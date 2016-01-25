Сегодня в России отмечают День призывника. По итогам осеннего призыва, который начался 1 октября и продлится до 31 декабря, ряды Вооруженных сил пополнят 298 наших земляков. Всего же призывная кампания охватит порядка 1800 человек: кто–то из них получит отсрочку, кто–то уйдет в запас, а за кем–то придется побегать. Мы побеседовали с военным комиссаром города Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района Валерием Нестеровым, который рассказал о ходе осенней призывной кампании, отметив, что число уклонистов с каждым годом снижается, а дедовщина становится пережитком прошлого.
– Валерий Владимирович, 298 новобранцев. Это много или мало?
|Валерий Нестеров
– У Норильска — второе место в крае по этому показателю. Больше ребят призывается только в одном из военкоматов Красноярска. Мы уже отправили в армию 123 новобранца. Ближайшая отправка состоится 19 ноября. А следующий, весенний, призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.– Этот призыв чем–нибудь отличается от предыдущих?
– В целом — нет. Но одним из новшеств последних лет является проверка сотрудниками военной полиции призывников, прибывших в краевой сборный пункт, на предмет употребления наркотических средств. Тех же, у кого анализ после повторной проверки показывает положительный результат, военно–врачебная комиссия направляет в краевой психоневрологический диспансер, где они проходят обследование в течение двух недель. И если выясняется, что употребление наркотиков было не разовым, с диагнозом «наркоман» их возвращают домой. За последние два года выявили троих таких наших ребят, но, к счастью, было доказано, что они употребляли наркотики разово и в итоге все же пошли служить.– Как вы считаете, достаточно ли одного года службы, чтобы подготовить настоящего воина?
– Как военный комиссар могу сказать, что по этому вопросу есть решение верховного главнокомандующего, и это закон. Но как рядовой гражданин я считаю, что одного года службы, конечно же, недостаточно. И я убежден, что многие мужчины моего поколения в этом со мной согласятся.– Какой он, призывник 2018 года?
– Это молодой человек, в основном в возрасте 18–21 года, со среднеспециальным или высшим образованием. Призывников, которые бы сразу после школы отправлялись в армию, у нас очень мало.– Из года в год количество уклонистов уменьшается. С чем, на ваш взгляд, это связано?
– Россию пытаются обложить санкциями, и россияне становятся более сплоченными, происходит консолидация общества. Кроме того, среди молодежи становится не модно «косить» от армии.– А какие меры применяются к уклонистам?
– В этом направлении мы проводим огромную работу. В прошлую призывную кампанию в следственный комитет для возбуждения уголовных дел были переданы материалы на 42 уклонистов. В этот призыв уже оформлено 89 административных приводов: это когда призывник получил повестку, но не явился в военкомат. Оштрафовано пять человек, всего за призыв штрафуем порядка 50–70 человек. 49 парням мы не смогли вручить повестки и теперь их ищем. Но поскольку больше половины из них — обычные разгильдяи, которые либо забыли про явку, либо потеряли повестку, в конечном итоге они все же сами приходят на призывной пункт и отправляются служить.– А если молодой человек «успешно» скрывается от армии до 27 лет, в итоге он получит военный билет?
— Тем, кто не служил в армии, не имея на то законных оснований, выдается специальная справка, с которой, как показывает практика, очень сложно устроиться на работу. А в муниципальные и государственные структуры по закону им путь вообще закрыт.– Много ли у нас отсрочек по состоянию здоровья?
– На сегодняшний день через комиссию прошли 852 человека, из них отсрочку по учебе получили 192, а 36 — по состоянию здоровья. Ограниченно годными и негодными были признаны 55 человек. Хочу особо подчеркнуть, что перед нами не стоит задача отправлять в армию всех подряд. Но если врач ставит свою подпись под заключением, что человек годен к службе, значит, так и есть, врач несет за это персональную ответственность.– В какие регионы и рода войск чаще всего отправляют норильчан?
– В основном это Дальний Восток, Забайкальский край, а также Центральный военный округ. Преобладают сухопутные войска, ракетные войска стратегического назначения, военно–космические силы, ВДВ и флот.– В 2013 году первый норильчанин пополнил ряды президентского полка. А потом служили там наши земляки?
– Всего мы направили туда шестерых парней. Крайний раз это было в 2015 году. Сейчас там наших ребят нет. Попасть туда очень сложно.– А попадают ли в войска люди с криминальным прошлым?
– Есть специальные подразделения в войсках Национальной гвардии, где собирают ребят, имеющих погашенную судимость. Прошедшей весной мы отправили туда четверых парней, которые имели условную судимость.– Много ли среди норильчан желающих продолжить службу по контракту?
– За год набирается человек 20. Это довольно приличный показатель для нашей территории. Примерно половина из них остаются в своих войсковых частях сразу же после окончания срочной службы.– Есть ли у нас призывники, которые по каким–то причинам выбирают альтернативную службу?
– Хочу напомнить, что альтернативная служба длится 21 месяц, а обычная срочная — 12. Те, кто предпочел первый вариант, службу проходят в тех организациях, которые определены законом: в психоневрологических диспансерах и больницах, где они работают санитарами, на почте, в домах престарелых и так далее. Чаще всего выбор этих призывников связан с их религиозными убеждениями. У нас почти каждый призыв по одному такому человеку, что не так мало.– А гомосексуалисты?
– Может быть, в армиях других стран они есть, но в нашей армии таковых нет. Скажу больше, граждане нетрадиционной сексуальной ориентации военно–врачебной комиссией признаются негодными к службе, и их вообще снимают с воинского учета.– Чем ребята обычно мотивируют свое желание идти служить, а чем — нежелание?
– Основная причина: мол, нужен военный билет, чтобы устроиться на хорошую работу и чего–то добиться в жизни. Еще один довод: «Я патриот — и буду служить в армии». Тот же, кто не хочет служить, объясняет это тем, что ему жалко терять год. А некоторые уверены, что никому ничего не должны. В любом случае, я считаю, было бы справедливо, если бы по закону за ребятами, ушедшими в армию, сохранялись их рабочие места.– Учитывается ли желание призывников служить в тех или иных войсках?
– Да, но не всегда. Это учитывается, когда у призывника есть высшее образование или у него сложная жизненная ситуация. Например, если у парня есть ребенок или родители больные. В этих случаях его стараются отправить куда–нибудь поближе к дому. В Норильске оставить таких ребят мы не можем, поскольку последние шесть лет у нас служат только контрактники.– Есть ли в Норильске комитет солдатских матерей?
– Когда–то он был, затем самораспустился. Но давайте разберемся, для чего вообще нужен комитет? Не для того, чтобы ребят «отмазывать» от армии, как некоторые ошибочно полагают. Комитеты солдатских матерей создавались тогда, когда парней отправляли в горячие точки, когда в армии были неуставные взаимоотношения, и, как следствие, солдаты убегали из войсковых частей, прихватив с собой оружие и наделав глупостей. Сейчас таких ужасов, к счастью, нет. Тем не менее со своей стороны мы бы только приветствовали, если бы комитет вновь появился в Норильске. Через него мы могли бы проводить дополнительную работу, в том числе и воздействовать на уклонистов. Было бы очень хорошо, если бы нашелся инициативный человек для возрождения такой организации в нашем городе.– Значит, вопрос с дедовщиной сегодня не актуален?
– Повторюсь, армия сейчас уже другая. Таких неуставных отношений, какие были раньше, сегодня в принципе быть не может в первую очередь из–за сокращения срока службы. Конечно, как и в любом мужском коллективе, в армии тоже случаются какие–то непонимания и стычки между сослуживцами. Но я убежден, что ребята, которые не пошли в армию и сейчас болтаются на улице, подвержены большему риску, чем их сверстники в казармах.– Ваши пожелания призывникам и их родителям?
– По традиции я не желаю им легкой службы. Я желаю им хороших и правильных командиров, которые сделают из них нормальных мужиков. Также я желаю им надежных товарищей, ведь армейская дружба самая крепкая. Родителям же я желаю, чтобы они растили настоящих мужчин, способных быть защитниками Отечества и своей семьи, готовых брать на себя ответственность за свои поступки. С Днем призывника, дорогие норильчане!Михаил ТуаевФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда