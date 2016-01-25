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[Индекс номера 177 (15.11.2018)]

 Торговый ряд 
«Мир» вашему дому

Торговая сеть «Мир» — это семь магазинов, в которых широко представлены продукты питания и отчасти непродовольственные товары. Цены и качество — это главное, из–за чего в супермаркеты «Мира» хочется возвращаться еще и еще.

Сеть успешно функционирует в Норильске около 10 лет.
– От оптовых поставок во многом зависит товарооборот и в целом политика наших магазинов, — рассказывает Алена Чугаева, помощник директора сети супермаркетов «Мир». — Товары мы возим сами, у нас есть свой контингент покупателей, свои фирменные особенности, есть даже эксклюзивные товары, которые продаются только у нас. Ценообразование урегулировано годами. Магазины не делают наценки на товары, ведь у сети есть своя база и свои поставщики в нескольких городах России. Оттого и цены делаем ниже — можем себе это позволить.
Взять, к примеру, пельмени — в «Мире» очень большой ассортимент этой вкуснятины, ее привозят в Норильск в основном из сибирских регионов: Новосибирска, Томска, Абакана. Хочешь — «Великосочные», хочешь — «С маслицем».
Алкогольная продукция, начиная от травяных и ягодных бальзамов и заканчивая винами из самых разных стран, на полках магазинов не выпячивается, но мимо, особенно если праздник на носу, тоже трудно пройти.
«Мироторговская» продукция, новинки от местных производителей, свежайшее отечественное мясо — баранина, говядина, свинина, большой выбор мяса птицы и потрошков — все это «Мир». В магазинах этой сети также представлено большое разнообразие молочной продукции: «Тан» и «Айран», пользующиеся спросом у многих горожан, пакетированное молоко, кефир, творог, йогурты. А еще широкий ассортимент макаронных изделий, выпечки, колбасы, напитков — всего не перечислишь.
А мороженое! Просто глаза разбегаются, да и о таких ценах можно только мечтать. Аппетитный «Баскин Роббинс» в ярких ведерках и настоящее, «родом из СССР», ГОСТовское, по цене всего 89 рублей за огромный брикет, просто просятся в корзину.
Рыбу, как и многие другие товары для сети «Мир», доставляют на территорию ледоколом и небольшими партиями, поэтому в свежести продуктов не может быть сомнения.
Секрет сети супермаркетов «Мир» — в умении выстроить логистику, возможности обеспечить норильчан свежими продуктами от производителей, практически без посредников и в довольно короткие сроки.
Адреса магазинов сети «Мир»:
• ул. Нансена, 70а (напротив автовокзала);
• ул. Набережная Урванцева, 23;
• ул. Нансена, 44;
• пр. Молодежный, 1а;
• пр. Ленинский, 25;
• ул. Московская, 23а;
• Вальковское шоссе, 6а.
На Вальковском шоссе — самый «молодой» магазин, открылся он относительно недавно — в октябре прошлого года.
Все магазины «Мира» пользуются популярностью у горожан и продолжают развиваться. Посещаемость тех, что находятся в черте города, немного больше, нежели тех, что за городом. Это и понятно. И тут уже вступают в силу внутренний менеджмент и маркетинг.
Хотя супермаркет на Вальковском шоссе, 6а, тоже довольно удобно расположен — рядом с дорогой, и очень даже по пути для тех, кто на колесах. Едешь, например, в Оганер или Талнах или, наоборот, возвращаешься в Норильск — легко заскочить в «Мир», чтобы купить продукты, сэкономив свое драгоценное время. И деньги — тоже. В этом «Мире» цены существенно ниже, чем в магазинах на Ленинском проспекте или на автовокзале.
Кроме того, на Вальковском шоссе есть возможность не только приобрести товары по более низким ценам, но и вкусно пообедать. Столовая эта — гордость «Мира»: она славится прекрасной кухней, в том числе традиционной восточной, а также поваром, который владеет многими кулинарными секретами и хорошо знает гастрономические предпочтения посетителей. Здесь светлый, уютный зал с девятью столиками. Столовая рассчитана на 36 мест и никогда не пустует. Гости отмечают свежесть и качество блюд, оригинальность их подачи и доступность цен.

Марина Хорошевская
Фото Владимира МАКУШКИНА
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