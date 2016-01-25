[Индекс номера 177 (15.11.2018)]



Аты-баты

Здравствуй, юность в сапогах!

Сегодня в России отмечают День призывника. По итогам осеннего призыва, который начался 1 октября и продлится до 31 декабря, ряды Вооруженных сил пополнят 298 наших земляков. Всего же призывная кампания охватит порядка 1800 человек: кто–то из них получит отсрочку, кто–то уйдет в запас, а за кем–то придется побегать. Мы побеседовали с военным комиссаром города Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого района Валерием Нестеровым, который рассказал о ходе осенней призывной кампании, отметив, что число уклонистов с каждым годом снижается, а дедовщина становится пережитком прошлого.



Валерий Нестеров – Валерий Владимирович, 298 новобранцев. Это много или мало? – У Норильска — второе место в крае по этому показателю. Больше ребят призывается только в одном из военкоматов Красноярска. Мы уже отправили в армию 123 новобранца. Ближайшая отправка состоится 19 ноября. А следующий, весенний, призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. – Этот призыв чем–нибудь отличается от предыдущих? – В целом — нет. Но одним из новшеств последних лет является проверка сотрудниками военной полиции призывников, прибывших в краевой сборный пункт, на предмет употребления наркотических средств. Тех же, у кого анализ после повторной проверки показывает положительный результат, военно–врачебная комиссия направляет в краевой психоневрологический диспансер, где они проходят обследование в течение двух недель. И если выясняется, что употребление наркотиков было не разовым, с диагнозом «наркоман» их возвращают домой. За последние два года выявили троих таких наших ребят, но, к счастью, было доказано, что они употребляли наркотики разово и в итоге все же пошли служить. – Как вы считаете, достаточно ли одного года службы, чтобы подготовить настоящего воина? – Как военный комиссар могу сказать, что по этому вопросу есть решение верховного главнокомандующего, и это закон. Но как рядовой гражданин я считаю, что одного года службы, конечно же, недостаточно. И я убежден, что многие мужчины моего поколения в этом со мной согласятся. – Какой он, призывник 2018 года? – Это молодой человек, в основном в возрасте 18–21 года, со среднеспециальным или высшим образованием. Призывников, которые бы сразу после школы отправлялись в армию, у нас очень мало. – Из года в год количество уклонистов уменьшается. С чем, на ваш взгляд, это связано? – Россию пытаются обложить санкциями, и россияне становятся более сплоченными, происходит консолидация общества. Кроме того, среди молодежи становится не модно «косить» от армии. – А какие меры применяются к уклонистам? – В этом направлении мы проводим огромную работу. В прошлую призывную кампанию в следственный комитет для возбуждения уголовных дел были переданы материалы на 42 уклонистов. В этот призыв уже оформлено 89 административных приводов: это когда призывник получил повестку, но не явился в военкомат. Оштрафовано пять человек, всего за призыв штрафуем порядка 50–70 человек. 49 парням мы не смогли вручить повестки и теперь их ищем. Но поскольку больше половины из них — обычные разгильдяи, которые либо забыли про явку, либо потеряли повестку, в конечном итоге они все же сами приходят на призывной пункт и отправляются служить. – А если молодой человек «успешно» скрывается от армии до 27 лет, в итоге он получит военный билет? — Тем, кто не служил в армии, не имея на то законных оснований, выдается специальная справка, с которой, как показывает практика, очень сложно устроиться на работу. А в муниципальные и государственные структуры по закону им путь вообще закрыт. – Много ли у нас отсрочек по состоянию здоровья? – На сегодняшний день через комиссию прошли 852 человека, из них отсрочку по учебе получили 192, а 36 — по состоянию здоровья. Ограниченно годными и негодными были признаны 55 человек. Хочу особо подчеркнуть, что перед нами не стоит задача отправлять в армию всех подряд. Но если врач ставит свою подпись под заключением, что человек годен к службе, значит, так и есть, врач несет за это персональную ответственность. – В какие регионы и рода войск чаще всего отправляют норильчан? – В основном это Дальний Восток, Забайкальский край, а также Центральный военный округ. Преобладают сухопутные войска, ракетные войска стратегического назначения, военно–космические силы, ВДВ и флот. – В 2013 году первый норильчанин пополнил ряды президентского полка. А потом служили там наши земляки? – Всего мы направили туда шестерых парней. Крайний раз это было в 2015 году. Сейчас там наших ребят нет. Попасть туда очень сложно. – А попадают ли в войска люди с криминальным прошлым? – Есть специальные подразделения в войсках Национальной гвардии, где собирают ребят, имеющих погашенную судимость. Прошедшей весной мы отправили туда четверых парней, которые имели условную судимость. – Много ли среди норильчан желающих продолжить службу по контракту? – За год набирается человек 20. Это довольно приличный показатель для нашей территории. Примерно половина из них остаются в своих войсковых частях сразу же после окончания срочной службы. – Есть ли у нас призывники, которые по каким–то причинам выбирают альтернативную службу? – Хочу напомнить, что альтернативная служба длится 21 месяц, а обычная срочная — 12. Те, кто предпочел первый вариант, службу проходят в тех организациях, которые определены законом: в психоневрологических диспансерах и больницах, где они работают санитарами, на почте, в домах престарелых и так далее. Чаще всего выбор этих призывников связан с их религиозными убеждениями. У нас почти каждый призыв по одному такому человеку, что не так мало. – А гомосексуалисты? – Может быть, в армиях других стран они есть, но в нашей армии таковых нет. Скажу больше, граждане нетрадиционной сексуальной ориентации военно–врачебной комиссией признаются негодными к службе, и их вообще снимают с воинского учета. – Чем ребята обычно мотивируют свое желание идти служить, а чем — нежелание? – Основная причина: мол, нужен военный билет, чтобы устроиться на хорошую работу и чего–то добиться в жизни. Еще один довод: «Я патриот — и буду служить в армии». Тот же, кто не хочет служить, объясняет это тем, что ему жалко терять год. А некоторые уверены, что никому ничего не должны. В любом случае, я считаю, было бы справедливо, если бы по закону за ребятами, ушедшими в армию, сохранялись их рабочие места. – Учитывается ли желание призывников служить в тех или иных войсках? – Да, но не всегда. Это учитывается, когда у призывника есть высшее образование или у него сложная жизненная ситуация. Например, если у парня есть ребенок или родители больные. В этих случаях его стараются отправить куда–нибудь поближе к дому. В Норильске оставить таких ребят мы не можем, поскольку последние шесть лет у нас служат только контрактники. – Есть ли в Норильске комитет солдатских матерей? – Когда–то он был, затем самораспустился. Но давайте разберемся, для чего вообще нужен комитет? Не для того, чтобы ребят «отмазывать» от армии, как некоторые ошибочно полагают. Комитеты солдатских матерей создавались тогда, когда парней отправляли в горячие точки, когда в армии были неуставные взаимоотношения, и, как следствие, солдаты убегали из войсковых частей, прихватив с собой оружие и наделав глупостей. Сейчас таких ужасов, к счастью, нет. Тем не менее со своей стороны мы бы только приветствовали, если бы комитет вновь появился в Норильске. Через него мы могли бы проводить дополнительную работу, в том числе и воздействовать на уклонистов. Было бы очень хорошо, если бы нашелся инициативный человек для возрождения такой организации в нашем городе. – Значит, вопрос с дедовщиной сегодня не актуален? – Повторюсь, армия сейчас уже другая. Таких неуставных отношений, какие были раньше, сегодня в принципе быть не может в первую очередь из–за сокращения срока службы. Конечно, как и в любом мужском коллективе, в армии тоже случаются какие–то непонимания и стычки между сослуживцами. Но я убежден, что ребята, которые не пошли в армию и сейчас болтаются на улице, подвержены большему риску, чем их сверстники в казармах. – Ваши пожелания призывникам и их родителям? – По традиции я не желаю им легкой службы. Я желаю им хороших и правильных командиров, которые сделают из них нормальных мужиков. Также я желаю им надежных товарищей, ведь армейская дружба самая крепкая. Родителям же я желаю, чтобы они растили настоящих мужчин, способных быть защитниками Отечества и своей семьи, готовых брать на себя ответственность за свои поступки. С Днем призывника, дорогие норильчане!

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – У Норильска — второе место в крае по этому показателю. Больше ребят призывается только в одном из военкоматов Красноярска. Мы уже отправили в армию 123 новобранца. Ближайшая отправка состоится 19 ноября. А следующий, весенний, призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.– В целом — нет. Но одним из новшеств последних лет является проверка сотрудниками военной полиции призывников, прибывших в краевой сборный пункт, на предмет употребления наркотических средств. Тех же, у кого анализ после повторной проверки показывает положительный результат, военно–врачебная комиссия направляет в краевой психоневрологический диспансер, где они проходят обследование в течение двух недель. И если выясняется, что употребление наркотиков было не разовым, с диагнозом «наркоман» их возвращают домой. За последние два года выявили троих таких наших ребят, но, к счастью, было доказано, что они употребляли наркотики разово и в итоге все же пошли служить.– Как военный комиссар могу сказать, что по этому вопросу есть решение верховного главнокомандующего, и это закон. Но как рядовой гражданин я считаю, что одного года службы, конечно же, недостаточно. И я убежден, что многие мужчины моего поколения в этом со мной согласятся.– Это молодой человек, в основном в возрасте 18–21 года, со среднеспециальным или высшим образованием. Призывников, которые бы сразу после школы отправлялись в армию, у нас очень мало.– Россию пытаются обложить санкциями, и россияне становятся более сплоченными, происходит консолидация общества. Кроме того, среди молодежи становится не модно «косить» от армии.– В этом направлении мы проводим огромную работу. В прошлую призывную кампанию в следственный комитет для возбуждения уголовных дел были переданы материалы на 42 уклонистов. В этот призыв уже оформлено 89 административных приводов: это когда призывник получил повестку, но не явился в военкомат. Оштрафовано пять человек, всего за призыв штрафуем порядка 50–70 человек. 49 парням мы не смогли вручить повестки и теперь их ищем. Но поскольку больше половины из них — обычные разгильдяи, которые либо забыли про явку, либо потеряли повестку, в конечном итоге они все же сами приходят на призывной пункт и отправляются служить.— Тем, кто не служил в армии, не имея на то законных оснований, выдается специальная справка, с которой, как показывает практика, очень сложно устроиться на работу. А в муниципальные и государственные структуры по закону им путь вообще закрыт.– На сегодняшний день через комиссию прошли 852 человека, из них отсрочку по учебе получили 192, а 36 — по состоянию здоровья. Ограниченно годными и негодными были признаны 55 человек. Хочу особо подчеркнуть, что перед нами не стоит задача отправлять в армию всех подряд. Но если врач ставит свою подпись под заключением, что человек годен к службе, значит, так и есть, врач несет за это персональную ответственность.– В основном это Дальний Восток, Забайкальский край, а также Центральный военный округ. Преобладают сухопутные войска, ракетные войска стратегического назначения, военно–космические силы, ВДВ и флот.– Всего мы направили туда шестерых парней. Крайний раз это было в 2015 году. Сейчас там наших ребят нет. Попасть туда очень сложно.– Есть специальные подразделения в войсках Национальной гвардии, где собирают ребят, имеющих погашенную судимость. Прошедшей весной мы отправили туда четверых парней, которые имели условную судимость.– За год набирается человек 20. Это довольно приличный показатель для нашей территории. Примерно половина из них остаются в своих войсковых частях сразу же после окончания срочной службы.– Хочу напомнить, что альтернативная служба длится 21 месяц, а обычная срочная — 12. Те, кто предпочел первый вариант, службу проходят в тех организациях, которые определены законом: в психоневрологических диспансерах и больницах, где они работают санитарами, на почте, в домах престарелых и так далее. Чаще всего выбор этих призывников связан с их религиозными убеждениями. У нас почти каждый призыв по одному такому человеку, что не так мало.– Может быть, в армиях других стран они есть, но в нашей армии таковых нет. Скажу больше, граждане нетрадиционной сексуальной ориентации военно–врачебной комиссией признаются негодными к службе, и их вообще снимают с воинского учета.– Основная причина: мол, нужен военный билет, чтобы устроиться на хорошую работу и чего–то добиться в жизни. Еще один довод: «Я патриот — и буду служить в армии». Тот же, кто не хочет служить, объясняет это тем, что ему жалко терять год. А некоторые уверены, что никому ничего не должны. В любом случае, я считаю, было бы справедливо, если бы по закону за ребятами, ушедшими в армию, сохранялись их рабочие места.– Да, но не всегда. Это учитывается, когда у призывника есть высшее образование или у него сложная жизненная ситуация. Например, если у парня есть ребенок или родители больные. В этих случаях его стараются отправить куда–нибудь поближе к дому. В Норильске оставить таких ребят мы не можем, поскольку последние шесть лет у нас служат только контрактники.– Когда–то он был, затем самораспустился. Но давайте разберемся, для чего вообще нужен комитет? Не для того, чтобы ребят «отмазывать» от армии, как некоторые ошибочно полагают. Комитеты солдатских матерей создавались тогда, когда парней отправляли в горячие точки, когда в армии были неуставные взаимоотношения, и, как следствие, солдаты убегали из войсковых частей, прихватив с собой оружие и наделав глупостей. Сейчас таких ужасов, к счастью, нет. Тем не менее со своей стороны мы бы только приветствовали, если бы комитет вновь появился в Норильске. Через него мы могли бы проводить дополнительную работу, в том числе и воздействовать на уклонистов. Было бы очень хорошо, если бы нашелся инициативный человек для возрождения такой организации в нашем городе.– Повторюсь, армия сейчас уже другая. Таких неуставных отношений, какие были раньше, сегодня в принципе быть не может в первую очередь из–за сокращения срока службы. Конечно, как и в любом мужском коллективе, в армии тоже случаются какие–то непонимания и стычки между сослуживцами. Но я убежден, что ребята, которые не пошли в армию и сейчас болтаются на улице, подвержены большему риску, чем их сверстники в казармах.– По традиции я не желаю им легкой службы. Я желаю им хороших и правильных командиров, которые сделают из них нормальных мужиков. Также я желаю им надежных товарищей, ведь армейская дружба самая крепкая. Родителям же я желаю, чтобы они растили настоящих мужчин, способных быть защитниками Отечества и своей семьи, готовых брать на себя ответственность за свои поступки. С Днем призывника, дорогие норильчане!

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