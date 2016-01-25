[Индекс номера 169 (01.11.2018)]



Детский вопрос

Ключ к пониманию

Северный книжный интеллектуальный фестиваль завершился, оставив неизгладимый след в умах, душах и на книжных полках норильчан. Было много книг, преимущественно детских, мастер–классов, разговоров, лекций, встреч. Обсуждались очень важные вопросы, в том числе: как привить ребенку любовь к чтению и как говорить с ним на сложные темы.



Трудные взрослые Библиотекари, психологи, логопеды в вопросе детского чтения единодушны: самый благоприятный возраст для того, чтобы учить ребенка читать, — с трех до шести лет, а вслух малышу читать нужно с пеленок. Когда ребенок взрослеет, читать лучше вместе с ним, обсуждая прочитанное, проговаривая важные моменты, заостряя на них внимание. Заинтересовать дошкольника книгой с яркими картинками — дело нехитрое. С подростками труднее. Издательство «КомпасГид» выпускает книги, ориентированные на возрастную аудиторию от 10 до 17 лет, и там знают о проблеме не понаслышке. – Пожалуй, это один из самых сложных сегментов рынка, потому что подростка заинтересовать непросто. Еще одна трудность — работа с российским родителем, который не считает необходимым давать ребенку книги современных авторов, — делится Наталья Эйхвальд, PR–директор ИД «КомпасГид». — Мы ведем ежедневную борьбу за читателя. Мне говорят о том, что есть Крапивин, Гайдар, а остальных писателей родители знать не хотят. Но нынешние 40–летние люди забывают, что в те годы, когда они зачитывались Крапивиным, он тоже был молодым автором. Навязчивое желание родителя предложить ребенку то, что тебе самому кажется разумным, понятным и интересным, — это бич современного детского чтения. Уверяю вас, книга не может навредить ребенку. Пусть читает всё что угодно. У ребенка должны быть плохие книжки. Отпустите его в свободное плавание в этой части. Если мои дети хотят читать то, что я со своим литературоведческим образованием считаю некачественной беллетристикой, я даю им возможность эту литературу читать, потому что дети должны выработать литературный вкус. Потому что когда читаешь только хорошую литературу, тебе не с чем сравнивать, чтобы оценить качество прочитанного. Соответственно не вырабатывается критический взгляд на вещи, который позволяет оценивать ситуацию с разных углов и понимать, что не все, о чем пишут в книгах, газетах, говорят по телевизору, — правда. Сложные темы В числе тем, о которых необходимо говорить с детьми, — смерть, гендерное насилие в семье, развод, большой спорт, когда приходится идти к цели по головам друзей, и т. п. Наталья Эйхвальд считает, что ключом к началу непростого разговора с ребенком является книга: – Это та ниточка, которую взрослый протягивает ребенку, чтобы начать диалог: «Я прочитал эту книгу, давай теперь ее прочитаешь ты». И когда ребенок приходит с вопросами, вам есть что обсудить. Одна из самых популярных книг издательства «КомпасГид» — «Сахарный ребенок» Ольги Громовой — о событиях 1937 года глазами маленькой девочки. Сегодняшние реалии никак не вяжутся с действительностью, в которой жили люди того времени, поэтому современному ребенку многие вещи понять очень сложно. И это великолепный повод для разговора об истории