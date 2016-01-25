[Индекс номера 178 (16.11.2018)]



Фестиваль

Музыка растопит лед

«Музыка растопит лед» — очень подходящий слоган «Самого северного фестиваля», который с 13 по 15 ноября проходил в Норильске и который сегодня завершится единственным концертом в Дудинке.



Концерт во Дворце культуры Спустя десять лет в Норильск вернулся с гастролями Красноярский академический симфонический оркестр. Рожденный в 1976 году, прославленный коллектив прилетал к нам порой и дважды в году, а с середины 2000–х мы уже не встречались... Тем приятнее было узнать на пресс–конференции от Евгения Стодушного, генерального директора Красноярской краевой филармонии, о том, что новый «Самый северный фестиваль» — первый шаг к систематической работе с Норильском, с любителями классической музыки. Красноярцы надеются, что фестиваль станет ежегодным. В 2019–м ожидают участие звезд мирового уровня, ведут переговоры со знаменитым пианистом Денисом Мацуевым, есть идея пригласить зарубежных солистов. Словом, обещают удивлять и радовать превосходной музыкой. Евгений Стодушный, возглавивший этим летом Красноярскую филармонию — крупнейшую концертную организацию за Уралом, был несказанно удивлен тем, что она когда–то потеряла связь с Норильском, который становится приоритетной площадкой для развития основной концертной деятельности филармонии. Немалую роль в этом сыграла федеральная программа «Всероссийские филармонические сезоны», благодаря которой фестиваль состоялся и в дальнейшем, возможно, станет регулярным. Программа нынешних гастролей составлялась специально для норильчан. Художественный руководитель оркестра последних лет, дирижер Владимир Ланде, сейчас находится в Аргентине, куда его пригласили выступить с национальным оркестром, поэтому филармония позвала на помощь доброго друга — главного дирижера, художественного руководителя Омского симфонического оркестра Дмитрия Васильева. Музыканты приготовили сразу три программы при участии известных молодых солистов Московской филармонии, которые, помимо прочего, провели мастер–классы для студентов НКИ и учеников НДШИ. Евгений Стодушный и Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев говорит, что он впервые оказался так далеко на Севере, и это подарило ему неизгладимые впечатления. Оркестр под его руководством исполнил произведения Моцарта и Мендельсона, Грига, Брамса и Дворжака, Чайковского. Творения этих великих композиторов дирижер считает воплощением красоты в музыке. При этом программа была рассчитана не только на эстетов и ценителей, но и на самый широкий круг слушателей. Замечательный дирижер дорожит дружбой с Красноярским симфоническим оркестром — коллективом с богатой историей, музыку которого в записи, еще со времен дирижера Ивана Шпиллера, ценят и музыканты новых поколений. Совсем недавно коллектив выпустил компакт–диск с музыкой современного композитора Мечислава Вайнберга, где звучит сложнейшая для исполнения симфония № 12 «Памяти Дмитрия Шостаковича». Особая ценность фестиваля в том, что полноценный симфонический оркестр не был в Норильске более десяти лет. К нам приехали 60 музыкантов — хотя большой симфонический оркестр, как правило, состоит из ста человек, но на гастролях все решают размеры сцены. На сцене Дворца культуры разместилось оптимальное число оркестрантов, что позволило полноценно и в великолепном качестве исполнять самые масштабные симфонические произведения. Норильскую публику мастерство красноярцев привело в настоящий восторг. Зал замирал во время исполнения любимых фрагментов из «Лебединого озера» Чайковского, завораживающих «Славянских танцев» Дворжака и «Венгерских танцев» Брамса, поэмы «Пер Гюнт» Грига, сюиты из «Женитьбы Фигаро» Моцарта, «Шотландской симфонии» Мендельсона... Струнная группа оркестра дала по одному концерту в Городском концертном зале и в Дудинке. В оркестре потрясающие музыканты, солисты, они составляют костяк коллектива, отличающийся особым характером исполнения, присущим только Красноярскому симфоническому оркестру, который по сути является лицом музыкальной Сибири. Важно и то, что во время короткого визита директор Красноярской филармонии встретился с руководителями ключевых музыкальных учреждений культуры Норильска и Дудинки — с тем, чтобы в будущем наши творческие связи стали прочнее. И «Самый северный фестиваль», похоже, становится неким центром, вокруг которого Красноярская филармония будет формировать музыкальную среду на севере края. В планах — открытие официального представительства краевой филармонии в нашем городе. Есть надежда, что администрация и управление культуры эту идею поддержат. Это позволит наполнить культурную жизнь Заполярья новыми музыкальными событиями. Есть и идея по созданию на базе кинотеатра «Родина» виртуального концертного зала. Во всяком случае Евгений Стодушный мечтает о том, чтобы дирижер перед началом концерта обратился с экрана к северянам: «Гости из Норильска, вы тоже сегодня с нами!». Сергей, Петр и Андрей Худоноговы Кстати, в следующем году оркестр планирует отправиться на гастроли в США. Мы поинтересовались — не помешают ли этому политические обстоятельства? Евгений Стодушный ответил: – Я хочу верить, что культура — вне политики, что она — эффективная часть дипломатии, и мне очень приятно, что среди всего того, что так востребовано за рубежом, именно наша музыка является одной из основных ценностей. За кулисами мы познакомились со многими красноярскими музыкантами. Галина Лешта из группы первых скрипок работает в оркестре с середины 1980–х, еще со студенческих времен. Она не раз приезжала в Норильск в оркестре под руководством дирижеров Шпиллера и Кадина. Помнит, как тепло принимали их норильчане на самых разных площадках. А братья–близнецы, мастера флейты Сергей и Андрей Худоноговы в оркестре с 1990 года. Последний раз приезжали в Норильск с четвертой симфонией Чайковского. На этот раз они играли у нас с молодым флейтистом Петром Худоноговым, сыном Сергея. Многие музыканты старшего поколения отметили, что норильчане не растеряли своей душевности и гостеприимства. А еще заметили, как преобразилась гостиница «Норильск». Так что, по мнению оркестрантов, мы принимаем гостей даже лучше, чем в Питере. В коллективе немало и норильчан, которые окончили наш колледж искусств, — это виолончелист Илья Николаев, первая волторна Федор Куковякин, скрипач Владимир Зеферт, ударник Федор Штумпф и другие замечательные исполнители. А гобоистку Полину Саблину после концерта по–отечески обнял ее учитель Петр Проскурин, под руководством которого она раньше играла в оркестре колледжа искусств. Поговорили мы и с Дамиром Валеевым — кларнетистом и ассистентом дирижера. Он тоже раньше бывал в Норильске, выступал на Дне города с краевым духовым оркестром. Сейчас коллектив пополняется молодежью из Красноярской академии искусств. В конце ноября симфонический оркестр примет участие в фестивале молодых композиторов мира «Симфония Сибири», репетиции будут открыты для публики. А по доброй традиции 31 декабря в 17.00 всегда дают праздничный концерт в Большом зале краевой филармонии. Интересны и совместные проекты с Православной Церковью — в прошлом сезоне дали концерт на территории мужского монастыря, исполнив 2–й фортепианный концерт Рахманинова и его знаменитые «Колокола». Солировал лауреат Международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев. Дружба связывает оркестр и с известными московскими исполнителями братьями Почекиными, которые сыграли в Норильске двойной концерт Моцарта для альта и скрипки и скрипичный концерт Мендельсона, дали мастер–классы для юных музыкантов. Норильские любители классики, получившие самые яркие впечатления от «Самого северного фестиваля», с нетерпением ждут новых гастролей красноярцев. По мнению знатоков, главная сила Красноярского академического симфонического оркестра — в превосходной сыгранности и умении доносить самые глубокие и искренние чувства посредством великой музыки. Норильчане назвали гастроли земляков настоящим музыкальным чудом. И пусть это чудо, способное растопить лед, продолжится и в новом году.

Ирина Даниленко Фото автора и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Спустя десять лет в Норильск вернулся с гастролями Красноярский академический симфонический оркестр. Рожденный в 1976 году, прославленный коллектив прилетал к нам порой и дважды в году, а с середины 2000–х мы уже не встречались... Тем приятнее было узнать на пресс–конференции от, о том, что новый «Самый северный фестиваль» — первый шаг к систематической работе с Норильском, с любителями классической музыки. Красноярцы надеются, что фестиваль станет ежегодным. В 2019–м ожидают участие звезд мирового уровня, ведут переговоры со знаменитым пианистом Денисом Мацуевым, есть идея пригласить зарубежных солистов. Словом, обещают удивлять и радовать превосходной музыкой.Евгений Стодушный, возглавивший этим летом Красноярскую филармонию — крупнейшую концертную организацию за Уралом, был несказанно удивлен тем, что она когда–то потеряла связь с Норильском, который становится приоритетной площадкой для развития основной концертной деятельности филармонии. Немалую роль в этом сыграла федеральная программа «Всероссийские филармонические сезоны», благодаря которой фестиваль состоялся и в дальнейшем, возможно, станет регулярным.Программа нынешних гастролей составлялась специально для норильчан. Художественный руководитель оркестра последних лет, дирижер Владимир Ланде, сейчас находится в Аргентине, куда его пригласили выступить с национальным оркестром, поэтому филармония позвала на помощь доброго друга —. Музыканты приготовили сразу три программы при участии известных молодых солистов Московской филармонии, которые, помимо прочего, провели мастер–классы для студентов НКИ и учеников НДШИ.Дмитрий Васильев говорит, что он впервые оказался так далеко на Севере, и это подарило ему неизгладимые впечатления. Оркестр под его руководством исполнил произведения Моцарта и Мендельсона, Грига, Брамса и Дворжака, Чайковского. Творения этих великих композиторов дирижер считает воплощением красоты в музыке. При этом программа была рассчитана не только на эстетов и ценителей, но и на самый широкий круг слушателей.Замечательный дирижер дорожит дружбой с Красноярским симфоническим оркестром — коллективом с богатой историей, музыку которого в записи, еще со времен дирижера Ивана Шпиллера, ценят и музыканты новых поколений. Совсем недавно коллектив выпустил компакт–диск с музыкой современного композитора Мечислава Вайнберга, где звучит сложнейшая для исполнения симфония № 12 «Памяти Дмитрия Шостаковича».Важно и то, что во время короткого визита директор Красноярской филармонии встретился с руководителями ключевых музыкальных учреждений культуры Норильска и Дудинки — с тем, чтобы в будущем наши творческие связи стали прочнее. И «Самый северный фестиваль», похоже, становится неким центром, вокруг которого Красноярская филармония будет формировать музыкальную среду на севере края. В планах — открытие официального представительства краевой филармонии в нашем городе. Есть надежда, что администрация и управление культуры эту идею поддержат. Это позволит наполнить культурную жизнь Заполярья новыми музыкальными событиями. Есть и идея по созданию на базе кинотеатра «Родина» виртуального концертного зала. Во всяком случае Евгений Стодушный мечтает о том, чтобы дирижер перед началом концерта обратился с экрана к северянам: «Гости из Норильска, вы тоже сегодня с нами!».Кстати, в следующем году оркестр планирует отправиться на гастроли в США. Мы поинтересовались — не помешают ли этому политические обстоятельства? Евгений Стодушный ответил:– Я хочу верить, что культура — вне политики, что она — эффективная часть дипломатии, и мне очень приятно, что среди всего того, что так востребовано за рубежом, именно наша музыка является одной из основных ценностей.Норильские любители классики, получившие самые яркие впечатления от «Самого северного фестиваля», с нетерпением ждут новых гастролей красноярцев. По мнению знатоков, главная сила Красноярского академического симфонического оркестра — в превосходной сыгранности и умении доносить самые глубокие и искренние чувства посредством великой музыки. Норильчане назвали гастроли земляков настоящим музыкальным чудом. И пусть это чудо, способное растопить лед, продолжится и в новом году.

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