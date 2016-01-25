[Индекс номера 17 (08.02.2018)]



Эй вы, там, наверху!

«Гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь» — крылатая фраза из «Джентльменов удачи» для зимнего Норильска звучит особенно жизненно. В том, кто отвечает за то, чтобы пророчество из фильма не сбылось, разбиралась «Заполярная правда».



Крыши норильских домов после обильных снегопадов очищают от снега в течение двух суток. Особое внимание уделяется зданиям, на которых намело снежные шапки, нависающие над головами прохожих. Очисткой занимаются специальные бригады, которые у управляющих компаний буквально нарасхват. Вадим Петухов, руководитель подрядной организации, производящей высотные работы, рассказал «Заполярке» о том, как организована ее деятельность: – Сразу скажу, что наши люди заняты только на очистке крыш, ремонт кровли в их обязанности не входит. К высотным работам сотрудники приступают только при оформлении соответствующего допуска, каждый верхолаз обязательно использует страховку. После особенно мощных снегопадов нам порой приходится выводить на объекты сразу по пять бригад — для того, чтобы убрать всю снежную массу, скопившуюся на кровлях, в кратчайшие сроки. Бригада высотников состоит из трех человек: пока один трудится наверху, двое координируют его действия с земли. Поскольку горожане к собственной безопасности зачастую относятся довольно легкомысленно, мы теперь используем рации, что позволяет мгновенно оповещать высотников о пешеходе или автомобиле, внезапно появившихся в опасной зоне. Ольга Сарычева, заместитель генерального директора ООО «Жилкомсервис», в свою очередь поделилась опытом сотрудничества с подрядчиками: – Процесс построен следующим образом: специалисты технического отдела объезжают территорию, которую обслуживает наша управляющая компания, осматривают все кровли и при необходимости оформляют заявку. В целом работа налажена хорошо. Например, в субботу был сигнал о проблемах на Московской, 23, и уже через полчаса снег с крыши был убран. Итак, если «бомбардировок» с крыш норильчане могут не опасаться, то балконы и подоконники, засыпанные снегом «по самые брови», — дело другое. Загвоздка в том, что согласно Жилищному кодексу, следить за их состоянием должны собственники жилья, а они нередко не обращают никакого внимания на то, что творится за окном. – Самому хозяину квартиры добраться до козырька гораздо проще, — говорит Ольга Сарычева. — Тем более что именно он будет нести ответственность в случае, если от обрушения снега пострадают прохожие. Конечно, можно нанять для этих целей специализированную организацию, но цена окажется настолько высока, что ни одна жилищная услуга затраты не компенсирует. Тут нужно либо искать промышленных альпинистов, либо устанавливать бронто — это большая машина, вылет стрелы у которой достигает 27 метров — на высоту девятиэтажного дома. И вызов ее жильцам обойдется очень дорого, — говорит заместитель гендиректора «ЖКС». Тем не менее управляющая компания все же организует очистку тех козырьков, где после метелей образуются устрашающие снежные шапки, как, например, на Кирова, 5, или на Талнахской, 27. Торец дома на Талнахской, 27, упирается в угол дома по Павлова, 12, и снежный нарост нависает прямо над входом в почтовое отделение. – Там, где возникает непосредственная угроза для здоровья жизни людей, мы сбиваем снег сами, хотя ни в каких договорах очистка этих площадей не прописана, — отмечает Ольга Сарычева. — Мы всем говорим: если есть проблема, звоните, постараемся помочь, хотя это, по большому счету, и не наша обязанность. Одна из каверз, добавляющих головной боли коммунальщикам, заключается в том, что при возведении домов 84–й серии — а они считаются самыми проблемными — за основу брались проекты, разработанные для средней полосы, а там ведь нет ни наших ветров, ни такого количества снежных осадков. Норильск — единственный город, где в свое время велось подобного рода строительство, и нужного опыта у проектировщиков не было. С этим наследием нам всем и приходится теперь жить. Помимо прочего, на территории «Жилкомсервиса» находятся и расселенные дома на Павлова, 8, и Богдана Хмельницкого, 14. Их крыши настолько ветхие, что посылать туда рабочих просто опасно. К счастью, вдоль этих домов построены переходные галереи, что отчасти решает проблему. Но все–таки посматривать по сторонам, а то и вверх в любом случае не помешает.

Марина Андриюк Фото из архива редакции Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Крыши норильских домов после обильных снегопадов очищают от снега в течение двух суток. Особое внимание уделяется зданиям, на которых намело снежные шапки, нависающие над головами прохожих. Очисткой занимаются специальные бригады, которые у управляющих компаний буквально нарасхват., рассказал «Заполярке» о том, как организована ее деятельность:– Сразу скажу, что наши люди заняты только на очистке крыш, ремонт кровли в их обязанности не входит. К высотным работам сотрудники приступают только при оформлении соответствующего допуска, каждый верхолаз обязательно использует страховку. После особенно мощных снегопадов нам порой приходится выводить на объекты сразу по пять бригад — для того, чтобы убрать всю снежную массу, скопившуюся на кровлях, в кратчайшие сроки.Бригада высотников состоит из трех человек: пока один трудится наверху, двое координируют его действия с земли. Поскольку горожане к собственной безопасности зачастую относятся довольно легкомысленно, мы теперь используем рации, что позволяет мгновенно оповещать высотников о пешеходе или автомобиле, внезапно появившихся в опасной зоне., в свою очередь поделилась опытом сотрудничества с подрядчиками:– Процесс построен следующим образом: специалисты технического отдела объезжают территорию, которую обслуживает наша управляющая компания, осматривают все кровли и при необходимости оформляют заявку. В целом работа налажена хорошо. Например, в субботу был сигнал о проблемах на Московской, 23, и уже через полчаса снег с крыши был убран.Итак, если «бомбардировок» с крыш норильчане могут не опасаться, то балконы и подоконники, засыпанные снегом «по самые брови», — дело другое. Загвоздка в том, что согласно Жилищному кодексу, следить за их состоянием должны собственники жилья, а они нередко не обращают никакого внимания на то, что творится за окном.– Самому хозяину квартиры добраться до козырька гораздо проще, — говорит Ольга Сарычева. — Тем более что именно он будет нести ответственность в случае, если от обрушения снега пострадают прохожие. Конечно, можно нанять для этих целей специализированную организацию, но цена окажется настолько высока, что ни одна жилищная услуга затраты не компенсирует. Тут нужно либо искать промышленных альпинистов, либо устанавливать бронто — это большая машина, вылет стрелы у которой достигает 27 метров — на высоту девятиэтажного дома. И вызов ее жильцам обойдется очень дорого, — говорит заместитель гендиректора «ЖКС».Тем не менее управляющая компания все же организует очистку тех козырьков, где после метелей образуются устрашающие снежные шапки, как, например, на Кирова, 5, или на Талнахской, 27. Торец дома на Талнахской, 27, упирается в угол дома по Павлова, 12, и снежный нарост нависает прямо над входом в почтовое отделение.– Там, где возникает непосредственная угроза для здоровья жизни людей, мы сбиваем снег сами, хотя ни в каких договорах очистка этих площадей не прописана, — отмечает Ольга Сарычева. — Мы всем говорим: если есть проблема, звоните, постараемся помочь, хотя это, по большому счету, и не наша обязанность.Одна из каверз, добавляющих головной боли коммунальщикам, заключается в том, что при возведении домов 84–й серии — а они считаются самыми проблемными — за основу брались проекты, разработанные для средней полосы, а там ведь нет ни наших ветров, ни такого количества снежных осадков. Норильск — единственный город, где в свое время велось подобного рода строительство, и нужного опыта у проектировщиков не было. С этим наследием нам всем и приходится теперь жить.Помимо прочего, на территории «Жилкомсервиса» находятся и расселенные дома на Павлова, 8, и Богдана Хмельницкого, 14. Их крыши настолько ветхие, что посылать туда рабочих просто опасно. К счастью, вдоль этих домов построены переходные галереи, что отчасти решает проблему. Но все–таки посматривать по сторонам, а то и вверх в любом случае не помешает.

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