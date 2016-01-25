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[Индекс номера 178 (16.11.2018)]

 Мир увлечений 
Территория смеха

В ДК прошел 16–й розыгрыш Кубка «Веселый «Норникель». На этот раз трофей отправился в Сочи.

В корпоративном турнире приняли участие шесть команд: сборная Заполярного филиала — «Свои», ООО «Медвежий ручей» — «Медвежья услуга», главный офис «Норникеля» — «Головняк» (Москва), Кольская ГМК — «#сКолы» (Мончегорск), Заполярный транспортный филиал — «Акватория» (Дудинка), санаторий «Заполярье» — «Сочная» (Сочи). По законам жанра участники шутили в несколько этапов: приветствие, разминка, домашнее задание. А тема игры — «Новые технологии добычи смеха». В состав жюри вошли руководители города и компании, а также, что особенно вдохновило как кавээнщиков, так и зрителей, участник команды «Триод и Диод», чемпион Премьер–лиги КВН Максим Киселев.
У каждой из команд была своя фишка. К примеру, москвичи угодили прямиком в десятку, обыграв в своих номерах «зажравшуюся» столицу и «причуды» главного офиса, а норильчане своими провокационными шутками про производство и ТБ просто взорвали зал. Гости из Мончегорска сделали ставку на драматургию и не прогадали, а дудинцы успешно выступили с «визуалкой». Интересно было наблюдать и за «Медвежьей услугой», которая, несмотря на недостаточный опыт выступлений, очень насмешила своей «горно–обогатительной сказкой». Наверное, во время подготовки к игре сложнее всего с подбором актуальных тем для шуток было сочинцам, однако колоритные южане смогли в традиционном для курортных команд стиле зарядить публику. Отличились они и актерской игрой, которую наверняка в этот вечер оценили даже самые строгие критики.
По итогам первого конкурса сразу три команды — «Сочная», «Акватория» и «#сКолы» — выбились в лидеры, набрав максимальное количество баллов. После «Разминки» сочинцы по–прежнему имели лучший показатель, при этом их отрыв от ближайших преследователей — дудинцев составлял всего 0,2 балла. По итогам же третьего, завершающего задания, когда члены жюри вновь единогласно поставили «Сочной» наивысшие оценки, стало ясно, что на седьмой год участия в корпоративном турнире кавээнщиков из Сочи, почетный трофей отправляется на черноморское побережье.
К слову, «Акватория» и «Свои», набравшие одинаковое количество баллов (по 15,6), разделили между собой второе место. Бронза досталась ребятам из «#сКолы».
«АКВАТОРИЯ»:
– Красная Шапочка, запомни, что бабка не простая, просто так к ней не попадешь. Запоминай пароль: «Единая Россия...». Отзыв: «Путин вечный, вечный, вечный...».
«МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА»:
– Для нас корпоративный турнир — он как новый «Айфон». Выходит каждый год и все лучше и лучше.
«ГОЛОВНЯК»:
– Надо бы поработать, все–таки 17 часов. Света! — Да, мой господин. — Света, я же просил, давай по форме. — Ох, солнцеподобный третий заместитель восьмого глашатая главного специалиста по бронированию отелей в Мончегорске для командировочного состава, что вам будет угодно? — Да, согласен, «мой господин» — это как–то попроще.
«СВОИ»:
– Компания у нас волшебная. Есть такое диво дивное, чудо чудное. Перед полугодовой премией всегда зарплата на 10 тысяч меньше.
– Здравствуйте! — Ты кто? — Я Иван Дурак. — А не тот ли Дурак, который девять лет за Завидово платил, а на десятый год решил уволиться?
– Скажите, а всегда так было? — Нет. При Михаиле Долгоруком так не было. А когда пришел Владимир Красно Солнышко, тогда мы зажили как в сказке.
«#СКОЛЫ»:
– Здесь с техникой безопасности все в порядке. У них даже в жюри главврач дежурит (главврач городской больницы Константин Горбель был в жюри. — Прим. авт).
«СОЧНАЯ»:
– Мы приехали к вам из Сочи, из санатория. И мы никогда не видели, как вы работаете. Но мы надеемся, что работаете вы так же, как и отдыхаете: расслабленно, с улыбочкой, в шортиках. Мы так работаем.
Ринат Ахметчин, глава Норильска, председатель жюри:
– Когда много лет наблюдаешь за командами, то в какой–то момент становится сложно уловить разницу в их выступлениях. Но в этот раз, посмотрев номера команды «Сочная», я уловил эту разницу — ребята показали настоящий прорыв, настоящий класс.
Ирина Заболотная, начальник управления корпоративных мероприятий «Норникеля», член жюри:
– Я довольна игрой, ведь это всегда большой праздник. В этом году мне особенно понравились дружеские отношения между командами. Очень здорово, что в кавээновское движение вливаются новые участники и силы.
Максим Киселев, чемпион Премьер–лиги КВН, член жюри:
– Два года назад я уже приезжал в Норильск, и с каждым разом праздник КВН становится все более ярким и запоминающимся. Мы растим творческих людей, и у нас это прекрасно получается.

Михаил Туаев
Фото Владимира Макушкина и Евгения Павленко
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