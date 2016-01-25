[Индекс номера 170 (02.11.2018)]



Личный пример Алексея Стефанишина

Мы продолжаем цикл публикаций о любимых учителях норильских школьников. Таким педагогом можно смело назвать Алексея Стефанишина, преподавателя физкультуры школы № 45. Если спросить у его учеников: «Ребят, Алексей Анатольевич — он какой?», то в ответ раздается хор голосов: «Добрый, умный, хороший, терпеливый, интересный, спортивный...». Да, в первую очередь он — спортивный, и стремление к здоровому образу жизни прививает детям собственным примером.



– Я уверен, чтобы заинтересовать ребенка, нужен живой пример. А учитель физкультуры обязан сам подавать такой пример детям. Пока ты можешь мотивировать их, ты должен работать. Когда ты уже не в состоянии что–то продемонстрировать, лучше работу оставить, — считает педагог. На своих уроках ему практически не приходится повышать голос, хотя с подростками очень трудно добиться дисциплины и удержать их внимание. – Для этого требуются время и огромное терпение. У меня были классы, сложные, проблемные, которые мне передавали от других педагогов, приходили уже взрослые ребята. И ты целый год тратишь на то, чтобы просто объяснить, чего ты ждешь от них, чтобы они смогли усвоить правила игры, — делится Алексей. — Я не сторонник плохих оценок. У всех ребят практически всегда пятерки. Если у ребенка стоит тройка, это значит, что он прямо–таки «нагрешил» — или уроки игнорирует, или меня не воспринимает и отказывается выполнять задания. А бывает, ребенок понимает, что не прав, но он же никогда этого не признает. И тогда приходится искать какие–то пути, находить с ним общий язык. И порой только через год нам удается договориться. Алексей Стефанишин Я внушаю своим ученикам: главное в школе — не оценки, и даже не объявляю их, просто мы делаем то, что требуется в рамках урока. В прошлом году мне впервые дали первый класс. Нынешних восьмиклассников я взял со второго класса, и сегодня они настолько привыкли к моим требованиям, что уроки проходят практически идеально. Зал функциональной подготовки — для занятий кроссфитом — действительно появился в 45–й школе благодаря инициативе Алексея Стефанишина. Директор его поддержала, проект готовили все вместе, и в декабре 2016 года состоялось торжественное открытие нового зала. Теперь эта школа — единственная, в которой есть три спортивных зала. В норильских учебных заведениях их, как правило, два: большой и малый. Иван Фетискин, 9 «Б» класс: «Мой учитель — один из самых ответственных и надежных людей. Он смог практически невозможное: довел нашу команду до победы в городских соревнованиях по волейболу». Виктор Золотарев, 8 «А» класс: «Алексей Анатольевич всегда держит свое слово. Для меня это важно. Он проводит много времени с нами на уроках и тренировках, переживает поражения и победы вместе с командой, участвует в ее жизни. Мне нравится, что на уроках он знакомит нас с разными видами спорта и дает соответствующие задания для тренировок. Причем уделяет внимание каждому ученику». Тюльпан Шарифова, 8 «А» класс: «Наш учитель любит свое дело. В школе он создал зал для занятий кроссфитом, покупал инвентарь, чтобы дети занимались. Все это он делал специально для нас. И всегда радуется победам своих учеников, а потом еще больше старается и тренирует их». – Сейчас в этом зале проходят и обычные уроки по расписанию, и тренировки для всех желающих. Не меньше раза в неделю учащиеся старшего звена занимаются функциональными тренировками. Пятиклашки тоже рвутся, и если поддержать их стремление, то у нас получится вырастить прекрасное, здоровое поколение. В любом деле важна мотивация. И моя цель как учителя — постараться сделать так, чтобы дети шли на урок с желанием. Поэтому строю свои занятия так, чтобы общефизическая часть была основной, и только потом даю теоретический материал. Я считаю, что без спорта здорового человека вырастить не получится. Даже со взрослыми, которые приходят к нам в спортзал вечерами заниматься, бывает очень трудно. Все же хотят волшебство, чтобы сразу — раз! — и красавец с идеальной фигурой. Но это невозможно, если упущено столько лет. И детям я стараюсь донести эту мысль, — рассказывает педагог. – Алексей Анатольевич — очень увлеченный человек, который заражает своих учеников своим стремлением к здоровому образу жизни, — отмечает коллега нашего героя, социальный педагог школы № 45 Юлия Плешевеня. — У нас есть выпускники, которые приходят в школу на вечерние тренировки. Те же выпускники помогают ему проводить выездные мастер–классы. Когда знакомишься с Алексеем ближе, кажется совершенно естественным, что он вошел в пятерку призеров муниципального этапа конкурса «Учитель года — 2018», которая представляла Норильск на региональном этапе в Красноярске. И если учителям математики, химии, ИЗО для проведения полноценного урока достаточно кабинета, то преподавателю физкультуры без спортзала сделать это довольно сложно. Но это был хороший опыт, говорит Алексей. – В Красноярске я представлял в течение 20 минут фрагмент открытого урока. Показал только начало разминки в кроссфите, чтобы было понятно, о чем идет речь. Все очень сжато, потому что урок пришлось представлять не в спортзале, а в кабинете, и «ученики» у меня были даже не в спортивной форме. Думаю, мнение экспертов было несколько субъективным. Кому–то понравилось, кому–то нет, но выбор вида спорта — это дело вкуса. На следующий год мы учтем все ошибки и выиграем конкурс, — пообещал учитель.

