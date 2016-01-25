[Индекс номера 177 (15.11.2018)]



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Глава города Ринат Ахметчин провел с руководителями норильских предприятий и учреждений планерочное совещание, на котором обсудили целый ряд актуальных для города вопросов.



О новогодних праздниках Открытие снежных городков в этом году запланировано на 21 декабря — в Талнахе, Кайеркане и Оганере и на 22 декабря — в Центральном районе. Жителей всех районов строители городков порадуют ледяными фигурами, которых в прошлом году было значительно меньше, чем запланировано на сей раз. Разместятся городки в парке у озера Долгое и на Театральной площади, не останутся без снежных забав и ребятишки из Талнаха и Кайеркана. В Оганере снежный городок сместят — это связано с появлением на традиционном месте его расположения детского игрового комплекса. О ледовой обстановке Мелкие водоемы Норильска полностью замерзли, на озерах Лама и Глубокое вода до сих пор остается открытой, сообщил Андрей Магеров, начальник управления ГО и ЧС. Ледовая ситуация в черте Норильска достаточно спокойная, однако спасатели предупреждают об опасности выхода на неокрепший лед — толщина льда в небольших водоемах достигает 10–15 сантиметров. Уровень воды в реке Норильской в районе первого водозабора составляет 14,09 метра. Ведутся работы по мониторингу уровня воды с тем, чтобы в случае его снижения принять неотложные меры. Все ответственные службы находятся в состоянии повышенной готовности. О ценах По данным управления потребительского рынка и услуг, цены на горючее в течение года претерпели значительное повышение. Литр топлива марки АИ–95 в АЗС «Арктур» в январе стоил 48 рублей, а с 1 ноября его продают уже по 53 рубля. «ТТК» в январе предлагал его по 46,50 рубля, а в ноябре — по 52,50 рубля. Однако рост цен на бензин ударил по автолюбителям не так болезненно, как повышение цен на дизельное топливо. В течение года его стоимость выросла на 13 рублей у «ТТК» и на 12 рублей — у «Арктура». По словам Елены Сапожниковой, начальника управления потребительского рынка и услуг, рост цен на все виды топлива произошел в связи с повышением фактических закупочных цен, а также с переходом с дизельного топлива «Евро класс 2» на дизельное топливо «Евро класс 4». Что касается продовольственных товаров, то в октябре было отмечено продолжение тенденции к снижению средних розничных цен в плодоовощной группе. В частности, морковь стала дешевле на 22,7%, картофель — на 13,8%, капуста белокочанная — на 10,3%, свекла — на 7,9%, яблоки — на 5,7%, лук репчатый — на 5,0%. Аналогичная ситуация наблюдается и в целом по стране. Параллельно в октябре в Норильске выросла оптово–отпускная цена на пшеничный хлеб первого сорта, производимый одной из пекарен в Центральном районе, что привело к росту средней розничной цены по городу на 0,1%. Также зафиксировано повышение средних розничных цен на пшеничную муку высшего сорта — на 0,4%, рис — на 1,5%, макаронные изделия — на 2,8%, пшено — на 4,9%. В то же время гречневая крупа подешевела на 1,9%. Средние розничные цены на яйцо куриное выросли на 9,8% — в магазинах они стоят от 52,9 до 74,0 рублей за десяток. С новым поступлением товара подорожала мясная продукция: рост средних розничных цен зарегистрирован на уровне от 0,4% (колбаса п/к) до 7,9% (свинина н/к). При этом стоимость говядины н/к и баранины н/к снизилась на 0,1% и 1,6% соответственно. На остальные виды товаров в группе наблюдается увеличение средних розничных цен от 0,4% (говядина н/к) до 3,5% (куры тушками). Сокращение ассортимента недорогой сметаны («Экомилк», «Бабушкина Буренка») в некоторых магазинах и повышение розничных цен на сметану торговой марки «Простоквашино» привело к росту средних розничных цен на нее на 1,8%. Отмечено колебание средних розничных цен на масло сливочное — на 0,4% в сторону увеличения. Сыр твердый стал дешевле на 0,7%, молоко, молочный напиток — на 0,1%. Повышение средних цен на растительное масло составило 1,0%. В результате роста оптово–отпускных цен сахар подорожал на 0,7%. Также зарегистрировано повышение средней цены на рыбу морскую — на 3,0%, что связано с увеличением розничных цен на мороженую морскую рыбу более низкой ценовой категории (путассу, сельдь). Рост предложения рыбы северных пород более дорогой ценовой категории (муксун) привело к росту стоимости на данный продукт на 5,4%. О пожарах Ситуация с пожарами в Норильске в октябре была достаточно спокойной. Всего за месяц был зарегистрирован 21 пожар, что на три меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом картина выглядит следующим образом: в Центральном районе отмечено восемь возгораний, в Талнахе — семь, в Кайеркане — четыре, в Оганере — два. На ул. Талнахской, 81, произошел пожар на площади 7 кв. м, горели домашние вещи, мужчина 1981 г. р. и женщина 1978 г. р. отравились продуктами горения и были госпитализированы. 22 октября в частном гараже в результате пожара погиб мужчина. Необычный случай произошел 24 октября: у норильчанки в руках загорелся мобильный телефон марки Samsung Galaxy А5. Женщина поступила в городскую больницу с ожогами рук и головы. Общий ущерб от возгораний составил 158 тысяч рублей. При тушении пожаров огнеборцы спасли 39 человек, в том числе девять детей.

Марина Андриюк Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Открытие снежных городков в этом году запланировано на 21 декабря — в Талнахе, Кайеркане и Оганере и на 22 декабря — в Центральном районе.Жителей всех районов строители городков порадуют ледяными фигурами, которых в прошлом году было значительно меньше, чем запланировано на сей раз. Разместятся городки в парке у озера Долгое и на Театральной площади, не останутся без снежных забав и ребятишки из Талнаха и Кайеркана. В Оганере снежный городок сместят — это связано с появлением на традиционном месте его расположения детского игрового комплекса.Мелкие водоемы Норильска полностью замерзли, на озерах Лама и Глубокое вода до сих пор остается открытой, сообщил Андрей Магеров, начальник управления ГО и ЧС. Ледовая ситуация в черте Норильска достаточно спокойная, однако спасатели предупреждают об опасности выхода на неокрепший лед — толщина льда в небольших водоемах достигает 10–15 сантиметров.Уровень воды в реке Норильской в районе первого водозабора составляет 14,09 метра. Ведутся работы по мониторингу уровня воды с тем, чтобы в случае его снижения принять неотложные меры. Все ответственные службы находятся в состоянии повышенной готовности.По данным управления потребительского рынка и услуг, цены на горючее в течение года претерпели значительное повышение. Литр топлива марки АИ–95 в АЗС «Арктур» в январе стоил 48 рублей, а с 1 ноября его продают уже по 53 рубля. «ТТК» в январе предлагал его по 46,50 рубля, а в ноябре — по 52,50 рубля. Однако рост цен на бензин ударил по автолюбителям не так болезненно, как повышение цен на дизельное топливо. В течение года его стоимость выросла на 13 рублей у «ТТК» и на 12 рублей — у «Арктура».По словам Елены Сапожниковой, начальника управления потребительского рынка и услуг, рост цен на все виды топлива произошел в связи с повышением фактических закупочных цен, а также с переходом с дизельного топлива «Евро класс 2» на дизельное топливо «Евро класс 4».Что касается продовольственных товаров, то в октябре было отмечено продолжение тенденции к снижению средних розничных цен в плодоовощной группе. В частности, морковь стала дешевле на 22,7%, картофель — на 13,8%, капуста белокочанная — на 10,3%, свекла — на 7,9%, яблоки — на 5,7%, лук репчатый — на 5,0%. Аналогичная ситуация наблюдается и в целом по стране.Параллельно в октябре в Норильске выросла оптово–отпускная цена на пшеничный хлеб первого сорта, производимый одной из пекарен в Центральном районе, что привело к росту средней розничной цены по городу на 0,1%. Также зафиксировано повышение средних розничных цен на пшеничную муку высшего сорта — на 0,4%, рис — на 1,5%, макаронные изделия — на 2,8%, пшено — на 4,9%. В то же время гречневая крупа подешевела на 1,9%. Средние розничные цены на яйцо куриное выросли на 9,8% — в магазинах они стоят от 52,9 до 74,0 рублей за десяток.С новым поступлением товара подорожала мясная продукция: рост средних розничных цен зарегистрирован на уровне от 0,4% (колбаса п/к) до 7,9% (свинина н/к). При этом стоимость говядины н/к и баранины н/к снизилась на 0,1% и 1,6% соответственно. На остальные виды товаров в группе наблюдается увеличение средних розничных цен от 0,4% (говядина н/к) до 3,5% (куры тушками).Сокращение ассортимента недорогой сметаны («Экомилк», «Бабушкина Буренка») в некоторых магазинах и повышение розничных цен на сметану торговой марки «Простоквашино» привело к росту средних розничных цен на нее на 1,8%. Отмечено колебание средних розничных цен на масло сливочное — на 0,4% в сторону увеличения. Сыр твердый стал дешевле на 0,7%, молоко, молочный напиток — на 0,1%. Повышение средних цен на растительное масло составило 1,0%. В результате роста оптово–отпускных цен сахар подорожал на 0,7%.Также зарегистрировано повышение средней цены на рыбу морскую — на 3,0%, что связано с увеличением розничных цен на мороженую морскую рыбу более низкой ценовой категории (путассу, сельдь).Рост предложения рыбы северных пород более дорогой ценовой категории (муксун) привело к росту стоимости на данный продукт на 5,4%.Ситуация с пожарами в Норильске в октябре была достаточно спокойной. Всего за месяц был зарегистрирован 21 пожар, что на три меньше, чем за аналогичный период прошлого года.В целом картина выглядит следующим образом: в Центральном районе отмечено восемь возгораний, в Талнахе — семь, в Кайеркане — четыре, в Оганере — два. На ул. Талнахской, 81, произошел пожар на площади 7 кв. м, горели домашние вещи, мужчина 1981 г. р. и женщина 1978 г. р. отравились продуктами горения и были госпитализированы. 22 октября в частном гараже в результате пожара погиб мужчина. Необычный случай произошел 24 октября: у норильчанки в руках загорелся мобильный телефон марки Samsung Galaxy А5. Женщина поступила в городскую больницу с ожогами рук и головы.Общий ущерб от возгораний составил 158 тысяч рублей. При тушении пожаров огнеборцы спасли 39 человек, в том числе девять детей.

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