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Открытие ВПП

[Индекс номера 174 (09.11.2018)]

 Событие 
Это надо слышать

С 13 по 16 ноября в Норильске впервые пройдет концерт большого академического симфонического оркестра города Красноярска. Это стало возможным благодаря федеральной программе Министерства культуры России — «Всероссийские филармонические сезоны».

Красноярский симфонический оркестр в полном составе, а это 60 человек, предстанет перед зрителями 13–14 ноября во Дворце культуры. 15 ноября в Городском центре культуры выступит струнный ансамбль симфонического оркестра. 16 ноября шедевры русской и зарубежной музыки в исполнении именитых гостей услышат жители Дудинки.
Ведущие партии в оркестре играют лауреаты международных конкурсов братья Иван и Михаил Почекины. Их называют самыми яркими скрипачами своего поколения. За дирижерским пультом выступит главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев. Это один из самых обаятельных дирижеров России.
Иван Почекин проведет открытый мастер–класс для учащихся струнно–смычкового отделения школы искусств. А 15 ноября в 19.00 в городском концертном зале (Норильская детская школа искусств, ул. Б. Хмельницкого, 17а) вместе с братьями Почекиными выступит струнный ансамбль Красноярского академического симфонического оркестра.
На несколько дней Заполярье станет музыкальной столицей самого крупного региона России. «Одна из наших приоритетных задач — распространять и повышать доступность высококачественного музыкального искусства для жителей малых и отдаленных городов края. Благодаря федеральной программе Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» мы сможем привезти фестиваль в один из самых северных городов мира», — поделился генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

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Статьи текущего номера:
 
16 и 17 ноября на Таймыре пройдет этнический фестиваль «Большой Аргиш — 2018», пятый по счету.

Память 
Накануне не стало одной из самых ярких и инициативных общественниц города, ветерана войны и труда, первого заместителя председателя норильского Совета ветеранов Зои Яковлевны Нардиной.

Бизнес-курс 
В четвертом квартале 2018 года предприниматели края, занимающиеся розничной торговлей, ожидают увеличения прибыли, в том числе и за счет повышения уровня торговой наценки. В опросе Красноярскстата участвовали и норильские бизнесмены.

Событие 
С 13 по 16 ноября в Норильске впервые пройдет концерт большого академического симфонического оркестра города Красноярска. Это стало возможным благодаря федеральной программе Министерства культуры России — «Всероссийские филармонические сезоны».

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Призвание 
Постоянство — отличительная черта характера нашего героя, который более 30 лет отдал службе в рядах МВД. Юрий Александрович Сторчак, заместитель начальника отдела уголовного розыска и один из старейших сотрудников норильского отдела МВД России, многое что повидал за годы службы в правоохранительных органах. Вернее — за десятилетия. И по–прежнему верен выбранному пути.

Норильские ценности 
Сегодня 40 дней со дня ухода в поле вечной жизни последнего из могикан норильской геологии Владлика Васильевича Кургина.

Мысли вслух 
Столетие прошло, как советские люди начали активно осваивать норильские земли, превращая южную область Таймыра из промысловой в промышленную. Маршруты доставки грузов, научные и поисковые экспедиции, походы, работа краеведов — всё это позволило досконально изучить территорию, географические объекты, топонимику в целом. И всё же значительную часть этимологии таймырских названий до сих пор трудно прояснить. Продолжаются споры, появляются новые версии.

Новости:
 9 ноября 2018 
17:10 Активисты ЗСК проводят акцию в поддержку благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»
17:07 В это воскресенье в здании Архиерейского подворья храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской для учащихся норильских школ распахнет свои двери «Школа добровольца»
17:04 Фильм "Территория" попал в топ самых вдохновляющих фильмов для путешествий.
17:00 Самую полезную в мире рыбу обнаружили на Таймыре ученые СФУ.
16:55 Сегодня рабочий день прокурор Норильска провел в Снежногорске. Исполняющим обязанности прокурора города Норильска Х.А. Гутаевым организована выездная встреча с трудовыми коллективами Усть-Хантайской ГЭС.
16:40 Норильский колледж искусств представит в рамках этнофестиваля «Большой Аргиш» собственную программу «Таймыр - наш общий дом»
16:25 До ста сотрудников «Норникеля» станут волонтерами на Универсиаде в Красноярске. Всего планируется задействовать пять тысяч волонтеров
16:23 Синоптики советуют на выходные одеваться потеплее.
16:10 Подготовка к «Кулинарному Аргишу» в Норильске вышла на финишную прямую
15:59 В преддверии Дня сотрудника ОВД в норильской полиции состоялось торжественное мероприятие.
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