[Индекс номера 179 (20.11.2018)]



Место силы

С 16 по 18 ноября в Дудинке и Норильске проходил этнический фестиваль. Его символом стал аргиш — у коренных народов Таймыра это слово означает грандиозное, жизненно важное кочевье, долгий путь на оленях по длинной зиме.



Партнерами организаторов праздника — Агентства развития Норильска — выступили администрации Норильска и Таймыра и, конечно же, компания «Норникель». Программа «Аргиша» включала более 30 мероприятий на семи площадках. В организации фестиваля участвовали 3000 человек. На празднике побывали десятки тысяч дудинцев и норильчан, которые получили от него не только удовольствие, но и новые знания, полезный опыт. На этнофестиваль, раскрывающий культуру, традиции и быт, кухню коренных народов Севера, приехали журналисты, фотографы, блогеры, этнографы из других городов, чтобы увидеть своими глазами диковинный край во всем его многообразии. Праздник «Аргиш» несколько лет назад придумали Сергей Панченко и Наталья Федянина. Его суть в том, чтобы наглядно показать горожанам и гостям города, как жили и живут люди на Крайнем Севере, что делает эту территорию местом силы и необычайной энергии, в чем, собственно, феномен территории. 16 ноября фестиваль красиво стартовал в столице Таймыра лазерным шоу и уникальной выставкой мастеров в краеведческом музее. 17 ноября «Аргиш» перекочевал в Норильск. Одним из первых его гостей стал глава Норильска Ринат Ахметчин. После просмотра в Заполярном театре драмы премьерного спектакля «Гиперборея. Плато Путорана», который был задуман как визитная карточка территории, градоначальник поделился своими впечатлениями от увиденного: – Мне импонирует идея фестиваля в целом и, в частности, этого виртуального спектакля. В ее основе лежит убеждение, что раньше сюда люди приезжали для того, чтобы заработать и уехать, а теперь приезжают, чтобы жить. Если так и есть, значит, на нашей территории стало лучше, — это радует. Знаете, меня настолько увлекли действие и сюжет спектакля, что я готов ждать продолжения. Тему невероятных Путоран, которые размером с Англию, можно раскрыть и объемнее, используя съемки с вертолета. Если показать это людям на материке, они узнают, каково это — жить на Крайнем Севере, и наверняка восхитятся ландшафтом и мощью этой земли. Будем жить дальше. И ждать следующего «Аргиша». Кстати, этнофестиваль с его широкими возможностями межкультурного общения обещают сделать ежегодным, в перспективе он привлечет на Таймыр туристов. Об этом рассказала журналистам на открытии «Аргиша» директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина: – Здорово, что в этом году в обширной фестивальной программе задействованы два города — Норильск и Дудинка, которая раньше была лишь партнером. В этот раз праздник чувствовался везде. Людям было хорошо, да и погода благоволила. Но главное, что здесь, на Таймыре, живут замечательные люди, готовые согреть, напитать друг друга. По словам организаторов, «Аргиш–2018» стал большим коллективным делом: партнеры, которых огромное количество, включая многие муниципальные учреждения, вложили в него идеи, время, таланты и ресурсы. – Нет тут главных и неглавных организаторов, есть большой аргиш как партнерская история. Мне кажется, благодаря этому фестиваль стал масштабнее, ярче, с точки зрения наполнения. Именно в этом его перспектива, — подчеркнула директор АРН. Вдохновение Таймыра Лазерное шоу в Дудинке представляло собой красочную проекцию на здании Таймырского музея: птицы, рыбы, животные и, конечно, человек, человек созидающий — главный образ фестиваля. Звучали стихи Огдо Аксеновой, первой долганской поэтессы, выступали ансамбли «Таймыр» и «Хэйро». Фееричное начало фестиваля зарядило гостей «Большого Аргиша» положительной энергией. Таймыр всегда вдохновлял людей на созидание, как тысячи лет назад, так и сейчас. Потому главным событием первого фестивального дня можно считать открытие в Таймырском краеведческом музее выставки «Таймыр. Гений места». Работу этой площадки поддержала Строгановская академия, поэтому в числе почетных гостей были ее ректор Кирилл Гаврилин и директор Всероссийской академии декоративно–прикладного и народного искусства Елена Титова. Они выступили экспертами в конкурсном отборе работ мастеров из дальних поселков Таймыра. Эта выставка, которая в скором времени отправится в Москву, призвана показать красоту и уникальность территории. В экспозиции представлены предметы быта, орудия труда, одежда и утварь, детали оленьей упряжки, нарты; работы из бисера, из бивня мамонта, рога оленя, уникальные картины Бориса Молчанова из кожи и другие не менее уникальные вещи. Кочевая жизнь Второй день «Большого Аргиша» проходил в Норильске и был полон развлечений. Главной забавой стало катание на оленьих упряжках. Ездовые олени особенно ценятся у коренных жителей. Похожие на бычков, олешки с ветвистыми рогами и добрым нравом очень полюбились норильчанам. Тухардский ненец Павел Яднэ с супругой Эльвирой и сыном Владимиром для участия в этнофестивале отобрали из своего огромного стада в 230 голов шесть самых молодых и, главное, послушных животных. Хозяин оказался человеком открытым и охотно поведал нам историю своей жизни, ее нехитром и при этом совершенно удивительном укладе: о трех детях, племяннике, о кочевье и оленях, которые для жителя тундры являются буквально всем — это и средство передвижения, и еда, и одежда, и обувь, и теплый дом. – Стойбище, откуда нас доставили в Норильск на грузовой машине, находится в 22 километрах от Дудинки. Тут только олени–самцы, — рассказал оленевод. — Причем я брал только тех, у кого кроткий нрав, кто не будет капризничать. А вот самок, важенок, здесь нет — маточное поголовье в таких мероприятиях не участвует. После таких «покатушек» олени месяца три минимум отдыхать будут. Для них вся эта суета — большой стресс. С собой мы привезли немного ягеля, подкармливаем их периодически. Хотя олени — так уж они устроены — могут обходиться без еды до недели... Мне нравится, как организован ваш праздник, все очень интересно. Мне с моей точки (у кинотеатра «Родина» была огорожена небольшая ездовая трасса. — Прим. авт.) видно, как танцуют и поют на Комсомольской площади представители наших таймырских этносов. От сцены глаз не отвести — так красиво... Павел Яднэ катает норильских детей «Аргиш» обозначает кочевье, движение туда, где лучше, где есть корм для оленей, где определенно есть будущее. Гостям всегда рады Семь чумов коренных этносов Таймыра встречали норильчан ароматом дымка из печки–буржуйки, горячим чаем и вкуснейшими северными блюдами, здесь же можно было узнать секреты приготовления этих яств. Так, в чуме семейного эвенкийского клуба «Кэрген» гостей потчевали жареным налимом, сагудаем и котлетками из сига и мяса оленя, рыбными оладьями и национальным хлебом ома. А для всех желающих провели мастер– классы по приготовлению ухи из налима с добавлением максы (печени налима) и мучной похлебки бутугас из налима. По словам хозяйки чума Нины Бетту, самое сложное — это правильно разделать налима, а дальше — уже дело техники и все зависит от навыков готовки. В долганском чуме согревали ухой из сига, мясным супом (этакий вариант северной шурпы из мяса оленя или гуся) и бульоном из оленины, досыта кормили котлетами из сига и щуки, бутербродами из гуся и оленины, домашними лепешками, а на третье предлагали чай из брусники, морошки и шиповника. Елена Ева и Людмила Абдыкалыкова в долгано–ненецком чуме от Городского центра народного творчества Дудинки провели мастер–класс по приготовлению северной лепешки, а также рассказали о видах лепешек и особенностях северной кухни. Для сытности в муку и воду, из которых замешивали тесто для лепешек, добавляли рыбу или икру. Икра — заменитель куриных яиц. Жарятся традиционные северные лепешки на рыбьем или оленьем жире. Елена говорит, что их легко можно приготовить и дома, на современной кухне. К чумам выстраивались огромные очереди, от желающих отведать и научиться готовить северные блюда не было отбоя. Представители коренных народов встречали всех хлебосольно, и никто не уходил из чума голодным. Фестиваль вкуса и ароматов прошел и в 18 норильских заведениях общепита. Еще задолго до «Большого Аргиша» шеф–повара начали разрабатывать специальное меню, которое предлагало блюда, приготовленные из местных продуктов: северной рыбы, оленины, куропатки, ягод. «Кулинарный Аргиш» открыл новые горизонты северного этнофестиваля.

Марина Хорошевская, Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина и Марины Хорошевской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Партнерами организаторов праздника — Агентства развития Норильска — выступили администрации Норильска и Таймыра и, конечно же, компания «Норникель».Программа «Аргиша» включала более 30 мероприятий на семи площадках. В организации фестиваля участвовали 3000 человек. На празднике побывали десятки тысяч дудинцев и норильчан, которые получили от него не только удовольствие, но и новые знания, полезный опыт.На этнофестиваль, раскрывающий культуру, традиции и быт, кухню коренных народов Севера, приехали журналисты, фотографы, блогеры, этнографы из других городов, чтобы увидеть своими глазами диковинный край во всем его многообразии.Праздник «Аргиш» несколько лет назад придумали Сергей Панченко и Наталья Федянина. Его суть в том, чтобы наглядно показать горожанам и гостям города, как жили и живут люди на Крайнем Севере, что делает эту территорию местом силы и необычайной энергии, в чем, собственно, феномен территории.16 ноября фестиваль красиво стартовал в столице Таймыра лазерным шоу и уникальной выставкой мастеров в краеведческом музее. 17 ноября «Аргиш» перекочевал в Норильск. Одним из первых его гостей сталПосле просмотра в Заполярном театре драмы премьерного спектакля «Гиперборея. Плато Путорана», который был задуман как визитная карточка территории, градоначальник поделился своими впечатлениями от увиденного:– Мне импонирует идея фестиваля в целом и, в частности, этого виртуального спектакля. В ее основе лежит убеждение, что раньше сюда люди приезжали для того, чтобы заработать и уехать, а теперь приезжают, чтобы жить. Если так и есть, значит, на нашей территории стало лучше, — это радует. Знаете, меня настолько увлекли действие и сюжет спектакля, что я готов ждать продолжения. Тему невероятных Путоран, которые размером с Англию, можно раскрыть и объемнее, используя съемки с вертолета. Если показать это людям на материке, они узнают, каково это — жить на Крайнем Севере, и наверняка восхитятся ландшафтом и мощью этой земли. Будем жить дальше. И ждать следующего «Аргиша».Кстати, этнофестиваль с его широкими возможностями межкультурного общения обещают сделать ежегодным, в перспективе он привлечет на Таймыр туристов.Об этом рассказала журналистам на открытии «Аргиша»– Здорово, что в этом году в обширной фестивальной программе задействованы два города — Норильск и Дудинка, которая раньше была лишь партнером. В этот раз праздник чувствовался везде. Людям было хорошо, да и погода благоволила. Но главное, что здесь, на Таймыре, живут замечательные люди, готовые согреть, напитать друг друга.По словам организаторов, «Аргиш–2018» стал большим коллективным делом: партнеры, которых огромное количество, включая многие муниципальные учреждения, вложили в него идеи, время, таланты и ресурсы.– Нет тут главных и неглавных организаторов, есть большой аргиш как партнерская история. Мне кажется, благодаря этому фестиваль стал масштабнее, ярче, с точки зрения наполнения. Именно в этом его перспектива, — подчеркнула директор АРН.Лазерное шоу в Дудинке представляло собой красочную проекцию на здании Таймырского музея: птицы, рыбы, животные и, конечно, человек, человек созидающий — главный образ фестиваля. Звучали стихи Огдо Аксеновой, первой долганской поэтессы, выступали ансамбли «Таймыр» и «Хэйро». Фееричное начало фестиваля зарядило гостей «Большого Аргиша» положительной энергией.Таймыр всегда вдохновлял людей на созидание, как тысячи лет назад, так и сейчас. Потому главным событием первого фестивального дня можно считать открытие в Таймырском краеведческом музее выставки «Таймыр. Гений места». Работу этой площадки поддержала Строгановская академия, поэтому в числе почетных гостей были ее ректор Кирилл Гаврилин и директор Всероссийской академии декоративно–прикладного и народного искусства Елена Титова. Они выступили экспертами в конкурсном отборе работ мастеров из дальних поселков Таймыра.Эта выставка, которая в скором времени отправится в Москву, призвана показать красоту и уникальность территории. В экспозиции представлены предметы быта, орудия труда, одежда и утварь, детали оленьей упряжки, нарты; работы из бисера, из бивня мамонта, рога оленя, уникальные картины Бориса Молчанова из кожи и другие не менее уникальные вещи.Второй день «Большого Аргиша» проходил в Норильске и был полон развлечений. Главной забавой стало катание на оленьих упряжках. Ездовые олени особенно ценятся у коренных жителей. Похожие на бычков, олешки с ветвистыми рогами и добрым нравом очень полюбились норильчанам. Тухардский ненец Павел Яднэ с супругой Эльвирой и сыном Владимиром для участия в этнофестивале отобрали из своего огромного стада в 230 голов шесть самых молодых и, главное, послушных животных.Хозяин оказался человеком открытым и охотно поведал нам историю своей жизни, ее нехитром и при этом совершенно удивительном укладе: о трех детях, племяннике, о кочевье и оленях, которые для жителя тундры являются буквально всем — это и средство передвижения, и еда, и одежда, и обувь, и теплый дом.– Стойбище, откуда нас доставили в Норильск на грузовой машине, находится в 22 километрах от Дудинки. Тут только олени–самцы, — рассказал оленевод. — Причем я брал только тех, у кого кроткий нрав, кто не будет капризничать. А вот самок, важенок, здесь нет — маточное поголовье в таких мероприятиях не участвует. После таких «покатушек» олени месяца три минимум отдыхать будут. Для них вся эта суета — большой стресс. С собой мы привезли немного ягеля, подкармливаем их периодически. Хотя олени — так уж они устроены — могут обходиться без еды до недели... Мне нравится, как организован ваш праздник, все очень интересно. Мне с моей точки (у кинотеатра «Родина» была огорожена небольшая ездовая трасса. —) видно, как танцуют и поют на Комсомольской площади представители наших таймырских этносов. От сцены глаз не отвести — так красиво...Семь чумов коренных этносов Таймыра встречали норильчан ароматом дымка из печки–буржуйки, горячим чаем и вкуснейшими северными блюдами, здесь же можно было узнать секреты приготовления этих яств. Так, в чуме семейного эвенкийского клуба «Кэрген» гостей потчевали жареным налимом, сагудаем и котлетками из сига и мяса оленя, рыбными оладьями и национальным хлебом ома. А для всех желающих провели мастер– классы по приготовлению ухи из налима с добавлением максы (печени налима) и мучной похлебки бутугас из налима. По словам хозяйки чума Нины Бетту, самое сложное — это правильно разделать налима, а дальше — уже дело техники и все зависит от навыков готовки.В долганском чуме согревали ухой из сига, мясным супом (этакий вариант северной шурпы из мяса оленя или гуся) и бульоном из оленины, досыта кормили котлетами из сига и щуки, бутербродами из гуся и оленины, домашними лепешками, а на третье предлагали чай из брусники, морошки и шиповника.Елена Ева и Людмила Абдыкалыкова в долгано–ненецком чуме от Городского центра народного творчества Дудинки провели мастер–класс по приготовлению северной лепешки, а также рассказали о видах лепешек и особенностях северной кухни. Для сытности в муку и воду, из которых замешивали тесто для лепешек, добавляли рыбу или икру. Икра — заменитель куриных яиц. Жарятся традиционные северные лепешки на рыбьем или оленьем жире. Елена говорит, что их легко можно приготовить и дома, на современной кухне.К чумам выстраивались огромные очереди, от желающих отведать и научиться готовить северные блюда не было отбоя. Представители коренных народов встречали всех хлебосольно, и никто не уходил из чума голодным.Фестиваль вкуса и ароматов прошел и в 18 норильских заведениях общепита. Еще задолго до «Большого Аргиша» шеф–повара начали разрабатывать специальное меню, которое предлагало блюда, приготовленные из местных продуктов: северной рыбы, оленины, куропатки, ягод. «Кулинарный Аргиш» открыл новые горизонты северного этнофестиваля.

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