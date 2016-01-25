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Открытие ВПП

[Индекс номера 170 (02.11.2018)]

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Комфорт в Заполярье

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

1984
В этом году в Норильске началась череда юбилеев: исполнилось 30 лет Норильскому производственному объединению пассажирского автотранспорта — НПОПАТ. На здании АБК медного завода зажглась цифра «35» — 21 декабря завод отпраздновал свою тридцать пятую годовщину. Началась подготовка к золотому юбилею Норильского комбината — пошла череда юбилейных подарков. Так, в Финляндии был спущен на воду дизель–электрический ледокол, построенный для Советского Союза, который назвали «Авраамий Завенягин». А в Сочи принял отдыхающих северян новый восьмой корпус санатория «Заполярье» — почти 130 человек поселились в его одно– и двухместных номерах.
Профессия: авиатор
В середине 1980–х Норильск был одним из самых «летающих» городов мира по соотношению числа жителей и проданных авиабилетов. Каждый норильчанин минимум раз в год летал на материк в отпуск. Даже дети к своему совершеннолетию имели налет как маститые авиапассажиры на материке. Это притом что в Норильске погодные, географические, климатические условия для работы авиации чрезвычайно сложны, а наш Алыкель позже, когда появятся компьютерные авиастимуляторы, войдет в число аэропортов с самыми тяжелыми условиями посадки.
Цифра: 553 услуги
Именно столько бытовых услуг предоставляется норильчанам. В 1984 году Норильск занимал одно из ведущих мест по уровню бытового обслуживания населения среди городов Красноярского края. В этой сфере в городе трудились свыше 2,5 тысячи человек. На 54 рубля услуг службы сервиса ежегодно получал каждый норильчанин. Кульминацией роста сервиса стало строительство универсального Дома бытового обслуживания «Норильск», подобных которому в стране было мало.
Адрес: ул. Комсомольская, 31
В советские годы каждый крупный социальный объект строился не просто так: его сдачу стремились приурочить к какой–нибудь идеологической дате — открытию очередной партконференции или советскому юбилею. Так произошло и с Домом быта, который сдали в декабре 1984 года в день открытия конференции коммунистов по случаю юбилея образования Красноярского края. Что там было на конференции, уже никто не помнит, а Дом быта «Норильск» был последним словом архитектурной и дизайнерской мысли: мраморные колонны в вестибюле, декоративные мозаичные панно, обшитые красным деревом стены... Над интерьерами Дома быта работали художники из Новосибирска, Ленинграда, Москвы, Тбилиси во главе с норильчанином Борисом Полеем. Дом быта взял на себя задачу обеспечить высокую культуру северного сервиса, добиться, чтобы все изготовленное в «Норильске» было самым модным, современным, красивым.
Событие: добавили жилплощади
В 1984 году вступил в силу новый Жилищный кодекс СССР: санитарная норма жилья на человека теперь составляла 12 квадратных метров вместо девяти. Введение новых норм ознаменовало фактическое завершение жилищной революции в Норильске. Мало кто вспоминал, что еще три десятка лет назад большинство населения жили в бараках временных поселков. Теперь сверхплановые показатели строителей исчисляются не квадратными метрами, а целыми домами: в 1984–м план по строительству нового жилья перевыполнен на четыре многоквартирных дома. И строят не по дому–два, как еще недавно, а целыми микрорайонами: застраивают улицу Кирова, где на месте двухэтажек растут девятиэтажные дома, и площадь Металлургов, в Талнахе возводят пятый микрорайон. Не отстает и общественное строительство: в новое здание на Нансена переехал горвоенкомат, на Молодежном проезде сдали новостройку для норильского техникума, а к роддому пристроили новое пятиэтажное крыло.
Точка на карте: озеро Харпича, плато Путорана
Два молодых ученых НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера Олег Крашевский и Владимир Ларин в августе отправились в экспедицию для изучения снежного барана–толсторога в естественных условиях. Она стала беспримерной: тундровые робинзоны провели несколько месяцев в тесной избушке с ограниченным запасом продуктов и топлива. Но за время экспедиции был собран уникальный научный материал, который стал предпосылкой для создания в 1988 году на Таймыре Путоранского заповедника.
Купить: коктейль «Игристый» и мороженое «Спутник»
Такие лакомства подготовили к Новому году в кафе «Айсберг» на проспекте Ленинском, 37, которое открылось в ноябре 1984 года. Там подавали мороженое новых наименований — со сливочным кремом и с шоколадным, на бисквите, и фирменное — с брусникой и клюквой. Жить в Заполярье и в сорокаградусный мороз лакомиться ледяным десертом — это и прогрессивно, и просто вкусно.

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Статьи текущего номера:
 
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Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

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 2 ноября 2018 
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