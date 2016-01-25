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[Индекс номера 174 (09.11.2018)]

 Бизнес-курс 
Цены продолжат расти?

В четвертом квартале 2018 года предприниматели края, занимающиеся розничной торговлей, ожидают увеличения прибыли, в том числе и за счет повышения уровня торговой наценки. В опросе Красноярскстата участвовали и норильские бизнесмены.

В исследовании конъюнктуры и деловой активности в Красноярском крае, которое проводил Красноярскстат в третьем квартале этого года, приняли участие пять организаций розничной торговли Норильска. Всего же были опрошены руководители 92 организаций розничной торговли края, включая малые предприятия.
Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в розничной торговле в Красноярском крае по сравнению с предыдущим кварталом осталась без изменений, увеличилась с 74,7% до 75,0%, доля же тех, кто отметил улучшение ситуации, снизилась с 13,2% до 10,9%.
Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат, в розничной торговле в третьем квартале составил 4,0 процентного пункта (в предыдущем квартале — 5,1 процентного пункта). В оптовой же торговле индекс уверенности вырос — 6,7 процентного пункта против 3,4 процентного пункта во втором квартале 2018–го. Напомним, индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое «балансов» оценок изменения экономического положения в текущем квартале и ожидаемых изменений в следующем квартале.
Основными факторами, влияющими на деловую активность организаций розничной торговли в третьем квартале текущего года, опрошенные предприниматели, в том числе и норильские, назвали:
– высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (60,9% общего числа респондентов);
– высокий уровень налогов (53,3%);
– недостаточный платежеспособный спрос населения (50,0%);
– высокую арендную плату (20,7%);
– высокие транспортные расходы (19,6%).
При этом в четвертом квартале 2018 года 31,5% опрошенных руководителей собираются увеличить оборот розничной торговли, 27,2% — объем продаж в натуральном выражении, 18,5% — ассортимент товаров.
За девять месяцев этого года оборот розничной торговли в Красноярском крае составил 385,3 млрд рублей. Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, — 45,2%, непродовольственных товаров — 54,8%.
Также в четвертом квартале 25,0% предпринимателей ожидают увеличения прибыли, 47,8% — дальнейшего роста цен на товары и 5,4% из них планируют повысить уровень торговой наценки. Кстати, в третьем квартале 2018 года средний уровень торговой наценки составил 26,1% (во втором — 25,6%).

Надежда Сидор
Фото Владимира МАКУШКИНА
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