[Индекс номера 174 (09.11.2018)]



Призвание

Верность долгу

Постоянство — отличительная черта характера нашего героя, который более 30 лет отдал службе в рядах МВД. Юрий Александрович Сторчак, заместитель начальника отдела уголовного розыска и один из старейших сотрудников норильского отдела МВД России, многое что повидал за годы службы в правоохранительных органах. Вернее — за десятилетия. И по–прежнему верен выбранному пути.



В январе 2019 года исполнится 32 года с начала службы Юрия Александровича в системе МВД. А свой профессиональный путь в правоохранительных органах он начал со срочной службы во внутренних войсках дивизии имени Дзержинского, которая и тогда, и сейчас считается элитным подразделением. Два года в должности командира отделения с 1984 по 1986 год пролетели незаметно. – В эпоху СССР мы охраняли ЦК партии, который находился недалеко от Красной площади, — вспоминает Юрий Сторчак. — Присягу я принимал в Александровском саду. Отбор в эти войска был жесткий — три человека на одно место, а нас на учебный пункт прибыло 300 человек. Для службы отобрали всего сто призывников. Большую роль сыграли моя спортивная юность и положительная характеристика. Еще до армии я получил звание кандидата в мастера спорта по академической гребле. В Норильск Юрий Александрович и еще 35 его сослуживцев приехали по комсомольской путевке в ноябре 1986 года. Некоторые практически сразу решили уехать, кто–то остался работать и позднее расстался с городом, другие покинули Норильск по семейным обстоятельствам. В итоге из 36 человек остались только пятеро. – Встретил нас Норильск сурово: зима тогда выдалась очень холодной, постоянные пурги, морозы, а мы прибыли в легких шинельках. Но мне хватило полгода, чтобы полюбить Норильск, — рассказывает Юрий Сторчак. — Я долго размышлял, чем этот город притягивает людей, и спустя годы понял, что своей самобытностью, индивидуальностью, природой. А еще это — друзья, тундра, рыбалка, охота. Такого нет на материке. В Норильске Юрий продолжил служить во внутренних войсках — в воинской части № 7486. Они следили за соблюдением режима в исправительной колонии строгого режима № 15. В январе 1987 года Юрия Сторчака назначили на должность контролера. Контингент в колонии был еще тот — там отбывали срок рецидивисты со всего СССР. Потом Юрий окончил школу прапорщиков в Омске, работал комсоргом в своей части. В 1993 году он решил перейти на службу в милицию, и в мае этого года его приняли в конвойное подразделение. Около двух лет молодой милиционер сопровождал задержанных в суды или к спецрейсу, но ему всегда хотелось чего–то большего. Поэтому когда в 1995 году ему предложили перевестись в уголовный розыск на должность младшего оперуполномоченного, ни минуты не раздумывал. Начальник ОМВД РФ по г.Норильску Геннадий Маслов благодарит за высокий профессионализм Чикаго по–норильски – Время было неспокойное, — говорит Юрий Сторчак. — Развал Советского Союза, перестройка, в Норильске процветают карманные кражи. Карманники орудовали в городских автобусах утром и вечером — в часы пик, когда транспорт был забит людьми под завязку. Резали сумки и пакеты, вытаскивали кошельки из карманов, а если учесть, что в 1995 году были многомесячные задержки зарплат, то кражи денег и документов становились настоящим бедствием для трудового люда. Норильчане всем миром помогали в поиске воришек, и, благодаря помощи жителей и слаженной оперативной работе, нам удалось приостановить вал карманных краж. Активность карманников была связана с героиновой эпидемией. Наркотики продавались даже в школах, не говоря уже про училища и вузы. Большинство воришек были наркоманами. Одновременно с карманными кражами и наркоманией, вспоминает наш герой, Норильск накрыла лавина квартирных краж. Квартиры обносили подчистую, за сутки случалось порядка восьми краж. Тогда немало квартир использовалось в качестве склада для хранения товаров, которые продавали в коммерческих киосках. Воры выносили все: бытовую технику, постельное белье, дорогую одежду: дубленки, меха, «кожу». Кабинеты оперативников были буквально завалены изъятыми вещдоками. Именно тогда горожане стали устанавливать металлические двери. В это же время было много грабежей. Грабители сплошь и рядом срывали с голов норильчан норковые шапки. Такие преступления было сложно раскрывать, так как потерпевшие обычно видели лишь удаляющийся темный силуэт. Раскрывали эти грабежи, только если рядом оказывался милицейский наряд. – 90–е годы можно назвать Чикаго по–норильски. Множество убийств, причем совершенных с особой жестокостью, заказных и серийных. Бандитские разборки, когда на улицах стреляли из автоматов. В криминальном мире шел передел коммерческих структур. Мы буквально жили на работе. Часто приходилось сидеть в засадах. Некоторые преступления, совершенные в 90–е, раскрываются только сейчас. Кстати, недавно полицейские вышли на финишную прямую в раскрытии убийства, совершенного в 1997 году на Завенягина, 2. Там мужчина во время ссоры убил трех своих собутыльников. Более 20 лет это преступление, по словам Юрия Сторчака, было темным. Однако оперативникам удалось найти свидетелей, которым убийца рассказывал о своих «подвигах». Благодаря их показаниям удалось восстановить картину преступления, которое, как выяснилось, мужчина совершил ради девушки. К сожалению, узнать подробности убийства невозможно, так как подозреваемого позже тоже убили. – С 2004 по 2017 год находился на оперативной работе, которая предполагает наличие секретной информации, поэтому многое о своей деятельности не могу рассказывать, — добавляет Юрий Александрович. Задержание преступника В ногу со временем Полицейские отмечают, что преступность идет в ногу со временем. Сейчас преступления стали более интеллектуальными, изощренными и... развращенными. Львиная их доля совершается с помощью интернета. В «лидерах» также кражи с банковских карт, взломы личных страниц в соцсетях. Мошенничества регистрируются практически каждый день, и это несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно твердят гражданам о бдительности. Норильчане, надо сказать, очень доверчивы. Развитие интернета и достаточно свободный доступ к специфическим аккаунтам привели к тому, что увеличилось количество преступлений, связанных с развратными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Недавно было завершено расследование по одному из них. Компьютерщик, проживая с женщиной, вступил в интимные отношения с ее несовершеннолетней дочерью, фотографировал девочку обнаженной, выкладывал фото на зарубежных порносайтах и зарабатывал на этом деньги. Информация о нем норильским полицейским пришла от зарубежных коллег. Девочка боялась рассказать маме о случившемся, поскольку преступник шантажировал ее, обещая опозорить на весь город. Извращенца задержали, доказали его вину, и суд вынес решение — 17 лет лишения свободы. В 90–е годы таких преступлений против детей почти не было. – Но, независимо от времени, многие преступления, и раньше, и сейчас, совершаются ради наживы. Люди по–прежнему гибнут «за металл», — говорит Юрий Александрович. — ...Были в моей работе моменты, когда мне чисто по–мужски хотелось тряхнуть преступника. Но всякий раз останавливался. Это эмоции. Ну тряхну я его, а что толку? Да и не стоит из–за какого–то ничтожества портить себе жизнь... *** Да, эта служба и опасна, и трудна, но у нашего героя есть надежный тыл, который всегда его поддерживает. – Во время цейтнотов меня спасали семья, хобби, отдых. Без супруги, дочери, сына, а сейчас уже и без внучки — никак. Я ведь уже четыре года как дед. Я безмерно благодарен супруге, на плечи которой легли заботы о детях и сохранении семейного очага. Она создала надежный тыл, который помогал справляться со всеми трудностями и тяготами моей службы. Я думаю, что в трудные времена нашу семью сохранила женская мудрость моей жены. 30 лет совместной жизни — это не поле перейти...

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина и из личного архива Юрия Сторчака www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В январе 2019 года исполнится 32 года с начала службы Юрия Александровича в системе МВД. А свой профессиональный путь в правоохранительных органах он начал со срочной службы во внутренних войсках дивизии имени Дзержинского, которая и тогда, и сейчас считается элитным подразделением. Два года в должности командира отделения с 1984 по 1986 год пролетели незаметно.– В эпоху СССР мы охраняли ЦК партии, который находился недалеко от Красной площади, — вспоминает Юрий Сторчак. — Присягу я принимал в Александровском саду. Отбор в эти войска был жесткий — три человека на одно место, а нас на учебный пункт прибыло 300 человек. Для службы отобрали всего сто призывников. Большую роль сыграли моя спортивная юность и положительная характеристика. Еще до армии я получил звание кандидата в мастера спорта по академической гребле.В Норильск Юрий Александрович и еще 35 его сослуживцев приехали по комсомольской путевке в ноябре 1986 года. Некоторые практически сразу решили уехать, кто–то остался работать и позднее расстался с городом, другие покинули Норильск по семейным обстоятельствам. В итоге из 36 человек остались только пятеро.– Встретил нас Норильск сурово: зима тогда выдалась очень холодной, постоянные пурги, морозы, а мы прибыли в легких шинельках. Но мне хватило полгода, чтобы полюбить Норильск, — рассказывает Юрий Сторчак. — Я долго размышлял, чем этот город притягивает людей, и спустя годы понял, что своей самобытностью, индивидуальностью, природой. А еще это — друзья, тундра, рыбалка, охота. Такого нет на материке.В Норильске Юрий продолжил служить во внутренних войсках — в воинской части№ 7486. Они следили за соблюдением режима в исправительной колонии строгого режима № 15. В январе 1987 года Юрия Сторчака назначили на должность контролера. Контингент в колонии был еще тот — там отбывали срок рецидивисты со всего СССР.Потом Юрий окончил школу прапорщиков в Омске, работал комсоргом в своей части. В 1993 году он решил перейти на службу в милицию, и в мае этого года его приняли в конвойное подразделение. Около двух лет молодой милиционер сопровождал задержанных в суды или к спецрейсу, но ему всегда хотелось чего–то большего. Поэтому когда в 1995 году ему предложили перевестись в уголовный розыск на должность младшего оперуполномоченного, ни минуты не раздумывал.– Время было неспокойное, — говорит Юрий Сторчак. — Развал Советского Союза, перестройка, в Норильске процветают карманные кражи. Карманники орудовали в городских автобусах утром и вечером — в часы пик, когда транспорт был забит людьми под завязку. Резали сумки и пакеты, вытаскивали кошельки из карманов, а если учесть, что в 1995 году были многомесячные задержки зарплат, то кражи денег и документов становились настоящим бедствием для трудового люда. Норильчане всем миром помогали в поиске воришек, и, благодаря помощи жителей и слаженной оперативной работе, нам удалось приостановить вал карманных краж. Активность карманников была связана с героиновой эпидемией. Наркотики продавались даже в школах, не говоря уже про училища и вузы. Большинство воришек были наркоманами.Одновременно с карманными кражами и наркоманией, вспоминает наш герой, Норильск накрыла лавина квартирных краж. Квартиры обносили подчистую, за сутки случалось порядка восьми краж. Тогда немало квартир использовалось в качестве склада для хранения товаров, которые продавали в коммерческих киосках. Воры выносили все: бытовую технику, постельное белье, дорогую одежду: дубленки, меха, «кожу». Кабинеты оперативников были буквально завалены изъятыми вещдоками. Именно тогда горожане стали устанавливать металлические двери. В это же время было много грабежей. Грабители сплошь и рядом срывали с голов норильчан норковые шапки. Такие преступления было сложно раскрывать, так как потерпевшие обычно видели лишь удаляющийся темный силуэт. Раскрывали эти грабежи, только если рядом оказывался милицейский наряд.– 90–е годы можно назвать Чикаго по–норильски. Множество убийств, причем совершенных с особой жестокостью, заказных и серийных. Бандитские разборки, когда на улицах стреляли из автоматов. В криминальном мире шел передел коммерческих структур. Мы буквально жили на работе. Часто приходилось сидеть в засадах. Некоторые преступления, совершенные в 90–е, раскрываются только сейчас.Кстати, недавно полицейские вышли на финишную прямую в раскрытии убийства, совершенного в 1997 году на Завенягина, 2. Там мужчина во время ссоры убил трех своих собутыльников. Более 20 лет это преступление, по словам Юрия Сторчака, было темным. Однако оперативникам удалось найти свидетелей, которым убийца рассказывал о своих «подвигах». Благодаря их показаниям удалось восстановить картину преступления, которое, как выяснилось, мужчина совершил ради девушки. К сожалению, узнать подробности убийства невозможно, так как подозреваемого позже тоже убили.– С 2004 по 2017 год находился на оперативной работе, которая предполагает наличие секретной информации, поэтому многое о своей деятельности не могу рассказывать, — добавляет Юрий Александрович.Полицейские отмечают, что преступность идет в ногу со временем. Сейчас преступления стали более интеллектуальными, изощренными и... развращенными. Львиная их доля совершается с помощью интернета. В «лидерах» также кражи с банковских карт, взломы личных страниц в соцсетях. Мошенничества регистрируются практически каждый день, и это несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно твердят гражданам о бдительности. Норильчане, надо сказать, очень доверчивы.Развитие интернета и достаточно свободный доступ к специфическим аккаунтам привели к тому, что увеличилось количество преступлений, связанных с развратными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Недавно было завершено расследование по одному из них. Компьютерщик, проживая с женщиной, вступил в интимные отношения с ее несовершеннолетней дочерью, фотографировал девочку обнаженной, выкладывал фото на зарубежных порносайтах и зарабатывал на этом деньги. Информация о нем норильским полицейским пришла от зарубежных коллег. Девочка боялась рассказать маме о случившемся, поскольку преступник шантажировал ее, обещая опозорить на весь город. Извращенца задержали, доказали его вину, и суд вынес решение — 17 лет лишения свободы. В 90–е годы таких преступлений против детей почти не было.– Но, независимо от времени, многие преступления, и раньше, и сейчас, совершаются ради наживы. Люди по–прежнему гибнут «за металл», — говорит Юрий Александрович. — ...Были в моей работе моменты, когда мне чисто по–мужски хотелось тряхнуть преступника. Но всякий раз останавливался. Это эмоции. Ну тряхну я его, а что толку? Да и не стоит из–за какого–то ничтожества портить себе жизнь...***Да, эта служба и опасна, и трудна, но у нашего героя есть надежный тыл, который всегда его поддерживает.– Во время цейтнотов меня спасали семья, хобби, отдых. Без супруги, дочери, сына, а сейчас уже и без внучки — никак. Я ведь уже четыре года как дед. Я безмерно благодарен супруге, на плечи которой легли заботы о детях и сохранении семейного очага. Она создала надежный тыл, который помогал справляться со всеми трудностями и тяготами моей службы. Я думаю, что в трудные времена нашу семью сохранила женская мудрость моей жены. 30 лет совместной жизни — это не поле перейти...

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