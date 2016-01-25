[Индекс номера 178 (16.11.2018)]



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На кольцевую линию московского метро вышел тематический поезд XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Запуск инициирован «Норникелем» — генеральным партнером Студенческих игр.



Оформление поезда выполнено в фирменных цветах Универсиады. Его пассажиры смогут познакомиться с интересными фактами из истории зимних игр, узнают об объектах Универсиады и видах спорта, входящих в программу комплексных международных соревнований. Дизайн поезда также даст представление о культурном и природном многообразии, истории и традициях Сибири. Концепцию внутреннего оформления поезда разрабатывали победители специального конкурса среди студентов дизайнерских вузов. Организатором конкурса, в котором приняли участие семь команд, также выступил «Норникель». Графика победившей команды из РГУ им. Косыгина была интегрирована в финальный дизайн. Запуск поезда — не первая инициатива «Норникеля» по поддержке Студенческих игр. Компания ведет активную кампанию по популяризации зимней Универсиады–2019 на краевом, федеральном и международном уровнях. При участии «Норникеля» написана официальная песня Универсиады, компания поддерживает проведение эстафеты огня, российский этап которой стартовал в конце сентября. «Норникель» также реализует международную коммуникационную кампанию Follow Up Siberia! Три самолета авиакомпании NordStar, принадлежащей «Норникелю», несут на себе символику Студенческих игр. Совокупный вклад компании в подготовку и проведение Универсиады превышает 2 миллиарда рублей. Зимняя Универсиада–2019, студенческий аналог Олимпиады, пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Ожидается, что в мероприятии примут участие свыше трех тысяч спортсменов и около двухсот тысяч гостей и зрителей. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание, шорт–трек, фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом. В проведении самого масштабного студенческого спортивного мероприятия в стране задействовано порядка 5000 волонтеров. – Мы считаем важным поддерживать студенческие проекты. В Красноярске соберутся лидеры студенческого движения со всего мира. Это ребята, которые через несколько лет будут формировать повестку развития своих стран и международных отношений. Поэтому участие в Универсиаде — это вклад не только в будущее нашей страны, но и во взаимопонимание, кросс–культурные коммуникации и дружбу между молодежью разных стран, — отметил статс–секретарь — вице–президент компании «Норникель» Владислав Гасумянов. Топ–менеджер также напомнил, что одним из ключевых направлений в области социальной ответственности для «Норникеля» является поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни: – Очень приятно, что здесь эти два направления пересеклись, у участников будет возможность проявить свои волевые качества, характер и активную жизненную позицию. Я верю, что Студенческие игры в Красноярске продолжат заложенную сочинской Олимпиадой и чемпионатом мира по футболу традицию проводить международные соревнования на высочайшем уровне и войдут в новую историю России. – Этот поезд — своеобразная визитная карточка Универсиады, — сказала заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, принимавшая участие в запуске поезда. — Здесь собраны необычные факты о спорте, о жизни на Севере в нашей стране. Мне кажется, что оформление поезда не оставит равнодушным никого. Оно сделано талантливо с профессиональной точки зрения — студенты потрудились на славу — и интересно с точки зрения собрания фактов и их презентации. Я хочу поблагодарить за такую визитную карточку и пропаганду нашей Универсиады партнера — компанию «Норникель». И мне очень хочется поблагодарить студентов, которые работали над созданием этого поезда. При формировании технического задания по оформлению поезда организаторы ориентировались на выполнение двух задач. Во–первых, оно должно было соответствовать одному из лозунгов Универсиады–2019 — «Это настоящая зима» и сразу создавать соответствующее настроение — переносить пассажиров в настоящую сибирскую зиму. Второй задачей было наполнить содержание информацией об Универсиаде и спорте, с одной стороны, и о богатстве и разнообразии Сибири, с другой. Каждый вагон поезда рассказывает о видах спорта, объектах Универсиады, а также природе и традициях Сибири. Информация подана в виде коротких, любопытных и запоминающихся фактов, которые и развлекут, и расширят кругозор пассажиров. Кстати, талисман Универсиады — Ю–лайка — будет регулярно появляться в поезде, так что пассажирам представится шанс сфотографироваться с этим забавным персонажем.

Персональное задание «Норникель» запустил новый образовательный проект под названием «Программа развития HR–профессионалов ЯHR».

Программа разработана сотрудниками управления обучения и оценки персонала департамента кадровой политики «Норникеля» совместно с приглашенными экспертами. Ее цель — совершенствование профессиональных навыков кадровых служб, усиление взаимодействия между бизнесом и HR–блоками, знакомство с новыми решениями и существующими практиками в области управления персоналом. Участники проекта — руководители кадровых служб, кандидатуры которых номинированы департаментами кадровой и социальной политики «Норникеля» и их коллегами из входящих в «Норникель» компаний и подразделений: Заполярного филиала, Кольской ГМК, Енисейского речного пароходства, Быстринского ГОКа и других. В образовательной программе также принимают участие сотрудники службы персонала, которые успешно выполнили конкурсные задания. Всего в группу входит 61 человек. Как сообщает руководитель проектов управления обучения и оценки персонала департамента кадровой политики «Норникеля» Ольга Солодова, программа состоит из трех модулей. Первый модуль пройдет в Заполярном филиале. Его участники на основе мастер–классов будут учиться оттачивать взаимодействие с бизнес–подразделениями. – Первый модуль насыщен внутренними практиками, которые представляют эксперты из числа специалистов кадровой службы главного офиса «Норникеля», отвечающие за подбор персонала, его оценку и обучение, — пояснила Ольга Солодова. Второй модуль будет проводиться в Москве. Участники познакомятся с опытом работы HR–подразделений ряда крупных компаний. Третий модуль состоится в Сочи. Он будет посвящен изучению HR–стратегий «Норникеля», корпоративной культуре, HR–аналитике, цифровизации и автоматизации. Между модулями участники программы будут выполнять проектные работы. Их итогом станет разработка и издание каталога HR–практик и инструментов для бизнес–руководителей компании. В их числе — рекомендации о том, как провести быстрое и эффективное интервью с кандидатом. Программа рассчитана на пять месяцев и завершится в марте 2019 года.

Информация предоставлена пресс–службой «Норникеля» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Оформление поезда выполнено в фирменных цветах Универсиады. Его пассажиры смогут познакомиться с интересными фактами из истории зимних игр, узнают об объектах Универсиады и видах спорта, входящих в программу комплексных международных соревнований. Дизайн поезда также даст представление о культурном и природном многообразии, истории и традициях Сибири.Концепцию внутреннего оформления поезда разрабатывали победители специального конкурса среди студентов дизайнерских вузов. Организатором конкурса, в котором приняли участие семь команд, также выступил «Норникель». Графика победившей команды из РГУ им. Косыгина была интегрирована в финальный дизайн.Запуск поезда — не первая инициатива «Норникеля» по поддержке Студенческих игр. Компания ведет активную кампанию по популяризации зимней Универсиады–2019 на краевом, федеральном и международном уровнях. При участии «Норникеля» написана официальная песня Универсиады, компания поддерживает проведение эстафеты огня, российский этап которой стартовал в конце сентября. «Норникель» также реализует международную коммуникационную кампанию Follow Up Siberia! Три самолета авиакомпании NordStar, принадлежащей «Норникелю», несут на себе символику Студенческих игр. Совокупный вклад компании в подготовку и проведение Универсиады превышает 2 миллиарда рублей.Зимняя Универсиада–2019, студенческий аналог Олимпиады, пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Ожидается, что в мероприятии примут участие свыше трех тысяч спортсменов и около двухсот тысяч гостей и зрителей. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание, шорт–трек, фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом. В проведении самого масштабного студенческого спортивного мероприятия в стране задействовано порядка 5000 волонтеров.– Мы считаем важным поддерживать студенческие проекты. В Красноярске соберутся лидеры студенческого движения со всего мира. Это ребята, которые через несколько лет будут формировать повестку развития своих стран и международных отношений. Поэтому участие в Универсиаде — это вклад не только в будущее нашей страны, но и во взаимопонимание, кросс–культурные коммуникации и дружбу между молодежью разных стран, — отметил статс–секретарь — вице–президент компании «Норникель» Владислав Гасумянов.Топ–менеджер также напомнил, что одним из ключевых направлений в области социальной ответственности для «Норникеля» является поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни:– Очень приятно, что здесь эти два направления пересеклись, у участников будет возможность проявить свои волевые качества, характер и активную жизненную позицию. Я верю, что Студенческие игры в Красноярске продолжат заложенную сочинской Олимпиадой и чемпионатом мира по футболу традицию проводить международные соревнования на высочайшем уровне и войдут в новую историю России.– Этот поезд — своеобразная визитная карточка Универсиады, — сказала, принимавшая участие в запуске поезда. — Здесь собраны необычные факты о спорте, о жизни на Севере в нашей стране. Мне кажется, что оформление поезда не оставит равнодушным никого. Оно сделано талантливо с профессиональной точки зрения — студенты потрудились на славу — и интересно с точки зрения собрания фактов и их презентации. Я хочу поблагодарить за такую визитную карточку и пропаганду нашей Универсиады партнера — компанию «Норникель». И мне очень хочется поблагодарить студентов, которые работали над созданием этого поезда.При формировании технического задания по оформлению поезда организаторы ориентировались на выполнение двух задач. Во–первых, оно должно было соответствовать одному из лозунгов Универсиады–2019 — «Это настоящая зима» и сразу создавать соответствующее настроение — переносить пассажиров в настоящую сибирскую зиму. Второй задачей было наполнить содержание информацией об Универсиаде и спорте, с одной стороны, и о богатстве и разнообразии Сибири, с другой. Каждый вагон поезда рассказывает о видах спорта, объектах Универсиады, а также природе и традициях Сибири. Информация подана в виде коротких, любопытных и запоминающихся фактов, которые и развлекут, и расширят кругозор пассажиров.Кстати, талисман Универсиады — Ю–лайка — будет регулярно появляться в поезде, так что пассажирам представится шанс сфотографироваться с этим забавным персонажем.

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