Фото новости:

Награждение

[Индекс номера 17 (08.02.2018)]

 Поверь в мечту 
Королевская роль

«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту», который реализуется в партнерстве с детским домом, школой–интернатом и отделом опеки и попечительства. В этот раз нашей героиней стала Наташа Стремилова, которая на несколько часов погрузилась в сказочный мир Снежной королевы и сама почувствовала себя царственной особой.

Наташа Стремилова
Ох, и не простое это дело — подготовка к фотосессии! Нельзя упустить ни малейшей детали. Любой, даже самый маленький недочет будет «увиден» зорким объективом фотоаппарата. Да и ожидание часа икс было неспокойным. Накануне фотосессии девушка переболела ветрянкой, а потом тщательно смывала следы ненавистной зеленки с кожи и волос. Все прошло гладко, ведь у Наташи это уже вторая фотосессия, и основные этапы съемки ей были известны. В первый раз ей очень понравилось быть фотомоделью, и вот снова захотелось окунуться в эту праздничную атмосферу. К тому же о красивых фотографиях мечтает каждая девушка.
Мечта сбывается
В фотостудии гостью ждали фотограф Олеся Химич и визажист Мария Паламар, которые превратили обычную школьницу в настоящую королеву. Белое платье, украшенное кружевом и бисером; нежный макияж пастельных тонов, придавший глазам особую глубину и выразительность и сделавший кожу фарфоровой; упругая волна локонов и изящная диадема на голове... Образ завершен. Фотограф дает последние инструкции по поводу предстоящей фотосессии и делает пробные фото около висящей вверх тормашками елки и... Робкий шажок в мечту, в царство Снежной королевы.
– Наташа, что бы тебе хотелось сделать в этом пространстве? — спрашивает Олеся Химич. От избытка внимания со стороны посторонних людей девочка смущена и растеряна. Мастер приходит на помощь:
– Давай встанем здесь. Теперь чуть ниже подбородок. Спинку держим. Отлично! А теперь повернись вполоборота. Да, так! Замри! Замечательно!
Постепенно Наташа осваивается, втягивается в процесс фотосъемки и буквально на глазах преображается. И вот перед нами уже не робкая девушка, а настоящая Снежная королева во всем своем великолепии.
По окончании съемки Наташа призналась, что хоть у нее это и не первый опыт в качестве фотомодели, ей было непросто:
– В первые секунды не знаешь, как правильно встать, как повернуться, куда смотреть и что вообще делать. Что разрешено на площадке, а чего нельзя. Например, можно ли немного похулиганить и подкинуть искусственный снег вверх... На первой фотосессии я была в своей одежде, а здесь мне подобрали платье, и я стала похожа на королеву. Если рассуждать о том, насколько мне этот образ близок, то сложно дать однозначный ответ. С одной стороны, каждая девушка и женщина в душе — королева, и ей должны быть присущи некие царственность и стать, какие–то манеры, и меня это привлекает. А с другой стороны, образ королевы предполагает некую дистанцию с другими людьми, и это мне не нравится. Для меня предпочтительнее близкие, доверительные отношения. Я не хочу быть Снежной королевой, но чувствовать себя королевой хотелось бы.
Визажист Мария Паламар создает королевский образ
Второго января Наташе исполнилось 14 лет, и, помимо фотосессии, у нее есть и другие важные мечты. Она очень хочет жить дома, а не в школе–интернате. Хочет, чтобы у нее был домашний питомец, хотя бы хомяк, но главное — свой. В будущем планирует стать визажистом–стилистом, и сегодняшняя работа с визажистом Марией Паламар для нее стала знаковой. Пока шла подготовка к фотосессии, девушки секретничали. Мария делилась с Наташей профессиональными тайнами, а та внимательно слушала и расспрашивала мастера о нюансах. На вопрос, почему Наташу привлекает именно эта профессия, она поясняет, что хочет делать женщин красивыми, чтобы те любовались собой в зеркале и больше ценили свои природные данные. К тому же у нее, признается девушка, есть прирожденное чутье, и она понимает, какая прическа подойдет к конкретному типу лица, как правильно нанести макияж, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Наташа говорит, что с палеткой теней в руках она чувствует себя почти как художник, и здесь проявляется ее творческое начало. А пока она тренируется на подругах, делая им макияж, и внимательно отслеживает новости косметической индустрии. Возможно, в будущем, признается девушка, она подумает над тем, чтобы освоить и парикмахерское искусство.
Еще одна мечта Наташи — съездить за границу, а именно побывать в Лос–Анджелесе. Этот город ей близок по духу. Он кажется ей независимым и сильным, непредсказуемым и способным открыть новые грани ее личности, например, сделать увереннее в себе.
Фотограф Олеся Химич за работой
От года Собаки Наташа, несмотря на то что побаивается собак, ждет перемен к лучшему, только к лучшему. Она очень надеется, что все, о чем мечтает, сбудется. Ведь удалось же ей дважды поучаствовать в фотосессии, и последняя стала определяющей в плане будущего профессионального выбора. Девушка считает удачей знакомство с опытным визажистом и работу с профессиональным фотографом.
На память о фотосессии Олеся Химич вручила гостье книгу–альбом «Наташины секреты», куда она сможет вклеивать лучшие свои фото, записывать мысли и мечты, которые обязательно сбудутся. Как отметила Олеся, такие фотосессии меняют не только участника съемки, но и тех, кто с ним работает или просто присутствует в павильоне.
– По сути, мы все сегодня стали свидетелями волшебства, рождения чуда, преображения, которое может быть не столько внешнее, сколько внутреннее. И это чудо сделало и нас самих лучше и добрее, — уверена она.
Почувствовать себя королевой
А еще Наташа мечтала о новом школьном рюкзаке и кроссовках, и эта мечта тоже сбылась. Ее помогли осуществить норильские предприниматели Наталья Шкиль и Александр Плотников. Ну и какой год Собаки без собаки, пусть даже игрушечной в виде брелока на новый рюкзак...

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
«Гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь» — крылатая фраза из «Джентльменов удачи» для зимнего Норильска звучит особенно жизненно. В том, кто отвечает за то, чтобы пророчество из фильма не сбылось, разбиралась «Заполярная правда».

В городе N 
Норильчане активно обмениваются посылками: только объем входящих отправлений в декабре 2017 года по сравнению с показателями 2016-го вырос сразу на 54%. Основной причиной такого оживления почтовики называют приход в город быстрого интернета.

Поверь в мечту 
«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту», который реализуется в партнерстве с детским домом, школой–интернатом и отделом опеки и попечительства. В этот раз нашей героиней стала Наташа Стремилова, которая на несколько часов погрузилась в сказочный мир Снежной королевы и сама почувствовала себя царственной особой.

От сердца к сердцу 
В галерее дудинского театра–студии «Белые птицы» прошла акция «Собирая воздух» в поддержку Владислава Карасева, страдающего редким генетическим заболеванием — атрофией мышц.

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 52 малыша: 24 мальчика и 28 девочек. В их числе — Диана Лаврова.

Просто жизнь 
Уже в самолете, пробираясь к своему месту и вглядываясь в лица людей, Мика Шперлинг ощущала себя частью норильского братства, рассказы о котором не раз слышала от родителей и старших братьев и сестер. Считая себя гражданкой мира, проживая в Дармштадте, обучаясь в Сан–Франциско, объездив многие города и страны, молодая женщина при этом всегда стремилась в Норильск — в город, где она появилась на свет и откуда ее в семимесячном возрасте увезли в Германию. Познакомиться с Норильском и норильчанами Мика хотела в первую очередь для того, чтобы лучше понять своих родных.

Вопрос недели 
Куда бы ни забросила человека судьба, он всегда будет помнить о своей Родине, потому что она — часть его души, его «Я». Это именно то понятие, которое определяет личность, влияет на жизнь человека. И у каждого Родина — своя. Об этом наш сегодняшний вопрос недели:

Торговый ряд 
В Норильске семь торговых сетей, где горожане в основном и покупают продукты. Ассортимент — примерно одинаков, а вот цены разнятся. Журналисты «Заполярки» решили раз в месяц обходить по одному магазину каждой сети, чтобы сравнить стоимость одних и тех же товаров. В свою продовольственную корзину мы включили не только продукты первой необходимости, но и некоторые другие, особенно популярные у норильчан. Надеемся, что такой обзор цен поможет нашим читателям сэкономить и деньги, и время.

Новости:
 8 февраля 2018 
13:45 Александр Усс выразил желание присутствовать на открытии храмового комплекса в Норильске
13:37 Все по плану и даже больше. В ЗФ «Норникеля» подвели итоги месяца
13:35 Неоценимая помощь. Телефон милосердия в Норильске за 2017 год звонил 1236 раз
13:15 Потанин сообщил президенту, что сегодня в ходе рабочего визита в Норильск будут подведены итоги завершения проекта по закрытию никелевого завода и подписаны соответствующие документы
12:52 Норильск спортивный. В ГЦК прошло торжественное награждение лучших спортсменов по итогам прошлого года.
12:31 Владимир Путин поддержал идею Александра Усса о создании Енисейской экономической зоны. Одним из перспективных объектов станет новый комбинат, который появится в районе Норильска.
12:09 Бумажные социальные проездные канут в Лету. На сегодняшний день их в Норильске получают отдельные категории льготников.
11:38 Депутаты Законодательного собрания края собрались на первую в 2018 году сессию. Норильские парламентарии откроют политический сезон 20 февраля.
11:32 Завтра в Музее Норильска состоится открытие выставки народных промыслов Нижегородской области «Городец - город мастеров». В экспозиции предметы из фондов Городецкого историко-художественного музейного комплекса.
10:58 «Норникель» и «Русская платина» договорились о создании совместного предприятия для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд НПР.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх