[Индекс номера 17 (08.02.2018)]



Просто жизнь

В поисках корней

Уже в самолете, пробираясь к своему месту и вглядываясь в лица людей, Мика Шперлинг ощущала себя частью норильского братства, рассказы о котором не раз слышала от родителей и старших братьев и сестер. Считая себя гражданкой мира, проживая в Дармштадте, обучаясь в Сан–Франциско, объездив многие города и страны, молодая женщина при этом всегда стремилась в Норильск — в город, где она появилась на свет и откуда ее в семимесячном возрасте увезли в Германию. Познакомиться с Норильском и норильчанами Мика хотела в первую очередь для того, чтобы лучше понять своих родных.



Фотоальбом «Родина» – Сколько себя помню, меня всегда интересовал вопрос «Как это было, когда меня еще не было?», — на ломаном русском Мика пытается объяснить причины своего возвращения на Север. — Нередко мои родители и старшие сестры и братья, а их у меня семеро, пересматривают фотографии из норильской жизни, вспоминают то время, смеются, спорят, а иногда плачут. А я и не понимаю, о чем речь идет, ведь я тогда еще не родилась... И мне всегда хотелось побывать в тех местах, которые я видела только на фото, прикоснуться, так сказать, к истории семьи, своей родины, понять, почему мои родители думают или поступают так, а не иначе. Традиции–то в нашей семье отнюдь не немецкие. Мне казалось, что именно так я больше сближусь со своей семьей. А еще мне хотелось поехать на Север ради памяти отца, который ушел из жизни, когда мне было девять лет. Мика Шперлинг Переехав в Германию в начале 1990–х, родители Мики, этнические немцы, больше в Норильске не бывали. Но о Заполярье всегда помнили — шутка ли, 20 лет здесь прожили. Все восемь детей супругов Шперлинг появились на свет в норильском роддоме. Некоторые из них ходили здесь в детский сад, школу, секции и кружки. Глава семьи очень скучал по Северу, особенно по тундре, озерам и рекам, рыбалке, отдыху на турбазах, Талнаху. И даже работа на руднике «Октябрьский» уже не казалась ему такой тяжелой. Оно и понятно, со временем из памяти все негативное стирается, остается лишь самое светлое и доброе. И таким приятным воспоминанием о России для семьи Шперлинг стал именно Норильск. А Мика, впечатленная рассказами родных, уверена, что самые открытые и добрые люди в России живут в Норильске. – Я сейчас вглядываюсь в лица норильчан — своих ровесников, — делится Мика самым сокровенным, — и представляю, какой бы я была, если бы родители тогда не эмигрировали, чем бы занималась, как бы себя чувствовала, живя именно в этом городе, в этой среде, а не в Европе. В редакции «Заполярки» Знакомство с Россией у Мики началось с посещения Омской области в 2013 году. Во–первых, там, так же как и в Норильске, остались родственники, с которыми хотелось познакомиться воочию. А во–вторых, Мику интересовало поселение меннонитов, над фотоальбомом о которых она работала, собирая материал по всему миру. Удачный кадр Выпускница Дармштадтского колледжа, факультета коммуникационного (визуального) дизайна, по специальности «Дизайн книги и фотография», Мика всматривается в лица людей еще и как профессиональный фотограф, предпочитая всем остальным жанрам портретный. Сегодня она студентка художественного института Сан–Франциско, обучается на факультете современного искусства и работает над проектом о норильчанах, который представит на выпускном экзамене. В Норильске Мика провела месяц, как раз в самый разгар полярной ночи, застала она и лютые морозы. Говорит, была к этому готова и особенно не страдала — правильные настрой и одежда, которой ее снабдили норильские родственники, позволили получать удовольствие от прогулок по городу и общения с людьми. Норильск, поселок БОФ. 1956 год. Фото из архива родителей Мики – Я еще до поездки сюда все думала, что заставляет людей жить в холоде и постоянной ночи, где они берут силы работать, воспитывать детей, отдыхать в таких экстремальных условиях. И здесь наконец–то поняла: именно эти экстремальные условия и дают силы. На мой взгляд, норильчанин, искренне любящий свой город, гордится тем, что он такой сильный, выносливый, что ему нипочем холода, метели, что он смог, преодолев все неудобства, и не только погодные условия, самореализоваться и жить полной жизнью. Ну вроде как будто ты что–то знаешь и умеешь такое, что другим, кто здесь не живет, неподвластно...

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина и из архива Мики Шперлинг www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Сколько себя помню, меня всегда интересовал вопрос «Как это было, когда меня еще не было?», — на ломаном русском Мика пытается объяснить причины своего возвращения на Север. — Нередко мои родители и старшие сестры и братья, а их у меня семеро, пересматривают фотографии из норильской жизни, вспоминают то время, смеются, спорят, а иногда плачут. А я и не понимаю, о чем речь идет, ведь я тогда еще не родилась... И мне всегда хотелось побывать в тех местах, которые я видела только на фото, прикоснуться, так сказать, к истории семьи, своей родины, понять, почему мои родители думают или поступают так, а не иначе. Традиции–то в нашей семье отнюдь не немецкие. Мне казалось, что именно так я больше сближусь со своей семьей. А еще мне хотелось поехать на Север ради памяти отца, который ушел из жизни, когда мне было девять лет.Переехав в Германию в начале 1990–х, родители Мики, этнические немцы, больше в Норильске не бывали. Но о Заполярье всегда помнили — шутка ли, 20 лет здесь прожили. Все восемь детей супругов Шперлинг появились на свет в норильском роддоме. Некоторые из них ходили здесь в детский сад, школу, секции и кружки. Глава семьи очень скучал по Северу, особенно по тундре, озерам и рекам, рыбалке, отдыху на турбазах, Талнаху. И даже работа на руднике «Октябрьский» уже не казалась ему такой тяжелой. Оно и понятно, со временем из памяти все негативное стирается, остается лишь самое светлое и доброе. И таким приятным воспоминанием о России для семьи Шперлинг стал именно Норильск. А Мика, впечатленная рассказами родных, уверена, что самые открытые и добрые люди в России живут в Норильске.– Я сейчас вглядываюсь в лица норильчан — своих ровесников, — делится Мика самым сокровенным, — и представляю, какой бы я была, если бы родители тогда не эмигрировали, чем бы занималась, как бы себя чувствовала, живя именно в этом городе, в этой среде, а не в Европе.Знакомство с Россией у Мики началось с посещения Омской области в 2013 году. Во–первых, там, так же как и в Норильске, остались родственники, с которыми хотелось познакомиться воочию. А во–вторых, Мику интересовало поселение меннонитов, над фотоальбомом о которых она работала, собирая материал по всему миру.Выпускница Дармштадтского колледжа, факультета коммуникационного (визуального) дизайна, по специальности «Дизайн книги и фотография», Мика всматривается в лица людей еще и как профессиональный фотограф, предпочитая всем остальным жанрам портретный. Сегодня она студентка художественного института Сан–Франциско, обучается на факультете современного искусства и работает над проектом о норильчанах, который представит на выпускном экзамене.В Норильске Мика провела месяц, как раз в самый разгар полярной ночи, застала она и лютые морозы. Говорит, была к этому готова и особенно не страдала — правильные настрой и одежда, которой ее снабдили норильские родственники, позволили получать удовольствие от прогулок по городу и общения с людьми.– Я еще до поездки сюда все думала, что заставляет людей жить в холоде и постоянной ночи, где они берут силы работать, воспитывать детей, отдыхать в таких экстремальных условиях. И здесь наконец–то поняла: именно эти экстремальные условия и дают силы. На мой взгляд, норильчанин, искренне любящий свой город, гордится тем, что он такой сильный, выносливый, что ему нипочем холода, метели, что он смог, преодолев все неудобства, и не только погодные условия, самореализоваться и жить полной жизнью. Ну вроде как будто ты что–то знаешь и умеешь такое, что другим, кто здесь не живет, неподвластно...

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