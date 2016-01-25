[Индекс номера 178 (16.11.2018)]



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Прожектор перестройки

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.



1986 20 февраля начался XXVII съезд КПСС — «съезд перестройки». Новый советский лидер, Михаил Горбачев, определил три направления развития общества — «перестройка», «гласность», «ускорение». Речь шла о глубоких изменениях во всех сферах жизни. «Гласность» служила партийным эквивалентом свободы слова, и первые ее ростки «проклюнулись» в норильской печати уже к концу года. Дозволялось осторожно писать о норильчанах–лагерниках: профессоре Николае Федоровском, историке Льве Гумилеве, писательнице Елизавете Драбкиной... И уже совсем недолго оставалось до дня, когда завесу молчания прорвало, и стало возможным в полный голос говорить о Норильлаге и его заключенных — о подлинной, не парадной истории Норильска. Профессия: инструктор по спорту Новая, одиннадцатая (и последняя в истории СССР) пятилетка была объявлена «пятилеткой здоровья». Упор делался не только на улучшение медицинского обслуживания, но и на пропаганду здорового образа жизни. Это было вполне в духе времени — в стране вовсю шла борьба с пьянством. В Норильске система сохранения здоровья — медицинские учреждения, спортивные объекты, пропаганда здорового образа жизни — была признана одной из лучших в стране, и по уровню заболеваемости целым рядом болезней город находился в самом низу списка городов СССР со средней численностью населения. Особо отмечалось, что спортивные секции посещает каждый пятый норильчанин, при этом было взято обязательство довести этот показатель до трети от всех горожан. Точка на карте: «гора» Зимой 1985–1986 гг. на улице Комсомольской начали строить важные для района объекты — три пешеходных моста. Дело в том, что за три года до этого застроили 11–й микрорайон Норильска — тот, что в народе зовется «горой». Только в 1983 году строители сдали там 12 (!) девятиэтажек. Но их жителям приходилось буквально карабкаться на свою «гору», что зимой, в пургу, было совсем непросто. Поэтому широкие и удобные мосты сразу стали достопримечательностью Комсомольской улицы. Строили их комсомольско–молодежные бригады «Фундаментстроя» и «Строймеханизации». Разметка Оганера Событие: началось строительство Оганера Норильск достиг средней по стране обеспеченности жильем — 14,2 кв. метра на человека. Но квартирный вопрос оставался самой острой социальной проблемой. В 1986 году 28 тысяч семей все еще имели неудовлетворительные условия проживания: 21 тысяча из них жила в гостинках, а пять тысяч семей — в квартирах с соседями, то есть в коммуналках. К 2000 году было обещано обеспечить каждую семью отдельной квартирой, поэтому нужно было срочно начинать строить Оганер, который все еще оставался в чертежах. 26 июня горисполком утвердил проект застройки первой очереди нового района. Было решено одновременно проектировать и возводить первую очередь Оганера как экспериментальное строительство. 13 ноября 1986 года над Оганером встал первый башенный кран — это «Строймеханизация» начала возведение главной понижающей подстанции. Строится магазин «Малыш» Адрес: Ленинский проспект, 34 В последний день 1986 года на Ленинском проспекте с оценкой «отлично» было принято новое здание драмтеатра. Его строительство длилось почти четыре года, строители торопились как могли, ведь старое здание на ул. Севастопольской, где театр размещался с 1954 года, было аварийным. Новое здание, рассчитанное на 600 мест, получилось нарядным: мраморная облицовка, двойные перекрытия, пилоны. Первый спектакль на новой сцене сыграли уже в январе 1987 года, а первыми зрителями по традиции стали строители и архитекторы. Кроме театра в 1986 году были сданы 12–этажный «дом–трилистник» на ул. Орджоникидзе, кафе «Мозаика», почта и банк на ул. Павлова, девятиэтажки в Норильске, на улицах Лауреатов и Орджоникидзе, а также в Талнахе — на ул. Космонавтов, Дудинской, Бауманской. А еще 1 декабря первые посетители пошли в новую городскую стоматологическую клинику на Солнечном проезде. Цифра: 266 тысяч человек В 1986 году население Большого Норильска достигло 266,8 тысячи человек — это максимальный показатель за всю историю промрайона. До трехсот тысяч город так и не дотянул, далее население Норильска только уменьшалось. Ил-86 Вещь: билет на аэробус 9 января в Норильск прилетел самый большой отечественный пассажирский авиалайнер — аэробус Ил–86. Редко какой самолет встречали столько людей и машин. Первыми пассажирами аэробуса стали 350 норильчан, в основном — школьники, возвращавшиеся с зимних каникул. Прямо в салоне самолета состоялся импровизированный митинг, на котором командиру корабля Виктору Ермолову вручили от норильчан почетную грамоту «Пересекшему полярный круг». Радость северян была понятной: аэробус мог перевезти в два раза больше пассажиров, чем Ту–154. Норильск стал первым городом в Заполярье, встретившим Ил–86.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 20 февраля начался XXVII съезд КПСС — «съезд перестройки». Новый советский лидер, Михаил Горбачев, определил три направления развития общества — «перестройка», «гласность», «ускорение». Речь шла о глубоких изменениях во всех сферах жизни. «Гласность» служила партийным эквивалентом свободы слова, и первые ее ростки «проклюнулись» в норильской печати уже к концу года. Дозволялось осторожно писать о норильчанах–лагерниках: профессоре Николае Федоровском, историке Льве Гумилеве, писательнице Елизавете Драбкиной... И уже совсем недолго оставалось до дня, когда завесу молчания прорвало, и стало возможным в полный голос говорить о Норильлаге и его заключенных — о подлинной, не парадной истории Норильска.Новая, одиннадцатая (и последняя в истории СССР) пятилетка была объявлена «пятилеткой здоровья». Упор делался не только на улучшение медицинского обслуживания, но и на пропаганду здорового образа жизни. Это было вполне в духе времени — в стране вовсю шла борьба с пьянством. В Норильске система сохранения здоровья — медицинские учреждения, спортивные объекты, пропаганда здорового образа жизни — была признана одной из лучших в стране, и по уровню заболеваемости целым рядом болезней город находился в самом низу списка городов СССР со средней численностью населения. Особо отмечалось, что спортивные секции посещает каждый пятый норильчанин, при этом было взято обязательство довести этот показатель до трети от всех горожан.Зимой 1985–1986 гг. на улице Комсомольской начали строить важные для района объекты — три пешеходных моста. Дело в том, что за три года до этого застроили 11–й микрорайон Норильска — тот, что в народе зовется «горой». Только в 1983 году строители сдали там 12 (!) девятиэтажек. Но их жителям приходилось буквально карабкаться на свою «гору», что зимой, в пургу, было совсем непросто. Поэтому широкие и удобные мосты сразу стали достопримечательностью Комсомольской улицы. Строили их комсомольско–молодежные бригады «Фундаментстроя» и «Строймеханизации».Норильск достиг средней по стране обеспеченности жильем — 14,2 кв. метра на человека. Но квартирный вопрос оставался самой острой социальной проблемой. В 1986 году 28 тысяч семей все еще имели неудовлетворительные условия проживания: 21 тысяча из них жила в гостинках, а пять тысяч семей — в квартирах с соседями, то есть в коммуналках. К 2000 году было обещано обеспечить каждую семью отдельной квартирой, поэтому нужно было срочно начинать строить Оганер, который все еще оставался в чертежах. 26 июня горисполком утвердил проект застройки первой очереди нового района. Было решено одновременно проектировать и возводить первую очередь Оганера как экспериментальное строительство. 13 ноября 1986 года над Оганером встал первый башенный кран — это «Строймеханизация» начала возведение главной понижающей подстанции.В последний день 1986 года на Ленинском проспекте с оценкой «отлично» было принято новое здание драмтеатра. Его строительство длилось почти четыре года, строители торопились как могли, ведь старое здание на ул. Севастопольской, где театр размещался с 1954 года, было аварийным. Новое здание, рассчитанное на 600 мест, получилось нарядным: мраморная облицовка, двойные перекрытия, пилоны. Первый спектакль на новой сцене сыграли уже в январе 1987 года, а первыми зрителями по традиции стали строители и архитекторы. Кроме театра в 1986 году были сданы 12–этажный «дом–трилистник» на ул. Орджоникидзе, кафе «Мозаика», почта и банк на ул. Павлова, девятиэтажки в Норильске, на улицах Лауреатов и Орджоникидзе, а также в Талнахе — на ул. Космонавтов, Дудинской, Бауманской. А еще 1 декабря первые посетители пошли в новую городскую стоматологическую клинику на Солнечном проезде.В 1986 году население Большого Норильска достигло 266,8 тысячи человек — это максимальный показатель за всю историю промрайона. До трехсот тысяч город так и не дотянул, далее население Норильска только уменьшалось.9 января в Норильск прилетел самый большой отечественный пассажирский авиалайнер — аэробус Ил–86. Редко какой самолет встречали столько людей и машин. Первыми пассажирами аэробуса стали 350 норильчан, в основном — школьники, возвращавшиеся с зимних каникул. Прямо в салоне самолета состоялся импровизированный митинг, на котором командиру корабля Виктору Ермолову вручили от норильчан почетную грамоту «Пересекшему полярный круг». Радость северян была понятной: аэробус мог перевезти в два раза больше пассажиров, чем Ту–154. Норильск стал первым городом в Заполярье, встретившим Ил–86.

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