Марина Андриюк Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я уверен, чтобы заинтересовать ребенка, нужен живой пример. А учитель физкультуры обязан сам подавать такой пример детям. Пока ты можешь мотивировать их, ты должен работать. Когда ты уже не в состоянии что–то продемонстрировать, лучше работу оставить, — считает педагог.На своих уроках ему практически не приходится повышать голос, хотя с подростками очень трудно добиться дисциплины и удержать их внимание.– Для этого требуются время и огромное терпение. У меня были классы, сложные, проблемные, которые мне передавали от других педагогов, приходили уже взрослые ребята. И ты целый год тратишь на то, чтобы просто объяснить, чего ты ждешь от них, чтобы они смогли усвоить правила игры, — делится Алексей. — Я не сторонник плохих оценок. У всех ребят практически всегда пятерки. Если у ребенка стоит тройка, это значит, что он прямо–таки «нагрешил» — или уроки игнорирует, или меня не воспринимает и отказывается выполнять задания. А бывает, ребенок понимает, что не прав, но он же никогда этого не признает. И тогда приходится искать какие–то пути, находить с ним общий язык. И порой только через год нам удается договориться.Я внушаю своим ученикам: главное в школе — не оценки, и даже не объявляю их, просто мы делаем то, что требуется в рамках урока.В прошлом году мне впервые дали первый класс. Нынешних восьмиклассников я взял со второго класса, и сегодня они настолько привыкли к моим требованиям, что уроки проходят практически идеально.Зал функциональной подготовки — для занятий кроссфитом — действительно появился в 45–й школе благодаря инициативе Алексея Стефанишина. Директор его поддержала, проект готовили все вместе, и в декабре 2016 года состоялось торжественное открытие нового зала. Теперь эта школа — единственная, в которой есть три спортивных зала. В норильских учебных заведениях их, как правило, два: большой и малый.– Сейчас в этом зале проходят и обычные уроки по расписанию, и тренировки для всех желающих. Не меньше раза в неделю учащиеся старшего звена занимаются функциональными тренировками. Пятиклашки тоже рвутся, и если поддержать их стремление, то у нас получится вырастить прекрасное, здоровое поколение. В любом деле важна мотивация. И моя цель как учителя — постараться сделать так, чтобы дети шли на урок с желанием. Поэтому строю свои занятия так, чтобы общефизическая часть была основной, и только потом даю теоретический материал. Я считаю, что без спорта здорового человека вырастить не получится. Даже со взрослыми, которые приходят к нам в спортзал вечерами заниматься, бывает очень трудно. Все же хотят волшебство, чтобы сразу — раз! — и красавец с идеальной фигурой. Но это невозможно, если упущено столько лет. И детям я стараюсь донести эту мысль, — рассказывает педагог.– Алексей Анатольевич — очень увлеченный человек, который заражает своих учеников своим стремлением к здоровому образу жизни, — отмечает коллега нашего героя, социальный педагог школы № 45 Юлия Плешевеня. — У нас есть выпускники, которые приходят в школу на вечерние тренировки. Те же выпускники помогают ему проводить выездные мастер–классы.Когда знакомишься с Алексеем ближе, кажется совершенно естественным, что он вошел в пятерку призеров муниципального этапа конкурса «Учитель года — 2018», которая представляла Норильск на региональном этапе в Красноярске.И если учителям математики, химии, ИЗО для проведения полноценного урока достаточно кабинета, то преподавателю физкультуры без спортзала сделать это довольно сложно. Но это был хороший опыт, говорит Алексей.– В Красноярске я представлял в течение 20 минут фрагмент открытого урока. Показал только начало разминки в кроссфите, чтобы было понятно, о чем идет речь. Все очень сжато, потому что урок пришлось представлять не в спортзале, а в кабинете, и «ученики» у меня были даже не в спортивной форме. Думаю, мнение экспертов было несколько субъективным. Кому–то понравилось, кому–то нет, но выбор вида спорта — это дело вкуса. На следующий год мы учтем все ошибки и выиграем конкурс, — пообещал учитель.

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