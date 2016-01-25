[Индекс номера 174 (09.11.2018)]



Норильские ценности

Наш Владлик

Сегодня 40 дней со дня ухода в поле вечной жизни последнего из могикан норильской геологии Владлика Васильевича Кургина.



Владлик Кургин. 2000-е Последнего романтика из легендарной плеяды наших славных геологов, любимца музейщиков и журналистов, преданного ученика первооткрывателя Талнахского месторождения Георгия Дмитриевича Маслова не стало 1 октября на 87–м году жизни. В 1948 году он впервые юнцом оказался на Севере, после многих приключений — такая судьба, такой характер, окончательно стал норильчанином с весны 1958 года, с тех пор и трудился в «Норильскгеологии», был создателем и хранителем ее уникального музея, откуда ушел на пенсию несколько лет назад в должности начальника участка обработки проб. За свой выдающийся труд истинный подвижник геологического труда Владлик Кургин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета», медалями «Отличник разведки недр», «За заслуги перед городом Норильском». Геология стала для Владлика Васильевича образом жизни. И трудился он с удовольствием, без устали. О его фантастической самоотдаче и работоспособности можно слагать легенды. Он легко поднимался в горы и орудовал киркой, собирая минералы, за ним не могли угнаться молодые коллеги. За полвека поиска таймырских сокровищ у Кургина накопилось без счета минералов. Он щедро ими делился с нашим музеем, часть хранил дома. Со временем создал в родной «Норильскгеологии» уникальный музей. Многочисленным посетителям, среди которых были и руководители города и комбината, студенты и школьники, он так увлекательно рассказывал об истории норильской геологии и высокой поэзии минералов, что многим хотелось тут же податься в геологи... В горах со студентом-практикантом, 1970-е Впервые увидела его, когда он упоительно общался со школьниками в Талнахском филиале музея истории НПР. Дети, забыв о шалостях, слушали зубра геологии с открытыми ртами. Кургин рассказывал ребятам о тех временах, когда на месте будущего Талнаха, у подножия горы Отдельная был лишь небольшой поселок. Конечно, верный памяти первых геологов, он поведал и про Николая Урванцева, и построенный им первый дом Норильска, про Павла Аллилуева, руководившего геологоразведочной экспедицией в наши края в 20–е годы прошлого века, это его сестра была женой Сталина. Он просветил детей и о сыне великих поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева — Льве Гумилева, заключенном Норильлага, который участвовал в работах по геологоразведке. Поведал и про трагедию геолога Домарева, убитого уголовниками из–за блестящей пирротиновой руды, похожей на настоящее золото. Он лично знал с 1950–х, со времен прихода в Черногорскую партию, знаменитого геолога Григория Ивановича Сапрыкина. А с какой любовью и даже восторгом он всегда рассказывал о своем учителе в геологии — первооткрывателе Талнахского месторождения Георгии Дмитриевиче Маслове! И до конца своих дней был верен его памяти. Мы не раз вместе ходили на старый погост у автовокзала, где Георгий Дмитриевич упокоился в 1968 году. Его ученик постоянно ухаживал за захоронением, поставил с коллегами новый памятник, на открытие которого мы пришли с молодым поколением геологов. Мария Завьялова и Владимир Кургин Последние пять лет рядом с Владликом Васильевичем была замечательная женщина, с которой в прошлые годы они ударно работали в «Норильскгеологии», настоящая единомышленница, очень заботливая Мария Завьялова. Оба они к моменту новой встречи уже были одиноки. Бог дал им несколько лет совместного счастья. Вместе с быстрой на подъем Марией Гавриловной он еще недавно ходил на лыжах, штурмовал горы, которые считал своими. Карманы его по–прежнему были забиты образцами пород. Последние месяцы рядом с отцом находился и сын Владимир, который прилетел из Ростова–на–Дону поддержать его во время болезни. А дочь Нина в день похорон, 9 октября, успела приехать из Харькова. «Заполярка» помогла ей как можно быстрее получить разрешение на въезд в Норильск, в котором они с братом выросли. Дети Кургина рассказали, что при рождении отец получил имя Владлен, в честь вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, а паспортистка по ошибке записала в метрики ласковое Владлик... Нина и Владимир не стали геологами, но в многочисленных турпоходах отец научил их ценить и понимать северную природу. А еще любви к людям, целеустремленности, порядку. В детстве они вместе оформляли стенгазеты, и любовь к книгам — тоже от отца. Ольга Сапрыкина, дочь известного геолога почетного гражданина города Норильска Григория Сапрыкина, узнав о кончине Владлика Кургина, написала в «Заполярную правду»: «Владлик Васильевич очень светлый, верный товарищ, настоящий! Царствие ему Небесное. И пусть памятником ему будет музей, который он создавал и для будущих поколений». В музее «Норильскгеологии» Увы–увы, но этого знаменитого музея уже не существует. Несколько лет назад решением руководства «Норильскгеологии» экспозиция была свернута, требовалось освободить место под лабораторию и рабочие кабинеты. Где находятся экспонаты — нам пока не удалось выяснить. В Талнахском филиале Музея Норильска рассказали, что отправленные руководству «Норильскгеологии» письма о возможности передачи экспозиции в музейные фонды, пока остались без ответа. Талнахских музейщиков связывала с Владликом Кургиным большая и деятельная дружба, они вспоминают его как соратника, любившего жизнь и весь мир, хранят и его автобиографию, копии дневников, подаренные фотографии и минералы. А и. о. главного хранителя фондов Музея Норильска Лилия Луганская вспомнила о том, как они вместе с Владликом Кургиным трудились в 2000–м над созданием геолого–минералогической экспозиции в новом здании музея. Он тогда подарил и редкие керны — цилиндры горной породы, на срезе которых угадывались удивительные пейзажи. Владлик Васильевич любил их дополнять — рисовал фигурки людей цветными карандашами. Эти экспонаты до сих пор встречают всех, кто приходит в фондохранилище. Увидев их, Лилия Луганская мысленно здоровается с Кургиным, всегда таким дружелюбным, веселым и энергичным. Его сравнивали со сгустком энергии, и даже когда он был уже в преклонном возрасте, с трудом верилось, что этому неугомонному человеку немало лет. Он до последнего оставался юным в своей жажде жизни. А своей Марии Гавриловне все говорил: «Я только начинаю жить, я ведь еще не нажился...». Орденоносец Кургин на встрече со школьниками Помянем нашего удивительного земляка. Сегодня — сороковины, а 29 ноября ему исполнилось бы 87 лет. Интересно, где сейчас его любимый Нафаня, которого он величал директором своего музея. Многие, наверное, вспомнят сейчас этот причудливый иматранский камень, по форме напоминающий человечка. Владлик Васильевич любил рассказывать, что родился этот Нафаня еще в ледниковые времена, вот и про древние минералы знает больше хозяина, только говорить не умеет... Очевидцы помнят, что в музее «Норильскгеологии» и на разных этажах предприятия было множество витрин с образцами руд и минералов со всех рудников НПР. От коллег Владлика Васильевича мы узнали, что часть из них была отправлена в Калининград — в музей мирового океана. Наши геологи, среди которых все меньше ветеранов, переживают: «Как бы все не затерялось! А ведь могло бы послужить и делу, и людям!» И сам Владлик Васильевич, по словам жены, до слез страдал из–за разрухи в своем музее, за которым он уже не мог присматривать. Дело нашей чести — хранить память о Кургине, нашем неповторимом норильском Владлике, и позаботиться о судьбе созданного им музея, история которого, надеемся, еще не закончилась...

Ирина Даниленко Фото автора, из архива Владлика Кургина и «Заполярной правды» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Последнего романтика из легендарной плеяды наших славных геологов, любимца музейщиков и журналистов, преданного ученика первооткрывателя Талнахского месторождения Георгия Дмитриевича Маслова не стало 1 октября на 87–м году жизни. В 1948 году он впервые юнцом оказался на Севере, после многих приключений — такая судьба, такой характер, окончательно стал норильчанином с весны 1958 года, с тех пор и трудился в «Норильскгеологии», был создателем и хранителем ее уникального музея, откуда ушел на пенсию несколько лет назад в должности начальника участка обработки проб. За свой выдающийся труд истинный подвижник геологического труда Владлик Кургин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета», медалями «Отличник разведки недр», «За заслуги перед городом Норильском».Геология стала для Владлика Васильевича образом жизни. И трудился он с удовольствием, без устали. О его фантастической самоотдаче и работоспособности можно слагать легенды. Он легко поднимался в горы и орудовал киркой, собирая минералы, за ним не могли угнаться молодые коллеги. За полвека поиска таймырских сокровищ у Кургина накопилось без счета минералов. Он щедро ими делился с нашим музеем, часть хранил дома. Со временем создал в родной «Норильскгеологии» уникальный музей. Многочисленным посетителям, среди которых были и руководители города и комбината, студенты и школьники, он так увлекательно рассказывал об истории норильской геологии и высокой поэзии минералов, что многим хотелось тут же податься в геологи...Впервые увидела его, когда он упоительно общался со школьниками в Талнахском филиале музея истории НПР. Дети, забыв о шалостях, слушали зубра геологии с открытыми ртами. Кургин рассказывал ребятам о тех временах, когда на месте будущего Талнаха, у подножия горы Отдельная был лишь небольшой поселок. Конечно, верный памяти первых геологов, он поведал и про Николая Урванцева, и построенный им первый дом Норильска, про Павла Аллилуева, руководившего геологоразведочной экспедицией в наши края в 20–е годы прошлого века, это его сестра была женой Сталина. Он просветил детей и о сыне великих поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева — Льве Гумилева, заключенном Норильлага, который участвовал в работах по геологоразведке. Поведал и про трагедию геолога Домарева, убитого уголовниками из–за блестящей пирротиновой руды, похожей на настоящее золото. Он лично знал с 1950–х, со времен прихода в Черногорскую партию, знаменитого геолога Григория Ивановича Сапрыкина. А с какой любовью и даже восторгом он всегда рассказывал о своем учителе в геологии — первооткрывателе Талнахского месторождения Георгии Дмитриевиче Маслове! И до конца своих дней был верен его памяти. Мы не раз вместе ходили на старый погост у автовокзала, где Георгий Дмитриевич упокоился в 1968 году. Его ученик постоянно ухаживал за захоронением, поставил с коллегами новый памятник, на открытие которого мы пришли с молодым поколением геологов.Последние пять лет рядом с Владликом Васильевичем была замечательная женщина, с которой в прошлые годы они ударно работали в «Норильскгеологии», настоящая единомышленница, очень заботливая Мария Завьялова. Оба они к моменту новой встречи уже были одиноки. Бог дал им несколько лет совместного счастья. Вместе с быстрой на подъем Марией Гавриловной он еще недавно ходил на лыжах, штурмовал горы, которые считал своими. Карманы его по–прежнему были забиты образцами пород.Последние месяцы рядом с отцом находился и сын Владимир, который прилетел из Ростова–на–Дону поддержать его во время болезни. А дочь Нина в день похорон, 9 октября, успела приехать из Харькова. «Заполярка» помогла ей как можно быстрее получить разрешение на въезд в Норильск, в котором они с братом выросли. Дети Кургина рассказали, что при рождении отец получил имя Владлен, в честь вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, а паспортистка по ошибке записала в метрики ласковое Владлик... Нина и Владимир не стали геологами, но в многочисленных турпоходах отец научил их ценить и понимать северную природу. А еще любви к людям, целеустремленности, порядку. В детстве они вместе оформляли стенгазеты, и любовь к книгам — тоже от отца.Ольга Сапрыкина, дочь известного геолога почетного гражданина города Норильска Григория Сапрыкина, узнав о кончине Владлика Кургина, написала в «Заполярную правду»: «Владлик Васильевич очень светлый, верный товарищ, настоящий! Царствие ему Небесное. И пусть памятником ему будет музей, который он создавал и для будущих поколений».Увы–увы, но этого знаменитого музея уже не существует. Несколько лет назад решением руководства «Норильскгеологии» экспозиция была свернута, требовалось освободить место под лабораторию и рабочие кабинеты. Где находятся экспонаты — нам пока не удалось выяснить. В Талнахском филиале Музея Норильска рассказали, что отправленные руководству «Норильскгеологии» письма о возможности передачи экспозиции в музейные фонды, пока остались без ответа. Талнахских музейщиков связывала с Владликом Кургиным большая и деятельная дружба, они вспоминают его как соратника, любившего жизнь и весь мир, хранят и его автобиографию, копии дневников, подаренные фотографии и минералы.А и. о. главного хранителя фондов Музея Норильска Лилия Луганская вспомнила о том, как они вместе с Владликом Кургиным трудились в 2000–м над созданием геолого–минералогической экспозиции в новом здании музея. Он тогда подарил и редкие керны — цилиндры горной породы, на срезе которых угадывались удивительные пейзажи. Владлик Васильевич любил их дополнять — рисовал фигурки людей цветными карандашами. Эти экспонаты до сих пор встречают всех, кто приходит в фондохранилище. Увидев их, Лилия Луганская мысленно здоровается с Кургиным, всегда таким дружелюбным, веселым и энергичным. Его сравнивали со сгустком энергии, и даже когда он был уже в преклонном возрасте, с трудом верилось, что этому неугомонному человеку немало лет. Он до последнего оставался юным в своей жажде жизни. А своей Марии Гавриловне все говорил: «Я только начинаю жить, я ведь еще не нажился...».Помянем нашего удивительного земляка. Сегодня — сороковины, а 29 ноября ему исполнилось бы 87 лет. Интересно, где сейчас его любимый Нафаня, которого он величал директором своего музея. Многие, наверное, вспомнят сейчас этот причудливый иматранский камень, по форме напоминающий человечка. Владлик Васильевич любил рассказывать, что родился этот Нафаня еще в ледниковые времена, вот и про древние минералы знает больше хозяина, только говорить не умеет... Очевидцы помнят, что в музее «Норильскгеологии» и на разных этажах предприятия было множество витрин с образцами руд и минералов со всех рудников НПР. От коллег Владлика Васильевича мы узнали, что часть из них была отправлена в Калининград — в музей мирового океана. Наши геологи, среди которых все меньше ветеранов, переживают: «Как бы все не затерялось! А ведь могло бы послужить и делу, и людям!» И сам Владлик Васильевич, по словам жены, до слез страдал из–за разрухи в своем музее, за которым он уже не мог присматривать. Дело нашей чести — хранить память о Кургине, нашем неповторимом норильском Владлике, и позаботиться о судьбе созданного им музея, история которого, надеемся, еще не закончилась...

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.







Фотин Михаил Николаевич: Пусть земля будет пухом - Владлену Васильевичу, мне судьба подарила встречу в его музее и услышать рассказы о минералах, геологах нашедших их. Экскурсия длилась около 3х часов, но они пролетели как несколько минут. Память о таких земляках - Огромное богатство Норильска !











