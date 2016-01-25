[Индекс номера 177 (15.11.2018)]



Учитель, которого ждут

Любви к городу надо учиться и учить

Этот год юбилейный не только для Норильска, но и для всей сферы образования. «Заполярка» продолжает цикл публикаций о любимых учителях норильских школьников. Сегодня наша героиня — Анна Карлова, учитель ОБЖ школы № 41. Это единственная школа в Оганере, но слава Анны разошлась далеко за пределы района. Она известна как руководитель школьного музея, краевед, член Клуба исследователей Таймыра, организатор и участник многих экспедиций и походов.



Анна Карлова Школа – Школа возникла в моей жизни случайно, хотя я уверена, что все случайности неслучайны. У меня и мысли не возникало стать учителем, я хотела быть юристом. Но когда я оканчивала школу, в Норильске просто не было такой возможности. Шел 1999 год — непростое время и для города, и для нашей семьи в частности. Хотя с отличным аттестатом я вполне могла бы поступить «на бюджет», но материальное положение не позволяло мне тогда даже выехать на материк. И когда мои школьные учителя узнали, что я решила не ехать, никуда не поступаю, а хочу пойти работать, они сказали: «Нет, так нельзя». Так благодаря своим учителям и Ларисе Лосевой, в то время она была руководителем управления образования, я поступила в норильское педучилище. В каком–то смысле этот поворот в моей судьбе был случаен, о чем я сейчас ни на секунду не жалею. В 2002 году я выпускалась учителем начальных классов. При этом, пройдя практику, я понимала, что не хочу работать с такими маленькими детьми, мне интереснее со старшеклассниками. И тут узнала, что в школу № 41 требуется освобожденный классный воспитатель. Приехала на собеседование к директору — Полине Васильевне Симоновой, и с тех пор я там работаю, и другой школы в моей жизни нет. Мне там с самого начала было интересно: и моя работа мне нравилась, и школа, и потрясающий коллектив, и то, что есть возможности для роста. В первые же месяцы работы там я поняла: это как раз то, чем я хочу заниматься. Работа педагога — одна из немногих, требующих от человека постоянного развития. На любой другой твой круг обязанностей часто становится ловушкой, где ты замыкаешься, и времени ни на что другое уже нет. А учитель должен готовиться к каждому уроку, много читать, проходить регулярные курсы повышения квалификации, а главное — у тебя на каждом уроке 25 любопытных детей, которые задают самые разные вопросы. Когда должность освобожденного классного воспитателя сократили, у нас как раз ушел преподаватель ОБЖ. Для меня это не был уж совсем незнакомый предмет. Я всю жизнь занималась спортом, на тот момент увлекалась туризмом, работала в военно–спортивных лагерях «Северная звезда». Практическая база у меня была, но, по сути, этот поворот тоже был случайностью. Параллельно с работой я получила высшее образование — педагог–психолог, прошла переквалификацию на «менеджмент в образовании», затем на преподавателя–организатора ОБЖ. Увлечения – А вот школьный музей в моей жизни появился неслучайно. Его основал мой предшественник, учитель ОБЖ Виктор Омельченко, а я – возглавила. Сначала это был музей боевой славы, сейчас — историко–краеведческий музей «Взгляд в прошлое». Это не комната с пыльными экспонатами, куда классы раз в год приходят на экскурсию. Это наглядный результат, например, двух больших экспедиций по станкам реки Пясины, куда мы ездили с группой старшеклассников. Благодаря этим поездкам музей пополнился коваными гвоздями, старинными дверными петлями, медными ручками от посуды, огромной деревянной ловушкой–пастью. И все это нашли сами школьники. Еще мы с ученикам ходим на экскурсии со Школой краеведов, каждый год участвуем в викторине «Неизвестный Норильск», в городском краеведческом конкурсе ориентирования заняли первое место. Интерес к истории Норильска дал новый виток развития не только для школьного музея, но и для меня лично. Например, теперь я ежегодно делаю доклады на конференции исследователей Таймыра. А ведь если бы меня лет 15–20 назад спросили о том, как начинался город, я мало бы что сказала, и уж точно ничего раньше 1935 года, это начало строительства норильского комбината, не назвала бы. А сейчас я знаю, что нашу территорию начали осваивать в 17–18 веках. И вот это направление моего развития — очень важно для меня. Со своими школьниками я хожу в однодневные походы по интересным, с точки зрения краеведения, местам, в эколого–просветительские маршруты. В спортивные походы я детей не вожу, для этого есть станция детско–юношеского туризма. Мне важнее рассказать им об истории Норильска, показать старинные артефакты. Это потом приносит плоды: кто–то научную работу напишет, в музее будет у меня заниматься, одноклассникам своим расскажет, а кто–то захочет поехать в настоящую экспедицию. Туризм тоже пришел в мою жизнь случайно, но это только на первый взгляд. Родители мои туризмом не занимались, но в детстве мы с мамой ходили за ягодами, и потому я люблю природу, и большие расстояния меня не пугают. В течение нескольких лет я ходила по тундре в одиночку с собакой, это было интересно, но, конечно, небезопасно, когда связи нет и любая травма может стать роковой. Сейчас у меня сложилась команда единомышленников, и туризм — мое хобби. У меня есть квадроцикл, велосипед, байдарка, пакрафт (легкая одноместная надувная лодка), все это дает возможность уйти подальше, узнать побольше, увидеть интересные места. Дети, конечно, знают о моих увлечения и путешествиях, считают, что это классно. На уроках и в музее, рассказывая ученикам о том, в каком городе они живут, и в каком уникальном месте он находится, я иллюстрирую это фотографиями и видео своих же путешествий. Ребята восхищаются красотой природы, удивляются тому, как много удивительного, оказывается, есть за пределами города. При этом многие говорят, что «я сам так бы никогда не смог и не хочу», и интерес к природе и к истории Норильска часто остается только поверхностным увлечением. Я часто думаю: почему? И почему увлечение краеведением не перерастает в любовь к родному городу, в желание строить здесь дальнейшую жизнь. У нынешних ребятишек любые интересы достаточно поверхностны: загорелись, сходили, посмотрели, остыли, забыли. Это клиповое мышление, быстро меняются картинки, как в интернете, а копнуть поглубже — нет ни времени, ни желания. Наши дети сейчас заняты телефонами, но мы, взрослые, чем заняты мы? Если хочешь, чтобы дети больше гуляли, — иди вместе с ними. Экспедиция на станок Введенское. 2014 год Город – Большинство наших выпускников нацелены на отъезд из Норильска, для них — это непременное условие успеха. Весь город запрограммирован на отъезд, мы это слышали от родителей, и нынешняя молодежь слышит то же самое. Этот стереотип передается из поколения в поколение, и мои ученики даже не задумывается, что может быть иначе. Конечно, в Норильске сейчас остался только один вуз, выпускники уезжают учиться. Но почему бы не вернуться? Увы, фраза «город временщиков» для нас актуальна. Ребята, да и взрослые, не вникают, что кроме недостатков у Норильска есть еще и достоинства: он компактен, здесь можно намного больше успевать, не тратя массу времени на поездки в общественном транспорте. И, наоборот, у столиц и крупных городов есть серьезные проблемы. Я сейчас разрываюсь между Норильском и материком, где живет моя мама. Мне есть чем заняться в Норильске: весной — сноуборд, лыжи; летом и осенью у меня водные походы, велосипед и квадроцикл; зимой я работаю. А на материке у мамы мне просто нечего делать. И я пытаюсь объяснить своим ребятам вовсе не то, что «здесь — хорошо, а там — плохо». Я рассказываю о том, что есть разные пути и разные возможности. Объясняю, что в Москве не живут 12 миллионов успешных людей, в Норильске — не 170 тысяч неудачников. Нет — у каждого свой путь. И кстати, некоторые дети, отучившись, возвращаются в Норильск, из моего предыдущего выпуска вернулись шесть человек. У них там нет своего жилья, нет надежды его купить, им не удалось найти работу по душе и по запросам. Оказывается, чтобы любить свой город и быть в нем счастливым, — этому тоже надо учиться и учить.

Беседовала Светлана Гунина Фото из архива Анны Карловой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Школа возникла в моей жизни случайно, хотя я уверена, что все случайности неслучайны. У меня и мысли не возникало стать учителем, я хотела быть юристом. Но когда я оканчивала школу, в Норильске просто не было такой возможности. Шел 1999 год — непростое время и для города, и для нашей семьи в частности. Хотя с отличным аттестатом я вполне могла бы поступить «на бюджет», но материальное положение не позволяло мне тогда даже выехать на материк. И когда мои школьные учителя узнали, что я решила не ехать, никуда не поступаю, а хочу пойти работать, они сказали: «Нет, так нельзя». Так благодаря своим учителям и Ларисе Лосевой, в то время она была руководителем управления образования, я поступила в норильское педучилище. В каком–то смысле этот поворот в моей судьбе был случаен, о чем я сейчас ни на секунду не жалею.В 2002 году я выпускалась учителем начальных классов. При этом, пройдя практику, я понимала, что не хочу работать с такими маленькими детьми, мне интереснее со старшеклассниками. И тут узнала, что в школу № 41 требуется освобожденный классный воспитатель. Приехала на собеседование к директору — Полине Васильевне Симоновой, и с тех пор я там работаю, и другой школы в моей жизни нет. Мне там с самого начала было интересно: и моя работа мне нравилась, и школа, и потрясающий коллектив, и то, что есть возможности для роста. В первые же месяцы работы там я поняла: это как раз то, чем я хочу заниматься.Работа педагога — одна из немногих, требующих от человека постоянного развития. На любой другой твой круг обязанностей часто становится ловушкой, где ты замыкаешься, и времени ни на что другое уже нет. А учитель должен готовиться к каждому уроку, много читать, проходить регулярные курсы повышения квалификации, а главное — у тебя на каждом уроке 25 любопытных детей, которые задают самые разные вопросы.Когда должность освобожденного классного воспитателя сократили, у нас как раз ушел преподаватель ОБЖ. Для меня это не был уж совсем незнакомый предмет. Я всю жизнь занималась спортом, на тот момент увлекалась туризмом, работала в военно–спортивных лагерях «Северная звезда». Практическая база у меня была, но, по сути, этот поворот тоже был случайностью. Параллельно с работой я получила высшее образование — педагог–психолог, прошла переквалификацию на «менеджмент в образовании», затем на преподавателя–организатора ОБЖ.– А вот школьный музей в моей жизни появился неслучайно. Его основал мой предшественник, учитель ОБЖ Виктор Омельченко, а я – возглавила. Сначала это был музей боевой славы, сейчас — историко–краеведческий музей «Взгляд в прошлое». Это не комната с пыльными экспонатами, куда классы раз в год приходят на экскурсию. Это наглядный результат, например, двух больших экспедиций по станкам реки Пясины, куда мы ездили с группой старшеклассников. Благодаря этим поездкам музей пополнился коваными гвоздями, старинными дверными петлями, медными ручками от посуды, огромной деревянной ловушкой–пастью. И все это нашли сами школьники. Еще мы с ученикам ходим на экскурсии со Школой краеведов, каждый год участвуем в викторине «Неизвестный Норильск», в городском краеведческом конкурсе ориентирования заняли первое место.Интерес к истории Норильска дал новый виток развития не только для школьного музея, но и для меня лично. Например, теперь я ежегодно делаю доклады на конференции исследователей Таймыра. А ведь если бы меня лет 15–20 назад спросили о том, как начинался город, я мало бы что сказала, и уж точно ничего раньше 1935 года, это начало строительства норильского комбината, не назвала бы. А сейчас я знаю, что нашу территорию начали осваивать в 17–18 веках. И вот это направление моего развития — очень важно для меня.Со своими школьниками я хожу в однодневные походы по интересным, с точки зрения краеведения, местам, в эколого–просветительские маршруты. В спортивные походы я детей не вожу, для этого есть станция детско–юношеского туризма. Мне важнее рассказать им об истории Норильска, показать старинные артефакты. Это потом приносит плоды: кто–то научную работу напишет, в музее будет у меня заниматься, одноклассникам своим расскажет, а кто–то захочет поехать в настоящую экспедицию.Туризм тоже пришел в мою жизнь случайно, но это только на первый взгляд. Родители мои туризмом не занимались, но в детстве мы с мамой ходили за ягодами, и потому я люблю природу, и большие расстояния меня не пугают. В течение нескольких лет я ходила по тундре в одиночку с собакой, это было интересно, но, конечно, небезопасно, когда связи нет и любая травма может стать роковой. Сейчас у меня сложилась команда единомышленников, и туризм — мое хобби. У меня есть квадроцикл, велосипед, байдарка, пакрафт (легкая одноместная надувная лодка), все это дает возможность уйти подальше, узнать побольше, увидеть интересные места.Дети, конечно, знают о моих увлечения и путешествиях, считают, что это классно. На уроках и в музее, рассказывая ученикам о том, в каком городе они живут, и в каком уникальном месте он находится, я иллюстрирую это фотографиями и видео своих же путешествий. Ребята восхищаются красотой природы, удивляются тому, как много удивительного, оказывается, есть за пределами города. При этом многие говорят, что «я сам так бы никогда не смог и не хочу», и интерес к природе и к истории Норильска часто остается только поверхностным увлечением. Я часто думаю: почему? И почему увлечение краеведением не перерастает в любовь к родному городу, в желание строить здесь дальнейшую жизнь. У нынешних ребятишек любые интересы достаточно поверхностны: загорелись, сходили, посмотрели, остыли, забыли. Это клиповое мышление, быстро меняются картинки, как в интернете, а копнуть поглубже — нет ни времени, ни желания. Наши дети сейчас заняты телефонами, но мы, взрослые, чем заняты мы? Если хочешь, чтобы дети больше гуляли, — иди вместе с ними.– Большинство наших выпускников нацелены на отъезд из Норильска, для них — это непременное условие успеха. Весь город запрограммирован на отъезд, мы это слышали от родителей, и нынешняя молодежь слышит то же самое. Этот стереотип передается из поколения в поколение, и мои ученики даже не задумывается, что может быть иначе. Конечно, в Норильске сейчас остался только один вуз, выпускники уезжают учиться. Но почему бы не вернуться? Увы, фраза «город временщиков» для нас актуальна. Ребята, да и взрослые, не вникают, что кроме недостатков у Норильска есть еще и достоинства: он компактен, здесь можно намного больше успевать, не тратя массу времени на поездки в общественном транспорте. И, наоборот, у столиц и крупных городов есть серьезные проблемы.Я сейчас разрываюсь между Норильском и материком, где живет моя мама. Мне есть чем заняться в Норильске: весной — сноуборд, лыжи; летом и осенью у меня водные походы, велосипед и квадроцикл; зимой я работаю. А на материке у мамы мне просто нечего делать. И я пытаюсь объяснить своим ребятам вовсе не то, что «здесь — хорошо, а там — плохо». Я рассказываю о том, что есть разные пути и разные возможности. Объясняю, что в Москве не живут 12 миллионов успешных людей, в Норильске — не 170 тысяч неудачников. Нет — у каждого свой путь. И кстати, некоторые дети, отучившись, возвращаются в Норильск, из моего предыдущего выпуска вернулись шесть человек. У них там нет своего жилья, нет надежды его купить, им не удалось найти работу по душе и по запросам. Оказывается, чтобы любить свой город и быть в нем счастливым, — этому тоже надо учиться и учить.

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