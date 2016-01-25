Норильчане активно обмениваются посылками: только объем входящих отправлений в декабре 2017 года по сравнению с показателями 2016-го вырос сразу на 54%. Основной причиной такого оживления почтовики называют приход в город быстрого интернета.
Впрочем, северяне всегда активно пользовались услугами почты. По словам работников отделений связи города, и по сей день ни одна услуга не вышла из «обращения». Сегодня норильские отделения Почты России предлагают клиентам: пополнение транспортных карт, продажу лотерейных билетов, прием и выдачу посылок и посылочной почты, EMS–отправлений, заказных писем и телеграмм, их доставку. Появились и новые услуги. О том, как отделения связи справляются с возросшим потоком отправлений, «Заполярной правде» рассказала Альфия Чекмарева, заместитель начальника Норильского почтамта
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|Альфия Чекмарева
— В последнее время норильчане стали намного чаще совершать покупки в интернет–магазинах, в том числе крупнейших зарубежных. Это действительно удобно, к тому же возросшая скорость интернета позволяет сколько угодно «сидеть» на сайтах и вдумчиво выбирать товары. Мы, в свою очередь, стараемся своевременно отвечать на запросы горожан: к примеру, в отделении связи на ул. Комсомольской, 33, открыт центр выдачи и приема посылочной почты, который работает исключительно по своему направлению, так что в общей очереди стоять не придется. Здесь же открыт участок курьерской доставки — ЕМS–отправления можно получать и отправлять семь дней в неделю. 27 января в отделении почтовой связи на ул. Талнахской, 61, начал работу единый посылочный центр, где выдаются мелкие пакеты и регистрируемые международные отправления. Сейчас там работает два операционных окна, и поток клиентов не иссякает.
– Какие новые услуги доступны в норильских отделениях связи?
— Из последних нововведений назову доставку мелких пакетов на дом: эта услуга была введена в конце декабря. Ее стоимость — 100 рублей за один пакет весом до двух килограммов. Мы уже видим, насколько она востребована. Только прошу учесть, что цена указана за один пакет, а не за один визит почтальона: вам могут принести сразу несколько посылок.
— Наверное, чаще всего горожане жалуются на очереди в отделениях связи. Как решается эта проблема?
— Для ликвидации очередей мы создали мобильную группу, состоящую из операторов и специалистов аппарата управления, которые направляются для усиления штата постоянных сотрудников в те отделения, где наблюдается наиболее острая ситуация. Мы понимаем, что люди хотят как можно скорее управиться с делами, и, учитывая резко возросшие объемы посылочной почты, мы прилагаем максимум усилий, чтобы справиться со своей задачей. Я же прошу норильчан быть добрее и терпимее и друг к другу, и к сотрудникам отделений связи.
— Какова сейчас ситуация с кадрами на Норильском почтамте?
— Сегодня на почте работают порядка трехсот человек, но и обслуживаемая нами территория поистине огромна, в нее входит не только Большой Норильск, но и Дудинка и Хатанга с окрестными поселками. Штат укомплектован на 93%, текучки кадров нет.
— Как обстоят дела с введением на почте системы электронной очереди?
— Электронная очередь уже работает в главном зале второго отделения связи — на Комсомольской, 33. В двух других отделениях, на Павлова, 12, и в Кайеркане на Шахтерской, 6, идет настройка и тестирование. Система заработает в ближайшее время и, я уверена, позволит нам сократить время обслуживания клиентов, так как распределение по окнам будет идти равномерно. Надеюсь, норильчане оценят преимущества такого подхода.
Татьяна ЗачупейкоФото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|На сайте pochta.ru можно не только найти адреса и часы работы отделений связи, но и выяснить, какие услуги предоставляются в каждом из них, узнать о том, какие ограничения есть для крупных посылок, а также о требованиях к зарубежным отправлениям. Там же приведен список запрещенных вложений.