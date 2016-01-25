[Индекс номера 170 (02.11.2018)]



Оригинальный подарок к Новому году

Юбилейный для Норильска год закончится очень необычно — большой ярмаркой. С 24 ноября по 9 декабря в городском музее пройдет предновогодний фестиваль мастеров–ремесленников «Норильск Новый Фест». На нем представят свои работы люди, которые занимаются декоративно–прикладным творчеством в любых его проявлениях.



Организаторы фестиваля — управление по делам культуры и искусства, музей Норильска и Городской центр культуры. Задача проекта — создать условия для развития людей, привлечь активных, творческих, талантливых норильчан. Фестиваль планируется провести на нескольких площадках — в музее и ГЦК, где можно будет увидеть выступления творческих коллективов, научиться что–то ваять своими руками, поучаствовать в музейных занятиях и так далее. Начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева рассказала, что идея собрать под одну крышу лучших мастеров Норильска зрела давно: – Формы привлечения использовались разные. Такая — впервые. Новогодние праздники подходят для творческой тусовки как нельзя лучше: тут мы сможем приобрести подарки, отличающиеся от того, что продается в магазинах. Это будет интересно и для жителей города, и для самих участников. Индивидуальные предприниматели, умельцы, мастерицы — на фестиваль приглашаются все. Проект–положение уже разослан в организации и клубные объединения НПР, люди идею поддержали. Хочу отметить, что вся продукция, сделанная своими руками, прежде чем попасть на ярмарку, пройдет экспертный отбор. Смысл новой ярмарки, а она наверняка станет городской традицией, — превратить хобби, увлечение в источник радости, в настоящее дело и, наконец, в искусство. И это — несомненная заявка на уровень. На «Новом Фесте» жители города смогут купить безделушки и весомые подарки, выполненные в необычных технологиях и стилях: аксессуары, игрушки, в том числе и новогодние, сладости. И все это будет эксклюзивным. Директор Музея Норильска Наталья Федянина называет «Норильск Новый Фест» уникальным форматом для обмена лучшими творческими практиками, цель которого — демонстрация лучших работ местных умельцев, сохранение и развития народных художественных промыслов в Норильске. – Это будет настоящий праздник искусства рукоделия, праздник мастеров и ремесленников. Но, пожалуй, главная особенность события, — отмечает она, — участие гостей из Коломны, региона, известного своим историческим производством. Коломчане и откроют фестиваль. Они приедут со своей продукцией, их «Коломенский посад» представит знаменитую коломенскую пастилу, калачи и фунтики на елку; тут же пройдут мастер–классы по созданию совершенно уникальной ватной игрушки. По мнению директора городского музея, «Норильск Новый Фест» — очень своевременный проект. Несколько лет в музее проходят декабрьские и январские посиделки, где горожане учатся делать игрушки, эти занятия пользуются невероятным спросом. Обмен опытом и идеями между жителями разных территорий важен тем более — наши мастера смогут чему–то научиться у гостей, и наоборот. К слову, в программе фестиваля запланирована выставка исторической елочной игрушки. Реализовать этот замысел возможно будет после переговоров с норильчанкой, у которой дома хранится коллекция елочных украшений с 1946 года.

Марина Хорошевская Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Организаторы фестиваля — управление по делам культуры и искусства, музей Норильска и Городской центр культуры. Задача проекта — создать условия для развития людей, привлечь активных, творческих, талантливых норильчан.Фестиваль планируется провести на нескольких площадках — в музее и ГЦК, где можно будет увидеть выступления творческих коллективов, научиться что–то ваять своими руками, поучаствовать в музейных занятиях и так далее.рассказала, что идея собрать под одну крышу лучших мастеров Норильска зрела давно:– Формы привлечения использовались разные. Такая — впервые. Новогодние праздники подходят для творческой тусовки как нельзя лучше: тут мы сможем приобрести подарки, отличающиеся от того, что продается в магазинах. Это будет интересно и для жителей города, и для самих участников. Индивидуальные предприниматели, умельцы, мастерицы — на фестиваль приглашаются все. Проект–положение уже разослан в организации и клубные объединения НПР, люди идею поддержали. Хочу отметить, что вся продукция, сделанная своими руками, прежде чем попасть на ярмарку, пройдет экспертный отбор.называет «Норильск Новый Фест» уникальным форматом для обмена лучшими творческими практиками, цель которого — демонстрация лучших работ местных умельцев, сохранение и развития народных художественных промыслов в Норильске.– Это будет настоящий праздник искусства рукоделия, праздник мастеров и ремесленников. Но, пожалуй, главная особенность события, — отмечает она, — участие гостей из Коломны, региона, известного своим историческим производством. Коломчане и откроют фестиваль. Они приедут со своей продукцией, их «Коломенский посад» представит знаменитую коломенскую пастилу, калачи и фунтики на елку; тут же пройдут мастер–классы по созданию совершенно уникальной ватной игрушки.По мнению директора городского музея, «Норильск Новый Фест» — очень своевременный проект. Несколько лет в музее проходят декабрьские и январские посиделки, где горожане учатся делать игрушки, эти занятия пользуются невероятным спросом. Обмен опытом и идеями между жителями разных территорий важен тем более — наши мастера смогут чему–то научиться у гостей, и наоборот.К слову, в программе фестиваля запланирована выставка исторической елочной игрушки. Реализовать этот замысел возможно будет после переговоров с норильчанкой, у которой дома хранится коллекция елочных украшений с 1946 года.

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