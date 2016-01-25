Уже в самолете, пробираясь к своему месту и вглядываясь в лица людей, Мика Шперлинг ощущала себя частью норильского братства, рассказы о котором не раз слышала от родителей и старших братьев и сестер. Считая себя гражданкой мира, проживая в Дармштадте, обучаясь в Сан–Франциско, объездив многие города и страны, молодая женщина при этом всегда стремилась в Норильск — в город, где она появилась на свет и откуда ее в семимесячном возрасте увезли в Германию. Познакомиться с Норильском и норильчанами Мика хотела в первую очередь для того, чтобы лучше понять своих родных.