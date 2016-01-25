[Индекс номера 170 (02.11.2018)]



Призвание

Сказочный автор

Среди гостей Северного книжного интеллектуального фестиваля была и Екатерина Матюшкина, автор детских детективов, так полюбившихся маленьким норильчанам. Встреча с ней стала настоящим праздником для юных читателей.



Екатерина Матюшкина О существовании Кати Матюшкиной я впервые узнала в 2006 году, когда моей дочери было всего восемь месяцев. Тогда у книжного прилавка моя коллега Елена Коваленко показывала мне большую красочную книжку «Школа Кота да Винчи» и убеждала, что не купить такое ребенку — преступление. Так Матюшкина появилась в нашем доме, и со временем ее книги заняли целую полку. А Лена Коваленко стала работать в публичной библиотеке, и благодаря их с коллегами общим усилиям Катя Матюшкина попала в Норильск. Елена Коваленко, ведущий библиотекарь ЦБС, из поста на Facebook: «Первый раз я приглашала Катю Матюшкину в Норильск шесть лет назад, она сослалась на занятость. Четыре года назад — ее уже перехватили, спустя два года — не отпустили творческие планы. И вот она здесь... Как же долго мы ждали этой встречи!» Встречи с Матюшкиной для ее читателей — это настоящий праздник, спектакль с ожившими героями книг, с рассказами о том, как получаются новые истории, с шутками, живым общением и всеобщим весельем. – Моя аудитория — это маленькие дети, которые, в отличие от взрослых читателей, не очень хорошо умеют задавать вопросы. Поэтому, чтобы им было интересно, чтобы они запомнили встречу, мы сшили кукол и придумали игровую программу, которой и развлекаем малышей, — писательница дает интервью на ходу — для нее проводят экскурсию по публичной библиотеке, тут же гостью одолевают толпы юных поклонников. Екатерина Матюшкина — современная детская писательница и художник, автор серии сказочных детективов, стихотворений, литературы по раннему развитию детей и иллюстраций к ним. Ее книги о Коте да Винчи, маленьких человечках Влипсиках, мохнатых сыщиках Фу–Фу и Кис–Кисе занимают видное место на рынке детской художественной литературы и пользуются у юных читателей неизменной популярностью. Всю жизнь Екатерина хотела быть писателем, но родители у нее — художники, и они были уверены, что дочь непременно станет живописцем. Однако еще в детстве у маленькой Кати развилась аллергия на масляную краску. Поэтому она могла рисовать только графику и, повзрослев, около 10 лет проработала иллюстратором, была художником в разных издательствах России. Но мечта стать писателем ее не оставляла, хотя из–за скептического отношения к писательству отца Катя не очень–то верила, что у нее получится написать что–то интересное. – Первую книгу мы написали с моей подругой Катей Оковитой в 2004 году — «Лапы вверх», о приключениях сыщиков Кис–Киса и Фу–Фу, — рассказывает Екатерина. – Книга сразу стала бестселлером. Она вышла вначале тиражом в семь тысяч экземпляров, через две недели пришлось печатать еще тираж, потом — еще. Так за год было продано сто тысяч книг. Думаю, успехом книга обязана тому, что всех героев мы списывали с ребят с нашего институтского курса, поэтому и персонажи получились очень яркими, убедительными. Например, тогда с нами учился парень, который торговал матрешками у музея, ходил все время в шапке и мечтал, чтобы ему кто–нибудь подарил тачку. Так получился Бобер Бобрович, которому мы пририсовали настоящую тачку. С тех пор Екатерина Матюшкина в соавторстве и самостоятельно написала более 30 книг, издано семь серий ее детективов. Большинство книг она иллюстрирует сама. – Мне всегда очень хочется написать не просто произведение, а историю, которая действительно понравится ребенку, чтобы он не убежал от книги. Я использую все доступные мне методы. Удержать внимание ребенка можно разными средствами, в том числе и детективной историей, когда вначале появляется некая тайна, а потом герой ее расследует. Кроме того, в моих книгах обязательно есть какие–то запоминающиеся персонажи, игры, юмор. Я создаю книги очень долго, пишу их около двух месяцев, хотя там текста очень мало. Пишу я примерно две страницы в день, но очень устаю, потому что пытаюсь сделать так, чтобы каждый абзац был максимально интересным, — делится автор. Екатерина Матюшкина и Саша Сильвер с героем новой книги – Жужей На встрече с Матюшкиной в конференц–зале публичной библиотеки был аншлаг. Отвечая на вопросы ребят, Катя улыбается: – К написанию новой книги меня привела Саша Сильвер, которая ходила следом за мной, пока я не села писать. Саша очень многофункциональная, у нее много профессий, кроме прочего, она программист–сценарист компьютерных игр, и ее так вдохновили железные существа из очередной игры, что она убедила меня написать новую книгу именно о них. Так родились «Роболты». Это Саша решила переместиться с Земли в космическое пространство. На встречу с юными норильчанами, кроме соавторов — Кати Матюшкиной и Саши Сильвер, пришли и плюшевые герои новой книги — робот Жужа и его подружка. Перед восторженной публикой гости разыграли целый спектакль, потом ответили на бесчисленные вопросы, затем все вместе на бумаге создали инопланетного героя... В общем, часа на общение явно не хватило. За автографами к писательнице выстроилась огромная очередь из детей и взрослых. – Катя — один из самых светлых современных авторов, — считает Елена Коваленко. — Ее истории для детей — это всегда праздник. У нее можно многому поучиться. Взять даже встречи с читателями — ведь это целое представление с оригинальным сценарием. Катя Матюшкина о Норильске: «Мы очень рады знакомству! Было замечательно! Удивительный город и потрясающие люди! Вернулись домой с прекрасными воспоминаниями и хорошим настроением! Огромное спасибо за приглашение на фестиваль, теплый прием, экскурсии, интересное общение! А самое главное — мы пообщались с читателями: встречи прошли весело, пролетели, словно за минуту. Увезли с собой море позитива!» А та самая, первая в жизни моей дочери книга Кати Матюшкиной — «Школа Кота да Винчи» издания 2006 года — теперь гордо носит автограф «Лизе от сказочного автора»...

Марина Андриюк Фото Александра Ананьева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда О существовании Кати Матюшкиной я впервые узнала в 2006 году, когда моей дочери было всего восемь месяцев. Тогда у книжного прилавка моя коллега Елена Коваленко показывала мне большую красочную книжку «Школа Кота да Винчи» и убеждала, что не купить такое ребенку — преступление. Так Матюшкина появилась в нашем доме, и со временем ее книги заняли целую полку. А Лена Коваленко стала работать в публичной библиотеке, и благодаря их с коллегами общим усилиям Катя Матюшкина попала в Норильск.Встречи с Матюшкиной для ее читателей — это настоящий праздник, спектакль с ожившими героями книг, с рассказами о том, как получаются новые истории, с шутками, живым общением и всеобщим весельем.– Моя аудитория — это маленькие дети, которые, в отличие от взрослых читателей, не очень хорошо умеют задавать вопросы. Поэтому, чтобы им было интересно, чтобы они запомнили встречу, мы сшили кукол и придумали игровую программу, которой и развлекаем малышей, — писательница дает интервью на ходу — для нее проводят экскурсию по публичной библиотеке, тут же гостью одолевают толпы юных поклонников.Всю жизнь Екатерина хотела быть писателем, но родители у нее — художники, и они были уверены, что дочь непременно станет живописцем. Однако еще в детстве у маленькой Кати развилась аллергия на масляную краску. Поэтому она могла рисовать только графику и, повзрослев, около 10 лет проработала иллюстратором, была художником в разных издательствах России. Но мечта стать писателем ее не оставляла, хотя из–за скептического отношения к писательству отца Катя не очень–то верила, что у нее получится написать что–то интересное.– Первую книгу мы написали с моей подругой Катей Оковитой в 2004 году — «Лапы вверх», о приключениях сыщиков Кис–Киса и Фу–Фу, — рассказывает Екатерина. – Книга сразу стала бестселлером. Она вышла вначале тиражом в семь тысяч экземпляров, через две недели пришлось печатать еще тираж, потом — еще. Так за год было продано сто тысяч книг.Думаю, успехом книга обязана тому, что всех героев мы списывали с ребят с нашего институтского курса, поэтому и персонажи получились очень яркими, убедительными. Например, тогда с нами учился парень, который торговал матрешками у музея, ходил все время в шапке и мечтал, чтобы ему кто–нибудь подарил тачку. Так получился Бобер Бобрович, которому мы пририсовали настоящую тачку.С тех пор Екатерина Матюшкина в соавторстве и самостоятельно написала более 30 книг, издано семь серий ее детективов. Большинство книг она иллюстрирует сама.– Мне всегда очень хочется написать не просто произведение, а историю, которая действительно понравится ребенку, чтобы он не убежал от книги. Я использую все доступные мне методы. Удержать внимание ребенка можно разными средствами, в том числе и детективной историей, когда вначале появляется некая тайна, а потом герой ее расследует. Кроме того, в моих книгах обязательно есть какие–то запоминающиеся персонажи, игры, юмор. Я создаю книги очень долго, пишу их около двух месяцев, хотя там текста очень мало. Пишу я примерно две страницы в день, но очень устаю, потому что пытаюсь сделать так, чтобы каждый абзац был максимально интересным, — делится автор.На встрече с Матюшкиной в конференц–зале публичной библиотеки был аншлаг. Отвечая на вопросы ребят, Катя улыбается:– К написанию новой книги меня привела Саша Сильвер, которая ходила следом за мной, пока я не села писать. Саша очень многофункциональная, у нее много профессий, кроме прочего, она программист–сценарист компьютерных игр, и ее так вдохновили железные существа из очередной игры, что она убедила меня написать новую книгу именно о них. Так родились «Роболты». Это Саша решила переместиться с Земли в космическое пространство.На встречу с юными норильчанами, кроме соавторов — Кати Матюшкиной и Саши Сильвер, пришли и плюшевые герои новой книги — робот Жужа и его подружка. Перед восторженной публикой гости разыграли целый спектакль, потом ответили на бесчисленные вопросы, затем все вместе на бумаге создали инопланетного героя... В общем, часа на общение явно не хватило. За автографами к писательнице выстроилась огромная очередь из детей и взрослых.– Катя — один из самых светлых современных авторов, — считает Елена Коваленко. — Ее истории для детей — это всегда праздник. У нее можно многому поучиться. Взять даже встречи с читателями — ведь это целое представление с оригинальным сценарием.А та самая, первая в жизни моей дочери книга Кати Матюшкиной — «Школа Кота да Винчи» издания 2006 года — теперь гордо носит автограф «Лизе от сказочного автора»...

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