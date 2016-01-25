[Индекс номера 169 (01.11.2018)]



Общество

Есть ли жизнь в неволе

Несмотря на то что благодаря амнистиям число заключенных в нашей стране в последние годы снижается, Россия по–прежнему является одним из лидеров по числу арестантов на душу населения: 405 узников на 100 тысяч человек — это 14–е место из 222. В Норильске в объединении исправительных колоний (ОИК–30), что на улице Ветеранов, сегодня отбывают наказание почти 1500 преступников, из них в колонии строгого режима (ИК–15) — чуть больше 1200, в колонии–поселении (КП–20) — порядка 200. «Заполярка» выясняла: каково это — сидеть на Крайнем Севере.



Нашу «пятнашку» можно смело считать самой северной колонией в России, хотя в интернете таковой называют «Полярную сову», которая находится в Ямало–Ненецком автономном округе в поселке Харп. Но наша ИК–15 — самая северная среди колоний строгого режима, а ИК–18 — среди колоний особого режима. Подробно не останавливаясь на «Полярной сове», замечу только, что там особо опасные преступники — серийные убийцы, государственные преступники, опасные рецидивисты — сидят пожизненно. Самый же большой срок, который предстоит отбыть осужденному в нашей колонии, — чуть меньше четверти века. Все наши сидельцы лишены свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления. Процентов 40 — за распространение наркотиков, столько же — за убийства, остальные — за изнасилования, разбои и т. п. Но, что важно, все они — первоходы, т. е. впервые преступили закон. Самому старшему из них — 63 года. Самый же молодой узник — 1999 года рождения. Рецидивистов нет в нашей колонии с 2012 года. С этого времени норильчан, совершивших преступление повторно, стали отправлять в другие зоны, а к нам присылать преступников не только со всего Красноярского края, но и из Тувы, Хакасии, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Приморья, Хабаровского края. Судя по отзывам в интернете, отношение преступников и их родственников к этапированию в Норильск двоякое. Некоторые считают, что оказаться именно в нашей зоне — это как вытянуть счастливый билет — здесь приличные условия содержания и, что особенно важно, есть работа, которая к тому же неплохо, по тюремным меркам, оплачивается. Недовольство же вызывает тот факт, что зона наша живет по законам, а не по понятиям. К тому же для иногородних из–за удаленности Норильска и высоких цен на авиабилеты проблемой становятся свидания с родными. В колонии свой пожарный расчет из числа заключенных Бригадиру электросварщиков Павлу, приговоренному к пятнадцати годам лишения свободы за убийство, есть с чем сравнивать: прежде чем попасть сюда, он шесть лет отсидел в колонии под Новосибирском. – Да грех жаловаться, когда туалет не на улице, вода горячая есть постоянно и за работу платят, — говорит он, когда я спросила об условиях содержания. Попыталась также выяснить, за что конкретно мотает срок, но в ответ лишь: «Долго рассказывать, запутано все, да и вспоминать неохота». К слову, именно эту фразу от сидящих здесь по 105–й статье я только и слышала. Про работу, тюремный быт убийцы говорили без проблем, о личном — ни–ни. Бригадир цеха по изготовлению пластиковых окон Константин Крутов (фамилию и имя он разрешил указать в статье, а вот фотографироваться отказался) на воле работал шеф–поваром в одном из известных красноярских ресторанов. В нашей колонии, куда также попал за убийство, по специальности работать не захотел — привык на кухне творить, а здесь не разгуляешься, да и объемы очень большие — в общем, сложно и совсем не интересно. А вот работа в оконном цехе — одна из самых престижных — не особо пыльная и интересная. Константин рассказал, что производство пластиковых окон — направление для нашей колонии относительно новое, первое окно собрали пять лет назад. И у истоков этого производства стояли осужденные, теперь уже освободившиеся, которые и на воле работали в этой области. У них Константин и обучился ремеслу и теперь сам учит других. В подчинении у него чуть больше десятка человек. Окна, сделанные в колонии, приобретает в основном «Норникель». Комната приема пищи в отряде Работа на зоне так же, как и на воле, регламентируется Трудовым кодексом. Работающие узники имеют право на оплачиваемые больничные и отпуска. Для осужденных, находящихся в трудовых отпусках, оборудована «комната отпускников», она оснащена телевизором, DVD–проигрывателем, игровой компьютерной приставкой. В распоряжении отдыхающих имеется и спортивный зал с современными тренажерами. Зарплата перечисляется на счет, который открыт на каждого. Со счета в обязательном порядке снимается плата за питание в столовой колонии, тюремную одежду, списываются долги по алиментам и судебным искам, если таковые имеются, а они присуждены большинству осужденных. Оставшиеся же средства можно использовать по собственному усмотрению: копить, переводить родным, совершать покупки в местном магазине. Кстати, цены в тюремном киоске почти не отличаются от цен в норильских магазинах, а чипсы, сухарики, соки и т. п. в колонии стоят даже дешевле, чем в аэропортах или больницах. В обеденный перерыв, а прием пищи длится 20 минут, видели у многих на столах майонез и кетчуп — приносить соусы в столовую не возбраняется. Из 1500 осужденных, отбывающих наказание в ОИК–30, трудоустроены 911. Не работают те, кто еще не получил специальность, не определился с профессией или не может по состоянию здоровья. Должники трудятся в обязательном порядке. Стоит отметить, что по объему промышленного производства норильская колония занимает первое место среди предприятий уголовно–исполнительной системы России. Предприятие ОИК–30 — единственное на Таймыре, занимающееся дерево– и металлообработкой в промышленных объемах. К слову, в 2015 году Норильский обеспечивающий комплекс передал все заказы (а это все виды продукции деревообработки) ОИК–30. Так что работы у осужденных много — было бы желание трудиться. Константин, кстати, признался, что работа в колонии не только дает заработок и помогает скоротать время, но и позволяет быстрее освободиться: – Я приговорен к 10 годам 3 месяцам колонии строгого режима. Отсидел 5 лет и 5 месяцев. За отсутствие нареканий и при наличии поощрений за работу на производстве и поведение в отряде через год и пять месяцев я могу по суду быть переведен в колонию–поселение, а еще через год — рассчитывать на условно–досрочное освобождение. Так что работать не только интересно и полезно, но и выгодно. На воле Константина ждут мама и пятнадцатилетняя дочь. Он уверен, что сможет продолжить работу шеф–поваром и никогда больше не преступит закон. Почему же этот приятный в общении, с виду спокойный и интеллигентный мужчина совершил убийство и оказался в местах лишения свободы, осталось тайной. Вот кто не скрывал, как и почему здесь оказался, так это продавцы наркотиков — осужденные по 228–й не стеснялись рассказывать о себе и своих грехах. С историей Игоря Филиппова можно рекомендовать педагогам знакомить школьников для профилактики наркомании и правонарушений. – Учился хорошо. Любил читать. Увлекался музыкой, философией, психологией. После школы поступил на филфак Красноярского университета. В поисках ответа на вопрос «А в чем смысл жизни, творчества и т. д.» стал искать пути расширения сознания. И сам не заметил, как быстро из студента превратился в наркомана, из наркомана — в наркодилера, а затем оказался за решеткой, — поделился Игорь. Илья Филиппов на скамью подсудимых угодил прямиком со студенческой скамьи Лишившись свободы, он продолжил заниматься музыкой — сейчас играет на гитаре в вокально–инструментальной группе «Резонанс» и выполняет обязанности художественного руководителя. Любовь к книгам позволила молодому человеку освоить в колонии профессию библиотекаря. В местной библиотеке большой выбор классики, детективов, современной прозы, исторических романов. И библиотекарь Филиппов, сам много читающий, всегда готов помочь другим с выбором книг — для души и самосовершенствования. – В заточении при желании можно найти себя, если пытаешься понять, что же в этой жизни действительно важно. А качественная литература в этом помогает, — уверен он. — И учиться здесь можно — хоть