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Открытие ВПП

[Индекс номера 170 (02.11.2018)]

 Изменения 
Новинки ноября

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября. Новые штрафы для автомобилистов и для дачников, приостановка выдачи новых ОМС и другие новшества.

Самые значительные изменения коснутся автомобилистов. С 1 ноября 2018 г. за неоформленный ОСАГО они будут получать штрафы. Раньше водителей из–за отсутствия страховки штрафовали только дорожные инспекторы. Теперь отсутствие ОСАГО будут также фиксировать камеры, которые установлены на дорогах.
Количество выписанных штрафов, которые составят 800 руб., не ограничено. Это означает, что они будут приходить каждый раз, когда автомобиль окажется в поле зрения камеры. Этим новшества для автомобилистов не ограничатся — с 11 ноября вступят в силу изменения в части технического регламента Таможенного союза. Они подразумевают запрет на эксплуатацию машин на «летней» резине в зимний период, то есть в декабре, январе и феврале. Коснется этот запрет легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 т. Также с этого момента в техрегламенте появится норма, запрещающая установку на одну ось автомобиля резины разных моделей или колес разного размера.
Сразу несколько изменений в конце осени ждут представителей бизнеса — в первую очередь малого и среднего. Во–первых, с 1 ноября начнет полноценную работу единый портал для осуществления госзакупок малого объема — на сумму до 400 тыс. рублей для муниципальных организаций, учреждений культуры, образовательных и спортивных организаций и до 100 тыс. рублей для медицинских учреждений.
С 1 ноября вступают в силу изменения, касающиеся правил охраны труда на стройке.
В частности, новые правила обязывают работодателей проводить спецоценку условий труда. В случае если условия являются вредными или опасными, работодатели обязаны принять меры для того, чтобы снизить возникающие риски. Кроме того, работодатель обязан предоставлять тем, кто работает на высоте, средства индивидуальной и коллективной защиты.
Также руководители должны будут организовать бесплатную перевозку сотрудников до строительных объектов на предназначенных для таких перевозок транспортных средствах — и по заранее утвержденному маршруту. Посмотреть полный список изменений можно в самом документе.

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Что изменится в жизни россиян с 1 ноября. Новые штрафы для автомобилистов и для дачников, приостановка выдачи новых ОМС и другие новшества.

 
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 2 ноября 2018 
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