[Индекс номера 17 (08.02.2018)]



Вопрос недели

С чего начинается Родина?

Куда бы ни забросила человека судьба, он всегда будет помнить о своей Родине, потому что она — часть его души, его «Я». Это именно то понятие, которое определяет личность, влияет на жизнь человека. И у каждого Родина — своя. Об этом наш сегодняшний вопрос недели:



Юлия, молодая мама: – Я патриотка своей страны, своего любимого города — Норильска. Я тут родилась, окончила 27–ю школу, потом уехала учиться в Питер. Но работать вернулась сюда, о чем ни капли не жалею. Я вообще фанат своего города, иногда даже сталкиваюсь с непониманием людей в этом плане. Но ведь здесь живут мои родные и друзья, здесь родилась моя дочка. Для меня родина — это то место, где душе тепло и спокойно. И по каким бы странам я ни путешествовала, меня всегда тянет домой.

Александр Ткаченко, работник НШСТ: – Родина — это прежде всего отчий дом. Именно там получаешь все необходимое для дальнейшей жизни, своего развития и становления как личности. А самое главное — любовь и заботу. И чем старше становишься, тем больше ценишь эту любовь, и хочется сторицей вернуть ее родителям. А как скучаешь по родному дому! Где «все просто и понятно»...

Наталья Дедина, бывшая норильчанка, живет в Красноярске: – Сразу в голове зазвучали слова известной песни: «...С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе...» Меня привезли в Норильск родители, когда мне был год, в 1964–м. Так что моя родина — этот город. Вся его история. Его успехи, плюсы и минусы. А еще родина — это чувства, мои семья и друзья, улицы в родном Норильске. Все, от чего или при виде чего сердце начинает учащенно биться.

Алексей Безруких, водитель: — Я себя помню с трех лет, именно в этом возрасте меня привезли из Красноярска в Норильск, который я и считаю своей родиной... А еще родина для меня — это мама, наш дом на Старой вахте, двор. С теплом вспоминаю, как мы с друзьями летом ходили в тундру, на речку Щучью, а зимой с энтузиазмом рыли пещеры в снегу, катались на коньках на «Заполярнике». Еще мы обожали походы в «Чебуречную» — там были самые вкусные в мире чебуреки и компот! Я в Норильске прожил всю свою жизнь. Сюда вернулся после службы в армии, да не один — привез жену. Здесь родились мои дочки. Это мой любимый город, а я много где бывал. И я буду очень скучать по нему. Долго откладывал переезд, хотя дети давно на материке, они и «базу» для нас с супругой там подготовили, ждут вместе с внуками. Думаю, скоро решусь. Пора. Но как представлю сборы — щемит внутри...

Серафима, оператор телефона милосердия: – Это мой дом, мама, папа, брат, сестра, Самара– городок, откуда я родом, река Волга... Это место, куда всегда хочется вернуться. Я всегда еду на свою родину с чувством умиротворения и благодати. Но и дорогой мне Норильск — тоже родина, ведь вся сегодняшняя моя жизнь связана в основном с ним. И я с уверенностью могу сказать: «Служу Норильску!».

Марина Голомедова, уже полгода гостит в Венгрии: — Родина начинается с людей. Народ — главное! Жизнь — это не погода, не природа, не цены в магазине, а мы с вами. Уехав так надолго из родного города, я так соскучилась по норильской жизни и только тут понимаю, какие у нас люди чудесные. По сравнению с европейцами норильчане — ангелы. Да что там говорить, русский дух — это не сказки, он на самом деле есть. Просто мы дома принюхались, привыкли, ценить перестали. А средний европеец помешан на деньгах, с ними же спокойно, без калькулятора и поговорить нельзя.

Татьяна Белевская, детство провела в Норильске, сейчас живет в Дании: – Родина — это то, что близко моему сердцу, чувствам, то, с чем я росла, воспитывалась, и то, что всегда готова защищать и словами, и поступками, так как это фундамент моего мировосприятия, которое сформировалось еще в детстве. Родина для меня — это папа и мама, светлый и уютный родительский дом, где тебя ждут и всегда тебе рады, друзья из детства, школа, а еще уверенность в том, что то ощущение счастья, которое ты испытывал тогда, будет всегда... Лучше классика, видимо, и не скажешь: «Куда б нас ни забросила судьбина и счастие куда б ни завело, все те же мы...» И у каждого из нас есть в душе свое Царское Село.

Татьяна Эйснер, 22 года таймырского стажа, проживает в Германии: — Понятие «Родина» я по-настоящему осознала, когда переехала в Германию. Поэт сказал однажды: «Лицом к лицу лица не увидать: большое видится на расстоянии». Вот так и со мной случилось: оказавшись в иной ментальной среде, я особо остро почувствовала свою сопричастность с Россией, свою русскость. К иному пейзажу за окном, к изменениям в быту, к другим законам и порядкам — ко всему можно привыкнуть. Можно принять все, исключая менталитет. Это же надо душу перестраивать! Нашу загадочную, русскую душу! А у некоторых счастливчиков еще и закаленную в Норильске! Такое сочетание загранице не по зубам: наши люди души не меняют. Как–то Алитет Немтушкин сказал о поэтессе Галине Летягиной: «Это — женщина норильской национальности!» Я думаю, что Галина не одинока: норильчане — это особая порода морозостойких людей. Это, наверное, еще круче, чем быть просто русским!

Валерий Шабурин, председатель местного Союза воинов интернационалистов: – Вся моя жизнь — Родина. В это понятие входят и дом, и жена, и дети, и родители. Семья, работа. Служба в армии, именно там я понял, что значит любить и защищать, по–настоящему осознал, что такое патриотизм. Помню, перед отправкой в горячую точку командир выстроил нас и сказал: «Кто не хочет служить в Афганистане — выйти из строя!» Никто не вышел, даже не шелохнулся. И я остро почувствовал тогда, что мне необходимо идти защищать южные рубежи своей страны. И что иначе поступить я не могу, не имею права.

Диана Еськова, учащаяся 11–го класса 4–й гимназии: — При слове «родина» я почему–то вспоминаю, как еду на поезде к бабушке. Не отрываясь, смотрю в открытое окно. Ветер приятно обдувает лицо, и я не могу надышаться чистым воздухом. Когда поезд останавливается на станциях, слышно пение птиц — и так хорошо на душе от их щебетания. А еще родина для меня — это мой любимый Норильск. С его полярными днем и ночью, колючими метелями и крепкими морозами, волшебным северным сиянием. Этот город не перестает меня удивлять. Да, он суровый, но какие добрые и надежные люди здесь живут!..

Нина Мезенцева, главный редактор «Заполярки» в конце 1990–х: – Мое начало начал — деревня, в которой я родилась и жила до трех лет, а потом ездила туда в гости к дедушке и бабушке... Юг Западной Сибири. Деревня среди просторных лугов и полей. Узкая речушка, рядом с ней на высоком берегу вьется длинная улица. По ней хорошо бежать, по пути проведывать деревенских друзей, а потом забежать к знакомой фельдшерице Тане в медпункт. Потом удрать от нее, перейти вброд речушку и лететь по взгорочку до школы — там очень богатая библиотека. Поначалу библиотекарь давала мне по одной книжке на неделю, но, когда я через два часа приносила ее прочитанную и пересказывала, книги мне стали давать охапками. Потом помчаться домой — бабушка с дедушкой до позднего вечера будут на колхозной работе, свобода на целый день. Дом у дедушки необычный, в нем есть полуподвал. Полуподвал я обожаю — каких только вещичек там нет! Колокольчики, графинчики, скляночки, старые часы без маятника, самодельные тряпичные куклы — каждый день я нахожу что–то новое и сочиняю сказки про эти вещички. Для деревенских девчонок я, конечно, городская чудачка, но за сказки они готовы простить мне все... А еще есть роскошный двор, весь поросший мелкой гусиной травой и душистой ромашкой с желтыми цветами. У забора лежит ошкуренное бревно — дедушка положил его для меня, это мой кухонный стол. Сейчас буду варить куклам обед из ромашки... Жарко, но как же хорошо и привольно!.. Жаль лишь одного — деревни той больше нет. До слез горькое чувство...

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я патриотка своей страны, своего любимого города — Норильска. Я тут родилась, окончила 27–ю школу, потом уехала учиться в Питер. Но работать вернулась сюда, о чем ни капли не жалею. Я вообще фанат своего города, иногда даже сталкиваюсь с непониманием людей в этом плане. Но ведь здесь живут мои родные и друзья, здесь родилась моя дочка. Для меня родина — это то место, где душе тепло и спокойно. И по каким бы странам я ни путешествовала, меня всегда тянет домой.– Родина — это прежде всего отчий дом. Именно там получаешь все необходимое для дальнейшей жизни, своего развития и становления как личности. А самое главное — любовь и заботу. И чем старше становишься, тем больше ценишь эту любовь, и хочется сторицей вернуть ее родителям. А как скучаешь по родному дому! Где «все просто и понятно»...– Сразу в голове зазвучали слова известной песни: «...С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе...» Меня привезли в Норильск родители, когда мне был год, в 1964–м. Так что моя родина — этот город. Вся его история. Его успехи, плюсы и минусы. А еще родина — это чувства, мои семья и друзья, улицы в родном Норильске. Все, от чего или при виде чего сердце начинает учащенно биться.— Я себя помню с трех лет, именно в этом возрасте меня привезли из Красноярска в Норильск, который я и считаю своей родиной... А еще родина для меня — это мама, наш дом на Старой вахте, двор. С теплом вспоминаю, как мы с друзьями летом ходили в тундру, на речку Щучью, а зимой с энтузиазмом рыли пещеры в снегу, катались на коньках на «Заполярнике». Еще мы обожали походы в «Чебуречную» — там были самые вкусные в мире чебуреки и компот! Я в Норильске прожил всю свою жизнь. Сюда вернулся после службы в армии, да не один — привез жену. Здесь родились мои дочки. Это мой любимый город, а я много где бывал. И я буду очень скучать по нему. Долго откладывал переезд, хотя дети давно на материке, они и «базу» для нас с супругой там подготовили, ждут вместе с внуками. Думаю, скоро решусь. Пора. Но как представлю сборы — щемит внутри...– Это мой дом, мама, папа, брат, сестра, Самара– городок, откуда я родом, река Волга... Это место, куда всегда хочется вернуться. Я всегда еду на свою родину с чувством умиротворения и благодати. Но и дорогой мне Норильск — тоже родина, ведь вся сегодняшняя моя жизнь связана в основном с ним. И я с уверенностью могу сказать: «Служу Норильску!».— Родина начинается с людей. Народ — главное! Жизнь — это не погода, не природа, не цены в магазине, а мы с вами. Уехав так надолго из родного города, я так соскучилась по норильской жизни и только тут понимаю, какие у нас люди чудесные. По сравнению с европейцами норильчане — ангелы. Да что там говорить, русский дух — это не сказки, он на самом деле есть. Просто мы дома принюхались, привыкли, ценить перестали. А средний европеец помешан на деньгах, с ними же спокойно, без калькулятора и поговорить нельзя.– Родина — это то, что близко моему сердцу, чувствам, то, с чем я росла, воспитывалась, и то, что всегда готова защищать и словами, и поступками, так как это фундамент моего мировосприятия, которое сформировалось еще в детстве. Родина для меня — это папа и мама, светлый и уютный родительский дом, где тебя ждут и всегда тебе рады, друзья из детства, школа, а еще уверенность в том, что то ощущение счастья, которое ты испытывал тогда, будет всегда... Лучше классика, видимо, и не скажешь: «Куда б нас ни забросила судьбина и счастие куда б ни завело, все те же мы...» И у каждого из нас есть в душе свое Царское Село.— Понятие «Родина» я по-настоящему осознала, когда переехала в Германию. Поэт сказал однажды: «Лицом к лицу лица не увидать: большое видится на расстоянии». Вот так и со мной случилось: оказавшись в иной ментальной среде, я особо остро почувствовала свою сопричастность с Россией, свою русскость. К иному пейзажу за окном, к изменениям в быту, к другим законам и порядкам — ко всему можно привыкнуть. Можно принять все, исключая менталитет. Это же надо душу перестраивать! Нашу загадочную, русскую душу! А у некоторых счастливчиков еще и закаленную в Норильске! Такое сочетание загранице не по зубам: наши люди души не меняют. Как–то Алитет Немтушкин сказал о поэтессе Галине Летягиной: «Это — женщина норильской национальности!» Я думаю, что Галина не одинока: норильчане — это особая порода морозостойких людей. Это, наверное, еще круче, чем быть просто русским!– Вся моя жизнь — Родина. В это понятие входят и дом, и жена, и дети, и родители. Семья, работа. Служба в армии, именно там я понял, что значит любить и защищать, по–настоящему осознал, что такое патриотизм. Помню, перед отправкой в горячую точку командир выстроил нас и сказал: «Кто не хочет служить в Афганистане — выйти из строя!» Никто не вышел, даже не шелохнулся. И я остро почувствовал тогда, что мне необходимо идти защищать южные рубежи своей страны. И что иначе поступить я не могу, не имею права.— При слове «родина» я почему–то вспоминаю, как еду на поезде к бабушке. Не отрываясь, смотрю в открытое окно. Ветер приятно обдувает лицо, и я не могу надышаться чистым воздухом. Когда поезд останавливается на станциях, слышно пение птиц — и так хорошо на душе от их щебетания. А еще родина для меня — это мой любимый Норильск. С его полярными днем и ночью, колючими метелями и крепкими морозами, волшебным северным сиянием. Этот город не перестает меня удивлять. Да, он суровый, но какие добрые и надежные люди здесь живут!..– Мое начало начал — деревня, в которой я родилась и жила до трех лет, а потом ездила туда в гости к дедушке и бабушке... Юг Западной Сибири. Деревня среди просторных лугов и полей. Узкая речушка, рядом с ней на высоком берегу вьется длинная улица. По ней хорошо бежать, по пути проведывать деревенских друзей, а потом забежать к знакомой фельдшерице Тане в медпункт. Потом удрать от нее, перейти вброд речушку и лететь по взгорочку до школы — там очень богатая библиотека. Поначалу библиотекарь давала мне по одной книжке на неделю, но, когда я через два часа приносила ее прочитанную и пересказывала, книги мне стали давать охапками. Потом помчаться домой — бабушка с дедушкой до позднего вечера будут на колхозной работе, свобода на целый день. Дом у дедушки необычный, в нем есть полуподвал. Полуподвал я обожаю — каких только вещичек там нет! Колокольчики, графинчики, скляночки, старые часы без маятника, самодельные тряпичные куклы — каждый день я нахожу что–то новое и сочиняю сказки про эти вещички. Для деревенских девчонок я, конечно, городская чудачка, но за сказки они готовы простить мне все... А еще есть роскошный двор, весь поросший мелкой гусиной травой и душистой ромашкой с желтыми цветами. У забора лежит ошкуренное бревно — дедушка положил его для меня, это мой кухонный стол. Сейчас буду варить куклам обед из ромашки... Жарко, но как же хорошо и привольно!.. Жаль лишь одного — деревни той больше нет. До слез горькое чувство...

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