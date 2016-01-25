[Индекс номера 179 (20.11.2018)]



Крупным планом

Счастье в ладошке

Детей с экстремально низкой массой тела, рожденных раньше срока на три–четыре месяца и весом до 1 кг, в Норильске успешно выхаживают с 2000 года. Хотя по российским законам к такому новорожденному разрешалось относиться как к позднему выкидышу, плод не попадал в статистику детской смертности и становился ребенком, лишь прожив семь суток. Только в 2013 году дети, родившиеся не ранее 22–й недели беременности и с массой тела более 500 граммов, в России официально стали считаться потенциально жизнеспособными. В Норильске к этому времени силами реаниматологов родильного дома и детской больницы был спасен не один десяток глубоко недоношенных детей. И открытие в нашем городе перинатального центра — новая веха в истории выхаживания малышей, умещающихся в ладошке.



17 ноября - Международный день недоношенных детей В период с 20 октября по 12 ноября в Норильске на свет раньше срока появились семь малышей. Их мамы рады, что находятся рядом с ними, — деток выхаживают здесь же, в перинатальном центре, где они и родились. Ведь раньше как было: недоношенного ребенка сначала спасали в реанимации родильного дома, потом на машине скорой помощи (не позднее семи суток после рождения) перевозили в детскую больницу. Иногда случалось, что мама и ребенок оказывались в разных медучреждениях — его, например, уже перевели в детскую больницу, а мамочку по состоянию здоровья еще не выписали из роддома либо отправили в горбольницу. И порой из–за нервотрепки, связанной с переездами и разлукой, лактация у женщины так и не наступала, а если молоко даже и приходило, не было возможности передавать его из одной больницы в другую. Сейчас же и мама, и малыш получают всю необходимую медицинскую помощь в одном месте. Лежит крошка в кювезе в реанимации — мама в палате неподалеку: либо просто ждет, когда ребеночек подрастет, либо тоже лечение получает. И, что очень важно, молоко грудное сцеживает и тут же передает его медработникам, которые через зонд кормят им даже семисотграммовую кроху. Состояние малыша стабилизировалось, в интенсивной терапии он больше не нуждается — его переводят к мамочке в палату. И не один месяц может пройти, пока малыш сможет отправиться домой. Поэтому очень удобно, что в каждой палате есть туалет, душ, вместительная раковина, где без проблем можно не только подмыть ребенка, но и искупать, рядом с ней — пеленальный столик. Здесь более комфортные условия для длительного пребывания, чем в отделении патологии новорожденных в детской больнице, где размещались мамы, пока их недоношенные детки находились в реанимации, а потом и вместе с малышами, — там палаты намного меньше, чем в перинатальном центре, душ и туалет — один на всех. Ольга Пошивалова рассказывает мамочке о самочувствии ее ребенка. Недавно родившая женщина не может сдержать слез. «Ну что же вы плачете? Все же хорошо: дышит ребенок стабильно, вес набирает, не плачьте», — успокаивает мамочку доктор. Чем детская больница и родильный дом всегда могли гордиться, так это докторами, которые, как я писала выше, по собственной воле, по велению сердца и души, вопреки всем законам давали шанс выжить детям, даже не считавшимся детьми... Чтобы не быть голословной, приведу цитаты из статьи «Когда малыш поторопился», опубликованной в «Заполярной правде» в 2009 году. Мамы глубоко недоношенных детей, в 2007 году рожденных и спасенных в норильском роддоме и выхоженных в детской больнице, так отзывались о медиках, о которых я пишу и сегодня: «В реанимации детской больницы мы пробыли 50 дней. Там такие врачи и медсестры — всегда добрые, позитивные, человечные, как будто у них вообще нет своих проблем — только наши. Придешь к ним зареванная, они успокоят: «Сегодня ребятки улыбнулись, вчера — повернулись, глазки открыли» и так далее. Такое ощущение, что любые положительные изменения в состоянии малышей — праздник для всего отделения. Но все–таки хочу отметить, что некоторые другие медики, не связанные с родами и реанимацией недоношенных, говорили: «Это же выкидыш, а не дети. Не стоит плакать. Не стоит бороться». А одна врач сказала: «Что вы хотите, ваши дети — для науки». Анестезиолог–реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра Ольга Пошивалова: «Теперь у нас в ординаторской есть монитор, на котором в реальном времени отображается информация о самочувствии малышей, находящихся в реанимации. И в случае изменения состояния ребенка подается звуковой сигнал». Доношенный ребенок появляется на свет в 38–40 недель беременности, то есть примерно через девять месяцев после зачатия. Средний вес такого новорожденного — 3–4 кг. Но иногда, по разным причинам, ребенок может родиться раньше срока. И основная проблема недоношенных детей — в низкой массе тела и слабо развитых органах дыхания. Также у поторопившихся малышей обычно слабо выражены основные рефлексы. Мышечный тонус снижен, новорожденный не может самостоятельно поддерживать постоянную температуру тела и сосать. «Ребенка поместили в кювез в реанимации роддома. А меня положили в отдельную палату, чтобы я не переживала и не расстраивалась, видя счастливых мамочек с лежащими рядом детками. Посещение детей в реанимации ограничено по часам, но для меня сделали исключение и разрешали навещать ребенка чаще». Что интересно, закон, разрешающий допускать родителей в реанимацию к детям, был издан год назад, а норильские медики и без предписания свыше всегда шли навстречу мамам недоношенных деток. Сегодня же с введением новых правил и открытием перинатального центра возможны не просто посещения, а совместное пребывание. Папы, кстати, без проблем могут навещать своих жен и маленьких торопыжек. Недели беременности 21 и меньше 22 23 24 25 26 27 30 34 Шанс выживаемости 0% 0-10% 10-35% 40-70% 50-80% 80-90% >90% >95% >98% Раньше Ольга Пошивалова реанимировала недоношенных малышей в роддоме, Анна Ионова выхаживала их в отделении патологии новорожденных в детской больнице. Теперь, работая в одном медучреждении, в тесной связке они смогут гораздо больше. Большая удача для маленьких пациентов и их родителей, что теперь реаниматологи из роддома Денис Колобов и Ольга Пошивалова и реаниматологи из детской больницы Ирина Горбель и Валерий Космынин работают в одном отделении — отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра. Кстати, отделение патологии новорожденных находится здесь же, что очень удобно и логично, — ведь после реаниматологов эстафету выхаживания подхватывают сотрудники именно этого отделения, и в частности, заведующая Анна Ионова. Конечно, все эти люди и до объединения тесно сотрудничали, но теперь, в одной связке, в одном месте да еще и с новым оборудованием, смогут сделать гораздо больше. Показывая кювезы и аппаратуру для поддержания жизнедеятельности недоношенных, Ольга Пошивалова привела интересное сравнение: – «Мерседес» знаете? Это одна из самых надежных и крутых марок среди автомобилей. Так вот медицинское оборудование, которым оснащен наш перинатальный центр, — это как новейший «мерседес» последней модели. Реанимация. Пока маме Айгюн остается лишь подсматривать за Аминой, которая должна была появиться на свет 18 января, а родилась 22 октября. Вес при рождении — 750 г. Малютка прибавляет по 10 г в сутки — столько, сколько нужно. Одним из самых важных условий выхаживания недоношенных детей является оптимальный температурный режим и влажность окружающей среды. Сразу после рождения ребенка необходимо поместить в среду с температурой воздуха от 34 до 36,5 градуса (чем меньше масса ребенка, тем выше температура) и влажностью более 70%. К концу месяца температуру постепенно снижают до 32 градусов. Современные инкубаторы, которыми оснащен перинатальный центр, имеют двойные стенки, тепловую завесу во избежание потери тепла при открытии дверок инкубатора, встроенные весы, монитор концентрации кислорода. Некоторые из кювезов — трансформеры, и могут использоваться и как инкубатор, и как реанимационный стол. Также важно защитить кроху от света и шума, поэтому «домики» накрыты специальными чехлами, фабричными и пошитыми волонтерами, и в реанимации все разговаривают очень тихо. Монитор над кювезом Амины, отображающий «климат» в ее «домике». Оптимальный температурный режим и влажность окружающей среды являются одними из важнейших условий выхаживания. Также осуществляется графический мониторинг дыхания крохи. Дети с весом при рождении менее 1500 г считаются глубоко недоношенными, а с весом до 1000 г — с экстремально низкой массой тела. Ребенок, родившийся при сроке менее 37 полных недель беременности, с весом менее 2500 г и ростом менее 45 см, считается недоношенным. Ольга Пошивалова отметила, что современные методы выхаживания, которыми норильские доктора овладели в совершенстве, позволяют в дальнейшем избежать таких проблем со здоровьем, как ринопатия и ДЦП, от чего раньше не всегда удавалось спасти недоношенных деток. И к полутора–двум годам здоровый недоношенный ребенок