[Индекс номера 178 (16.11.2018)]



Мир увлечений

Территория смеха

В ДК прошел 16–й розыгрыш Кубка «Веселый «Норникель». На этот раз трофей отправился в Сочи.



В корпоративном турнире приняли участие шесть команд: сборная Заполярного филиала — «Свои», ООО «Медвежий ручей» — «Медвежья услуга», главный офис «Норникеля» — «Головняк» (Москва), Кольская ГМК — «#сКолы» (Мончегорск), Заполярный транспортный филиал — «Акватория» (Дудинка), санаторий «Заполярье» — «Сочная» (Сочи). По законам жанра участники шутили в несколько этапов: приветствие, разминка, домашнее задание. А тема игры — «Новые технологии добычи смеха». В состав жюри вошли руководители города и компании, а также, что особенно вдохновило как кавээнщиков, так и зрителей, участник команды «Триод и Диод», чемпион Премьер–лиги КВН Максим Киселев. У каждой из команд была своя фишка. К примеру, москвичи угодили прямиком в десятку, обыграв в своих номерах «зажравшуюся» столицу и «причуды» главного офиса, а норильчане своими провокационными шутками про производство и ТБ просто взорвали зал. Гости из Мончегорска сделали ставку на драматургию и не прогадали, а дудинцы успешно выступили с «визуалкой». Интересно было наблюдать и за «Медвежьей услугой», которая, несмотря на недостаточный опыт выступлений, очень насмешила своей «горно–обогатительной сказкой». Наверное, во время подготовки к игре сложнее всего с подбором актуальных тем для шуток было сочинцам, однако колоритные южане смогли в традиционном для курортных команд стиле зарядить публику. Отличились они и актерской игрой, которую наверняка в этот вечер оценили даже самые строгие критики. По итогам первого конкурса сразу три команды — «Сочная», «Акватория» и «#сКолы» — выбились в лидеры, набрав максимальное количество баллов. После «Разминки» сочинцы по–прежнему имели лучший показатель, при этом их отрыв от ближайших преследователей — дудинцев составлял всего 0,2 балла. По итогам же третьего, завершающего задания, когда члены жюри вновь единогласно поставили «Сочной» наивысшие оценки, стало ясно, что на седьмой год участия в корпоративном турнире кавээнщиков из Сочи, почетный трофей отправляется на черноморское побережье. К слову, «Акватория» и «Свои», набравшие одинаковое количество баллов (по 15,6), разделили между собой второе место. Бронза досталась ребятам из «#сКолы». «АКВАТОРИЯ»: – Красная Шапочка, запомни, что бабка не простая, просто так к ней не попадешь. Запоминай пароль: «Единая Россия...». Отзыв: «Путин вечный, вечный, вечный...». «МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА»: – Для нас корпоративный турнир — он как новый «Айфон». Выходит каждый год и все лучше и лучше. «ГОЛОВНЯК»: – Надо бы поработать, все–таки 17 часов. Света! — Да, мой господин. — Света, я же просил, давай по форме. — Ох, солнцеподобный третий заместитель восьмого глашатая главного специалиста по бронированию отелей в Мончегорске для командировочного состава, что вам будет угодно? — Да, согласен, «мой господин» — это как–то попроще. «СВОИ»: – Компания у нас волшебная. Есть такое диво дивное, чудо чудное. Перед полугодовой премией всегда зарплата на 10 тысяч меньше. – Здравствуйте! — Ты кто? — Я Иван Дурак. — А не тот ли Дурак, который девять лет за Завидово платил, а на десятый год решил уволиться? – Скажите, а всегда так было? — Нет. При Михаиле Долгоруком так не было. А когда пришел Владимир Красно Солнышко, тогда мы зажили как в сказке. «#СКОЛЫ»: – Здесь с техникой безопасности все в порядке. У них даже в жюри главврач дежурит (главврач городской больницы Константин Горбель был в жюри. — Прим. авт). «СОЧНАЯ»: – Мы приехали к вам из Сочи, из санатория. И мы никогда не видели, как вы работаете. Но мы надеемся, что работаете вы так же, как и отдыхаете: расслабленно, с улыбочкой, в шортиках. Мы так работаем. Ринат Ахметчин, глава Норильска, председатель жюри: – Когда много лет наблюдаешь за командами, то в какой–то момент становится сложно уловить разницу в их выступлениях. Но в этот раз, посмотрев номера команды «Сочная», я уловил эту разницу — ребята показали настоящий прорыв, настоящий класс. Ирина Заболотная, начальник управления корпоративных мероприятий «Норникеля», член жюри: – Я довольна игрой, ведь это всегда большой праздник. В этом году мне особенно понравились дружеские отношения между командами. Очень здорово, что в кавээновское движение вливаются новые участники и силы. Максим Киселев, чемпион Премьер–лиги КВН, член жюри: – Два года назад я уже приезжал в Норильск, и с каждым разом праздник КВН становится все более ярким и запоминающимся. Мы растим творческих людей, и у нас это прекрасно получается.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина и Евгения Павленко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В корпоративном турнире приняли участие шесть команд: сборная Заполярного филиала — «Свои», ООО «Медвежий ручей» — «Медвежья услуга», главный офис «Норникеля» — «Головняк» (Москва), Кольская ГМК — «#сКолы» (Мончегорск), Заполярный транспортный филиал — «Акватория» (Дудинка), санаторий «Заполярье» — «Сочная» (Сочи). По законам жанра участники шутили в несколько этапов: приветствие, разминка, домашнее задание. А тема игры — «Новые технологии добычи смеха». В состав жюри вошли руководители города и компании, а также, что особенно вдохновило как кавээнщиков, так и зрителей, участник команды «Триод и Диод», чемпион Премьер–лиги КВН Максим Киселев.У каждой из команд была своя фишка. К примеру, москвичи угодили прямиком в десятку, обыграв в своих номерах «зажравшуюся» столицу и «причуды» главного офиса, а норильчане своими провокационными шутками про производство и ТБ просто взорвали зал. Гости из Мончегорска сделали ставку на драматургию и не прогадали, а дудинцы успешно выступили с «визуалкой». Интересно было наблюдать и за «Медвежьей услугой», которая, несмотря на недостаточный опыт выступлений, очень насмешила своей «горно–обогатительной сказкой». Наверное, во время подготовки к игре сложнее всего с подбором актуальных тем для шуток было сочинцам, однако колоритные южане смогли в традиционном для курортных команд стиле зарядить публику. Отличились они и актерской игрой, которую наверняка в этот вечер оценили даже самые строгие критики.По итогам первого конкурса сразу три команды — «Сочная», «Акватория» и «#сКолы» — выбились в лидеры, набрав максимальное количество баллов. После «Разминки» сочинцы по–прежнему имели лучший показатель, при этом их отрыв от ближайших преследователей — дудинцев составлял всего 0,2 балла. По итогам же третьего, завершающего задания, когда члены жюри вновь единогласно поставили «Сочной» наивысшие оценки, стало ясно, что на седьмой год участия в корпоративном турнире кавээнщиков из Сочи, почетный трофей отправляется на черноморское побережье.К слову, «Акватория» и «Свои», набравшие одинаковое количество баллов (по 15,6), разделили между собой второе место. Бронза досталась ребятам из «#сКолы».

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