в школе, у кого она не окончена, хоть в училище, и даже высшее образование получить дистанционно. Мне осталось сидеть 6,5 года — как раз есть время окончить вуз. Только пойду уже не на филфак, а на рекламный факультет. Также осужденные, каждый сам для себя, выписывают периодику: «Аргументы и факты», «Науку и жизнь», «Вокруг света», «Дискавери», «Российскую газету», «Казенный дом». Всего на второе полугодие 2018 года выписано 35 изданий (104 экземпляра) на общую сумму 117 983,09 рубля. Напоследок спрашиваю у Игоря: – А в колонии можно быть счастливым? – Конечно, — уверенно ответил он. — Нужно только правильно ко всему происходящему относиться — во всем и всегда искать позитивное. Испытание — это опыт, который многому учит. И следующая история тому подтверждение. В отличие от Игоря Мария, которая отбывает наказание в колонии–поселении, подсела на амфетамины в зрелом возрасте — в 30 лет. Сыну 10 лет уже было. А вот мужа и любви — увы. Говорит, именно из–за отсутствия мужского плеча рядом отправилась по норильским ночным клубам искать любовь. И ведь нашла в итоге Мария любовь, но уже в колонии... А в клубе встретила того, кто угостил волшебным зельем, избавляющим от грусти и печали. – Подсаживаешься на наркотики очень быстро. А потом за дозу начинаешь выполнять поручения наркоторговцев. Ну и попалась я на одной из «закладок». Сначала испытала шок. Потом облегчение, потому что все закончилось. Многое осознала. И возврата к прежней жизни не будет — никаких наркотиков и алкоголя. Даже курить здесь бросила. И любимого встретила — он тоже в колонии–поселении сидел. А что вы удивляетесь? Немало девчонок именно здесь свою любовь находят и даже расписываются, не дожидаясь освобождения. Мой сейчас уже на свободе и ходит ко мне на свидания. Мы мечтаем, как будем жить долго и счастливо. Вместе с моим сыном. Думаю о нем постоянно и корю себя, что он без матери растет. Хорошо, бывшие муж и свекровь ребенка не бросили, когда меня посадили. Четыре года я уже отсидела, осталось три. Мария. И в колонии женщина остается женщиной и даже может обрести любовь Сегодня в колонии–поселении восемь женщин. Все — ухоженные: накрашенные, причесанные, с украшениями, в гражданской одежде. Есть тут парикмахерская, но девчонки красоту наводят своими силами. Заметила на тумбочке деревянные спицы. Мария пояснила, что научилась здесь вязать. С февраля этого года в ОИК–30 работает студия кабельного телевидения. Осужденные вместе с сотрудниками снимают передачи о жизни колонии, проводят в эфире занятия по социально–правовой подготовке. По кабельному телевидению транслируются все заседания дисциплинарной комиссии, что способствует профилактике правонарушений, а также заседания административных комиссий по предоставлению осужденным права перевода в колонию–поселение и на условно–досрочное освобождение. Имеется в колонии–поселении и пекарня. Хлеб отсюда отправляют не только в столовые ОИК–30 и СИЗО, но и в психоневрологический диспансер. Попробовали его и мы — очень вкусный, как из детства, похожий на знаменитый в 1980–х дудинский, за которым в Дудинку специально на электричке ездили. Заведует пекарней Наталья. Она — вольнонаемная. В подчинении у нее — мужчины–преступники. Признается, что, придя в колонию по объявлению о работе, ожидала худшего: – Боялась их, думала, паясничать будут, не слушаться. Сейчас же могу сказать, что у нас здесь сплоченный коллектив. Мне в пекарне колонии даже легче работать, чем на воле, — все работники всегда трезвые, дисциплинированные, отзывчивые, исполнительные, относятся с уважением и ко мне, и друг к другу, сразу видно, работой этой дорожат. А работы у нас много — полторы тысячи килограммов хлеба в сутки производим, а еще пирожки, сосиски в тесте, булочки. Заведующая пекарней вольнонаемная Наталья Всего в ОИК–30 работают 67 вольнонаемных и 297 аттестованных сотрудников. И это не считая тех, кто трудится в главном производственно–строительном управлении, к которому относятся мебельный, металлургический, кузнечный и оконный цеха. А руководит всем этим хозяйством полковник внутренней службы Дмитрий Лапшин. Кстати, на тюремном