Мартыновой, создавшей с ребятами музей истории. Недавно они подготовили вечер памяти, на который пригласили детей репрессированных, рожденных в ссылках.Сейчас в Обществе защиты жертв политических репрессий около 170 человек, чьи судьбы связаны со сталинскими репрессиями. Эти норильчане постоянно окружены заботой города и комбината. Летом 9 из них отдохнули в санатории «Шушенское», для всех желающих устраивали выезды на турбазу по городской программе помощи реабилитированным. Ежегодно члены Общества ездят на встречу со своими собратьями в Дудинку, посещают мемориал жертв политических репрессий на озере Лама.В День памяти жертв политических репрессий для членов Общества после поездки на мемориал «Норильская Голгофа» традиционно устраивают поминальный обед и концерт. Нынче трапезу с пожилыми людьми в ресторане «Персона» пригласили разделить заместителя главы города Норильска по социальной политике Наталью Коростелеву и руководителей управлений социальной политики, образования и культуры. Члены Общества поблагодарили их за постоянную деятельную поддержку. А Наталья Коростелева отметила активное участие общественников в жизни города, в воспитании подрастающего поколения. Елизавета Обст от имени Общества поблагодарила за поддержку и начальника управления благотворительных программ ЗФ Наталью Дунаеву, которая тоже приняла участие в событиях этого особенного для Норильска дня.Члены Общества особо дружат с Норильской детской музыкальной школой, где для них уже много лет готовят концертные программы. А 30 октября таланты НДМШ подарили им замечательный концерт, который подготовила деятельный преподаватель музыкальной школы Ольга Смирнова с участием замечательных педагогов и солистов Елены Аношкиной и Татьяны Стариковой, вокального ансамбля педагогов «Элегия». Чудесные песни о юности, любви, Отчизне, как и «Оренбургский пуховый платок» в исполнении юного баяниста Савелия Тимофеева, люди старшего поколения слушали со слезами на глазах. А Ольга Ивановна Яскина, последняя из невинных узников, оставшихся в Норильске, которая впервые за последние годы смогла приехать на теплую встречу памяти, и сама вдруг запела старинные народные песни. Когда ей вручали букет от Общества, она воскликнула: «Я слишком много пережила — высылку, лагерь и все остальное. Но, слава богу, что сейчас мы живы, любим и радуемся друг другу! Я желаю всем здоровья и добра!».Не все члены Общества по состоянию здоровья могли быть вместе со своими товарищами. Десяти инвалидам волонтеры из «Молодой гвардии» доставили домой продовольственные наборы. В ближайшее время члены Общества продолжат встречи со школьниками города, посетят день открытых дверей в Норильской епархии и музей, посвященный новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Рады они и тому, что благодаря поддержке города в декабре выйдет переиздание первых трех сборников воспоминаний узников Норильлага, увидевших свет под эгидой «Мемориала» и Музея истории НПР в начале 1990–х и ставших большой редкостью. Сборники напечатают заботами агентства «Кактус» под единой обложкой и передадут исследователям норильской истории, в библиотеки города.Члены Общества защиты жертв политических репрессий и другие общественные организации не так давно выражали беспокойство по поводу сохранения в Музее Норильска экспозиции «Пересмотру не подлежит». Наталья Коростелева заверила тогда, что экспозиция, возможно, претерпев некоторые изменения, сохранится. Люди старшего поколения, в детстве пережившие репрессии, надеются, что память о жертвах Норильлага наши музейщики будут хранить достойно.Елизавета Обст поделилась с «Заполярной правдой»:– Несправедливо, что дата 65–летия восстания заключенных в Норильске прошла для города незаметно. И как бы не ушла тема Норильлага в небытие. Музей сегодня, на наш взгляд, больше сконцентрирован в своей деятельности на популяризации современного искусства. Надеюсь, что из жизни города эта тема никогда не уйдет, и норильчане будут помнить и постараются делать для этого все возможное...

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