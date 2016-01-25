[Индекс номера 169 (01.11.2018)]



Чем занята власть

Депутаты рассмотрели бюджет

Депутаты Норильского горсовета на восьмой сессии, которая состоялась 30 октября, внесли изменения и дополнения в Устав города, согласились с корректировкой бюджета на 2018 год и плановый период на 2019–2020 гг., утвердили объем средств на дополнительные компенсационные выплаты, отредактировали ряд локальных документов в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.



БЮДЖЕТ Корректировка бюджета текущего года коснулась 16 из 17 муниципальных программ. В целом доходная часть городской казны увеличилась на 87,1 млн рублей, расходы уменьшились на 57,1 млн рублей, дефицит сократился на 144,2 млн рублей. Корректировка доходов и расходов бюджета 2018 года произведена в связи с уточнением поступлений межбюджетных трансфертов из краевого бюджета с отражением возвратов субсидий прошлых лет, предоставленных организациям из местного бюджета, а также с перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами и мероприятиями муниципальных программ в целях эффективного использования средств. После корректировки параметры бюджета Норильска на 2018 год составляют: * доходы: 17 770,3 млн рублей; * расходы: 18 894,3 млн рублей; * дефицит: 1 124,0 млн рублей. Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, комментируя корректировку бюджета, отметил: – Осенью мы традиционно вносим изменения в городской бюджет, предложенные администрацией города. Это нормальная практика, поскольку очень многие расходные статьи связаны с сезонными летними работами. Как и в предыдущем году, не все запланированные работы будут выполнены — это связано с недобросовестностью некоторых подрядчиков, а также рядом несостоявшихся конкурсов и торгов. Тем не менее первоочередные работы будут выполнены в полном объеме. Произведенная корректировка обеспечивает эффективное использование бюджетных средств с учётом исполнения всех социальных обязательств и гарантий». Прогноз бюджета на 2019 год: Доходы — 17 361 575,4 тыс. руб. Расходы — 18 094 644,5 тыс. руб. Прогноз бюджета на 2020 год: Доходы — 17 617 138,0 тыс. руб. Расходы — 18 312 270,3 тыс. руб. Изменения в Устав Изменения в Устав носят скорее технический характер. Изменения федерального законодательства требуют своевременной корректировки локальных документов. Так, уточнены полномочия органов местного самоуправления в части организации дорожного движения. Новая норма вступает в силу с 01.01.2019. Изменения в ФЗ «Об отходах производства и потребления» уточняют понятия сбора и накопления отходов. Ряд изменений произошел и в Градостроительном кодексе. Их тоже отразили в Уставе города. Законодательство в сфере индивидуального жилищного строительства вводит уведомительный порядок строительства (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства и садового дома. Установлены нормы изъятия земельного участка (части земельного участка) у собственника, не осуществившего в установленный срок снос самовольной постройки или приведшего ее в соответствие с требованиями законодательства. Ну и кроме того, отрегулированы отношения в сфере сноса объектов капитального строительства, в том числе самовольных построек. Эти и другие изменения обсуждались на публичных слушаниях и теперь депутаты одобрили их на сессии.

Татьяна Глебова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Корректировка бюджета текущего года коснулась 16 из 17 муниципальных программ. В целом доходная часть городской казны увеличилась на 87,1 млн рублей, расходы уменьшились на 57,1 млн рублей, дефицит сократился на 144,2 млн рублей. Корректировка доходов и расходов бюджета 2018 года произведена в связи с уточнением поступлений межбюджетных трансфертов из краевого бюджета с отражением возвратов субсидий прошлых лет, предоставленных организациям из местного бюджета, а также с перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами и мероприятиями муниципальных программ в целях эффективного использования средств., комментируя корректировку бюджета, отметил:– Осенью мы традиционно вносим изменения в городской бюджет, предложенные администрацией города. Это нормальная практика, поскольку очень многие расходные статьи связаны с сезонными летними работами. Как и в предыдущем году, не все запланированные работы будут выполнены — это связано с недобросовестностью некоторых подрядчиков, а также рядом несостоявшихся конкурсов и торгов. Тем не менее первоочередные работы будут выполнены в полном объеме. Произведенная корректировка обеспечивает эффективное использование бюджетных средств с учётом исполнения всех социальных обязательств и гарантий».Изменения в Устав носят скорее технический характер. Изменения федерального законодательства требуют своевременной корректировки локальных документов. Так, уточнены полномочия органов местного самоуправления в части организации дорожного движения. Новая норма вступает в силу с 01.01.2019.Изменения в ФЗ «Об отходах производства и потребления» уточняют понятия сбора и накопления отходов. Ряд изменений произошел и в Градостроительном кодексе. Их тоже отразили в Уставе города. Законодательство в сфере индивидуального жилищного строительства вводит уведомительный порядок строительства (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства и садового дома. Установлены нормы изъятия земельного участка (части земельного участка) у собственника, не осуществившего в установленный срок снос самовольной постройки или приведшего ее в соответствие с требованиями законодательства. Ну и кроме того, отрегулированы отношения в сфере сноса объектов капитального строительства, в том числе самовольных построек. Эти и другие изменения обсуждались на публичных слушаниях и теперь депутаты одобрили их на сессии.

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