сленге начальник колонии — это «хозяин». А вот «отцом родным» на время заключения для осужденных становится начальник отряда — со всеми вопросами и проблемами в первую очередь идут к нему, он ответственен за климат в отряде, за соблюдение режима, всех правил и норм. Средняя нагрузка на одного начальника отряда составляет 93 осужденных, что соответствует требованиям. Отрядов сегодня в объединении четырнадцать: двенадцать — в колонии строгого режима, два — в колонии–поселении. Начальник 10–го отряда капитан Игорь Цвилик. Он как отец родной для почти 100 осужденных Нам удалось поговорить с начальником 10–го отряда капитаном Игорем Цвиликом. Застали мы его в кабинете. Там же один осужденный звонил по стационарному телефону домой, другой делился с начальником своей проблемой. – Работа с осужденными сложна, но интересна, — считает Цвилик. — Общаясь с ними, получаешь жизненный опыт. У всех — разные судьбы, разные истории, и к каждому нужно найти подход: убедить учиться, работать, соблюдать режим, не лезть на рожон. Моя задача — быть услышанным и понятым, чтобы они не видели во мне врага, как и я в них не вижу насильников и убийц, а понимали, что у нас общая цель — их перевоспитание. Каждый осужденный для меня в первую очередь просто человек, а не преступник. Не знаю, как в других отрядах, в нашем в основном все раскаиваются, сожалеют о содеянном, и никто мне еще ни разу не сказал: да это вообще не я, меня оклеветали, наказание вынесли несправедливо. Лишившись регулярного общения с близкими, а именно это становится самым главным испытанием для осужденных, многие становятся на путь исправления, по крайней мере, начинают думать о том, как потом на воле жить так, чтобы снова здесь не оказаться.

*** К сожалению, многое осталось за кадром. И не потому, что нам этого не показали, нет, провели по всем цехам, по жилым помещениям, в карантинное отделение сводили, в столовую, клуб, музей, и поговорили мы с бОльшим количеством осужденных, чем здесь представлено, — просто сложно все, что мы узнали, уместить в одной статье. Могу отметить, что по сравнению с 2009 годом, когда я также посещала колонию как журналист, все здесь стало более прозрачным. «Нам скрывать нечего», — подчеркнул наш сопровождающий заместитель начальника ОИК–30 подполковник внутренней службы Андрей Хохлов. И как он нас заверил: впереди еще не один репортаж из жизни норильской колонии и ее обитателей. Телефон ОИК–30 — 43–13–73. Он пригодится тем, кто хочет заказать здесь мебель. А еще, уезжая из Норильска, в колонию можно передать домашнюю библиотеку. Так один норильчанин привез сюда более полутора тысяч книг, которые сразу же нашли своих читателей. Будут рады в колонии и творческим коллективам, которые согласятся выступить перед осужденными. В общем, здесь всегда готовы к сотрудничеству.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Нашу «пятнашку» можно смело считать самой северной колонией в России, хотя в интернете таковой называют «Полярную сову», которая находится в Ямало–Ненецком автономном округе в поселке Харп. Но наша ИК–15 — самая северная среди колоний строгого режима, а ИК–18 — среди колоний особого режима. Подробно не останавливаясь на «Полярной сове», замечу только, что там особо опасные преступники — серийные убийцы, государственные преступники, опасные рецидивисты — сидят пожизненно. Самый же большой срок, который предстоит отбыть осужденному в нашей колонии, — чуть меньше четверти века.Все наши сидельцы лишены свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления. Процентов 40 — за распространение наркотиков, столько же — за убийства, остальные — за изнасилования, разбои и т. п. Но, что важно, все они — первоходы, т. е. впервые преступили закон. Самому старшему из них — 63 года. Самый же молодой узник — 1999 года рождения.Рецидивистов нет в нашей колонии с 2012 года. С этого времени норильчан, совершивших преступление повторно, стали отправлять в другие зоны, а к нам присылать преступников не только со всего Красноярского края, но и из Тувы, Хакасии, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Приморья, Хабаровского края.