[Индекс номера 170 (02.11.2018)]



Мысли вслух

Эхо Керчи

Прошло три недели, а тело 18–летнего четверокурсника, убийцы, застрелившегося в библиотеке политехнического колледжа Керчи, так и не захоронено. Некому забирать, мать преступника лежит в больнице, остальным не выдают. Погиб 21 человек, более 50 ранены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, позднее переквалифицировав его как убийство двух и более лиц. Бойня, которую устроил Владислав Росляков, — это настоящий кошмар для всего города.



На похороны жертв пришли более 30 тысяч человек. У каждого из пострадавших есть родственники, друзья, одноклассники. Таким образом, число людей, связанных с жертвами, исчисляется тысячами, и это в городе с населением в 150 000 человек. Единственный подозреваемый на законных основаниях в сентябре получил охотничье оружие, был признан психически вменяемым. Позднее стало известно, что в первую очередь Росляков собирался убить директора учреждения Ольгу Гребенникову, о чем рассказала его мать. Следователи выясняют, знало ли руководство колледжа о намерениях своего ученика... Четыре студента колледжа в последних числах октября покинули больницы, двое из них — несовершеннолетние. До сих пор на стационарном лечении в медицинских учреждениях Крыма остается 21 человек. Появляется всё больше подробностей происшествия, и все они страшные, тяжелые... Наши СМИ не смогли удержаться от соблазна многократной прокрутки видео хладнокровного расстрела, что представляется неправильным. Тем более что практически ни один такой репортаж не содержал четких морально–нравственных оценок. Зато подчеркивались безжалостность стрелка и беспомощность жертв. Учесть боль, с которой воспримут эти трансляции родственники и сами пострадавшие, работники СМИ не захотели. Были и герои. Когда я читал, как четверо мальчишек пытались камнями задержать убийцу, чтобы дать время убежать девчатам, сердце сжималось в льдинку. Девочек они спасли, а сами геройски погибли в неравной схватке. Как настоящие мужчины. Они и ушли от нас, как мужчины, в столь малом возрасте успев выполнить свой главный долг, вечная им память. Многочисленные слухи и версии, вплоть до самых нелепых, не заставили себя долго ждать, пошли информационные вбросы. И дело тут далеко не в недостатке информации, ее и не может быть много, когда следствие только началось. Огромное количество жертв и общая паника родителей, разница в первых сумбурных свидетельствах, горячие эмоции — это требует скорейших ответов на все мыслимые вопросы. Увы, быстрых и простых ответов не будет. Массовая конспирология заставила сомневаться во всем, искать новые следы, прежде всего, украинские. Многие не могли поверить, что молодой парень, не служивший в армии и не имеющий специальной подготовки, мог это подготовить и совершить. «За ним стояли, обучали, снабдили взрывчаткой». Однако следствие сообщило, что взрывные устройства студент изготовил в одиночку, да и действовал один. Эта новость появилась во всех СМИ, однако люди продолжают искать «сообщников» и «инструкторов». Сомневающимся указывали на материалы в интернете, позволяющие собрать примитивное взрывное устройство чуть ли не на коленке. Я же отмечу, что керченское училище было одним из четырех в СССР, где в советское время готовили производственных взрывников. В погоне за сенсацией СМИ «обнаружили» аккаунты целых трех Росляковых, которые, как выяснилось, никакого отношения к стрелку не имеют. Нашлись «данные из соцсетей» о том, что «стрелок поддерживал Украину» — всё тут же разоблачалось. Всплывают и мутные намеки на неких военных наставников. Дескать, он с кем–то познакомился в интернете, из–за своего интереса к оружию попал на заметку, его начали обрабатывать, готовить. Если такое и было, то следствие правду обнародует, потому что скрывать такое нет ни малейшего смысла. Чем дальше продвигается расследование, тем больше появляется вопросов. В первые же дни после трагедии бывшие друзья убийцы ушли в тень. Спустя две недели многие по–прежнему не хотят, чтобы их имена звучали в прессе. Но что–то говорится открыто. Оценивая прочитанное по теме, скажу, что я не увидел ни фактора несчастной любви, ни злонамеренного влияния сектантов. Мать по пятницам действительно просила сына посещать собрания секты, возила два раза в Харьков на конгресс, но адептом он так и не стал. Семья не нищенствовала — на одежду, еду и посещение «качалки» средств хватало. У матери денег на личные расходы он не просил, а вот отец ему помогал. Пару лет назад Росляков начал подрабатывать и даже разместил на сайтах резюме. Минувшим летом искал работу курьера, раздавал рекламные листовки. Сейчас много желающих составить его психологический портрет. Очень странный портрет получается: Росляков увлекался химией, и в ней же не разбирался, его травили, но он был не тем человеком, которого можно затравить, у него были проблемы с девочками, которым Владислав нравился. Он не был агрессивным, но как–то раз устроил драку прямо в классе. Люди охотно дают оценки и говорят, что «вроде бы, что–то такое чувствовалось». Но почему–то вовремя проблему никто не заметил. Стало общим местом упоминание чрезмерного количества выпускаемых в ущерб инженерным специальностям юристов и психологов. Психология у нас в почете, почти каждый вуз готовит специалистов. Этой науке учат на многочисленных платных курсах, основы психологии изучают в школах. На деле же получается, что психологов в стране прорва, а такое преступление предотвратить некому — не замечают! О чем говорит этот парадокс? О том, что у семи нянек дитя без глаза, или же о халтурном обучении? Мы ждем окончания следствия, но уже сейчас нет сомнений, что в качестве сценария Росляков использовал эстонский фильм «Класс», снятый по мотивам расстрела в школе «Колумбайн». Возможно, он смотрел и другие фильмы об этой американской трагедии. По словам матери, за несколько дней до бойни студент смотрел видео о стрельбе в различных школах. Как бы то ни было, в Керчи мы увидели жуткое отражение социологического феномена, переломным моментом которого стал именно «Колумбайн», породивший последователей дикого культа, людей, испытывающих больной восторг от действий чудовищ. Впрочем, в закрытых группах одной из соцсетей у Рослякова уже появились юные поклонницы... Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что причиной стали недостатки в учебно–воспитательной работе с молодежью. «Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно– профилактической работы с молодежью, обеспечение безопасности образовательных учреждений. Показательной, с точки зрения неэффективной организации этой работы, стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе», — пояснил он и напомнил, что эта трагедия стала не первым случаем нападения учащихся на сверстников, ранее такое происходило в Москве и Перми, Улан–Удэ и Ивантеевке, Шадринске и Барабинске. «Учитывая эти факты, необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, связанных с гибелью ни в чем не повинных людей, тем более детей», — резюмировал Патрушев. Конечно же, каждый из нас ищет ответ на главный вопрос — как избежать повторения кошмара? Ведь подобную спланированную акцию вахтер остановить не сможет. И даже охранник с карабином. И даже два, их наличие просто будет учтено в плане убийцы. Стоять в дверях со стволами наизготовку? А мы, родители, согласимся, чтобы дети ходили под прицелом, и не случится ли беды в головах этих вооруженных людей, ежедневно конфликтующих со старшеклассниками? Ведь мы знаем случаи, когда злодеями становились вполне взрослые люди. Можно расположить вокруг каждой школы по взводу, вот только учиться будет несколько неудобно. И очень, очень дорого. В Думе предложили ввести запрет на продажу оружия лицам моложе 25 лет. Но тогда придется в принципе пересматривать возраст совершеннолетия, ведь сейчас 18–летний парень стоит на посту с автоматом, имея законное право стрелять на поражение. И никого из командиров рядом с ним нет. А как быть с правами на управление авто, банковские операции, занятие предпринимательской деятельностью... Есть предложения экзотические: установить на всё оружие маячки GPS, сигнализирующие о приближении к объекту потенциального убийцы. Но что делать с ножами и топорами, мы ведь помним далеко не единичные случаи в Европе массовой резни. Да и у нас такое случалось. Глобальная слежка за всеми, ограничения свобод и миллионы охранников? Тут только начни — не остановишься. А кто будет работать? Запрет компьютерных игр, фильмов, интернета вообще — чего только не услышишь! Хотя французский запрет на использование в школах гаджетов лично я поддерживаю. Однако же вспомните, что и в нашем счастливом детстве хватало медийной и дворовой войны. Другое дело, что горы вражеских трупов были ясно показаны агрессорами, захватчиками, угнетателями. А не абстрактными обезличенными юнитами, и уж точно не мирными жителями. Ни кино, ни игры не станут побудителями плохого, если вовремя и правильно давать содержанию должные оценки, как это делалось в советские времена. Их должно определять само общество, начиная со сценаристов и заканчивая родителями с их пояснениями после совместного просмотра нового фильма или игрушки. Следствие продолжается, мы ждем результатов... Выводы, конечно же, специалистами будут сделаны. А вот с по–настоящему эффективными решениями дело обстоит гораздо сложней, ведь проблему эту не решить исключительно изменением законов. Однако такие решения нам придется находить в самое ближайшее время, если мы не хотим, чтобы керченский кошмар повторился.