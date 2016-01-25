[Индекс номера 17 (08.02.2018)]



От сердца к сердцу

Чтобы дышалось свободней

В галерее дудинского театра–студии «Белые птицы» прошла акция «Собирая воздух» в поддержку Владислава Карасева, страдающего редким генетическим заболеванием — атрофией мышц.



Когда мальчик родился, ничто не предвещало беды. Как и все дети, он учился познавать мир и один за другим проходил этапы взросления: гулял, учился сначала ползать, а потом ходить, говорить... Но позже мама Влада, Анжела, заметила, что у мальчика стали слабеть ножки. Как и любая мать, она постаралась сделать для сына все возможное и невозможное, но болезнь прогрессировала. В девять лет Владиславу пришлось пересесть в инвалидное кресло. Появились проблемы с дыханием, ослаб иммунитет. Пока мог, Влад продолжал учиться, заниматься любимым делом — конструированием, общаться с друзьями. Осенью 2017 года его самочувствие ухудшилось, остро стал вопрос о приобретении специального медицинского оборудования, которое бы позволило ему продолжать жить. Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» прислал больному аппарат искусственной вентиляции легких. Оборудование пришло накануне нового года и стало для маленькой семьи долгожданным и спасительным подарком. Теперь Влад может спать, не чувствуя постоянных приступов удушья. Теперь осталось приобрести откашливатель, который облегчит процесс дыхания и поможет очищать легкие и бронхи. Стоимость прибора — 500 тысяч рублей, сумма неподъемная для маленькой семьи, а на счету сейчас буквально каждая минута. Сейчас Владу исполнилось 18 лет. В день его рождения, 1 февраля, галерея театра–студии «Белые птицы» на несколько часов превратилась в выставочный зал, где разместилась экспозиция «Мой Таймыр». На ней были представлены работы норильского фотографа Ольги Александровой. Каждый кадр — это маленькая зарисовка из жизни тундровых животных и птиц, цветов и деревьев; маленькие секретики северной флоры и фауны. Мастер–класс по пошиву обаятельного символа года, улыбчивого песика, провела для детворы и взрослых Айса Гайдаева. В считанные минуты наборы заготовок разошлись по рукам, и закипела работа. Параллельно работала фотозона, где участники акции могли сфотографироваться в уютном кресле–качалке в обнимку с Доброкотом и Щедропсом. Еще одного Доброкота, существующего в единственном экземпляре, выставили на аукцион. В честной борьбе победили дети и педагоги дудинской школы № 5, отдавшие за ценный лот 3,5 тысячи рублей. В завершение акции руководитель театра–студии «Белые птицы» Марина Петракова торжественно внесла в зал большой торт, а детвора записала на видео поздравление с днем рождения для Влада. Особым подарком имениннику стала песня в исполнении его друга Вячеслава Петракова. Всего в этот день дудинцы передали для Влада 66 тысяч 100 рублей, еще 270 тысяч горожане уже перевели его маме. Благотворительным фондом «Территория добра» и его партнерами было собрано более ста тысяч рублей. К марафону поддержки подключились и норильские спортсмены: сегодня в 20.00 в Молодежном центре (ул. Советская, 9) пройдет благотворительная тренировка по зумба–фитнесу.

Наталья Черкашина Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Когда мальчик родился, ничто не предвещало беды. Как и все дети, он учился познавать мир и один за другим проходил этапы взросления: гулял, учился сначала ползать, а потом ходить, говорить... Но позже мама Влада, Анжела, заметила, что у мальчика стали слабеть ножки. Как и любая мать, она постаралась сделать для сына все возможное и невозможное, но болезнь прогрессировала. В девять лет Владиславу пришлось пересесть в инвалидное кресло. Появились проблемы с дыханием, ослаб иммунитет. Пока мог, Влад продолжал учиться, заниматься любимым делом — конструированием, общаться с друзьями. Осенью 2017 года его самочувствие ухудшилось, остро стал вопрос о приобретении специального медицинского оборудования, которое бы позволило ему продолжать жить. Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» прислал больному аппарат искусственной вентиляции легких. Оборудование пришло накануне нового года и стало для маленькой семьи долгожданным и спасительным подарком. Теперь Влад может спать, не чувствуя постоянных приступов удушья. Теперь осталось приобрести откашливатель, который облегчит процесс дыхания и поможет очищать легкие и бронхи. Стоимость прибора — 500 тысяч рублей, сумма неподъемная для маленькой семьи, а на счету сейчас буквально каждая минута.Сейчас Владу исполнилось 18 лет. В день его рождения, 1 февраля, галерея театра–студии «Белые птицы» на несколько часов превратилась в выставочный зал, где разместилась экспозиция «Мой Таймыр». На ней были представлены работы норильского фотографа Ольги Александровой. Каждый кадр — это маленькая зарисовка из жизни тундровых животных и птиц, цветов и деревьев; маленькие секретики северной флоры и фауны.Мастер–класс по пошиву обаятельного символа года, улыбчивого песика, провела для детворы и взрослых Айса Гайдаева.В считанные минуты наборы заготовок разошлись по рукам, и закипела работа. Параллельно работала фотозона, где участники акции могли сфотографироваться в уютном кресле–качалке в обнимку с Доброкотом и Щедропсом. Еще одного Доброкота, существующего в единственном экземпляре, выставили на аукцион. В честной борьбе победили дети и педагоги дудинской школы № 5, отдавшие за ценный лот 3,5 тысячи рублей.В завершение акции руководитель театра–студии «Белые птицы» Марина Петракова торжественно внесла в зал большой торт, а детвора записала на видео поздравление с днем рождения для Влада. Особым подарком имениннику стала песня в исполнении его друга Вячеслава Петракова.Всего в этот день дудинцы передали для Влада 66 тысяч 100 рублей, еще 270 тысяч горожане уже перевели его маме. Благотворительным фондом «Территория добра» и его партнерами было собрано более ста тысяч рублей. К марафону поддержки подключились и норильские спортсмены: сегодня в 20.00 в Молодежном центре (ул. Советская, 9) пройдет благотворительная тренировка по зумба–фитнесу.

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