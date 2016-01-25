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[Индекс номера 178 (16.11.2018)]

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Реализация партийного проекта «Городская среда» в Норильске продолжится и в следующем году.

Оганер. Новая площадка для отдыха горожан с детьми
Об этом сообщил секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия», заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин.
В минувшие выходные в Красноярске прошла XXXIII конференция Красноярского регионального отделения партии, на которой было принято решение поддержать сохранение действующего порядка финансирования проекта «Городская среда». Это решение было направлено в Центральный исполнительный комитет.
Изменение облика российских городов, благоустройство дворовых и общественных территорий является одним из самых успешных и результативных направлений работы партии. Эти задачи как раз и решаются в рамках партийного проекта «Городская среда». Кроме того, о необходимости дальнейшей реализации подобных мероприятий говорил президент России в своем послании Федеральному Собранию.
— В 2018 году в крае в программе по благоустройству принимают участие 44 территории, из которых только 17 — это городские округа. Остальные — поселки городского типа и районные центры. Проект удалось сделать интерактивным, вовлечь в его реализацию самих жителей, сделать их сопричастными, а значит, и ответственными за результат. И очень важно сохранить проект именно в таком объеме, а не ограничиться только городами и общественными пространствами, — отметил региональный координатор проекта «Городская среда» Алексей Клешко, комментируя итоги обсуждения вопроса на региональной дискуссионной площадке.
Общий объем финансирования по программе благоустройства в Красноярском крае составляет почти 900 миллионов рублей в год. В 2017 году на эти средства было благоустроено 565 дворовых территорий и 23 общественных пространства, в 2018–м — три парка, 37 общественных пространств и 628 дворов.
Норильск участвует в проекте с начала его реализации — с 2017 года. Тогда из федерального бюджета на нашу территорию было выделено более 63 миллионов рублей. На эти средства были заасфальтированы 26 дворовых территорий и начаты работы по благоустройству парка на ул. Комсомольской (планировка территории и приобретение малых архитектурных форм). В текущем году объем финансирования составил 63,5 миллиона рублей — выполнены работы по асфальтировке 23 дворов и благоустройству территории общего пользования в Оганере. В следующем году реализация партийного проекта в Норильске будет продолжена, объем финансирования останется прежним.
– Для Норильска участие в федеральной программе крайне важно. Из–за дефицита бюджета средства направляются в основном на решение первоочередных задач, и выделять большое количество денег на благоустройство не получается. В то же время мы прекрасно понимаем, что именно улучшение общественных пространств, приведение в порядок наших дворов является залогом комфортного проживания норильчан в родном городе. Поэтому решение о сохранении реализации программы в следующем году при тех же объемах финансирования для нас будет хорошим подспорьем в улучшении внешнего облика Норильска и его районов, — прокомментировал решение о сохранении всех принципов реализации проекта «Городская среда» Николай Жигулин.

Подготовила Алла Шуняева
Фото Владимира МАКУШКИНА
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