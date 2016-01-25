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[Индекс номера 17 (08.02.2018)]

 Торговый ряд 
Что? Где? Почём?

В Норильске семь торговых сетей, где горожане в основном и покупают продукты. Ассортимент — примерно одинаков, а вот цены разнятся. Журналисты «Заполярки» решили раз в месяц обходить по одному магазину каждой сети, чтобы сравнить стоимость одних и тех же товаров. В свою продовольственную корзину мы включили не только продукты первой необходимости, но и некоторые другие, особенно популярные у норильчан. Надеемся, что такой обзор цен поможет нашим читателям сэкономить и деньги, и время.


Фото Елены Худановой
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«Гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь» — крылатая фраза из «Джентльменов удачи» для зимнего Норильска звучит особенно жизненно. В том, кто отвечает за то, чтобы пророчество из фильма не сбылось, разбиралась «Заполярная правда».

В городе N 
Норильчане активно обмениваются посылками: только объем входящих отправлений в декабре 2017 года по сравнению с показателями 2016-го вырос сразу на 54%. Основной причиной такого оживления почтовики называют приход в город быстрого интернета.

Поверь в мечту 
«Заполярка» продолжает свой спецпроект «Поверь в мечту», который реализуется в партнерстве с детским домом, школой–интернатом и отделом опеки и попечительства. В этот раз нашей героиней стала Наташа Стремилова, которая на несколько часов погрузилась в сказочный мир Снежной королевы и сама почувствовала себя царственной особой.

От сердца к сердцу 
В галерее дудинского театра–студии «Белые птицы» прошла акция «Собирая воздух» в поддержку Владислава Карасева, страдающего редким генетическим заболеванием — атрофией мышц.

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились 52 малыша: 24 мальчика и 28 девочек. В их числе — Диана Лаврова.

Просто жизнь 
Уже в самолете, пробираясь к своему месту и вглядываясь в лица людей, Мика Шперлинг ощущала себя частью норильского братства, рассказы о котором не раз слышала от родителей и старших братьев и сестер. Считая себя гражданкой мира, проживая в Дармштадте, обучаясь в Сан–Франциско, объездив многие города и страны, молодая женщина при этом всегда стремилась в Норильск — в город, где она появилась на свет и откуда ее в семимесячном возрасте увезли в Германию. Познакомиться с Норильском и норильчанами Мика хотела в первую очередь для того, чтобы лучше понять своих родных.

Вопрос недели 
Куда бы ни забросила человека судьба, он всегда будет помнить о своей Родине, потому что она — часть его души, его «Я». Это именно то понятие, которое определяет личность, влияет на жизнь человека. И у каждого Родина — своя. Об этом наш сегодняшний вопрос недели:

Торговый ряд 
В Норильске семь торговых сетей, где горожане в основном и покупают продукты. Ассортимент — примерно одинаков, а вот цены разнятся. Журналисты «Заполярки» решили раз в месяц обходить по одному магазину каждой сети, чтобы сравнить стоимость одних и тех же товаров. В свою продовольственную корзину мы включили не только продукты первой необходимости, но и некоторые другие, особенно популярные у норильчан. Надеемся, что такой обзор цен поможет нашим читателям сэкономить и деньги, и время.

Новости:
 8 февраля 2018 
13:45 Александр Усс выразил желание присутствовать на открытии храмового комплекса в Норильске
13:37 Все по плану и даже больше. В ЗФ «Норникеля» подвели итоги месяца
13:35 Неоценимая помощь. Телефон милосердия в Норильске за 2017 год звонил 1236 раз
13:15 Потанин сообщил президенту, что сегодня в ходе рабочего визита в Норильск будут подведены итоги завершения проекта по закрытию никелевого завода и подписаны соответствующие документы
12:52 Норильск спортивный. В ГЦК прошло торжественное награждение лучших спортсменов по итогам прошлого года.
12:31 Владимир Путин поддержал идею Александра Усса о создании Енисейской экономической зоны. Одним из перспективных объектов станет новый комбинат, который появится в районе Норильска.
12:09 Бумажные социальные проездные канут в Лету. На сегодняшний день их в Норильске получают отдельные категории льготников.
11:38 Депутаты Законодательного собрания края собрались на первую в 2018 году сессию. Норильские парламентарии откроют политический сезон 20 февраля.
11:32 Завтра в Музее Норильска состоится открытие выставки народных промыслов Нижегородской области «Городец - город мастеров». В экспозиции предметы из фондов Городецкого историко-художественного музейного комплекса.
10:58 «Норникель» и «Русская платина» договорились о создании совместного предприятия для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд НПР.
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