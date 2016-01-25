[Индекс номера 17 (08.02.2018)]



Человек родился

Диана Лаврова

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 52 малыша: 24 мальчика и 28 девочек. В их числе — Диана Лаврова.



Малышку с мамой в фойе родильного дома встречали счастливый отец и множество друзей семьи, некоторые из них пришли сюда со своими малышами, недавно родившимися в этом же роддоме. Знакомимся. Папу зовут Максим, ему 41 год, он несуетлив, спокойно и размеренно выполняет все, что намечено на этот важный день: нужно не забыть взять одежду для мамы, конверты и «приданое» для дочурки, цветы для медперсонала, соки–воды в зал для выписки, организовать съемки и прочее, прочее, прочее. У него все спорится. Видно, что Максим уверен в себе и в том, что вокруг все идет как надо. Как по писаному. Жене Максима, Алене, 36. Улыбка ее открыта и спокойна, глаза светятся. На мужа смотрит любящим взглядом, какой не подделаешь. А значит, гармония в семье поселилась надолго. А ведь оба супруга уже пережили нелегкое расставание в первом браке, у каждого уже есть взрослые дети, у Максима — так даже внуки... И вот маленькая Диана вновь сделала эту пару молодой и счастливой. — Все как будто обнулилось, жизнь словно заново завертелась, — говорит Максим. — Пять лет назад я пребывал в затяжной депрессии после развода, и друзья, видя мое состояние, пытались знакомить меня с девушками. Я категорически отказывался, не хотел, чтобы кто–то с кем–то меня сводил... Однажды друг все же заманил меня на чашку хорошего кофе. Я «клюнул». Пришел, а там... она, Алена. Почти сразу я понял, что это моя женщина, что у меня получится быть с ней рядом. Какое–то время ребята присматривались друг к другу, но уже через месяц сошлись и стали жить вместе. Около года ушло на узнавание, притирку. В итоге у них все сложилось. — Мое сердце успокоилось, — продолжает свой рассказ Максим, — я снова почувствовал остроту бытия. Недаром говорят, что Бог сначала проверяет человека, а потом дает ему то, что ему надо. Или кого надо. Алена приехала в Норильск из Омска всего несколько лет назад, но уже уверенно говорит, что чувствует себя норильчанкой на сто процентов. Она кондитер–оформитель, мастерица по тортам, ее талантом восхищаются даже конкуренты по бизнесу. Максим — водитель, индивидуальный предприниматель. Из Норильска семья пока уезжать не собирается, но уже присмотрела для себя город, где обоим хотелось бы жить, — это Абакан. *** Алена попросила передать всему коллективу родильного дома и отдельно персоналу реанимационного и детского отделения огромную благодарность за заботу и внимание. С удовольствием выполняем ее просьбу.

Марина Хорошевская Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Малышку с мамой в фойе родильного дома встречали счастливый отец и множество друзей семьи, некоторые из них пришли сюда со своими малышами, недавно родившимися в этом же роддоме.Знакомимся. Папу зовут Максим, ему 41 год, он несуетлив, спокойно и размеренно выполняет все, что намечено на этот важный день: нужно не забыть взять одежду для мамы, конверты и «приданое» для дочурки, цветы для медперсонала, соки–воды в зал для выписки, организовать съемки и прочее, прочее, прочее. У него все спорится. Видно, что Максим уверен в себе и в том, что вокруг все идет как надо. Как по писаному.Жене Максима, Алене, 36. Улыбка ее открыта и спокойна, глаза светятся. На мужа смотрит любящим взглядом, какой не подделаешь. А значит, гармония в семье поселилась надолго. А ведь оба супруга уже пережили нелегкое расставание в первом браке, у каждого уже есть взрослые дети, у Максима — так даже внуки... И вот маленькая Диана вновь сделала эту пару молодой и счастливой.— Все как будто обнулилось, жизнь словно заново завертелась, — говорит Максим. — Пять лет назад я пребывал в затяжной депрессии после развода, и друзья, видя мое состояние, пытались знакомить меня с девушками. Я категорически отказывался, не хотел, чтобы кто–то с кем–то меня сводил... Однажды друг все же заманил меня на чашку хорошего кофе. Я «клюнул». Пришел, а там... она, Алена. Почти сразу я понял, что это моя женщина, что у меня получится быть с ней рядом.Какое–то время ребята присматривались друг к другу, но уже через месяц сошлись и стали жить вместе. Около года ушло на узнавание, притирку. В итоге у них все сложилось.— Мое сердце успокоилось, — продолжает свой рассказ Максим, — я снова почувствовал остроту бытия. Недаром говорят, что Бог сначала проверяет человека, а потом дает ему то, что ему надо. Или кого надо.Алена приехала в Норильск из Омска всего несколько лет назад, но уже уверенно говорит, что чувствует себя норильчанкой на сто процентов. Она кондитер–оформитель, мастерица по тортам, ее талантом восхищаются даже конкуренты по бизнесу. Максим — водитель, индивидуальный предприниматель. Из Норильска семья пока уезжать не собирается, но уже присмотрела для себя город, где обоим хотелось бы жить, — это Абакан.***Алена попросила передать всему коллективу родильного дома и отдельно персоналу реанимационного и детского отделения огромную благодарность за заботу и внимание. С удовольствием выполняем ее просьбу.

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