[Индекс номера 174 (09.11.2018)]



Память

Ей навсегда останется 19

Накануне не стало одной из самых ярких и инициативных общественниц города, ветерана войны и труда, первого заместителя председателя норильского Совета ветеранов Зои Яковлевны Нардиной.



Зоя Яковлевна ушла из жизни в кардиологическом отделении городской больницы, где проходила лечение. До последнего она оставалась жизнерадостной и полной надежд. Почти вся жизнь Зои Нардиной прошла на Таймыре, куда она пятилетней девочкой приехала вместе с родителями в далеком 1932 году. В июле прошлого года Зоя Яковлевна отметила 90–летний юбилей, но об уходе на покой и не мыслила. Всегда активная и деятельная, она с энтузиазмом руководила людьми. У нее к этому был талант. Сама же скромно отмечала, что нет никаких секретов, главное — уважай каждого, воспринимай всех как свою родню. Такой она и была по жизни. И в военные годы, когда вместе с другими ребятишками наравне со взрослыми трудились для фронта: ловили рыбу, заготавливали листья брусники, ягоды и грибы, вязали носки и варежки, шили рукавицы из кожи. И в послевоенное время, когда пошла работать в клуб массовиком–затейником, а потом — инструктором в комитет комсомола. И когда после окончания курсов бухгалтеров работала в торговле. Трудовой стаж Зои Яковлевны — полвека, и большую часть жизни она проработала в торговле: вначале в Дудинке, где познакомилась со своим будущим мужем, а с 1963 года, после переезда с семьей в Норильск, — на норильской промбазе. У нее множество трудовых наград и званий, в том числе медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», она — ветеран труда комбината и Красноярского края. Муж Зои Нардиной умер довольно рано, на руках у нее остались четверо родных детей и один приемный. Она всех подняла. В 1989 году у Зои Яковлевны случился инсульт, и она уволилась с работы, но продолжила трудиться в Совете ветеранов. Вся организационная работа, документация, подготовка мероприятий — вплоть до этого года — держались на Нардиной. Недаром о ней в управлении соцполитики говорили: «Зоя Яковлевна — наши глаза и уши». Даже находясь в больнице, она шутила: «Да мне ж всего 19», имея в виду свой возраст — 91 год — только наоборот. И серьезно добавляла: «Главное, чтобы не было войны, чтобы мир был в стране. Ну и в душе, конечно. В жизни часто трудно было, но я все равно очень счастливая! Я всегда знала, что мир и добро с семьи начинаются, поэтому берегите друг друга, любите и уважайте».

Алла Шуняева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Зоя Яковлевна ушла из жизни в кардиологическом отделении городской больницы, где проходила лечение. До последнего она оставалась жизнерадостной и полной надежд.Почти вся жизнь Зои Нардиной прошла на Таймыре, куда она пятилетней девочкой приехала вместе с родителями в далеком 1932 году.В июле прошлого года Зоя Яковлевна отметила 90–летний юбилей, но об уходе на покой и не мыслила. Всегда активная и деятельная, она с энтузиазмом руководила людьми. У нее к этому был талант. Сама же скромно отмечала, что нет никаких секретов, главное — уважай каждого, воспринимай всех как свою родню. Такой она и была по жизни. И в военные годы, когда вместе с другими ребятишками наравне со взрослыми трудились для фронта: ловили рыбу, заготавливали листья брусники, ягоды и грибы, вязали носки и варежки, шили рукавицы из кожи. И в послевоенное время, когда пошла работать в клуб массовиком–затейником, а потом — инструктором в комитет комсомола. И когда после окончания курсов бухгалтеров работала в торговле.Трудовой стаж Зои Яковлевны — полвека, и большую часть жизни она проработала в торговле: вначале в Дудинке, где познакомилась со своим будущим мужем, а с 1963 года, после переезда с семьей в Норильск, — на норильской промбазе. У нее множество трудовых наград и званий, в том числе медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», она — ветеран труда комбината и Красноярского края. Муж Зои Нардиной умер довольно рано, на руках у нее остались четверо родных детей и один приемный. Она всех подняла.В 1989 году у Зои Яковлевны случился инсульт, и она уволилась с работы, но продолжила трудиться в Совете ветеранов. Вся организационная работа, документация, подготовка мероприятий — вплоть до этого года — держались на Нардиной. Недаром о ней в управлении соцполитики говорили: «Зоя Яковлевна — наши глаза и уши».Даже находясь в больнице, она шутила: «Да мне ж всего 19», имея в виду свой возраст — 91 год — только наоборот. И серьезно добавляла: «Главное, чтобы не было войны, чтобы мир был в стране. Ну и в душе, конечно. В жизни часто трудно было, но я все равно очень счастливая! Я всегда знала, что мир и добро с семьи начинаются, поэтому берегите друг друга, любите и уважайте».

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