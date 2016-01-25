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[Индекс номера 170 (02.11.2018)]

 Реконструкция 
Новоселье близко

Глава города Ринат Ахметчин оценил ход реконструкции двух детских садов — на Московской, 18, и на Бауманской, 21. Работы на этих объектах ведет подрядная организация ООО «Строй–СИТИ».

Работы в здании на Московской, 18, начались в феврале этого года, и дело там продвигается довольно быстро. Закрыт тепловой контур здания, заменены окна и кровля, установлена система отопления. На втором и третьем этажах демонтированы кирпичные перекрытия, на первом уже установлены новые перегородки для зонирования помещения. Работы в этом детском саду планируется закончить в конце 2019 года.
В Талнахе, на Бауманской, 21, реконструкция детского сада началась чуть больше года назад и сегодня близка к завершению: на втором и третьем этажах уже уложен кафель, покрашены стены, ведутся работы на первом этаже, заканчивается отделка фасада. В здание завозится оборудование.
Из–за того что в проектно–сметную документацию пришлось внести определенные коррективы, срок сдачи детского сада сдвинулся с конца этого года на апрель–май следующего. Ввод в эксплуатацию этого сада поможет решить вопрос с очередностью в детские сады Талнаха.
– Первым делом хочу сказать спасибо бывшим руководителям города — Олегу Курилову и Евгению Позднякову, которые четыре года назад приняли решение о том, что из зданий бывших садов необходимо расселить коммерческие организации и вернуть в эти стены детские учреждения. Они заложили в бюджет деньги, провели работу по созданию проектов, подготовили город к этим стройкам, — отметил по итогам осмотра помещений глава города Ринат Ахметчин. — В октябре прошлого года мы сюда, на Бауманскую, 21, приехали впервые, тогда здесь не было ни окон, ни дверей. Сегодня я в очередной раз убедился, что чистовая отделка занимает значительно больше времени, чем черновая, однако здесь этот долгий путь пройден. Надеюсь, что весной следующего года сюда начнут заселяться дети, потому что уже закуплены по контрактам все оборудование, мебель и уличные игровые комплексы.
А в связи с открытием перинатального центра, думаю, потребность в новых детских садах еще возрастет.
В целом я доволен и темпами, и качеством работы. Здесь все выполнено в рамках проекта. мы исходили из имеющихся габаритов, в которые вписывали планировку согласно новым стандартам.
Внимание главы города привлекла система ТВС в детском саду на Бауманской, 21, — там использовались медные трубы. Как оказалось, современные требования не предполагают в детских учреждениях систему ТВС из ПВХ, и это для Норильска — большой плюс, ведь от меди теплоотдача значительно больше, чем от пластиковых труб. А вот обшивка батарей деревянной вагонкой вызвала у главы сомнения в плане ее безопасности. Но подрядчики заверили, что такая обшивка абсолютно безопасна.

Марина Андриюк
Фото Владимира МАКУШКИНА
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