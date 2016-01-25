[Индекс номера 178 (16.11.2018)]



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Серьезный выбор

Покупка квартиры для любого человека — дело очень серьезное. Для норильчанина покупка жилья на материке — выбор всей жизни, выбор новой среды обитания, нового быта. Поэтому и подходить к вопросу надо основательно и вдумчиво.



В Красноярске квартиры в новостройках предлагают десятки компаний. В конечном итоге потенциальный покупатель, присматриваясь к фирмам–застройщикам, которым он может доверить свои кровные сбережения, обязательно берет в расчет опыт работы предприятия и его «послужной список», то есть уже сданные в эксплуатацию объекты, цены в жилом комплексе и существующую инфраструктуру. И если исходить из этих критериев, можно увидеть, что у строительной компании «СИА» есть все, чтобы заинтересовать норильчанина. Koмпaния «СИА» былa создана в 1994 году. В течение 24 лет предприятие вeдeт cтpoитeльcтвo кoмфopтныx жилыx дoмoв в Kpacнoяpcкe и, начиная с возведения самого первого объекта, дома на ул. Дубровинского, 100, следует ключевому принципу: инвестировать в строительство собственные средства, практически не используя кредитные схемы. Именно таким образом — без привлечения крупных займов — были возведены дома в Северном микрорайоне, в районе Ветлужанки, на проспектах Свободном и Мира — одним словом, все, что построено за многолетний период деятельности компании «СИА». Сейчас завершается строительство жилoго кoмплeкcа «Глoбyc», кoтopый включaeт вoceмь дoмoв высотой от 14 до 18 этажей, pacпoлoжeнныx нa трех гeктapax зeмли в экoлoгичecки чиcтoй ceвepo–зaпaднoй зоне в Oктябpьcкoм paйoнe Kpacнoяpcкa. Новый амбициозный проект СК «СИА» — жилой комплекс «Кристалл», работы на котором начались в этом году, отвечает самым передовым тенденциям в строительстве. Он расположен в престижной части Железнодорожного района, который прилегает к историческому центру Красноярска — на ул. Ладо Кецховели, не доезжая до улицы Новосибирской. Здесь сложилась комфортная инфраструктура для жизни, работы и отдыха, образования и развития детей. Рядом с комплексом находится пять школ, включая известную гимназию № 1, базовую для Красноярского федерального университета; семь детских дошкольных учреждений, в числе которых начальная школа–садик; бассейн; семь фитнес–центров; одна взрослая и две детских поликлиники; два кинотеатра; два парка и сквер. В ЖК «Кристалл» входят два высотных жилых дома, в каждом из которых насчитывается всего 106 квартир, спроектированных специально для ценителей настоящего комфорта. Комплекс будет оснащен современной системой безопасности — контроль доступа позволяет попадать в отдельное жилое крыло на три квартиры. Проект предусматривает установку инженерных систем ведущих производителей энергосберегающего оборудования, датчиков утечки воды, организацию дистанционной передачи данных со счетчиков воды, тепла и электричества. Также в каждой квартире предусмотрено автономное кондиционирование воздуха. Дома располагаются на закрытой охраняемой дворовой территории, отличающейся продуманным ландшафтным дизайном, с детскими игровыми площадками и зонами отдыха для взрослых. Комплекс сориентирован на применение передовых европейских стандартов монолитно–кирпичного строительства. Квартиры с высотой потолков более трех метров располагаются с четвертого по 21–й этаж, первые три этажа займут нежилые помещения — торговые и социальные объекты. Таким образом, норильчанам, планирующим переезд в столицу края, есть смысл детальнее познакомиться с работой строительной компании и, в частности, с ЖК «Кристалл» на сайте http://kristall–krsk.ru/. В дальнейшем мы подробнее расскажем о квартирах, предлагаемых в ЖК «Кристалл», их планировках, особенностях отделки и ценовой политике компании.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Красноярске квартиры в новостройках предлагают десятки компаний. В конечном итоге потенциальный покупатель, присматриваясь к фирмам–застройщикам, которым он может доверить свои кровные сбережения, обязательно берет в расчет опыт работы предприятия и его «послужной список», то есть уже сданные в эксплуатацию объекты, цены в жилом комплексе и существующую инфраструктуру. И если исходить из этих критериев, можно увидеть, что у строительной компании «СИА» есть все, чтобы заинтересовать норильчанина.Koмпaния «СИА» былa создана в 1994 году. В течение 24 лет предприятие вeдeт cтpoитeльcтвo кoмфopтныx жилыx дoмoв в Kpacнoяpcкe и, начиная с возведения самого первого объекта, дома на ул. Дубровинского, 100, следует ключевому принципу: инвестировать в строительство собственные средства, практически не используя кредитные схемы. Именно таким образом — без привлечения крупных займов — были возведены дома в Северном микрорайоне, в районе Ветлужанки, на проспектах Свободном и Мира — одним словом, все, что построено за многолетний период деятельности компании «СИА». Сейчас завершается строительство жилoго кoмплeкcа «Глoбyc», кoтopый включaeт вoceмь дoмoв высотой от 14 до 18 этажей, pacпoлoжeнныx нa трех гeктapax зeмли в экoлoгичecки чиcтoй ceвepo–зaпaднoй зоне в Oктябpьcкoм paйoнe Kpacнoяpcкa.Новый амбициозный проект СК «СИА» — жилой комплекс «Кристалл», работы на котором начались в этом году, отвечает самым передовым тенденциям в строительстве. Он расположен в престижной части Железнодорожного района, который прилегает к историческому центру Красноярска — на ул. Ладо Кецховели, не доезжая до улицы Новосибирской. Здесь сложилась комфортная инфраструктура для жизни, работы и отдыха, образования и развития детей. Рядом с комплексом находится пять школ, включая известную гимназию № 1, базовую для Красноярского федерального университета; семь детских дошкольных учреждений, в числе которых начальная школа–садик; бассейн; семь фитнес–центров; одна взрослая и две детских поликлиники; два кинотеатра; два парка и сквер.В ЖК «Кристалл» входят два высотных жилых дома, в каждом из которых насчитывается всего 106 квартир, спроектированных специально для ценителей настоящего комфорта. Комплекс будет оснащен современной системой безопасности — контроль доступа позволяет попадать в отдельное жилое крыло на три квартиры. Проект предусматривает установку инженерных систем ведущих производителей энергосберегающего оборудования, датчиков утечки воды, организацию дистанционной передачи данных со счетчиков воды, тепла и электричества. Также в каждой квартире предусмотрено автономное кондиционирование воздуха.Дома располагаются на закрытой охраняемой дворовой территории, отличающейся продуманным ландшафтным дизайном, с детскими игровыми площадками и зонами отдыха для взрослых. Комплекс сориентирован на применение передовых европейских стандартов монолитно–кирпичного строительства. Квартиры с высотой потолков более трех метров располагаются с четвертого по 21–й этаж, первые три этажа займут нежилые помещения — торговые и социальные объекты.Таким образом, норильчанам, планирующим переезд в столицу края, есть смысл детальнее познакомиться с работой строительной компании и, в частности, с ЖК «Кристалл»В дальнейшем мы подробнее расскажем о квартирах, предлагаемых в ЖК «Кристалл», их планировках, особенностях отделки и ценовой политике компании.

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