Судя по отзывам в интернете, отношение преступников и их родственников к этапированию в Норильск двоякое. Некоторые считают, что оказаться именно в нашей зоне — это как вытянуть счастливый билет — здесь приличные условия содержания и, что особенно важно, есть работа, которая к тому же неплохо, по тюремным меркам, оплачивается. Недовольство же вызывает тот факт, что зона наша живет по законам, а не по понятиям. К тому же для иногородних из–за удаленности Норильска и высоких цен на авиабилеты проблемой становятся свидания с родными.Бригадиру электросварщиков Павлу, приговоренному к пятнадцати годам лишения свободы за убийство, есть с чем сравнивать: прежде чем попасть сюда, он шесть лет отсидел в колонии под Новосибирском.– Да грех жаловаться, когда туалет не на улице, вода горячая есть постоянно и за работу платят, — говорит он, когда я спросила об условиях содержания.Попыталась также выяснить, за что конкретно мотает срок, но в ответ лишь: «Долго рассказывать, запутано все, да и вспоминать неохота». К слову, именно эту фразу от сидящих здесь по 105–й статье я только и слышала. Про работу, тюремный быт убийцы говорили без проблем, о личном — ни–ни.Бригадир цеха по изготовлению пластиковых окон Константин Крутов (фамилию и имя он разрешил указать в статье, а вот фотографироваться отказался) на воле работал шеф–поваром в одном из известных красноярских ресторанов. В нашей колонии, куда также попал за убийство, по специальности работать не захотел — привык на кухне творить, а здесь не разгуляешься, да и объемы очень большие — в общем, сложно и совсем не интересно.А вот работа в оконном цехе — одна из самых престижных — не особо пыльная и интересная. Константин рассказал, что производство пластиковых окон — направление для нашей колонии относительно новое, первое окно собрали пять лет назад. И у истоков этого производства стояли осужденные, теперь уже освободившиеся, которые и на воле работали в этой области. У них Константин и обучился ремеслу и теперь сам учит других. В подчинении у него чуть больше десятка человек. Окна, сделанные в колонии, приобретает в основном «Норникель».Работа на зоне так же, как и на воле, регламентируется Трудовым кодексом. Работающие узники имеют право на оплачиваемые больничные и отпуска. Для осужденных, находящихся в трудовых отпусках, оборудована «комната отпускников», она оснащена телевизором, DVD–проигрывателем, игровой компьютерной приставкой. В распоряжении отдыхающих имеется и спортивный зал с современными тренажерами.Зарплата перечисляется на счет, который открыт на каждого. Со счета в обязательном порядке снимается плата за питание в столовой колонии, тюремную одежду, списываются долги по алиментам и судебным искам, если таковые имеются, а они присуждены большинству осужденных. Оставшиеся же средства можно использовать по собственному усмотрению: копить, переводить родным, совершать покупки в местном магазине.Кстати, цены в тюремном киоске почти не отличаются от цен в норильских магазинах, а чипсы, сухарики, соки и т. п. в колонии стоят даже дешевле, чем в аэропортах или больницах. В обеденный перерыв, а прием пищи длится 20 минут, видели у многих на столах майонез и кетчуп — приносить соусы в столовую не возбраняется.Из 1500 осужденных, отбывающих наказание в ОИК–30, трудоустроены 911. Не работают те, кто еще не получил специальность, не определился с профессией или не может по состоянию здоровья. Должники трудятся в обязательном порядке.Стоит отметить, что по объему промышленного производства норильская колония занимает первое место среди предприятий уголовно–исполнительной системы России. Предприятие ОИК–30 — единственное на Таймыре, занимающееся дерево– и металлообработкой в промышленных объемах. К слову, в 2015 году Норильский обеспечивающий комплекс передал все заказы (а это все виды продукции деревообработки) ОИК–30. Так что работы у осужденных много — было бы желание трудиться.