С 16 по 18 ноября в Дудинке и Норильске проходил этнический фестиваль. Его символом стал аргиш — у коренных народов Таймыра это слово означает грандиозное, жизненно важное кочевье, долгий путь на оленях по длинной зиме.
Партнерами организаторов праздника — Агентства развития Норильска — выступили администрации Норильска и Таймыра и, конечно же, компания «Норникель».
Программа «Аргиша» включала более 30 мероприятий на семи площадках. В организации фестиваля участвовали 3000 человек. На празднике побывали десятки тысяч дудинцев и норильчан, которые получили от него не только удовольствие, но и новые знания, полезный опыт.
На этнофестиваль, раскрывающий культуру, традиции и быт, кухню коренных народов Севера, приехали журналисты, фотографы, блогеры, этнографы из других городов, чтобы увидеть своими глазами диковинный край во всем его многообразии.
Праздник «Аргиш» несколько лет назад придумали Сергей Панченко и Наталья Федянина. Его суть в том, чтобы наглядно показать горожанам и гостям города, как жили и живут люди на Крайнем Севере, что делает эту территорию местом силы и необычайной энергии, в чем, собственно, феномен территории.
16 ноября фестиваль красиво стартовал в столице Таймыра лазерным шоу и уникальной выставкой мастеров в краеведческом музее. 17 ноября «Аргиш» перекочевал в Норильск. Одним из первых его гостей стал глава Норильска Ринат Ахметчин.
После просмотра в Заполярном театре драмы премьерного спектакля «Гиперборея. Плато Путорана», который был задуман как визитная карточка территории, градоначальник поделился своими впечатлениями от увиденного:
– Мне импонирует идея фестиваля в целом и, в частности, этого виртуального спектакля. В ее основе лежит убеждение, что раньше сюда люди приезжали для того, чтобы заработать и уехать, а теперь приезжают, чтобы жить. Если так и есть, значит, на нашей территории стало лучше, — это радует. Знаете, меня настолько увлекли действие и сюжет спектакля, что я готов ждать продолжения. Тему невероятных Путоран, которые размером с Англию, можно раскрыть и объемнее, используя съемки с вертолета. Если показать это людям на материке, они узнают, каково это — жить на Крайнем Севере, и наверняка восхитятся ландшафтом и мощью этой земли. Будем жить дальше. И ждать следующего «Аргиша».
Кстати, этнофестиваль с его широкими возможностями межкультурного общения обещают сделать ежегодным, в перспективе он привлечет на Таймыр туристов.
Об этом рассказала журналистам на открытии «Аргиша» директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина:
– Здорово, что в этом году в обширной фестивальной программе задействованы два города — Норильск и Дудинка, которая раньше была лишь партнером. В этот раз праздник чувствовался везде. Людям было хорошо, да и погода благоволила. Но главное, что здесь, на Таймыре, живут замечательные люди, готовые согреть, напитать друг друга.
По словам организаторов, «Аргиш–2018» стал большим коллективным делом: партнеры, которых огромное количество, включая многие муниципальные учреждения, вложили в него идеи, время, таланты и ресурсы.
– Нет тут главных и неглавных организаторов, есть большой аргиш как партнерская история. Мне кажется, благодаря этому фестиваль стал масштабнее, ярче, с точки зрения наполнения. Именно в этом его перспектива, — подчеркнула директор АРН.Вдохновение Таймыра
Лазерное шоу в Дудинке представляло собой красочную проекцию на здании Таймырского музея: птицы, рыбы, животные и, конечно, человек, человек созидающий — главный образ фестиваля. Звучали стихи Огдо Аксеновой, первой долганской поэтессы, выступали ансамбли «Таймыр» и «Хэйро». Фееричное начало фестиваля зарядило гостей «Большого Аргиша» положительной энергией.
Таймыр всегда вдохновлял людей на созидание, как тысячи лет назад, так и сейчас. Потому главным событием первого фестивального дня можно считать открытие в Таймырском краеведческом музее выставки «Таймыр. Гений места». Работу этой площадки поддержала Строгановская академия, поэтому в числе почетных гостей были ее ректор Кирилл Гаврилин и директор Всероссийской академии декоративно–прикладного и народного искусства Елена Титова. Они выступили экспертами в конкурсном отборе работ мастеров из дальних поселков Таймыра.
