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[Индекс номера 169 (01.11.2018)]

 Чем занята власть 
Депутаты рассмотрели бюджет

Депутаты Норильского горсовета на восьмой сессии, которая состоялась 30 октября, внесли изменения и дополнения в Устав города, согласились с корректировкой бюджета на 2018 год и плановый период на 2019–2020 гг., утвердили объем средств на дополнительные компенсационные выплаты, отредактировали ряд локальных документов в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.

БЮДЖЕТ
Корректировка бюджета текущего года коснулась 16 из 17 муниципальных программ. В целом доходная часть городской казны увеличилась на 87,1 млн рублей, расходы уменьшились на 57,1 млн рублей, дефицит сократился на 144,2 млн рублей. Корректировка доходов и расходов бюджета 2018 года произведена в связи с уточнением поступлений межбюджетных трансфертов из краевого бюджета с отражением возвратов субсидий прошлых лет, предоставленных организациям из местного бюджета, а также с перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами и мероприятиями муниципальных программ в целях эффективного использования средств.
После корректировки параметры бюджета
Норильска на 2018 год составляют:
* доходы: 17 770,3 млн рублей;
* расходы: 18 894,3 млн рублей;
* дефицит: 1 124,0 млн рублей.
Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, комментируя корректировку бюджета, отметил:
– Осенью мы традиционно вносим изменения в городской бюджет, предложенные администрацией города. Это нормальная практика, поскольку очень многие расходные статьи связаны с сезонными летними работами. Как и в предыдущем году, не все запланированные работы будут выполнены — это связано с недобросовестностью некоторых подрядчиков, а также рядом несостоявшихся конкурсов и торгов. Тем не менее первоочередные работы будут выполнены в полном объеме. Произведенная корректировка обеспечивает эффективное использование бюджетных средств с учётом исполнения всех социальных обязательств и гарантий».
Прогноз бюджета на 2019 год:
Доходы — 17 361 575,4 тыс. руб.
Расходы — 18 094 644,5 тыс. руб.
Прогноз бюджета на 2020 год:
Доходы — 17 617 138,0 тыс. руб.
Расходы — 18 312 270,3 тыс. руб.
Изменения в Устав
Изменения в Устав носят скорее технический характер. Изменения федерального законодательства требуют своевременной корректировки локальных документов. Так, уточнены полномочия органов местного самоуправления в части организации дорожного движения. Новая норма вступает в силу с 01.01.2019.
Изменения в ФЗ «Об отходах производства и потребления» уточняют понятия сбора и накопления отходов. Ряд изменений произошел и в Градостроительном кодексе. Их тоже отразили в Уставе города. Законодательство в сфере индивидуального жилищного строительства вводит уведомительный порядок строительства (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства и садового дома. Установлены нормы изъятия земельного участка (части земельного участка) у собственника, не осуществившего в установленный срок снос самовольной постройки или приведшего ее в соответствие с требованиями законодательства. Ну и кроме того, отрегулированы отношения в сфере сноса объектов капитального строительства, в том числе самовольных построек. Эти и другие изменения обсуждались на публичных слушаниях и теперь депутаты одобрили их на сессии.

Татьяна Глебова
Фото Владимира МАКУШКИНА
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30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, норильчане помянули невинных узников Норильлага.

Чем занята власть 
Депутаты Норильского горсовета на восьмой сессии, которая состоялась 30 октября, внесли изменения и дополнения в Устав города, согласились с корректировкой бюджета на 2018 год и плановый период на 2019–2020 гг., утвердили объем средств на дополнительные компенсационные выплаты, отредактировали ряд локальных документов в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.

Общество 
Несмотря на то что благодаря амнистиям число заключенных в нашей стране в последние годы снижается, Россия по–прежнему является одним из лидеров по числу арестантов на душу населения: 405 узников на 100 тысяч человек — это 14–е место из 222. В Норильске в объединении исправительных колоний (ОИК–30), что на улице Ветеранов, сегодня отбывают наказание почти 1500 преступников, из них в колонии строгого режима (ИК–15) — чуть больше 1200, в колонии–поселении (КП–20) — порядка 200. «Заполярка» выясняла: каково это — сидеть на Крайнем Севере.

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Северный книжный интеллектуальный фестиваль завершился, оставив неизгладимый след в умах, душах и на книжных полках норильчан. Было много книг, преимущественно детских, мастер–классов, разговоров, лекций, встреч. Обсуждались очень важные вопросы, в том числе: как привить ребенку любовь к чтению и как говорить с ним на сложные темы.

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