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На похороны жертв пришли более 30 тысяч человек. У каждого из пострадавших есть родственники, друзья, одноклассники. Таким образом, число людей, связанных с жертвами, исчисляется тысячами, и это в городе с населением в 150 000 человек.Единственный подозреваемый на законных основаниях в сентябре получил охотничье оружие, был признан психически вменяемым. Позднее стало известно, что в первую очередь Росляков собирался убить директора учреждения Ольгу Гребенникову, о чем рассказала его мать. Следователи выясняют, знало ли руководство колледжа о намерениях своего ученика... Четыре студента колледжа в последних числах октября покинули больницы, двое из них — несовершеннолетние. До сих пор на стационарном лечении в медицинских учреждениях Крыма остается 21 человек. Появляется всё больше подробностей происшествия, и все они страшные, тяжелые...Наши СМИ не смогли удержаться от соблазна многократной прокрутки видео хладнокровного расстрела, что представляется неправильным. Тем более что практически ни один такой репортаж не содержал четких морально–нравственных оценок. Зато подчеркивались безжалостность стрелка и беспомощность жертв. Учесть боль, с которой воспримут эти трансляции родственники и сами пострадавшие, работники СМИ не захотели.Были и герои. Когда я читал, как четверо мальчишек пытались камнями задержать убийцу, чтобы дать время убежать девчатам, сердце сжималось в льдинку. Девочек они спасли, а сами геройски погибли в неравной схватке. Как настоящие мужчины. Они и ушли от нас, как мужчины, в столь малом возрасте успев выполнить свой главный долг, вечная им память.Многочисленные слухи и версии, вплоть до самых нелепых, не заставили себя долго ждать, пошли информационные вбросы. И дело тут далеко не в недостатке информации, ее и не может быть много, когда следствие только началось. Огромное количество жертв и общая паника родителей, разница в первых сумбурных свидетельствах, горячие эмоции — это требует скорейших ответов на все мыслимые вопросы. Увы, быстрых и простых ответов не будет.Массовая конспирология заставила сомневаться во всем, искать новые следы, прежде всего, украинские. Многие не могли поверить, что молодой парень,не служивший в армии и не имеющий специальной подготовки, мог это подготовить и совершить. «За ним стояли, обучали, снабдили взрывчаткой». Однако следствие сообщило, что взрывные устройства студент изготовил в одиночку, да и действовал один. Эта новость появилась во всех СМИ, однако люди продолжают искать «сообщников» и «инструкторов». Сомневающимся указывали на материалы в интернете, позволяющие собрать примитивное взрывное устройство чуть ли не на коленке. Я же отмечу, что керченское училище было одним из четырех в СССР, где в советское время готовили производственных взрывников.В погоне за сенсацией СМИ «обнаружили» аккаунты целых трех Росляковых, которые, как выяснилось, никакого отношения к стрелку не имеют. Нашлись «данные из соцсетей» о том, что «стрелок поддерживал Украину» — всё тут же разоблачалось. Всплывают и мутные намеки на неких военных наставников. Дескать, он с кем–то познакомился в интернете, из–за своего интереса к оружию попал на заметку, его начали обрабатывать, готовить. Если такое и было, то следствие правду обнародует, потому что скрывать такое нет ни малейшего смысла.Чем дальше продвигается расследование, тем больше появляется вопросов. В первые же дни после трагедии бывшие друзья убийцы ушли в тень. Спустя две недели многие по–прежнему не хотят, чтобы их имена звучали в прессе. Но что–то говорится открыто. Оценивая прочитанное по теме, скажу, что я не увидел ни фактора несчастной любви, ни злонамеренного влияния сектантов. Мать по пятницам действительно просила сына посещать собрания секты, возила два раза в Харьков на конгресс, но адептом он так и не стал. Семья не нищенствовала — на одежду, еду и посещение «качалки» средств хватало. У матери денег на личные расходы он не просил, а вот отец ему помогал. Пару лет назад Росляков начал подрабатывать и даже разместил на сайтах резюме. Минувшим летом искал работу курьера, раздавал рекламные листовки. Сейчас много желающих составить его психологический портрет. Очень странный портрет получается: Росляков увлекался химией, и в ней же не разбирался, его травили, но он был не тем человеком, которого можно затравить, у него были проблемы с девочками, которым Владислав нравился. Он не был агрессивным, но как–то раз устроил драку прямо в классе. Люди охотно дают оценки и говорят, что «вроде бы, что–то такое чувствовалось». Но почему–то вовремя проблему никто не заметил. Стало общим местом упоминание чрезмерного количества выпускаемых в ущерб инженерным специальностям юристов и психологов. Психология у нас в почете, почти каждый вуз готовит специалистов. Этой науке учат на многочисленных платных курсах, основы психологии изучают в школах. На деле же получается, что психологов в стране прорва, а такое преступление предотвратить некому — не замечают! О чем говорит этот парадокс? О том, что у семи нянек дитя без глаза, или же о халтурном обучении?Мы ждем окончания следствия, но уже сейчас нет сомнений, что в качестве сценария Росляков использовал эстонский фильм «Класс», снятый по мотивам расстрела в школе «Колумбайн». Возможно, он смотрел и другие фильмы об этой американской трагедии. По словам матери, за несколько дней до бойни студент смотрел видео о стрельбе в различных школах. Как бы то ни было, в Керчи мы увидели жуткое отражение социологического феномена, переломным моментом которого стал именно «Колумбайн», породивший последователей дикого культа, людей, испытывающих больной восторг от действий чудовищ. Впрочем, в закрытых группах одной из соцсетей у Рослякова уже появились юные поклонницы...Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что причиной стали недостатки в учебно–воспитательной работе с молодежью. «Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно– профилактической работы с молодежью, обеспечение безопасности образовательных учреждений. Показательной, с точки зрения неэффективной организации этой работы, стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе», — пояснил он и напомнил, что эта трагедия стала не первым случаем нападения учащихся на сверстников, ранее такое происходило в Москве и Перми, Улан–Удэ и Ивантеевке, Шадринске и Барабинске. «Учитывая эти факты, необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, связанных с гибелью ни в чем не повинных людей, тем более детей», — резюмировал Патрушев.Конечно же, каждый из нас ищет ответ на главный вопрос — как избежать повторения кошмара? Ведь подобную спланированную акцию вахтер остановить не сможет. И даже охранник с карабином. И даже два, их наличие просто будет учтено в плане убийцы. Стоять в дверях со стволами наизготовку? А мы, родители, согласимся, чтобы дети ходили под прицелом, и не случится ли беды в головах этих вооруженных людей, ежедневно конфликтующих со старшеклассниками? Ведь мы знаем случаи, когда злодеями становились вполне взрослые люди. Можно расположить вокруг каждой школы по взводу, вот только учиться будет несколько неудобно. И очень, очень дорого.В Думе предложили ввести запрет на продажу оружия лицам моложе 25 лет. Но тогда придется в принципе пересматривать возраст совершеннолетия, ведь сейчас 18–летний парень стоит на посту с автоматом, имея законное право стрелять на поражение. И никого из командиров рядом с ним нет. А как быть с правами на управление авто, банковские операции, занятие предпринимательской деятельностью... Есть предложения экзотические: установить на всё оружие маячки GPS, сигнализирующие о приближении к объекту потенциального убийцы. Но что делать с ножами и топорами, мы ведь помним далеко не единичные случаи в Европе массовой резни. Да и у нас такое случалось. Глобальная слежка за всеми, ограничения свобод и миллионы охранников? Тут только начни — не остановишься. А кто будет работать?Запрет компьютерных игр, фильмов, интернета вообще — чего только не услышишь! Хотя французский запрет на использование в школах гаджетов лично я поддерживаю. Однако же вспомните, что и в нашем счастливом детстве хватало медийной и дворовой войны. Другое дело, что горы вражеских трупов были ясно показаны агрессорами, захватчиками, угнетателями. А не абстрактными обезличенными юнитами, и уж точно не мирными жителями. Ни кино, ни игры не станут побудителями плохого, если вовремя и правильно давать содержанию должные оценки, как это делалось в советские времена. Их должно определять само общество, начиная со сценаристов и заканчивая родителями с их пояснениями после совместного просмотра нового фильма или игрушки.Следствие продолжается, мы ждем результатов... Выводы, конечно же, специалистами будут сделаны. А вот с по–настоящему эффективными решениями дело обстоит гораздо сложней, ведь проблему эту не решить исключительно изменением законов. Однако такие решения нам придется находить в самое ближайшее время, если мы не хотим, чтобы керченский кошмар повторился.

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