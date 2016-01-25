13 ноября мир в десятый раз отметил День доброты. С каждым годом эта дата становится все более актуальной, учитывая растущий дефицит доброты в обществе. Хотя все больше благотворительных организаций, но чисто по–человечески люди как–то обособились, стали более равнодушными, что ли, к проблемам других — тут бы со своими справиться. Даже иной раз можно услышать и среди норильчан, всегда славившихся своим крепким братством: мол, совсем не те мы стали, что были раньше, когда горой друг за друга. Действительно ли это так — об этом мы спросили у горожан:
Александр Ананьев, фотограф:
– По нынешним временам, обычное человеческое отношение — уже добрый поступок. Вот, например, на днях я проходил диспансеризацию. Обычно во время таких посещений врачу просто не до тебя: он должен успеть заполнить кучу бумаг и потому строчит глаз не поднимая. А в этот раз доктор не только успела меня послушать и осмотреть, но и просто по–человечески со мной поговорить. Для меня это уже добрый поступок, учитывая нынешний уровень агрессии в обществе, особенно в соцсетях.Марина Алиферова, заместитель директора детского дома:
– Нам многие норильчане помогают. Так, сотрудники кинотеатра «АРТ–холл» обеспечивают всех наших воспитанников билетами в кино во время каникул. Индивидуальный предприниматель Роман Ашиков на все праздники дарит нам торты. Работники стеклорезной мастерской, что на Солнечном проезде, всегда готовы помочь с ремонтом. Помогают всем, что нам необходимо, и сотрудники торговой сети «Океан», даже одного нашего выпускника взяли на работу. На помощь сотрудников СИЗО–4 мы всегда можем рассчитывать – например, мы бы не смогли без них разгрузить и занести новую мебель. Также активно в жизни детского дома участвуют ОИК–30, прокуратура и служба судебных приставов. Причем они сами предложили свою поддержку. Мир действительно не без добрых людей, и это очень помогает нашим воспитанникам выходить в самостоятельную жизнь без опаски.Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра»:
– Норильчане добрые и отзывчивые люди. Очень часто таксисты, когда узнают, что я работаю в благотворительном фонде, который помогает детям, не берут с меня денег за проезд, а просят положить их в специальный бокс для сбора средств.Марина Калинина, представляет организацию «Центр милосердия города Норильска»:
– Добрых однозначно больше. Просто зачастую это какие–то латентно добрые люди, скрытые–нераскрытые. Многие хотят помочь другим, но не знают, кому и как. Если попадется им на пути человек, который вовлечет в доброе дело, эти люди просто расцветают на глазах. Я это вижу по дарителям норильского центра милосердия, в котором работаю. Одни бабушкам еду носят, другие вяжут незнакомым малышам одежду, третьи убирают в квартирах у инвалидов... Думаю, нынче доброта не проявляется из–за нескольких причин. Нет времени: мы не успеваем даже позвонить мамам, похвалить ребенка, сказать что–то теплое мужу. Социальное разделение и связанные с этим стереотипы: мол, зачем помогать богатому, а бедный, дескать, сам виноват в своих несчастьях — пил, спотыкался, пусть учит свои «уроки». А еще отсутствие опыта, ведь нас не учат отдавать, зато брать — на каждом шагу. Нет в семьях установки на бескорыстное «поделись», и формула «дай Машеньке свою игрушку» во взрослой жизни уже не работает. При этом четко усвоено: «Машенька должна сама заработать» и «Не надо плодить иждивенцев». Вот где–то есть золотая середина, но искать ее — неохота и некогда... Благотворительность как явление всколыхнула души, которые еще способны откликаться. Фонды и организации, помогающие нуждающимся, в сущности, возникли оттого, что обычная доброта — тет–а–тет, между людьми — иссякает, истончается как энергетическая субстанция. На нее зачастую нет сил — самим бы справиться. А силы берутся только тогда, когда ты включен в процесс, когда ты в эпицентре доброго дела. Вот и весь секрет.
Елена Матвеева, мама двоих девочек:
– Я постоянно вижу, как норильчане проявляют истинную доброту, неравнодушие к ближним. Горжусь, что у меня дочери такие. Старшая Женя еще с детства стремилась как могла помогать детям–сиротам. Она и сейчас, будучи уже руководителем танцевального коллектива «Снежная буря» в Санкт–Петербурге, старается делать добро. Тех, кто не может платить за обучение танцам, принимает в коллектив безвозмездно, подкармливает, водит по музеям и концертам. Честно сказать, я не со всеми ее безразмерными проявлениями доброты согласна, ведь она готова последнее отдать, но все же именно дочь учит меня быть добрее. Думаю, что известный в Норильске хореограф Олеся Шендрик, которая в детей душу вкладывает и у которой моя Женя училась, может гордиться такой ученицей. Как и бабушка Валентина Федоровна Полосухина, которую, уверена, не забыли ученики 13–й и 29–й школ, где она учила не только математике, но и любви и милосердию. Наша Женя говорит, что когда ей люди говорят «спасибо» за хорошие дела, она мысленно эту благодарность пересылает мне и бабушке. Я рада, что и младшая дочь, наш Дусик, растет добрым человеком с развитой душой. И главную роль в этом сыграл пример старшей сестры и бабушки.
Елена Хмарина, председатель Кайерканского общества инвалидов:
– Без помощи добрых людей мы, инвалиды, живущие в Кайеркане, вряд ли смогли бы объединиться в общество и реализовывать все наши мечты. Многие в нас поверили и поддержали как морально, так и материально нашу идею создания общественной организации. В администрации Кайеркана работают очень отзывчивые люди. Также всегда поддержать и помочь советом готовы председатель Норильского общества инвалидов Альбина Рожкова и председатель Талнахского общества Виктор Картавых. Евгения Владимировна Баранова, когда работала в управлении социальной политики, сейчас она возглавила реабилитационный центр «Виктория», всегда шла нам навстречу. Также наше общество не смогло бы существовать и развиваться без участия Натальи Петровны Дунаевой, Галины Ершовой и Марьяны Якуповой из управления благотворительных программ «Норникеля» — все они стали нашими добрыми друзьями. А благодаря помощи Натальи Солодовник из благотворительного фонда «Территория добра» и сотрудника торговой сети «Океан» Араза Рагибовича мы смогли долететь до Красноярска и принять участие в пленуме обществ инвалидов Красноярского края.
Второй год продуктовые наборы к Дню инвалида нам выделяет торговый дом «Медведь» — лично руководитель сети Давудов Фаиг Шахлар оглы взял над нами шефство. И по доброте душевной Елена Малиновская и Тамара Кашкина совершенно безвозмездно обучают нас изготавливать цветы из бумаги — дело это для нас не только интересно, но и полезно, особенно для тех, кто пережил инсульт и должен разрабатывать мелкую моторику рук. А Мария Радченко на добровольных началах занимается с нами музицированием и вокалом. И мы очень благодарны всем этим людям за доброту и отзывчивость.Марина, журналист:
– Думаю, что когда весь город, край, страна начинают говорить о добре, создавать различные проекты, призванные это добро активизировать, — самое время задуматься о вопросе глобально. Это как со здоровьем: пока у человека не болит нога, он не будет о ней говорить. Когда в обществе все благополучно, добрые дела происходят сами собой, и не требуется никакого пиара. А когда приходится собирать на лечение детей «всем миром», и от государства никакой помощи, — это беда. И когда пенсионеры вынуждены буквально выживать на свои мизерные пенсии — это тоже беда. Как и в том случае, когда люди, организовавшие приют для бездомных животных, собирают копейки на корма и прочие нужды приюта... А если бы была достойная поддержка государства, тогда бы проекты «Добрая елка», «Добрый Норильск», «Доброкот» и «Добропес» стали бы просто праздником, а не ниточкой к счастью. Елена Осиян, преподаватель колледжа искусств:
– Я свято верю в доброту людей, в их неравнодушие. Однажды в снегу возле «Арены» я увидела лежащего человека. Все проходили мимо, кто–то даже снимал его на телефон. И лишь одна девушка бросилась узнать, что же случилось. Человек был в полуобморочном состоянии, мы вместе с незнакомкой вызывали скорую... Для меня пример доброты — коренная норильчанка, ветеран Норильской студии телевидения, звукорежиссер Наталья Кирилловна Носкова, потому что доброту необходимо проявлять и в ответственности за дело своей жизни. Сегодня, когда в стране ВГТРК сокращает из экономии 11 региональных компаний и остро стоит вопрос о существовании норильского телевидения, именно вокруг Натальи Кирилловны с единомышленниками объединились люди, чтобы собрать сотни подписей норильчан в защиту нашей телестудии, которой в декабре исполняется 60 лет. Уверена, что защита небезразличными норильчанами своего права на информацию — это тоже проявление деятельной доброты.Григорий, сварщик:
– Меня всегда поражала готовность норильчан помогать друг другу, особенно когда нужно ребенка на материк отправить. Помню, сам с малолетства добирался к бабушке в Воронеж то с соседями, то с родительскими коллегами, мама всегда с собой обязательно везла еще пару малознакомых малышей, какие–то посылки. И хотя время сильно изменилось и норильчане вроде другими стали, и иногда кажется, что уже нет того крепкого норильского братства, но все же многие и сейчас откликаются на просьбу сопроводить ребенка на материк или обратно в Норильск. Даже несколько WhatsApp–групп «Бесплатное сопровождение детей» в городе существует, и ведь регистрируются там не только те, кому надо дитя на каникулы в другой город отправить, но и те, кто просто готов сделать доброе дело. Находятся и те, кто готов перевезти чужое домашнее животное: несколько раз мне так помогали абсолютно незнакомые люди, да я и сам как–то чужую псину вез. На материке, кому рассказываешь о такой взаимовыручке, не верят, что все это по доброй воле.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда