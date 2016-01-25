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Открытие ВПП

[Индекс номера 174 (09.11.2018)]

 Обратный отсчет 
Время подарков

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

1985
Главная дата года — 50–летие Норильского комбината. А все остальные события были подарками Норильску к празднику. Даже те из них, что происходили далеко от города, как, например, в феврале 1985–го: тогда первую группу отдыхающих принял подмосковный санаторий Норильского комбината «Озеро Белое».
Событие: золотой юбилей
Стилизованное изображение цифр «50» с нулем в форме разливочного металлургического ковша было главным символом большого юбилея. Сложно даже вкратце перечислить все подарки, которые получили Норильск и комбинат по случаю круглой даты. Вступили в строй новые молокозавод и мясоперерабатывающий завод; на норильском телевидении появилась аппаратура для вещания передач в цветном изображении; музей истории освоения и развития Норильского промышленного района переехал в здание бывшего ателье на Ленинском проспекте; учреждена юбилейная премия имени Завенягина для лучших работников комбината; вступил в строй первый комплекс печей Ванюкова, новый метод металлургической плавки получил заполярную «прописку»; большая группа работников комбината была награждена государственными орденами и медалями; удвоилось количество почетных граждан Норильска — к ним добавились еще 12 уважаемых горожан; на строительстве Курейской ГЭС было перекрыто русло реки Курейки, а в будущий Оганер пришли первые бульдозеры — там началось строительство очистных сооружений.
Профессия: активист борьбы за трезвость
Этот год — первый год правления Михаила Горбачева — многие вспоминают как время борьбы с алкоголизмом. В мае Совет Министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства, и началась антиалкогольная кампания. Помимо увеличения штрафов за появление в общественных местах в нетрезвом виде значительно сократилось количество торговых точек, где продавали алкогольные напитки, кстати, их продажа теперь была разрешена только с 14 часов. В Норильске создали отделение Всесоюзного общества борьбы за трезвость, в рядах которого к концу года состояло около 30 тысяч человек. В газете публиковали фамилии должностных лиц и руководителей, попавшихся в пьяном виде, и горожане удивлялись, сколько, оказывается, выпивающих начальников. Вошли в моду безалкогольные свадьбы и банкеты, где виновников торжества поздравляли, чокаясь чашками с чаем. А многие просто «шифровались», заливая коньяк в заварники, а водку — в чайники. Тем не менее уже с конца 1985–го медики отмечали сокращение количества «пьяных» травм на производстве, а демографы — резкое снижение смертности.
Вещь: виниловая пластинка
Лучшим подарком женщине к 8 Марта в 1985 году была пластинка «Ритмическая гимнастика». Аэробика — это синтез спортивной гимнастики и танца. Ею увлекаются почти все женщины, и каждое утро подъезды сотрясаются от звуков ритмической гимнастики: в темпе музыки 120 ударов в минуту норильчанки приводят свои фигуры в порядок.
Майская демонстрация
Цифра: 800 километров
9 Мая, в День сорокалетнего юбилея Победы, норильские и дудинские лыжники поставили рекорд, совершив 700–километровый переход по льду из Диксона, чтобы доставить в Дудинку (а потом в Норильск — это еще 100 километров) землю с мест боев, которые проходили в 1942 году в районе Диксона, где жители поселка противостояли немецкому десанту.
Ярмарка в ДК
Точка на карте: Великобритания
Из этой страны в августе на Таймыр прилетел Джеральд Даррелл — всемирно известный писатель–натуралист, ученый, эколог, автор множества книг о живом мире планеты, по которым было снято множество фильмов. Новый тринадцатисерийный фильм «Даррелл в России» снимался в тринадцати заповедниках СССР документалистами канадской телекомпании «Прайммидиа продакшн». Авторов и ведущих — самого Джеральда Даррелла, а также его жену — биолога и орнитолога Ли — занимали система охраны природы в нашей стране, работа экологов. Последнюю серию снимали в июле 1985–го на Таймыре. Даррелла интересовали созданный в 1979 году биосферный заповедник «Таймырский» и заказник «Бикада», где обитают завезенные с Канады и Аляски и успешно акклиматизировавшиеся овцебыки. Зарубежным гостям помогали сотрудники заповедника и НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера.
Набережная Урванцева
Адрес: Набережная Урванцева
В этом году Норильск понес тяжелую утрату — умер Николай Урванцев. В память о нем горожане решили назвать его именем одну из улиц, «учитывая большие заслуги выдающегося полярного исследователя, географа и геолога, одного из первооткрывателей Норильского рудного района, почетного гражданина и в целях увековечивания памяти о нем». Председатель горисполкома Юрий Смолов подписал решение: «Переименовать улицу Набережная в Набережная Урванцева».

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16 и 17 ноября на Таймыре пройдет этнический фестиваль «Большой Аргиш — 2018», пятый по счету.

Память 
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Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Призвание 
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Сегодня 40 дней со дня ухода в поле вечной жизни последнего из могикан норильской геологии Владлика Васильевича Кургина.

Мысли вслух 
Столетие прошло, как советские люди начали активно осваивать норильские земли, превращая южную область Таймыра из промысловой в промышленную. Маршруты доставки грузов, научные и поисковые экспедиции, походы, работа краеведов — всё это позволило досконально изучить территорию, географические объекты, топонимику в целом. И всё же значительную часть этимологии таймырских названий до сих пор трудно прояснить. Продолжаются споры, появляются новые версии.

Новости:
 9 ноября 2018 
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16:25 До ста сотрудников «Норникеля» станут волонтерами на Универсиаде в Красноярске. Всего планируется задействовать пять тысяч волонтеров
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