Константин, кстати, признался, что работа в колонии не только дает заработок и помогает скоротать время, но и позволяет быстрее освободиться:– Я приговорен к 10 годам 3 месяцам колонии строгого режима. Отсидел 5 лет и 5 месяцев. За отсутствие нареканий и при наличии поощрений за работу на производстве и поведение в отряде через год и пять месяцев я могу по суду быть переведен в колонию–поселение, а еще через год — рассчитывать на условно–досрочное освобождение. Так что работать не только интересно и полезно, но и выгодно.На воле Константина ждут мама и пятнадцатилетняя дочь. Он уверен, что сможет продолжить работу шеф–поваром и никогда больше не преступит закон.Почему же этот приятный в общении, с виду спокойный и интеллигентный мужчина совершил убийство и оказался в местах лишения свободы, осталось тайной. Вот кто не скрывал, как и почему здесь оказался, так это продавцы наркотиков — осужденные по 228–й не стеснялись рассказывать о себе и своих грехах.С историей Игоря Филиппова можно рекомендовать педагогам знакомить школьников для профилактики наркомании и правонарушений.– Учился хорошо. Любил читать. Увлекался музыкой, философией, психологией. После школы поступил на филфак Красноярского университета. В поисках ответа на вопрос «А в чем смысл жизни, творчества и т. д.» стал искать пути расширения сознания. И сам не заметил, как быстро из студента превратился в наркомана, из наркомана — в наркодилера, а затем оказался за решеткой, — поделился Игорь.Лишившись свободы, он продолжил заниматься музыкой — сейчас играет на гитаре в вокально–инструментальной группе «Резонанс» и выполняет обязанности художественного руководителя. Любовь к книгам позволила молодому человеку освоить в колонии профессию библиотекаря. В местной библиотеке большой выбор классики, детективов, современной прозы, исторических романов. И библиотекарь Филиппов, сам много читающий, всегда готов помочь другим с выбором книг — для души и самосовершенствования.– В заточении при желании можно найти себя, если пытаешься понять, что же в этой жизни действительно важно. А качественная литература в этом помогает, — уверен он. — И учиться здесь можно — хоть в школе, у кого она не окончена, хоть в училище, и даже высшее образование получить дистанционно. Мне осталось сидеть 6,5 года — как раз есть время окончить вуз. Только пойду уже не на филфак, а на рекламный факультет.Также осужденные, каждый сам для себя, выписывают периодику: «Аргументы и факты», «Науку и жизнь», «Вокруг света», «Дискавери», «Российскую газету», «Казенный дом». Всего на второе полугодие 2018 года выписано 35 изданий (104 экземпляра) на общую сумму 117 983,09 рубля.Напоследок спрашиваю у Игоря:– А в колонии можно быть счастливым?– Конечно, — уверенно ответил он. — Нужно только правильно ко всему происходящему относиться — во всем и всегда искать позитивное. Испытание — это опыт, который многому учит.И следующая история тому подтверждение.В отличие от Игоря Мария, которая отбывает наказание в колонии–поселении, подсела на амфетамины в зрелом возрасте — в 30 лет. Сыну 10 лет уже было. А вот мужа и любви — увы. Говорит, именно из–за отсутствия мужского плеча рядом отправилась по норильским ночным клубам искать любовь. И ведь нашла в итоге Мария любовь, но уже в колонии... А в клубе встретила того, кто угостил волшебным зельем, избавляющим от грусти и печали.– Подсаживаешься на наркотики очень быстро. А потом за дозу начинаешь выполнять поручения наркоторговцев. Ну и попалась я на одной из «закладок». Сначала испытала шок. Потом облегчение, потому что все закончилось. Многое осознала. И возврата к прежней жизни не будет — никаких наркотиков и алкоголя. Даже курить здесь бросила. И любимого встретила — он тоже в колонии–поселении сидел. А что вы удивляетесь? Немало девчонок именно здесь свою любовь находят и даже расписываются, не дожидаясь освобождения. Мой сейчас уже на свободе и ходит ко мне на свидания. Мы мечтаем, как будем жить долго и счастливо. Вместе с моим сыном. Думаю о нем постоянно и корю себя, что он без матери растет. Хорошо, бывшие муж и свекровь ребенка не бросили, когда меня посадили. Четыре года я уже отсидела, осталось три.Сегодня в колонии–поселении восемь женщин. Все — ухоженные: накрашенные, причесанные, с украшениями, в гражданской одежде. Есть тут парикмахерская, но девчонки красоту наводят своими силами. Заметила на тумбочке деревянные спицы. Мария пояснила, что научилась здесь вязать.