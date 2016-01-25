[Индекс номера 177 (15.11.2018)]



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С января 2019 года Россия перейдет на цифровое эфирное вещание. Сегодня мы узнаем, как не остаться в стороне от прогресса.



Как подключить и настроить оборудование для приема цифрового ТВ? Если телевизор поддерживает стандарт DVB–T2 (а это все телевизоры, произведенные с 2013 года), вам понадобится лишь антенна дециметрового диапазона. Антенну нужно подключить к телевизору и запустить автонастройку каналов. Для старого телевизора, помимо антенны, потребуется цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB–T2. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка — к телевизору. Алгоритм действий: 1. Отключите электропитание телевизора. 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора (или приставки). 3. Подключите электропитание и включите телевизор. 4. На телевизоре зайдите в соответствующий раздел меню настроек и активируйте работу цифрового тюнера, в случае с приставкой выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и т. д. 5. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить поиск каналов вручную. Одно из важных преимуществ цифрового эфирного телевидения — возможность использования интерактивных сервисов. Сегодня телеканалы первого мультиплекса «Первый канал» и «Матч ТВ» развивают интерактивные сервисы на базе технологии гибридного широкополосного вещания HbbTV. Эта технология объединяет возможности обычного телевидения и интернета. Она позволяет зрителям участвовать в голосованиях и викторинах, получать дополнительную справочную информацию в прямом эфире. Интерактивные возможности доступны на современных телевизорах с поддержкой стандартов DVB–T2 и HbbTV, а также на старых телевизорах с подключенной приставкой, поддерживающей эти стандарты. Как выбрать ТВ–антенну? Для приема цифрового эфирного телевидения необходима дециметровая или всеволновая антенна. При выборе приемной антенны необходимо учитывать то, насколько место приема удалено от ретранслятора, плотность застройки и ландшафт, то, на каком этаже вы живете и куда выходят окна, каков уровень промышленных и бытовых помех. Чем ближе приемная антенна к телебашне и чем выше она установлена, тем качественнее прием. В условиях разноэтажной застройки чаще всего требуется размещение антенны на крыше дома — для того, чтобы избежать препятствий на пути телесигнала к зрителю. В этом случае наилучший вариант — коллективная общедомовая антенна. Бесплатная горячая линия по вопросам цифрового телевидения: 8–800–220–20–02. Сайт: смотрицифру.рф.

Оксана Кириллова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Если телевизор поддерживает стандарт DVB–T2 (а это все телевизоры, произведенные с 2013 года), вам понадобится лишь антенна дециметрового диапазона. Антенну нужно подключить к телевизору и запустить автонастройку каналов. Для старого телевизора, помимо антенны, потребуется цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB–T2. В этом случае антенна подключается к приставке, а приставка — к телевизору.Одно из важных преимуществ цифрового эфирного телевидения — возможность использования интерактивных сервисов. Сегодня телеканалы первого мультиплекса «Первый канал» и «Матч ТВ» развивают интерактивные сервисы на базе технологии гибридного широкополосного вещания HbbTV. Эта технология объединяет возможности обычного телевидения и интернета. Она позволяет зрителям участвовать в голосованиях и викторинах, получать дополнительную справочную информацию в прямом эфире.Интерактивные возможности доступны на современных телевизорах с поддержкой стандартов DVB–T2 и HbbTV, а также на старых телевизорах с подключенной приставкой, поддерживающей эти стандарты.Для приема цифрового эфирного телевидения необходима дециметровая или всеволновая антенна. При выборе приемной антенны необходимо учитывать то, насколько место приема удалено от ретранслятора, плотность застройки и ландшафт, то, на каком этаже вы живете и куда выходят окна, каков уровень промышленных и бытовых помех. Чем ближе приемная антенна к телебашне и чем выше она установлена, тем качественнее прием.В условиях разноэтажной застройки чаще всего требуется размещение антенны на крыше дома — для того, чтобы избежать препятствий на пути телесигнала к зрителю. В этом случае наилучший вариант — коллективная общедомовая антенна.Бесплатная горячая линия по вопросам цифрового телевидения:Сайт:

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