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Открытие ВПП

[Индекс номера 177 (15.11.2018)]

Проблемный участок

Проезд закрыт минимум до 2020 года. Вот уже два месяца на дороге в Старый город в районе дамбы у озера Долгое идет ремонт: на трубопроводе, проходящем под трассой, произошел порыв. На устранение последствий аварии и восстановление движения транспорта времени потребуется много.

Авария на трубопроводе на улице Октябрьской произошла 13 сентября. Причиной ее стала деформация железобетонных блоков, служащих «рукавом» для труб. В месте пролома дорожное полотно просело, а высокая транспортная нагрузка усугубила ситуацию.
Ремонтно–восстановительные работы ведет подрядная организация ООО «Северстрой», привлеченная АО «НТЭК». Срок окончания работ запланирован на 20 декабря, однако это не означает, что к новому году в Старый город можно будет попасть по улице Октябрьской. Подрядчик занимается только восстановлением коммуникаций, а ремонтом конструкций трубопровода и восстановлением данного отрезка дороги будет заниматься подрядная организация, нанятая администрацией города.
Чтобы решить, какую конструкцию над имеющимися трубами следует возводить, необходимо провести детальное обследование проблемного участка. Контракт с соответствующей подрядной организацией планируется заключить до конца этой недели.
– Нам необходимо уяснить, будет ли переход над трубопроводом состоять из коллекторных блоков или же понадобится возвести другое сооружение. По результатам обследования мы примем решение о необходимом объеме работ и определимся с подрядчиком. В то же время будет произведен ремонт второго моста, который находится сразу за дамбой. Проектно–сметная документация на эти работы уже составлена, провести работы планируется в течение 2019–2020 годов, — сообщил в ходе общегородской планерки Александр Аношкин, и. о. начальника управления «Норильскавтодор».
Пока же автомобилисты могут проехать в Старый город по объездной дороге, через улицу Энергетическую.

Марина Андриюк
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Проезд закрыт минимум до 2020 года. Вот уже два месяца на дороге в Старый город в районе дамбы у озера Долгое идет ремонт: на трубопроводе, проходящем под трассой, произошел порыв. На устранение последствий аварии и восстановление движения транспорта времени потребуется много.

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