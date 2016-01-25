[Индекс номера 177 (15.11.2018)]



Перспективы

Наведут порядок

Вопрос установления тарифов на утилизацию отходов в Красноярском крае взят под контроль правительства и президента.



О требовании президента проконтролировать изменение тарифов после введения новой системы обращения с отходами сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Дело в том, что в крупных регионах, таких как Красноярский край, возможен заметный рост. – Наша задача, конечно, не допустить сильного роста тарифов. Хотелось бы, чтобы он был минимальным, — цитируют Дмитрия Кобылкина «Известия». Притом что решения по данному вопросу принимаются на уровне регионов, со стороны ФАС и правительства страны за этим процессом будет осуществляться тщательный контроль. В Красноярском крае тарифы на вывоз мусора станут известны до 20 декабря. В краевом правительстве идет активная работа по их расчету. Новые тарифы и система утилизации ТБО должны заработать с 1 января 2019 года. При этом договоры на услугу можно будет заключать только после определения и официальной публикации тарифов. Будут ли вывозить мусор тех граждан, кто попросту не успел заключить договор, — момент, который волнует многих. Как заверили чиновники, «мусорного коллапса» в регионе не предвидится. Операторы выбраны практически во всех районах и готовы к работе. Не определились с операторами только в двух северных районах: Богучанском и Туруханском. «Причина — в очень сложной логистике», — уточнили в пресс–службе минэкологии края. Пока в министерстве тарифной политики не берутся обозначить коридор, в который должен уложиться размер платы за вывоз отходов. Известно только, что расчет будет производиться по числу прописанных в квартире людей (а не по площади жилья), предположительно из расчета 17 кг мусора на человека. Например, на заседании красноярского горсовета прозвучали цифры в интервале от 100 до 250 рублей с одного прописанного в квартире человека. Какими будут тарифы в Норильске, пока также неизвестно.

Татьяна Глебова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда О требовании президента проконтролировать изменение тарифов после введения новой системы обращения с отходами сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Дело в том, что в крупных регионах, таких как Красноярский край, возможен заметный рост.– Наша задача, конечно, не допустить сильного роста тарифов. Хотелось бы, чтобы он был минимальным, — цитируют Дмитрия Кобылкина «Известия».Притом что решения по данному вопросу принимаются на уровне регионов, со стороны ФАС и правительства страны за этим процессом будет осуществляться тщательный контроль.В Красноярском крае тарифы на вывоз мусора станут известны до 20 декабря. В краевом правительстве идет активная работа по их расчету. Новые тарифы и система утилизации ТБО должны заработать с 1 января 2019 года.При этом договоры на услугу можно будет заключать только после определения и официальной публикации тарифов. Будут ли вывозить мусор тех граждан, кто попросту не успел заключить договор, — момент, который волнует многих. Как заверили чиновники, «мусорного коллапса» в регионе не предвидится. Операторы выбраны практически во всех районах и готовы к работе. Не определились с операторами только в двух северных районах: Богучанском и Туруханском. «Причина — в очень сложной логистике», — уточнили в пресс–службе минэкологии края.Пока в министерстве тарифной политики не берутся обозначить коридор, в который должен уложиться размер платы за вывоз отходов. Известно только, что расчет будет производиться по числу прописанных в квартире людей (а не по площади жилья), предположительно из расчета 17 кг мусора на человека. Например, на заседании красноярского горсовета прозвучали цифры в интервале от 100 до 250 рублей с одного прописанного в квартире человека.Какими будут тарифы в Норильске, пока также неизвестно.

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