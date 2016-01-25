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[Индекс номера 170 (02.11.2018)]

 Конкурс 
Виновата география

Молодежный форум «Новый фарватер» в восьмой раз принес команде из Норильска второе место. Могли бы взять золото? Безусловно. Виноваты география и условия конкурса.

Участники форума «Новый фарватер»
Ежегодно участниками «Нового фарватера», поделенного по территориальному признаку на пять зон — север, юг, запад, восток и центр, становятся более двух тысяч человек. Форум уже завершился для конкурсантов «Северного фарватера», который прошел в Лесосибирске и собрал десять команд–участниц — около 400 человек, в том числе и норильчан. Как отмечают организаторы, основной целью проекта является подведение предварительных итогов реализации молодежной политики в крае, а также определение самых эффективных и востребованных направлений работы молодежи.
На форуме норильскую делегацию представляли 27 человек, большинство из них впервые участвовали в этом проекте. Победив в номинациях «Арт–парад»: брейк и стрит–данс (танцевальный коллектив «Дождь»), «Инфоцентр» — общее и сообщество в сети (Борис Целлер), а также «Открытые пространства» (Елена Рогачева), норильчане заняли второе место и получили сертификат на 40 тысяч рублей. Победу же праздновали хозяева площадки — команда Лесосибирска.
За девять лет участия в «Фарватере» наши ребята ни разу не возвращались с первым общекомандным местом, при этом последние пять лет они непременно берут серебро. Всего же у них восемь вторых мест. С чем связано такое постоянство? Дело в том, что до недавних пор принимающей стороной непременно выступала та территория, команда которой годом раньше становилась победителем конкурса. И если, к примеру, до Лесосибирска или Енисейска участникам добраться легко, то поездка на Крайний Север, как мы знаем, довольно затратная. Последние пару лет в регламенте конкурса произошли изменения: как нам сообщили в оргкомитете форума, теперь место проведения определяется независимо от победителя. Тем не менее на пресс–конференции, устроенной норильчанами по возвращению домой, прозвучало мнение, что жюри «Северного фарватера» по–прежнему руководствуется малопонятными принципами и предвзято относится к нашей команде.
– У нас остались вопросы к судейству, — говорит Юлия Лосева, руководитель норильской делегации, начальник отдела молодежной политики администрации Норильска. — Например, у наших конкурсантов есть претензии по вокальной номинации, когда звуковое сопровождение к нашему выступлению подпортило итоговое восприятие номера. В другом случае мы и вовсе стали свидетелями того, что не все из участников придерживались условий конкурса, при этом жюри не заметило нарушения. Они нам так и сказали: «Вы нас, конечно, удивили, но победу мы присуждаем Лесосибирску». Мы с этим не согласны и считаем, что все должны быть в равных условиях.
Юлия Лосева уверена, что если бы «Северный фарватер» проходил в Норильске, то участники были бы приятно удивлены его организацией и инфраструктурой:
– Для проведения подобных краевых конкурсов такой ресурсной базы, как у нас, нет нигде. Даже в том же Лесосибирске возникали кое–какие организационные трудности. Я разговаривала со многими участниками и волонтерами из других городов, и они очень хотят посетить наш город, но вот руководители их муниципалитетов вряд ли придут в восторг, узнав о затратах, связанных с поездкой в Норильск.
Однако, несмотря на очередное второе место, норильчане не унывают. Хотя они и понимают всю абсурдность ситуации, признают, что едут на «Фарватер» не столько за победой, сколько за новыми идеями и вдохновением. А идей у этих ребят действительно много.

Михаил Туаев
Фото Владимира МАКУШКИНА
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