страны, о том, как сохранить себя и свою семью в самых бесчеловечных условиях, о том, что правда дороже удобств и истина всегда находит свой путь, даже когда ее дорога очень терниста. И уверяю, мы даже не подозреваем, насколько современные дети сильны, умны и глубоки. Насколько больше они склонны к рефлексии, чем взрослые. И насколько им нужны такие разговоры. Несмотря на то что издательство регулярно получает негативные отзывы по поводу того, что печатает произведения, затрагивающие неоднозначные темы, оно упорно продолжает издавать такие книги. Наталья уверяет, что ребенку необходимо давать инструмент, помогающий выходить из непростой ситуации, сохранив чувство собственного достоинства. – Сложные темы просто обязаны быть в любой литературе. Но такие темы в детских книгах вызывают серьезное противодействие со стороны взрослых. Родителям кажется, что его ребенок не готов читать о разводе, если речь, например, идет о ребенке из полной благополучной семьи. Но ведь по данным Росстата уровень разводов в нашей стране составляет 83%, и, если не вашего ребенка, то его друзей эта тема в любом случае коснулась, — рассуждает Наталья Эйхвальд. — А ребенку иногда очень хочется тех переживаний, которых раньше он не испытывал или, может быть, он их боится... Важно осознать эти эмоции. Умные дети Чтобы привить ребенку любовь к чтению, родителям необходимо самим читать, подавая пример. – Как ни странно, наряду с активным обсуждением детского чтения никто не говорит о том, что взрослые тоже перестали читать, — отмечает Наталья Эйхвальд. — Мы находим время на всё что угодно, но нам некогда прочитать, например, новый роман Алексея Сальникова. Мне кажется, что это куда более сложная проблема, потому что любой взрослый заслуживает определенной степени рефлексии, а книги — это единственный шанс начать думать. В детском чтении еще очень важно правильно подать книгу. Из личного опыта Наталья знает, что вокруг интересного автора на книжных фестивалях, подобных норильскому, собираются десятки детей. А в провинциальных библиотеках составляются списки из 60–70 человек, которые ждут поступления в книгофонд нового издания «КомпасГида». – На фестивалях, когда я вижу детей, у которых нет денег, чтобы купить книгу, но им очень хочется, я честно говорю, что не могу ее подарить, но ребенок может сидеть весь день и читать ее. И жду его завтра. Порой вокруг меня собирается несколько таких читателей. Это очень радует, — говорит Наталья. — Отсутствие финансовой возможности в семье не повод не читать, библиотеки в данном случае — очень большое подспорье. Это некое связующее звено между читателем и издателем, и «КомпасГид» очень заинтересован в библиотеках. Для нас они порой интереснее, чем магазины. Например, в российской глубинке 300 рублей, которые стоит книга, — это огромные деньги, и там только местные библиотеки дают детям шанс прочитать что–то интересное. По мнению издателя, на этом фестивале получился продуктивный диалог с библиотекарями, педагогами, родителями. – У вас много людей, которые охотно читают и покупают книги. Правда, мы из 380 наименований своей продукции привезли в Норильск лишь основные хиты, те книги, которые «обречены» быть проданными. Но в целом спрос на литературу есть, и это очень хорошая тенденция, — подводит итог Наталья.

Марина Андриюк Фото Александра Ананьева и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Библиотекари, психологи, логопеды в вопросе детского чтения единодушны: самый благоприятный возраст для того, чтобы учить ребенка читать, — с трех до шести лет, а вслух малышу читать нужно с пеленок. Когда ребенок взрослеет, читать лучше вместе с ним, обсуждая прочитанное, проговаривая важные моменты, заостряя на них внимание. Заинтересовать дошкольника книгой с яркими картинками — дело нехитрое. С подростками труднее. Издательство «КомпасГид» выпускает книги, ориентированные на возрастную аудиторию от 10 до 17 лет, и там знают о проблеме не понаслышке.– Пожалуй, это один из самых сложных сегментов рынка, потому что подростка заинтересовать непросто. Еще одна трудность — работа с российским родителем, который не считает необходимым давать ребенку книги современных авторов, — делится— Мы ведем ежедневную борьбу за читателя. Мне говорят о том, что есть Крапивин, Гайдар, а остальных писателей родители знать не хотят. Но нынешние 40–летние люди забывают, что в те годы, когда они зачитывались Крапивиным, он тоже был молодым автором. Навязчивое желание родителя предложить ребенку то, что тебе самому кажется разумным, понятным и интересным, — это бич современного детского чтения.Уверяю вас, книга не может навредить ребенку. Пусть читает всё что угодно. У ребенка должны быть плохие книжки. Отпустите его в свободное плавание в этой части. Если мои дети хотят читать то, что я со своим литературоведческим образованием считаю некачественной беллетристикой, я даю им возможность эту литературу читать, потому что дети должны выработать литературный вкус. Потому что когда читаешь только хорошую литературу, тебе не с чем сравнивать, чтобы оценить качество прочитанного. Соответственно не вырабатывается критический взгляд на вещи, который позволяет оценивать ситуацию с разных углов и понимать, что не все, о чем пишут в книгах, газетах, говорят по телевизору, — правда.В числе тем, о которых необходимо говорить с детьми, — смерть, гендерное насилие в семье, развод, большой спорт, когда приходится идти к цели по головам друзей, и т. п. Наталья Эйхвальд считает, что ключом к началу непростого разговора с ребенком является книга:– Это та ниточка, которую взрослый протягивает ребенку, чтобы начать диалог: «Я прочитал эту книгу, давай теперь ее прочитаешь ты». И когда ребенок приходит с вопросами, вам есть что обсудить. Одна из самых популярных книг издательства «КомпасГид» — «Сахарный ребенок» Ольги Громовой — о событиях 1937 года глазами маленькой девочки. Сегодняшние реалии никак не вяжутся с действительностью, в которой жили люди того времени, поэтому современному ребенку многие вещи понять очень сложно. И это великолепный повод для разговора об истории страны, о том, как сохранить себя и свою семью в самых бесчеловечных условиях, о том, что правда дороже удобств и истина всегда находит свой путь, даже когда ее дорога очень терниста. И уверяю, мы даже не подозреваем, насколько современные дети сильны, умны и глубоки. Насколько больше они склонны к рефлексии, чем взрослые. И насколько им нужны такие разговоры.Несмотря на то что издательство регулярно получает негативные отзывы по поводу того, что печатает произведения, затрагивающие неоднозначные темы, оно упорно продолжает издавать такие книги. Наталья уверяет, что ребенку необходимо давать инструмент, помогающий выходить из непростой ситуации, сохранив чувство собственного достоинства.– Сложные темы просто обязаны быть в любой литературе. Но такие темы в детских книгах вызывают серьезное противодействие со стороны взрослых. Родителям кажется, что его ребенок не готов читать о разводе, если речь, например, идет о ребенке из полной благополучной семьи. Но ведь по данным Росстата уровень разводов в нашей стране составляет 83%, и, если не вашего ребенка, то его друзей эта тема в любом случае коснулась, — рассуждает Наталья Эйхвальд. — А ребенку иногда очень хочется тех переживаний, которых раньше он не испытывал или, может быть, он их боится... Важно осознать эти эмоции.Чтобы привить ребенку любовь к чтению, родителям необходимо самим читать, подавая пример.– Как ни странно, наряду с активным обсуждением детского чтения никто не говорит о том, что взрослые тоже перестали читать, — отмечает Наталья Эйхвальд. — Мы находим время на всё что угодно, но нам некогда прочитать, например, новый роман Алексея Сальникова. Мне кажется, что это куда более сложная проблема, потому что любой взрослый заслуживает определенной степени рефлексии, а книги — это единственный шанс начать думать.В детском чтении еще очень важно правильно подать книгу. Из личного опыта Наталья знает, что вокруг интересного автора на книжных фестивалях, подобных норильскому, собираются десятки детей. А в провинциальных библиотеках составляются списки из 60–70 человек, которые ждут поступления в книгофонд нового издания «КомпасГида».– На фестивалях, когда я вижу детей, у которых нет денег, чтобы купить книгу, но им очень хочется, я честно говорю, что не могу ее подарить, но ребенок может сидеть весь день и читать ее. И жду его завтра. Порой вокруг меня собирается несколько таких читателей. Это очень радует, — говорит Наталья. — Отсутствие финансовой возможности в семье не повод не читать, библиотеки в данном случае — очень большое подспорье. Это некое связующее звено между читателем и издателем, и «КомпасГид» очень заинтересован в библиотеках. Для нас они порой интереснее, чем магазины. Например, в российской глубинке 300 рублей, которые стоит книга, — это огромные деньги, и там только местные библиотеки дают детям шанс прочитать что–то интересное.По мнению издателя, на этом фестивале получился продуктивный диалог с библиотекарями, педагогами, родителями.– У вас много людей, которые охотно читают и покупают книги. Правда, мы из 380 наименований своей продукции привезли в Норильск лишь основные хиты, те книги, которые «обречены» быть проданными. Но в целом спрос на литературу есть, и это очень хорошая тенденция, — подводит итог Наталья.

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