Вопрос установления тарифов на утилизацию отходов в Красноярском крае взят под контроль правительства и президента.
О требовании президента проконтролировать изменение тарифов после введения новой системы обращения с отходами сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Дело в том, что в крупных регионах, таких как Красноярский край, возможен заметный рост.
– Наша задача, конечно, не допустить сильного роста тарифов. Хотелось бы, чтобы он был минимальным, — цитируют Дмитрия Кобылкина «Известия».
Притом что решения по данному вопросу принимаются на уровне регионов, со стороны ФАС и правительства страны за этим процессом будет осуществляться тщательный контроль.
В Красноярском крае тарифы на вывоз мусора станут известны до 20 декабря. В краевом правительстве идет активная работа по их расчету. Новые тарифы и система утилизации ТБО должны заработать с 1 января 2019 года.
При этом договоры на услугу можно будет заключать только после определения и официальной публикации тарифов. Будут ли вывозить мусор тех граждан, кто попросту не успел заключить договор, — момент, который волнует многих. Как заверили чиновники, «мусорного коллапса» в регионе не предвидится. Операторы выбраны практически во всех районах и готовы к работе. Не определились с операторами только в двух северных районах: Богучанском и Туруханском. «Причина — в очень сложной логистике», — уточнили в пресс–службе минэкологии края.
Пока в министерстве тарифной политики не берутся обозначить коридор, в который должен уложиться размер платы за вывоз отходов. Известно только, что расчет будет производиться по числу прописанных в квартире людей (а не по площади жилья), предположительно из расчета 17 кг мусора на человека. Например, на заседании красноярского горсовета прозвучали цифры в интервале от 100 до 250 рублей с одного прописанного в квартире человека.
Какими будут тарифы в Норильске, пока также неизвестно.Татьяна ГлебоваФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда