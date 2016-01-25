[Индекс номера 17 (08.02.2018)]



Поверь в мечту

Королевская роль

«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту», который реализуется в партнерстве с детским домом, школой–интернатом и отделом опеки и попечительства. В этот раз нашей героиней стала Наташа Стремилова, которая на несколько часов погрузилась в сказочный мир Снежной королевы и сама почувствовала себя царственной особой.



Наташа Стремилова Ох, и не простое это дело — подготовка к фотосессии! Нельзя упустить ни малейшей детали. Любой, даже самый маленький недочет будет «увиден» зорким объективом фотоаппарата. Да и ожидание часа икс было неспокойным. Накануне фотосессии девушка переболела ветрянкой, а потом тщательно смывала следы ненавистной зеленки с кожи и волос. Все прошло гладко, ведь у Наташи это уже вторая фотосессия, и основные этапы съемки ей были известны. В первый раз ей очень понравилось быть фотомоделью, и вот снова захотелось окунуться в эту праздничную атмосферу. К тому же о красивых фотографиях мечтает каждая девушка. Мечта сбывается В фотостудии гостью ждали фотограф Олеся Химич и визажист Мария Паламар, которые превратили обычную школьницу в настоящую королеву. Белое платье, украшенное кружевом и бисером; нежный макияж пастельных тонов, придавший глазам особую глубину и выразительность и сделавший кожу фарфоровой; упругая волна локонов и изящная диадема на голове... Образ завершен. Фотограф дает последние инструкции по поводу предстоящей фотосессии и делает пробные фото около висящей вверх тормашками елки и... Робкий шажок в мечту, в царство Снежной королевы. – Наташа, что бы тебе хотелось сделать в этом пространстве? — спрашивает Олеся Химич. От избытка внимания со стороны посторонних людей девочка смущена и растеряна. Мастер приходит на помощь: – Давай встанем здесь. Теперь чуть ниже подбородок. Спинку держим. Отлично! А теперь повернись вполоборота. Да, так! Замри! Замечательно! Постепенно Наташа осваивается, втягивается в процесс фотосъемки и буквально на глазах преображается. И вот перед нами уже не робкая девушка, а настоящая Снежная королева во всем своем великолепии. По окончании съемки Наташа призналась, что хоть у нее это и не первый опыт в качестве фотомодели, ей было непросто: – В первые секунды не знаешь, как правильно встать, как повернуться, куда смотреть и что вообще делать. Что разрешено на площадке, а чего нельзя. Например, можно ли немного похулиганить и подкинуть искусственный снег вверх... На первой фотосессии я была в своей одежде, а здесь мне подобрали платье, и я стала похожа на королеву. Если рассуждать о том, насколько мне этот образ близок, то сложно дать однозначный ответ. С одной стороны, каждая девушка и женщина в душе — королева, и ей должны быть присущи некие царственность и стать, какие–то манеры, и меня это привлекает. А с другой стороны, образ королевы предполагает некую дистанцию с другими людьми, и это мне не нравится. Для меня предпочтительнее близкие, доверительные отношения. Я не хочу быть Снежной королевой, но чувствовать себя королевой хотелось бы. Визажист Мария Паламар создает королевский образ Второго января Наташе исполнилось 14 лет, и, помимо фотосессии, у нее есть и другие важные мечты. Она очень хочет жить дома, а не в школе–интернате. Хочет, чтобы у нее был домашний питомец, хотя бы хомяк, но главное — свой. В будущем планирует стать визажистом–стилистом, и сегодняшняя работа с визажистом Марией Паламар для нее стала знаковой. Пока шла подготовка к фотосессии, девушки секретничали. Мария делилась с Наташей профессиональными тайнами, а та внимательно слушала и расспрашивала мастера о нюансах. На вопрос, почему Наташу привлекает именно эта профессия, она поясняет, что хочет делать женщин красивыми, чтобы те любовались собой в зеркале и больше ценили свои природные данные. К тому же у нее, признается девушка, есть прирожденное чутье, и она понимает, какая прическа подойдет к конкретному типу лица, как правильно нанести макияж, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Наташа говорит, что с палеткой теней в руках она чувствует себя почти как художник, и здесь проявляется ее творческое начало. А пока она тренируется на подругах, делая им макияж, и внимательно отслеживает новости косметической индустрии. Возможно, в будущем, признается девушка, она подумает над тем, чтобы освоить и парикмахерское искусство. Еще одна мечта Наташи — съездить за границу, а именно побывать в Лос–Анджелесе. Этот город ей близок по духу. Он кажется ей независимым и сильным, непредсказуемым и способным открыть новые грани ее личности, например, сделать увереннее в себе. Фотограф Олеся Химич за работой От года Собаки Наташа, несмотря на то что побаивается собак, ждет перемен к лучшему, только к лучшему. Она очень надеется, что все, о чем мечтает, сбудется. Ведь удалось же ей дважды поучаствовать в фотосессии, и последняя стала определяющей в плане будущего профессионального выбора. Девушка считает удачей знакомство с опытным визажистом и работу с профессиональным фотографом. На память о фотосессии Олеся Химич вручила гостье книгу–альбом «Наташины секреты», куда она сможет вклеивать лучшие свои фото, записывать мысли и мечты, которые обязательно сбудутся. Как отметила Олеся, такие фотосессии меняют не только участника съемки, но и тех, кто с ним работает или просто присутствует в павильоне. – По сути, мы все сегодня стали свидетелями волшебства, рождения чуда, преображения, которое может быть не столько внешнее, сколько внутреннее. И это чудо сделало и нас самих лучше и добрее, — уверена она. Почувствовать себя королевой А еще Наташа мечтала о новом школьном рюкзаке и кроссовках, и эта мечта тоже сбылась. Ее помогли осуществить норильские предприниматели Наталья Шкиль и Александр Плотников. Ну и какой год Собаки без собаки, пусть даже игрушечной в виде брелока на новый рюкзак...

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ох, и не простое это дело — подготовка к фотосессии! Нельзя упустить ни малейшей детали. Любой, даже самый маленький недочет будет «увиден» зорким объективом фотоаппарата. Да и ожидание часа икс было неспокойным. Накануне фотосессии девушка переболела ветрянкой, а потом тщательно смывала следы ненавистной зеленки с кожи и волос. Все прошло гладко, ведь у Наташи это уже вторая фотосессия, и основные этапы съемки ей были известны. В первый раз ей очень понравилось быть фотомоделью, и вот снова захотелось окунуться в эту праздничную атмосферу. К тому же о красивых фотографиях мечтает каждая девушка.В фотостудии гостью ждали, которые превратили обычную школьницу в настоящую королеву. Белое платье, украшенное кружевом и бисером; нежный макияж пастельных тонов, придавший глазам особую глубину и выразительность и сделавший кожу фарфоровой; упругая волна локонов и изящная диадема на голове... Образ завершен. Фотограф дает последние инструкции по поводу предстоящей фотосессии и делает пробные фото около висящей вверх тормашками елки и... Робкий шажок в мечту, в царство Снежной королевы.– Наташа, что бы тебе хотелось сделать в этом пространстве? — спрашивает Олеся Химич. От избытка внимания со стороны посторонних людей девочка смущена и растеряна. Мастер приходит на помощь:– Давай встанем здесь. Теперь чуть ниже подбородок. Спинку держим. Отлично! А теперь повернись вполоборота. Да, так! Замри! Замечательно!Постепенно Наташа осваивается, втягивается в процесс фотосъемки и буквально на глазах преображается. И вот перед нами уже не робкая девушка, а настоящая Снежная королева во всем своем великолепии.По окончании съемки Наташа призналась, что хоть у нее это и не первый опыт в качестве фотомодели, ей было непросто:– В первые секунды не знаешь, как правильно встать, как повернуться, куда смотреть и что вообще делать. Что разрешено на площадке, а чего нельзя. Например, можно ли немного похулиганить и подкинуть искусственный снег вверх... На первой фотосессии я была в своей одежде, а здесь мне подобрали платье, и я стала похожа на королеву. Если рассуждать о том, насколько мне этот образ близок, то сложно дать однозначный ответ. С одной стороны, каждая девушка и женщина в душе — королева, и ей должны быть присущи некие царственность и стать, какие–то манеры, и меня это привлекает. А с другой стороны, образ королевы предполагает некую дистанцию с другими людьми, и это мне не нравится. Для меня предпочтительнее близкие, доверительные отношения. Я не хочу быть Снежной королевой, но чувствовать себя королевой хотелось бы.Второго января Наташе исполнилось 14 лет, и, помимо фотосессии, у нее есть и другие важные мечты. Она очень хочет жить дома, а не в школе–интернате. Хочет, чтобы у нее был домашний питомец, хотя бы хомяк, но главное — свой. В будущем планирует стать визажистом–стилистом, и сегодняшняя работа с визажистом Марией Паламар для нее стала знаковой. Пока шла подготовка к фотосессии, девушки секретничали. Мария делилась с Наташей профессиональными тайнами, а та внимательно слушала и расспрашивала мастера о нюансах. На вопрос, почему Наташу привлекает именно эта профессия, она поясняет, что хочет делать женщин красивыми, чтобы те любовались собой в зеркале и больше ценили свои природные данные. К тому же у нее, признается девушка, есть прирожденное чутье, и она понимает, какая прическа подойдет к конкретному типу лица, как правильно нанести макияж, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Наташа говорит, что с палеткой теней в руках она чувствует себя почти как художник, и здесь проявляется ее творческое начало. А пока она тренируется на подругах, делая им макияж, и внимательно отслеживает новости косметической индустрии. Возможно, в будущем, признается девушка, она подумает над тем, чтобы освоить и парикмахерское искусство.Еще одна мечта Наташи — съездить за границу, а именно побывать в Лос–Анджелесе. Этот город ей близок по духу. Он кажется ей независимым и сильным, непредсказуемым и способным открыть новые грани ее личности, например, сделать увереннее в себе.От года Собаки Наташа, несмотря на то что побаивается собак, ждет перемен к лучшему, только к лучшему. Она очень надеется, что все, о чем мечтает, сбудется. Ведь удалось же ей дважды поучаствовать в фотосессии, и последняя стала определяющей в плане будущего профессионального выбора. Девушка считает удачей знакомство с опытным визажистом и работу с профессиональным фотографом.На память о фотосессии Олеся Химич вручила гостье книгу–альбом «Наташины секреты», куда она сможет вклеивать лучшие свои фото, записывать мысли и мечты, которые обязательно сбудутся. Как отметила Олеся, такие фотосессии меняют не только участника съемки, но и тех, кто с ним работает или просто присутствует в павильоне.– По сути, мы все сегодня стали свидетелями волшебства, рождения чуда, преображения, которое может быть не столько внешнее, сколько внутреннее. И это чудо сделало и нас самих лучше и добрее, — уверена она.А еще Наташа мечтала о новом школьном рюкзаке и кроссовках, и эта мечта тоже сбылась. Ее помогли осуществить норильские предприниматели Наталья Шкиль и Александр Плотников. Ну и какой год Собаки без собаки, пусть даже игрушечной в виде брелока на новый рюкзак...

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