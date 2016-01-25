[Индекс номера 17 (08.02.2018)]



В городе N

Вам пакет

Норильчане активно обмениваются посылками: только объем входящих отправлений в декабре 2017 года по сравнению с показателями 2016-го вырос сразу на 54%. Основной причиной такого оживления почтовики называют приход в город быстрого интернета.



Впрочем, северяне всегда активно пользовались услугами почты. По словам работников отделений связи города, и по сей день ни одна услуга не вышла из «обращения». Сегодня норильские отделения Почты России предлагают клиентам: пополнение транспортных карт, продажу лотерейных билетов, прием и выдачу посылок и посылочной почты, EMS–отправлений, заказных писем и телеграмм, их доставку. Появились и новые услуги. О том, как отделения связи справляются с возросшим потоком отправлений, «Заполярной правде» рассказала Альфия Чекмарева, заместитель начальника Норильского почтамта: Альфия Чекмарева — В последнее время норильчане стали намного чаще совершать покупки в интернет–магазинах, в том числе крупнейших зарубежных. Это действительно удобно, к тому же возросшая скорость интернета позволяет сколько угодно «сидеть» на сайтах и вдумчиво выбирать товары. Мы, в свою очередь, стараемся своевременно отвечать на запросы горожан: к примеру, в отделении связи на ул. Комсомольской, 33, открыт центр выдачи и приема посылочной почты, который работает исключительно по своему направлению, так что в общей очереди стоять не придется. Здесь же открыт участок курьерской доставки — ЕМS–отправления можно получать и отправлять семь дней в неделю. 27 января в отделении почтовой связи на ул. Талнахской, 61, начал работу единый посылочный центр, где выдаются мелкие пакеты и регистрируемые международные отправления. Сейчас там работает два операционных окна, и поток клиентов не иссякает. – Какие новые услуги доступны в норильских отделениях связи? — Из последних нововведений назову доставку мелких пакетов на дом: эта услуга была введена в конце декабря. Ее стоимость — 100 рублей за один пакет весом до двух килограммов. Мы уже видим, насколько она востребована. Только прошу учесть, что цена указана за один пакет, а не за один визит почтальона: вам могут принести сразу несколько посылок. — Наверное, чаще всего горожане жалуются на очереди в отделениях связи. Как решается эта проблема? — Для ликвидации очередей мы создали мобильную группу, состоящую из операторов и специалистов аппарата управления, которые направляются для усиления штата постоянных сотрудников в те отделения, где наблюдается наиболее острая ситуация. Мы понимаем, что люди хотят как можно скорее управиться с делами, и, учитывая резко возросшие объемы посылочной почты, мы прилагаем максимум усилий, чтобы справиться со своей задачей. Я же прошу норильчан быть добрее и терпимее и друг к другу, и к сотрудникам отделений связи. — Какова сейчас ситуация с кадрами на Норильском почтамте? — Сегодня на почте работают порядка трехсот человек, но и обслуживаемая нами территория поистине огромна, в нее входит не только Большой Норильск, но и Дудинка и Хатанга с окрестными поселками. Штат укомплектован на 93%, текучки кадров нет. — Как обстоят дела с введением на почте системы электронной очереди? — Электронная очередь уже работает в главном зале второго отделения связи — на Комсомольской, 33. В двух других отделениях, на Павлова, 12, и в Кайеркане на Шахтерской, 6, идет настройка и тестирование. Система заработает в ближайшее время и, я уверена, позволит нам сократить время обслуживания клиентов, так как распределение по окнам будет идти равномерно. Надеюсь, норильчане оценят преимущества такого подхода. На сайте pochta.ru можно не только найти адреса и часы работы отделений связи, но и выяснить, какие услуги предоставляются в каждом из них, узнать о том, какие ограничения есть для крупных посылок, а также о требованиях к зарубежным отправлениям. Там же приведен список запрещенных вложений.

Татьяна Зачупейко Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Впрочем, северяне всегда активно пользовались услугами почты. По словам работников отделений связи города, и по сей день ни одна услуга не вышла из «обращения». Сегодня норильские отделения Почты России предлагают клиентам: пополнение транспортных карт, продажу лотерейных билетов, прием и выдачу посылок и посылочной почты, EMS–отправлений, заказных писем и телеграмм, их доставку. Появились и новые услуги. О том, как отделения связи справляются с возросшим потоком отправлений, «Заполярной правде» рассказала— В последнее время норильчане стали намного чаще совершать покупки в интернет–магазинах, в том числе крупнейших зарубежных. Это действительно удобно, к тому же возросшая скорость интернета позволяет сколько угодно «сидеть» на сайтах и вдумчиво выбирать товары. Мы, в свою очередь, стараемся своевременно отвечать на запросы горожан: к примеру, в отделении связи на ул. Комсомольской, 33, открыт центр выдачи и приема посылочной почты, который работает исключительно по своему направлению, так что в общей очереди стоять не придется. Здесь же открыт участок курьерской доставки — ЕМS–отправления можно получать и отправлять семь дней в неделю. 27 января в отделении почтовой связи на ул. Талнахской, 61, начал работу единый посылочный центр, где выдаются мелкие пакеты и регистрируемые международные отправления. Сейчас там работает два операционных окна, и поток клиентов не иссякает.— Из последних нововведений назову доставку мелких пакетов на дом: эта услуга была введена в конце декабря. Ее стоимость — 100 рублей за один пакет весом до двух килограммов. Мы уже видим, насколько она востребована. Только прошу учесть, что цена указана за один пакет, а не за один визит почтальона: вам могут принести сразу несколько посылок.— Для ликвидации очередей мы создали мобильную группу, состоящую из операторов и специалистов аппарата управления, которые направляются для усиления штата постоянных сотрудников в те отделения, где наблюдается наиболее острая ситуация. Мы понимаем, что люди хотят как можно скорее управиться с делами, и, учитывая резко возросшие объемы посылочной почты, мы прилагаем максимум усилий, чтобы справиться со своей задачей. Я же прошу норильчан быть добрее и терпимее и друг к другу, и к сотрудникам отделений связи.— Сегодня на почте работают порядка трехсот человек, но и обслуживаемая нами территория поистине огромна, в нее входит не только Большой Норильск, но и Дудинка и Хатанга с окрестными поселками. Штат укомплектован на 93%, текучки кадров нет.— Электронная очередь уже работает в главном зале второго отделения связи — на Комсомольской, 33. В двух других отделениях, на Павлова, 12, и в Кайеркане на Шахтерской, 6, идет настройка и тестирование. Система заработает в ближайшее время и, я уверена, позволит нам сократить время обслуживания клиентов, так как распределение по окнам будет идти равномерно. Надеюсь, норильчане оценят преимущества такого подхода.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















