[Индекс номера 174 (09.11.2018)]



Событие

Это надо слышать

С 13 по 16 ноября в Норильске впервые пройдет концерт большого академического симфонического оркестра города Красноярска. Это стало возможным благодаря федеральной программе Министерства культуры России — «Всероссийские филармонические сезоны».



Красноярский симфонический оркестр в полном составе, а это 60 человек, предстанет перед зрителями 13–14 ноября во Дворце культуры. 15 ноября в Городском центре культуры выступит струнный ансамбль симфонического оркестра. 16 ноября шедевры русской и зарубежной музыки в исполнении именитых гостей услышат жители Дудинки. Ведущие партии в оркестре играют лауреаты международных конкурсов братья Иван и Михаил Почекины. Их называют самыми яркими скрипачами своего поколения. За дирижерским пультом выступит главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев. Это один из самых обаятельных дирижеров России. Иван Почекин проведет открытый мастер–класс для учащихся струнно–смычкового отделения школы искусств. А 15 ноября в 19.00 в городском концертном зале (Норильская детская школа искусств, ул. Б. Хмельницкого, 17а) вместе с братьями Почекиными выступит струнный ансамбль Красноярского академического симфонического оркестра. На несколько дней Заполярье станет музыкальной столицей самого крупного региона России. «Одна из наших приоритетных задач — распространять и повышать доступность высококачественного музыкального искусства для жителей малых и отдаленных городов края. Благодаря федеральной программе Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» мы сможем привезти фестиваль в один из самых северных городов мира», — поделился генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Красноярский симфонический оркестр в полном составе, а это 60 человек, предстанет перед зрителями 13–14 ноября во Дворце культуры. 15 ноября в Городском центре культуры выступит струнный ансамбль симфонического оркестра. 16 ноября шедевры русской и зарубежной музыки в исполнении именитых гостей услышат жители Дудинки.Ведущие партии в оркестре играют лауреаты международных конкурсов братья Иван и Михаил Почекины. Их называют самыми яркими скрипачами своего поколения. За дирижерским пультом выступит главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев. Это один из самых обаятельных дирижеров России.Иван Почекин проведет открытый мастер–класс для учащихся струнно–смычкового отделения школы искусств. А 15 ноября в 19.00 в городском концертном зале (Норильская детская школа искусств, ул. Б. Хмельницкого, 17а) вместе с братьями Почекиными выступит струнный ансамбль Красноярского академического симфонического оркестра.На несколько дней Заполярье станет музыкальной столицей самого крупного региона России. «Одна из наших приоритетных задач — распространять и повышать доступность высококачественного музыкального искусства для жителей малых и отдаленных городов края. Благодаря федеральной программе Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» мы сможем привезти фестиваль в один из самых северных городов мира», — поделился генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















