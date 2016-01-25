«Музыка растопит лед» — очень подходящий слоган «Самого северного фестиваля», который с 13 по 15 ноября проходил в Норильске и который сегодня завершится единственным концертом в Дудинке.
|Концерт во Дворце культуры
Спустя десять лет в Норильск вернулся с гастролями Красноярский академический симфонический оркестр. Рожденный в 1976 году, прославленный коллектив прилетал к нам порой и дважды в году, а с середины 2000–х мы уже не встречались... Тем приятнее было узнать на пресс–конференции от Евгения Стодушного, генерального директора Красноярской краевой филармонии
, о том, что новый «Самый северный фестиваль» — первый шаг к систематической работе с Норильском, с любителями классической музыки. Красноярцы надеются, что фестиваль станет ежегодным. В 2019–м ожидают участие звезд мирового уровня, ведут переговоры со знаменитым пианистом Денисом Мацуевым, есть идея пригласить зарубежных солистов. Словом, обещают удивлять и радовать превосходной музыкой.
Евгений Стодушный, возглавивший этим летом Красноярскую филармонию — крупнейшую концертную организацию за Уралом, был несказанно удивлен тем, что она когда–то потеряла связь с Норильском, который становится приоритетной площадкой для развития основной концертной деятельности филармонии. Немалую роль в этом сыграла федеральная программа «Всероссийские филармонические сезоны», благодаря которой фестиваль состоялся и в дальнейшем, возможно, станет регулярным.
Программа нынешних гастролей составлялась специально для норильчан. Художественный руководитель оркестра последних лет, дирижер Владимир Ланде, сейчас находится в Аргентине, куда его пригласили выступить с национальным оркестром, поэтому филармония позвала на помощь доброго друга — главного дирижера, художественного руководителя Омского симфонического оркестра Дмитрия Васильева
. Музыканты приготовили сразу три программы при участии известных молодых солистов Московской филармонии, которые, помимо прочего, провели мастер–классы для студентов НКИ и учеников НДШИ.
|Евгений Стодушный и Дмитрий Васильев
Дмитрий Васильев говорит, что он впервые оказался так далеко на Севере, и это подарило ему неизгладимые впечатления. Оркестр под его руководством исполнил произведения Моцарта и Мендельсона, Грига, Брамса и Дворжака, Чайковского. Творения этих великих композиторов дирижер считает воплощением красоты в музыке. При этом программа была рассчитана не только на эстетов и ценителей, но и на самый широкий круг слушателей.
Замечательный дирижер дорожит дружбой с Красноярским симфоническим оркестром — коллективом с богатой историей, музыку которого в записи, еще со времен дирижера Ивана Шпиллера, ценят и музыканты новых поколений. Совсем недавно коллектив выпустил компакт–диск с музыкой современного композитора Мечислава Вайнберга, где звучит сложнейшая для исполнения симфония № 12 «Памяти Дмитрия Шостаковича».
|Особая ценность фестиваля в том, что полноценный симфонический оркестр не был в Норильске более десяти лет. К нам приехали 60 музыкантов — хотя большой симфонический оркестр, как правило, состоит из ста человек, но на гастролях все решают размеры сцены. На сцене Дворца культуры разместилось оптимальное число оркестрантов, что позволило полноценно и в великолепном качестве исполнять самые масштабные симфонические произведения. Норильскую публику мастерство красноярцев привело в настоящий восторг. Зал замирал во время исполнения любимых фрагментов из «Лебединого озера» Чайковского, завораживающих «Славянских танцев» Дворжака и «Венгерских танцев» Брамса, поэмы «Пер Гюнт» Грига, сюиты из «Женитьбы Фигаро» Моцарта, «Шотландской симфонии» Мендельсона... Струнная группа оркестра дала по одному концерту в Городском концертном зале и в Дудинке. В оркестре потрясающие музыканты, солисты, они составляют костяк коллектива, отличающийся особым характером исполнения, присущим только Красноярскому симфоническому оркестру, который по сути является лицом музыкальной Сибири.
Важно и то, что во время короткого визита директор Красноярской филармонии встретился с руководителями ключевых музыкальных учреждений культуры Норильска и Дудинки — с тем, чтобы в будущем наши творческие связи стали прочнее. И «Самый северный фестиваль», похоже, становится неким центром, вокруг которого Красноярская филармония будет формировать музыкальную среду на севере края. В планах — открытие официального представительства краевой филармонии в нашем городе. Есть надежда, что администрация и управление культуры эту идею поддержат. Это позволит наполнить культурную жизнь Заполярья новыми музыкальными событиями. Есть и идея по созданию на базе кинотеатра «Родина» виртуального концертного зала. Во всяком случае Евгений Стодушный мечтает о том, чтобы дирижер перед началом концерта обратился с экрана к северянам: «Гости из Норильска, вы тоже сегодня с нами!».
|Сергей, Петр и Андрей Худоноговы
Кстати, в следующем году оркестр планирует отправиться на гастроли в США. Мы поинтересовались — не помешают ли этому политические обстоятельства? Евгений Стодушный ответил:
– Я хочу верить, что культура — вне политики, что она — эффективная часть дипломатии, и мне очень приятно, что среди всего того, что так востребовано за рубежом, именно наша музыка является одной из основных ценностей.
|За кулисами мы познакомились со многими красноярскими музыкантами. Галина Лешта из группы первых скрипок работает в оркестре с середины 1980–х, еще со студенческих времен. Она не раз приезжала в Норильск в оркестре под руководством дирижеров Шпиллера и Кадина. Помнит, как тепло принимали их норильчане на самых разных площадках. А братья–близнецы, мастера флейты Сергей и Андрей Худоноговы в оркестре с 1990 года. Последний раз приезжали в Норильск с четвертой симфонией Чайковского. На этот раз они играли у нас с молодым флейтистом Петром Худоноговым, сыном Сергея. Многие музыканты старшего поколения отметили, что норильчане не растеряли своей душевности и гостеприимства. А еще заметили, как преобразилась гостиница «Норильск». Так что, по мнению оркестрантов, мы принимаем гостей даже лучше, чем в Питере.В коллективе немало и норильчан, которые окончили наш колледж искусств, — это виолончелист Илья Николаев, первая волторна Федор Куковякин, скрипач Владимир Зеферт, ударник Федор Штумпф и другие замечательные исполнители. А гобоистку Полину Саблину после концерта по–отечески обнял ее учитель Петр Проскурин, под руководством которого она раньше играла в оркестре колледжа искусств.Поговорили мы и с Дамиром Валеевым — кларнетистом и ассистентом дирижера. Он тоже раньше бывал в Норильске, выступал на Дне города с краевым духовым оркестром. Сейчас коллектив пополняется молодежью из Красноярской академии искусств. В конце ноября симфонический оркестр примет участие в фестивале молодых композиторов мира «Симфония Сибири», репетиции будут открыты для публики. А по доброй традиции 31 декабря в 17.00 всегда дают праздничный концерт в Большом зале краевой филармонии. Интересны и совместные проекты с Православной Церковью — в прошлом сезоне дали концерт на территории мужского монастыря, исполнив 2–й фортепианный концерт Рахманинова и его знаменитые «Колокола». Солировал лауреат Международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев. Дружба связывает оркестр и с известными московскими исполнителями братьями Почекиными, которые сыграли в Норильске двойной концерт Моцарта для альта и скрипки и скрипичный концерт Мендельсона, дали мастер–классы для юных музыкантов.
Норильские любители классики, получившие самые яркие впечатления от «Самого северного фестиваля», с нетерпением ждут новых гастролей красноярцев. По мнению знатоков, главная сила Красноярского академического симфонического оркестра — в превосходной сыгранности и умении доносить самые глубокие и искренние чувства посредством великой музыки. Норильчане назвали гастроли земляков настоящим музыкальным чудом. И пусть это чудо, способное растопить лед, продолжится и в новом году.Ирина ДаниленкоФото автора и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда