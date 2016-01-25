[Индекс номера 174 (09.11.2018)]



Чумовая программа

16 и 17 ноября на Таймыре пройдет этнический фестиваль «Большой Аргиш — 2018», пятый по счету.



Оргкомитет начал готовиться к нему еще летом. В фестивале задействованы три тысячи человек. В Норильске он состоится в пятый раз, в Дудинке — впервые. В обоих городах на семи площадках за два дня пройдет 35 мероприятий. Гостей фестиваля погрузят в самобытную культуру Таймыра, познакомят с традициями коренных малочисленных народов Севера, удивят театральными и киносюрпризами, вкусно накормят. – «Аргиш» покажет, как жили и как сегодня живут люди на Крайнем Севере, что делает эту землю местом силы, местом необычайной энергии, в чем, собственно, феномен территории, — объясняет концепцию фестиваля Светлана Рубашкина, директор Агентства развития Норильска. — У фестиваля, кроме «Норникеля», много партнеров, он вовлекает горожан в события, которые формируют нашу жизнь, наполняют смыслом наше существование на Севере. «Большой Аргиш» имеет все предпосылки для того, чтобы стать ежегодным и в перспективе привлекать на Таймыр этнотуристов. Фестиваль стартует 16 ноября световым шоу в Дудинке. В местном музее откроется выставка работ мастеров–косторезов «Таймыр. Гений места». В столицу Таймыра, как сообщает Марина Кокова, начальник отдела развития традиционной национальной культуры администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, уже прибыли оленьи упряжки из Караула — с двумя чумами и восемью чумработниками. 17 ноября с 12.00 фестивальные площадки заработают в Норильске. В этом году по одному чуму выставят у театра и публичной библиотеки на Ленинском проспекте — это новые площадки для Большого Аргиша; пять чумов традиционно расположатся на Комсомольской площади. Там можно будет за символическую плату покататься на оленьих упряжках. На Театральной площади построят снежную горку, рядом пройдут кулинарные мастер–классы. Секреты приготовления блюд народов Севера раскроют и в чуме на территории Библиотечного дворика. Там же можно будет попробовать себя в спортивных играх коренных народов. В 15.00 и 18.00 в театре пройдут премьерные показы экспериментального спектакля «Гиперборея. Плато Путорана». Кинотеатр «Родина» в 15.20 приглашает на показ документального фильма «Генезис 2.0» об уникальной находке, сделанной охотниками за бивнями мамонтов, и творческую встречу с режиссером ленты Максимом Арбугаевым. А 18 ресторанов и кафе города предложат своим гостям отведать блюда северной кухни в рамках программы «Кулинарный Аргиш». Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике, рассказала, что в публичной библиотеке пройдет финал конкурса юных чтецов произведений писателей и поэтов Севера «Литературный Аргиш», по его итогам трое победителей получат путевки в детский лагерь «Живая классика» в Сочи. Здесь же состоятся творческие встречи с московской писательницей, радиоведущей Мариной Москвиной и с актрисой Еленой Захаровой. Кульминацией «Большого Аргиша» в 19.00 станет пиротехническое шоу на Октябрьской площади: на фоне озера Долгое норильчане увидят настоящий мультимедийный спектакль. Северную феерию готовит для нас питерская команда, подрядчики администрации Норильска, Таймыра и Агентства развития Норильска — основных организаторов фестиваля. Подробную программу фестиваля можно найти на сайте argish-fest.ru. Запись на кулинарные мастер–классы по телефону 33–00–08 или через TimePad.ru.

Марина Хорошевская Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Оргкомитет начал готовиться к нему еще летом. В фестивале задействованы три тысячи человек. В Норильске он состоится в пятый раз, в Дудинке — впервые. В обоих городах на семи площадках за два дня пройдет 35 мероприятий. Гостей фестиваля погрузят в самобытную культуру Таймыра, познакомят с традициями коренных малочисленных народов Севера, удивят театральными и киносюрпризами, вкусно накормят.– «Аргиш» покажет, как жили и как сегодня живут люди на Крайнем Севере, что делает эту землю местом силы, местом необычайной энергии, в чем, собственно, феномен территории, — объясняет концепцию фестиваля— У фестиваля, кроме «Норникеля», много партнеров, он вовлекает горожан в события, которые формируют нашу жизнь, наполняют смыслом наше существование на Севере. «Большой Аргиш» имеет все предпосылки для того, чтобы стать ежегодным и в перспективе привлекать на Таймыр этнотуристов.Фестиваль стартует 16 ноября световым шоу в Дудинке. В местном музее откроется выставка работ мастеров–косторезов «Таймыр. Гений места». В столицу Таймыра, как сообщает, уже прибыли оленьи упряжки из Караула — с двумя чумами и восемью чумработниками.17 ноября с 12.00 фестивальные площадки заработают в Норильске. В этом году по одному чуму выставят у театра и публичной библиотеки на Ленинском проспекте — это новые площадки для Большого Аргиша; пять чумов традиционно расположатся на Комсомольской площади. Там можно будет за символическую плату покататься на оленьих упряжках.На Театральной площади построят снежную горку, рядом пройдут кулинарные мастер–классы. Секреты приготовления блюд народов Севера раскроют и в чуме на территории Библиотечного дворика. Там же можно будет попробовать себя в спортивных играх коренных народов.В 15.00 и 18.00 в театре пройдут премьерные показы экспериментального спектакля «Гиперборея. Плато Путорана». Кинотеатр «Родина» в 15.20 приглашает на показ документального фильма «Генезис 2.0» об уникальной находке, сделанной охотниками за бивнями мамонтов, и творческую встречу с режиссером ленты Максимом Арбугаевым. А 18 ресторанов и кафе города предложат своим гостям отведать блюда северной кухни в рамках программы «Кулинарный Аргиш».рассказала, что в публичной библиотеке пройдет финал конкурса юных чтецов произведений писателей и поэтов Севера «Литературный Аргиш», по его итогам трое победителей получат путевки в детский лагерь «Живая классика» в Сочи. Здесь же состоятся творческие встречи с московской писательницей, радиоведущей Мариной Москвиной и с актрисой Еленой Захаровой.Кульминацией «Большого Аргиша» в 19.00 станет пиротехническое шоу на Октябрьской площади: на фоне озера Долгое норильчане увидят настоящий мультимедийный спектакль. Северную феерию готовит для нас питерская команда, подрядчики администрации Норильска, Таймыра и Агентства развития Норильска — основных организаторов фестиваля.Подробную программу фестиваля можно найти на сайте. Запись на кулинарные мастер–классы по телефонуили через

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