Имеется в колонии–поселении и пекарня. Хлеб отсюда отправляют не только в столовые ОИК–30 и СИЗО, но и в психоневрологический диспансер. Попробовали его и мы — очень вкусный, как из детства, похожий на знаменитый в 1980–х дудинский, за которым в Дудинку специально на электричке ездили.Заведует пекарней Наталья. Она — вольнонаемная. В подчинении у нее — мужчины–преступники. Признается, что, придя в колонию по объявлению о работе, ожидала худшего:– Боялась их, думала, паясничать будут, не слушаться. Сейчас же могу сказать, что у нас здесь сплоченный коллектив. Мне в пекарне колонии даже легче работать, чем на воле, — все работники всегда трезвые, дисциплинированные, отзывчивые, исполнительные, относятся с уважением и ко мне, и друг к другу, сразу видно, работой этой дорожат. А работы у нас много — полторы тысячи килограммов хлеба в сутки производим, а еще пирожки, сосиски в тесте, булочки.Всего в ОИК–30 работают 67 вольнонаемных и 297 аттестованных сотрудников. И это не считая тех, кто трудится в главном производственно–строительном управлении, к которому относятся мебельный, металлургический, кузнечный и оконный цеха. А руководит всем этим хозяйством полковник внутренней службы Дмитрий Лапшин.Кстати, на тюремном сленге начальник колонии — это «хозяин». А вот «отцом родным» на время заключения для осужденных становится начальник отряда — со всеми вопросами и проблемами в первую очередь идут к нему, он ответственен за климат в отряде, за соблюдение режима, всех правил и норм. Средняя нагрузка на одного начальника отряда составляет 93 осужденных, что соответствует требованиям. Отрядов сегодня в объединении четырнадцать: двенадцать — в колонии строгого режима, два — в колонии–поселении.Нам удалось поговорить с начальником 10–го отряда капитаном Игорем Цвиликом. Застали мы его в кабинете. Там же один осужденный звонил по стационарному телефону домой, другой делился с начальником своей проблемой.– Работа с осужденными сложна, но интересна, — считает Цвилик. — Общаясь с ними, получаешь жизненный опыт. У всех — разные судьбы, разные истории, и к каждому нужно найти подход: убедить учиться, работать, соблюдать режим, не лезть на рожон. Моя задача — быть услышанным и понятым, чтобы они не видели во мне врага, как и я в них не вижу насильников и убийц, а понимали, что у нас общая цель — их перевоспитание. Каждый осужденный для меня в первую очередь просто человек, а не преступник. Не знаю, как в других отрядах, в нашем в основном все раскаиваются, сожалеют о содеянном, и никто мне еще ни разу не сказал: да это вообще не я, меня оклеветали, наказание вынесли несправедливо. Лишившись регулярного общения с близкими, а именно это становится самым главным испытанием для осужденных, многие становятся на путь исправления, по крайней мере, начинают думать о том, как потом на воле жить так, чтобы снова здесь не оказаться.***К сожалению, многое осталось за кадром. И не потому, что нам этого не показали, нет, провели по всем цехам, по жилым помещениям, в карантинное отделение сводили, в столовую, клуб, музей, и поговорили мы с бОльшим количеством осужденных, чем здесь представлено, — просто сложно все, что мы узнали, уместить в одной статье. Могу отметить, что по сравнению с 2009 годом, когда я также посещала колонию как журналист, все здесь стало более прозрачным. «Нам скрывать нечего», — подчеркнул наш сопровождающий заместитель начальника ОИК–30 подполковник внутренней службы Андрей Хохлов. И как он нас заверил: впереди еще не один репортаж из жизни норильской колонии и ее обитателей.Телефон ОИК–30 —. Он пригодится тем, кто хочет заказать здесь мебель. А еще, уезжая из Норильска, в колонию можно передать домашнюю библиотеку. Так один норильчанин привез сюда более полутора тысяч книг, которые сразу же нашли своих читателей. Будут рады в колонии и творческим коллективам, которые согласятся выступить перед осужденными. В общем, здесь всегда готовы к сотрудничеству.

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