Эта выставка, которая в скором времени отправится в Москву, призвана показать красоту и уникальность территории. В экспозиции представлены предметы быта, орудия труда, одежда и утварь, детали оленьей упряжки, нарты; работы из бисера, из бивня мамонта, рога оленя, уникальные картины Бориса Молчанова из кожи и другие не менее уникальные вещи.Кочевая жизнь
Второй день «Большого Аргиша» проходил в Норильске и был полон развлечений. Главной забавой стало катание на оленьих упряжках. Ездовые олени особенно ценятся у коренных жителей. Похожие на бычков, олешки с ветвистыми рогами и добрым нравом очень полюбились норильчанам. Тухардский ненец Павел Яднэ с супругой Эльвирой и сыном Владимиром для участия в этнофестивале отобрали из своего огромного стада в 230 голов шесть самых молодых и, главное, послушных животных.
Хозяин оказался человеком открытым и охотно поведал нам историю своей жизни, ее нехитром и при этом совершенно удивительном укладе: о трех детях, племяннике, о кочевье и оленях, которые для жителя тундры являются буквально всем — это и средство передвижения, и еда, и одежда, и обувь, и теплый дом.
– Стойбище, откуда нас доставили в Норильск на грузовой машине, находится в 22 километрах от Дудинки. Тут только олени–самцы, — рассказал оленевод. — Причем я брал только тех, у кого кроткий нрав, кто не будет капризничать. А вот самок, важенок, здесь нет — маточное поголовье в таких мероприятиях не участвует. После таких «покатушек» олени месяца три минимум отдыхать будут. Для них вся эта суета — большой стресс. С собой мы привезли немного ягеля, подкармливаем их периодически. Хотя олени — так уж они устроены — могут обходиться без еды до недели... Мне нравится, как организован ваш праздник, все очень интересно. Мне с моей точки (у кинотеатра «Родина» была огорожена небольшая ездовая трасса. — Прим. авт.
) видно, как танцуют и поют на Комсомольской площади представители наших таймырских этносов. От сцены глаз не отвести — так красиво...
|Павел Яднэ катает норильских детей
Гостям всегда рады
|«Аргиш» обозначает кочевье, движение туда, где лучше, где есть корм для оленей, где определенно есть будущее.
Семь чумов коренных этносов Таймыра встречали норильчан ароматом дымка из печки–буржуйки, горячим чаем и вкуснейшими северными блюдами, здесь же можно было узнать секреты приготовления этих яств. Так, в чуме семейного эвенкийского клуба «Кэрген» гостей потчевали жареным налимом, сагудаем и котлетками из сига и мяса оленя, рыбными оладьями и национальным хлебом ома. А для всех желающих провели мастер– классы по приготовлению ухи из налима с добавлением максы (печени налима) и мучной похлебки бутугас из налима. По словам хозяйки чума Нины Бетту, самое сложное — это правильно разделать налима, а дальше — уже дело техники и все зависит от навыков готовки.
В долганском чуме согревали ухой из сига, мясным супом (этакий вариант северной шурпы из мяса оленя или гуся) и бульоном из оленины, досыта кормили котлетами из сига и щуки, бутербродами из гуся и оленины, домашними лепешками, а на третье предлагали чай из брусники, морошки и шиповника.
Елена Ева и Людмила Абдыкалыкова в долгано–ненецком чуме от Городского центра народного творчества Дудинки провели мастер–класс по приготовлению северной лепешки, а также рассказали о видах лепешек и особенностях северной кухни. Для сытности в муку и воду, из которых замешивали тесто для лепешек, добавляли рыбу или икру. Икра — заменитель куриных яиц. Жарятся традиционные северные лепешки на рыбьем или оленьем жире. Елена говорит, что их легко можно приготовить и дома, на современной кухне.
К чумам выстраивались огромные очереди, от желающих отведать и научиться готовить северные блюда не было отбоя. Представители коренных народов встречали всех хлебосольно, и никто не уходил из чума голодным.
Фестиваль вкуса и ароматов прошел и в 18 норильских заведениях общепита. Еще задолго до «Большого Аргиша» шеф–повара начали разрабатывать специальное меню, которое предлагало блюда, приготовленные из местных продуктов: северной рыбы, оленины, куропатки, ягод. «Кулинарный Аргиш» открыл новые горизонты северного этнофестиваля.Марина Хорошевская, Наталья ЧеркашинаФото Владимира Макушкина и Марины Хорошевскойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда