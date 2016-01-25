[Индекс номера 178 (16.11.2018)]



Мысли вслух

Пределы терпимости

Ежегодно 16 ноября в мире отмечается День толерантности, утвержденный ЮНЕСКО в 1995 году, и с каждым годом развитие в обществе толерантности все чаще называют важнейшей задачей современности.



Что ж, трагедии, вызванные враждебным отношением к чужой культуре, религии, цвету кожи, языку происходят постоянно. Мы понимаем, что терпимость зависит от культуры и воспитания, она не появится сама собой, и ее нельзя установить законами. Нет сомнений — научись человечество быть более толерантным, мир стал бы лучше. Можно, конечно, сказать, что толерантность — это просто терпимость к другим. Но не все так просто: мы не можем быть терпимыми, когда видим, что сильный обижает слабого или сосед шумит посреди ночи. Толерантность не означает терпимости по отношению к дискриминации, хулиганству, хамству и другим асоциальным или преступным проявлениям человека. При кажущейся простоте в этой теме есть множество подводных камней, и нам, прежде чем пытаться объяснить суть толерантности кому–либо, нужно разобраться в вопросе самим. «Люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям» — так написано в Декларации принципов терпимости ЮНЕСКО. Именно в этом заключается правильное понимание толерантности. Все люди разные, но при этом равные, причем «равные» — ключевое слово. Если представитель другой национальности или религии совершает преступление, то осуждать его мы должны именно за правонарушение, а не за то, что он — другой. Нужно научиться отличать одно от другого и научить этому детей. Еще один подвох заключается в самом слове «терпимость»: можно подумать, что нас просят научиться что–то терпеть, закрывая глаза на любые деяния других людей, на поступки, которые нам не нравятся. На самом деле, принцип терпимости учит совсем другому: в первую очередь мы должны учиться не чувствовать враждебности к людям только за то, что они другие, а не сдерживать проявления в себе этой враждебности. Не следует отождествлять слова «терпимый», «терпящий» и уничижительное «терпила». Научиться быть правильно толерантным означает избавиться от самой необходимости терпеть. Но, конечно же, лишь там и тогда, когда это единственно правильно. Увы, это относительно новое для России слово уже приобрело и устойчивый политический смысл. Оно перестает использоваться в обязательном тандеме со словом «равный». Нас активно призывают проявлять терпимость, однако мы ежедневно видим, как толерантность — священная корова современной западной цивилизации — почему–то не применяется к нам. Сегодня Россия и ее граждане являются объектом толерантности, от которых требуют обязательного соблюдения установок терпимости, но мы потеряли право быть субъектами. В то же время объектами толерантности не являются правительства, накладывающие санкции на целые страны, но требующие от их граждан толерантности к чужим ценностям. Волны русофобии, прокатывающиеся по странам Запада, показывают, что русского сейчас легко можно обвинить в чем угодно. Просто потому, что он русский. Депортировать, конфисковать имущество, посадить в тюрьму без доказательств под уже привычный рефрен highly–likely. Где же здесь хваленая толерантность, если многие политологи уже сравнивают гонения на русских со страшными антисемитскими кампаниями прошлого века? Давайте подумаем вместе. Зачем введено новое слово, если есть старое русское «терпимость»? Вот так же убийц переименовывали в киллеров, а распутниц в путан, придавая звучанию неуместный романтический флер. Вопреки всему, что мы слышали раньше, в Википедии зачем–то появляются утверждения о том, что «терпимость» — это все–таки другое. Что–то пассивное, вынужденное, а вот «толерантность» — добровольное, с готовностью принять наперед все, что потребуется. Этакая авансовая готовность терпеть радостно, с непременной улыбкой. Дошло до того, что ради толерантности уничтожается само понятие истины. Вместо истины — мнение, и любое из них предлагает уважать. «Правда у всех своя», «Никто не обладает монополией на истину» — такие вбросы звучат все чаще и чаще. А потом вдруг оказывается, что все–таки есть некая особая «правда» сильных мира сего. Истина ничья, она всеобщая. Сегодня же нам говорят, что ее нет — научной, религиозной или политической, а значит, невозможна и твердая позиция по какому–то вопросу, борьба идей, отрицается само личное убеждение. Ведь мнений бесконечное множество, истина разбита на мириады кусочков. Не пытайтесь их склеить, улыбайтесь, мы же прогрессивные люди! Политические партии нынче практически ничем не отличаются в идеологии, отражая интересы не социальные, не прогрессорские, а клановые, — и так во всем мире. Отсутствие идеологии уже было обстоятельно зафиксировано в нашей Конституции, когда вдруг выяснилось, что без принятой идеологии развития — никак. Так кому и зачем нужна оторванная от терпимости толерантность, и является ли она моральной нормой? Она нужна планетарным хозяевам жизни, транснациональным финансовым группам, которые не хотят получать отпор от несогласных стран и народов. Даже словесный отпор — уже плохо, потому что нетолерантно. Мы должны уважать права извращенцев, приветствовать непристойность, потому что это, видите ли, просто свободное самовыражение свободной личности. И тихо радоваться тому, что пока не легализован каннибализм. Извращенная в целях оболванивания масс толерантность — выключатель социального иммунитета народов и всего человечества, механизма, который вовремя распознает и уничтожает разрушительные для конкретной культуры ценности. Да, человек может заблуждаться в своем искании истины, но ищет–то он все–таки ее. А глобальная толерантность говорит: «Все люди правы по–своему, спорить не нужно, когда–нибудь победит дружба». Но может ли толерантность современности стать моральной установкой? Нет. Наборы моральных норм способны генерировать лишь глубокие философские учения и мировые религии, для которых не существует национальностей. Потому они, собственно, и мировые. Такие нормы могли оказаться в Кодексе строителя коммунизма, в идеологии развивающегося капитализма с его «великой американской мечтой», в идеологии убежденной преступности с правилами «не верь, не бойся, не проси», в конце концов. А вот наше растерявшееся постиндустриальное общество так и не смогло выработать ни адекватной философии, ни идеологии. Поэтому все моральные законы записаны в Святых книгах, остальное — упрямство либо хитрый инструмент. С помощью толерантности можно протащить в нормы все что угодно, используя ее как средство распыления неугодных стран и народов. Бездумно толерантный человек слаб, потому что готов все принять и со всем согласиться, лишь бы не быть обвиненным в нетерпимости. Не желая искать истины, он не имеет идейной позиции, ему нечего отстаивать. Толерантность — это важнейший способ выживания современного виртуального капитала. Если идейная убежденность, вера, делает человека сильным, то ее отсутствие — ослабляет. Инертными, со всем заранее согласными людьми легко манипулировать. Феодализм был обществом внеэкономического принуждения, капитализм — экономического, а современный виртуальный капитализм — это общество психологического принуждения и информационной манипуляции. Толерантность имеет меру и норму. Вот о чем вам нужно крепко подумать, прежде чем начать объяснять это детям. В обыденной жизни мы ежедневно сталкиваемся с проблемами толерантности, для поиска примеров вам не придется отыскивать на улице чернокожих или китайцев. Самый распространенный субъект толерантности — наши коллеги по работе. «Он мне почему–то не нравится, но работник хороший», «Спец от бога, но много спорит, и слухи о нем ходят всякие». Каждому знакомы примеры коллективной травли, вплоть до «офисного каннибализма», увольнения по причине ситуативной личной неприязни. Мы вообще легко разбрасываемся отличными кадрами, импульсивно горячимся, забыв о деле и не понимая, что запас квалифицированных кадров на планете вообще–то на удивление невелик. Потом сами же ворчим, встречая где–либо нерадивых работников. Вот такая толерантность, а не глобальная заморская, и должна нас интересовать прежде всего. Впрочем, слово так и не прижилось, в быту практически не используется, а в соцсетях чаще служит насмешкой, нежели серьезным определением. Почему же? Дело в том, что толерантность — всего лишь пассивное чувство, это бездействие, а не деяние, в отличие от доброты, которая людьми не ощущается, а именно творится, принося кому–то благо. Русский человек в сложном деле межличностных взаимоотношений верит не внешним проявлениям вроде западной улыбки, дежурной уличной маске толерантности, а добрым делам. Между прочим, на этой неделе в мире отмечался еще и День доброты, о котором у нас мало кто вспомнил. А ведь доброе дело гораздо важней современной «толерантности не для всех». Добро всегда конкретно, адресно, в нем есть взаимопомощь, поддержка. Доброта нам понятна, это слово нравится всем. Сравните названия проектов: «Территория толерантности» и «Территория добра», что симпатичней? Нам нужно быть не бездумными созерцателями, согласными со всем предложенным, а активными деятелями, для которых терпимость — необходимый элемент в большом деле добротворчества. Давайте мы все–таки будем иметь свои убеждения, в согласии с ними как можно чаще совершая добрые дела. И вот этому наших детей нужно научить обязательно.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Что ж, трагедии, вызванные враждебным отношением к чужой культуре, религии, цвету кожи, языку происходят постоянно. Мы понимаем, что терпимость зависит от культуры и воспитания, она не появится сама собой, и ее нельзя установить законами. Нет сомнений — научись человечество быть более толерантным, мир стал бы лучше. Можно, конечно, сказать, что толерантность — это просто терпимость к другим. Но не все так просто: мы не можем быть терпимыми, когда видим, что сильный обижает слабого или сосед шумит посреди ночи. Толерантность не означает терпимости по отношению к дискриминации, хулиганству, хамству и другим асоциальным или преступным проявлениям человека. При кажущейся простоте в этой теме есть множество подводных камней, и нам, прежде чем пытаться объяснить суть толерантности кому–либо, нужно разобраться в вопросе самим.«Люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям» — так написано в Декларации принципов терпимости ЮНЕСКО. Именно в этом заключается правильное понимание толерантности. Все люди разные, но при этом равные, причем «равные» — ключевое слово. Если представитель другой национальности или религии совершает преступление, то осуждать его мы должны именно за правонарушение, а не за то, что он — другой. Нужно научиться отличать одно от другого и научить этому детей. Еще один подвох заключается в самом слове «терпимость»: можно подумать, что нас просят научиться что–то терпеть, закрывая глаза на любые деяния других людей, на поступки, которые нам не нравятся. На самом деле, принцип терпимости учит совсем другому: в первую очередь мы должны учиться не чувствовать враждебности к людям только за то, что они другие, а не сдерживать проявления в себе этой враждебности. Не следует отождествлять слова «терпимый», «терпящий» и уничижительное «терпила». Научиться быть правильно толерантным означает избавиться от самой необходимости терпеть. Но, конечно же, лишь там и тогда, когда это единственно правильно.Увы, это относительно новое для России слово уже приобрело и устойчивый политический смысл. Оно перестает использоваться в обязательном тандеме со словом «равный». Нас активно призывают проявлять терпимость, однако мы ежедневно видим, как толерантность — священная корова современной западной цивилизации — почему–то не применяется к нам. Сегодня Россия и ее граждане являются объектом толерантности, от которых требуют обязательного соблюдения установок терпимости, но мы потеряли право быть субъектами. В то же время объектами толерантности не являются правительства, накладывающие санкции на целые страны, но требующие от их граждан толерантности к чужим ценностям.Волны русофобии, прокатывающиеся по странам Запада, показывают, что русского сейчас легко можно обвинить в чем угодно. Просто потому, что он русский. Депортировать, конфисковать имущество, посадить в тюрьму без доказательств под уже привычный рефрен highly–likely. Где же здесь хваленая толерантность, если многие политологи уже сравнивают гонения на русских со страшными антисемитскими кампаниями прошлого века?Давайте подумаем вместе. Зачем введено новое слово, если есть старое русское «терпимость»? Вот так же убийц переименовывали в киллеров, а распутниц в путан, придавая звучанию неуместный романтический флер. Вопреки всему, что мы слышали раньше, в Википедии зачем–то появляются утверждения о том, что «терпимость» — это все–таки другое. Что–то пассивное, вынужденное, а вот «толерантность» — добровольное, с готовностью принять наперед все, что потребуется. Этакая авансовая готовность терпеть радостно, с непременной улыбкой.Дошло до того, что ради толерантности уничтожается само понятие истины. Вместо истины — мнение, и любое из них предлагает уважать. «Правда у всех своя», «Никто не обладает монополией на истину» — такие вбросы звучат все чаще и чаще. А потом вдруг оказывается, что все–таки есть некая особая «правда» сильных мира сего.Истина ничья, она всеобщая. Сегодня же нам говорят, что ее нет — научной, религиозной или политической, а значит, невозможна и твердая позиция по какому–то вопросу, борьба идей, отрицается само личное убеждение. Ведь мнений бесконечное множество, истина разбита на мириады кусочков. Не пытайтесь их склеить, улыбайтесь, мы же прогрессивные люди! Политические партии нынче практически ничем не отличаются в идеологии, отражая интересы не социальные, не прогрессорские, а клановые, — и так во всем мире. Отсутствие идеологии уже было обстоятельно зафиксировано в нашей Конституции, когда вдруг выяснилось, что без принятой идеологии развития — никак.Так кому и зачем нужна оторванная от терпимости толерантность, и является ли она моральной нормой? Она нужна планетарным хозяевам жизни, транснациональным финансовым группам, которые не хотят получать отпор от несогласных стран и народов. Даже словесный отпор — уже плохо, потому что нетолерантно. Мы должны уважать права извращенцев, приветствовать непристойность, потому что это, видите ли, просто свободное самовыражение свободной личности. И тихо радоваться тому, что пока не легализован каннибализм. Извращенная в целях оболванивания масс толерантность — выключатель социального иммунитета народов и всего человечества, механизма, который вовремя распознает и уничтожает разрушительные для конкретной культуры ценности. Да, человек может заблуждаться в своем искании истины, но ищет–то он все–таки ее. А глобальная толерантность говорит: «Все люди правы по–своему, спорить не нужно, когда–нибудь победит дружба».Но может ли толерантность современности стать моральной установкой? Нет. Наборы моральных норм способны генерировать лишь глубокие философские учения и мировые религии, для которых не существует национальностей. Потому они, собственно, и мировые. Такие нормы могли оказаться в Кодексе строителя коммунизма, в идеологии развивающегося капитализма с его «великой американской мечтой», в идеологии убежденной преступности с правилами «не верь, не бойся, не проси», в конце концов. А вот наше растерявшееся постиндустриальное общество так и не смогло выработать ни адекватной философии, ни идеологии.Поэтому все моральные законы записаны в Святых книгах, остальное — упрямство либо хитрый инструмент. С помощью толерантности можно протащить в нормы все что угодно, используя ее как средство распыления неугодных стран и народов. Бездумно толерантный человек слаб, потому что готов все принять и со всем согласиться, лишь бы не быть обвиненным в нетерпимости. Не желая искать истины, он не имеет идейной позиции, ему нечего отстаивать. Толерантность — это важнейший способ выживания современного виртуального капитала. Если идейная убежденность, вера, делает человека сильным, то ее отсутствие — ослабляет. Инертными, со всем заранее согласными людьми легко манипулировать.Феодализм был обществом внеэкономического принуждения, капитализм — экономического, а современный виртуальный капитализм — это общество психологического принуждения и информационной манипуляции. Толерантность имеет меру и норму. Вот о чем вам нужно крепко подумать, прежде чем начать объяснять это детям.В обыденной жизни мы ежедневно сталкиваемся с проблемами толерантности, для поиска примеров вам не придется отыскивать на улице чернокожих или китайцев. Самый распространенный субъект толерантности — наши коллеги по работе. «Он мне почему–то не нравится, но работник хороший», «Спец от бога, но много спорит, и слухи о нем ходят всякие». Каждому знакомы примеры коллективной травли, вплоть до «офисного каннибализма», увольнения по причине ситуативной личной неприязни. Мы вообще легко разбрасываемся отличными кадрами, импульсивно горячимся, забыв о деле и не понимая, что запас квалифицированных кадров на планете вообще–то на удивление невелик. Потом сами же ворчим, встречая где–либо нерадивых работников. Вот такая толерантность, а не глобальная заморская, и должна нас интересовать прежде всего. Впрочем, слово так и не прижилось, в быту практически не используется, а в соцсетях чаще служит насмешкой, нежели серьезным определением. Почему же?Дело в том, что толерантность — всего лишь пассивное чувство, это бездействие, а не деяние, в отличие от доброты, которая людьми не ощущается, а именно творится, принося кому–то благо. Русский человек в сложном деле межличностных взаимоотношений верит не внешним проявлениям вроде западной улыбки, дежурной уличной маске толерантности, а добрым делам. Между прочим, на этой неделе в мире отмечался еще и День доброты, о котором у нас мало кто вспомнил. А ведь доброе дело гораздо важней современной «толерантности не для всех». Добро всегда конкретно, адресно, в нем есть взаимопомощь, поддержка. Доброта нам понятна, это слово нравится всем. Сравните названия проектов: «Территория толерантности» и «Территория добра», что симпатичней?Нам нужно быть не бездумными созерцателями, согласными со всем предложенным, а активными деятелями, для которых терпимость — необходимый элемент в большом деле добротворчества. Давайте мы все–таки будем иметь свои убеждения, в согласии с ними как можно чаще совершая добрые дела. И вот этому наших детей нужно научить обязательно.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















