Юбилейный для Норильска год закончится очень необычно — большой ярмаркой. С 24 ноября по 9 декабря в городском музее пройдет предновогодний фестиваль мастеров–ремесленников «Норильск Новый Фест». На нем представят свои работы люди, которые занимаются декоративно–прикладным творчеством в любых его проявлениях.
Организаторы фестиваля — управление по делам культуры и искусства, музей Норильска и Городской центр культуры. Задача проекта — создать условия для развития людей, привлечь активных, творческих, талантливых норильчан.
Фестиваль планируется провести на нескольких площадках — в музее и ГЦК, где можно будет увидеть выступления творческих коллективов, научиться что–то ваять своими руками, поучаствовать в музейных занятиях и так далее.Начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева
рассказала, что идея собрать под одну крышу лучших мастеров Норильска зрела давно:
– Формы привлечения использовались разные. Такая — впервые. Новогодние праздники подходят для творческой тусовки как нельзя лучше: тут мы сможем приобрести подарки, отличающиеся от того, что продается в магазинах. Это будет интересно и для жителей города, и для самих участников. Индивидуальные предприниматели, умельцы, мастерицы — на фестиваль приглашаются все. Проект–положение уже разослан в организации и клубные объединения НПР, люди идею поддержали. Хочу отметить, что вся продукция, сделанная своими руками, прежде чем попасть на ярмарку, пройдет экспертный отбор.
Директор Музея Норильска Наталья Федянина
|Смысл новой ярмарки, а она наверняка станет городской традицией, — превратить хобби, увлечение в источник радости, в настоящее дело и, наконец, в искусство. И это — несомненная заявка на уровень. На «Новом Фесте» жители города смогут купить безделушки и весомые подарки, выполненные в необычных технологиях и стилях: аксессуары, игрушки, в том числе и новогодние, сладости. И все это будет эксклюзивным.
называет «Норильск Новый Фест» уникальным форматом для обмена лучшими творческими практиками, цель которого — демонстрация лучших работ местных умельцев, сохранение и развития народных художественных промыслов в Норильске.
– Это будет настоящий праздник искусства рукоделия, праздник мастеров и ремесленников. Но, пожалуй, главная особенность события, — отмечает она, — участие гостей из Коломны, региона, известного своим историческим производством. Коломчане и откроют фестиваль. Они приедут со своей продукцией, их «Коломенский посад» представит знаменитую коломенскую пастилу, калачи и фунтики на елку; тут же пройдут мастер–классы по созданию совершенно уникальной ватной игрушки.
По мнению директора городского музея, «Норильск Новый Фест» — очень своевременный проект. Несколько лет в музее проходят декабрьские и январские посиделки, где горожане учатся делать игрушки, эти занятия пользуются невероятным спросом. Обмен опытом и идеями между жителями разных территорий важен тем более — наши мастера смогут чему–то научиться у гостей, и наоборот.
К слову, в программе фестиваля запланирована выставка исторической елочной игрушки. Реализовать этот замысел возможно будет после переговоров с норильчанкой, у которой дома хранится коллекция елочных украшений с 1946 года.Марина ХорошевскаяФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда