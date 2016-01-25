[Индекс номера 177 (15.11.2018)]



Проблемный участок

Проезд закрыт минимум до 2020 года. Вот уже два месяца на дороге в Старый город в районе дамбы у озера Долгое идет ремонт: на трубопроводе, проходящем под трассой, произошел порыв. На устранение последствий аварии и восстановление движения транспорта времени потребуется много.



Авария на трубопроводе на улице Октябрьской произошла 13 сентября. Причиной ее стала деформация железобетонных блоков, служащих «рукавом» для труб. В месте пролома дорожное полотно просело, а высокая транспортная нагрузка усугубила ситуацию. Ремонтно–восстановительные работы ведет подрядная организация ООО «Северстрой», привлеченная АО «НТЭК». Срок окончания работ запланирован на 20 декабря, однако это не означает, что к новому году в Старый город можно будет попасть по улице Октябрьской. Подрядчик занимается только восстановлением коммуникаций, а ремонтом конструкций трубопровода и восстановлением данного отрезка дороги будет заниматься подрядная организация, нанятая администрацией города. Чтобы решить, какую конструкцию над имеющимися трубами следует возводить, необходимо провести детальное обследование проблемного участка. Контракт с соответствующей подрядной организацией планируется заключить до конца этой недели. – Нам необходимо уяснить, будет ли переход над трубопроводом состоять из коллекторных блоков или же понадобится возвести другое сооружение. По результатам обследования мы примем решение о необходимом объеме работ и определимся с подрядчиком. В то же время будет произведен ремонт второго моста, который находится сразу за дамбой. Проектно–сметная документация на эти работы уже составлена, провести работы планируется в течение 2019–2020 годов, — сообщил в ходе общегородской планерки Александр Аношкин, и. о. начальника управления «Норильскавтодор». Пока же автомобилисты могут проехать в Старый город по объездной дороге, через улицу Энергетическую.

Марина Андриюк Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Авария на трубопроводе на улице Октябрьской произошла 13 сентября. Причиной ее стала деформация железобетонных блоков, служащих «рукавом» для труб. В месте пролома дорожное полотно просело, а высокая транспортная нагрузка усугубила ситуацию.Ремонтно–восстановительные работы ведет подрядная организация ООО «Северстрой», привлеченная АО «НТЭК». Срок окончания работ запланирован на 20 декабря, однако это не означает, что к новому году в Старый город можно будет попасть по улице Октябрьской. Подрядчик занимается только восстановлением коммуникаций, а ремонтом конструкций трубопровода и восстановлением данного отрезка дороги будет заниматься подрядная организация, нанятая администрацией города.Чтобы решить, какую конструкцию над имеющимися трубами следует возводить, необходимо провести детальное обследование проблемного участка. Контракт с соответствующей подрядной организацией планируется заключить до конца этой недели.– Нам необходимо уяснить, будет ли переход над трубопроводом состоять из коллекторных блоков или же понадобится возвести другое сооружение. По результатам обследования мы примем решение о необходимом объеме работ и определимся с подрядчиком. В то же время будет произведен ремонт второго моста, который находится сразу за дамбой. Проектно–сметная документация на эти работы уже составлена, провести работы планируется в течение 2019–2020 годов, — сообщил в ходе общегородской планеркиПока же автомобилисты могут проехать в Старый город по объездной дороге, через улицу Энергетическую.

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