уже практически ничем не отличается от доношенных сверстников. Осьминожек, связанный специально для Амины мастерицами клуба «Радуга». Теребя его, лежа в кювезе, она как будто теребит пуповину, находясь в утробе матери. Ну а теперь слово мамам. Айгюн, мама Амины: – Я, если честно, толком беременной–то себя еще не успела почувствовать: живот еще не вырос, я только купила платье для беременных — и сразу же родила... Дело было так: за неделю до родов мне позвонили из женской консультации и попросили прийти на прием. Оказалось, анализы плохие. Давление померили — высокое. Положили в больницу. Думала, полечат немного и отпустят, а оказалось, что надо делать кесарево сечение, иначе и я, и ребенок могли погибнуть. Я все время задавала врачам какие–то глупые вопросы: например, меня почему–то очень беспокоило, каким будет послеоперационный шов... Я не понимала всей серьезности ситуации. Спасибо докторам — они очень внимательно ко мне отнеслись: терпеливо все объясняли, успокаивали. Кстати, и с мужем они беседовали, объясняли ситуацию. Он первый дал согласие на операцию, затем уже я. Когда дочку впервые увидела — ничего не соображала, только плакала. Хорошо, что мужу разрешили приходить, он очень поддерживает меня. На руки Амину я пока взять не могу, но один раз мне разрешили ее потрогать — она такая мягкая... Я никогда раньше не видела новорожденных, не говоря уж о том, чтобы с ними нянчиться, у меня нет братьев и сестер, а тут такая кроха... Но мы справимся. Врачи вселили в нас с мужем уверенность. Спасибо всем! Палата интенсивной терапии. Мама и дочь Гордеевы. Ева — третий ребенок Виктории. До срока не дотянул ни один из ее детей: старшая Алина родилась в 36 недель весом 2 кг 140 г, сейчас ей уже 8 лет, учится в школе, проблем нет ни со здоровьем, ни с обучением. Максиму — год, он родился в 27 недель и весил 980 г. Сейчас он весит семь с половиной кг. Ева родилась на 31–й неделе весом 1 кг 750 г. Виктория Гордеева: – Год назад я родила сына на 27–й неделе. На седьмой день его перевели в детскую больницу, а я еще три дня оставалась в родильном доме. В реанимации детской больницы он два месяца лежал подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом его перевели в отделение патологии новорожденных, где мы находились еще 10 дней. Когда состояние сына полностью стабилизировалось, я попросила Анну Михайловну Ионову отпустить нас домой. Она настояла, чтобы мы остались еще на пару дней. И у него вдруг произошла остановка дыхания. Я боюсь подумать, что было бы, если бы я ее не послушалась... Она спасла моего сына! Сейчас Максиму год и месяц — он здоров, но, родившись на три месяца раньше, по своему развитию соответствует десятимесячному младенцу. К полутора–двум годам, по заверению врачей, он догонит своих сверстников. Ева, родившись на 31–й неделе, так же, как и двое других моих детей, оказалась в реанимации, но уже перинатального центра. Сравнивать условия в родильном доме, детской больнице и перинатальном центре глупо. Оснащение здесь намного лучше. Очень удобно, что в каждой палате есть весы, не надо носить ребенка взвешивать на пост. Из–за некоторых проблем с водой и отоплением здесь пока еще не так комфортно, как должно быть, но это мелочи. Самое главное, что мы с ребенком неразлучны и никакие недостатки ремонта не мешают врачам и медсестрам выполнять свои обязанности. Я благодарна каждому, кто причастен к спасению моих детей. Желаю им всем сил и здоровья.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В период с 20 октября по 12 ноября в Норильске на свет раньше срока появились семь малышей. Их мамы рады, что находятся рядом с ними, — деток выхаживают здесь же, в перинатальном центре, где они и родились.Ведь раньше как было: недоношенного ребенка сначала спасали в реанимации родильного дома, потом на машине скорой помощи (не позднее семи суток после рождения) перевозили в детскую больницу. Иногда случалось, что мама и ребенок оказывались в разных медучреждениях — его, например, уже перевели в детскую больницу, а мамочку по состоянию здоровья еще не выписали из роддома либо отправили в горбольницу. И порой из–за нервотрепки, связанной с переездами и разлукой, лактация у женщины так и не наступала, а если молоко даже и приходило, не было возможности передавать его из одной больницы в другую.Сейчас же и мама, и малыш получают всю необходимую медицинскую помощь в одном месте. Лежит крошка в кювезе в реанимации — мама в палате неподалеку: либо просто ждет, когда ребеночек подрастет, либо тоже лечение получает. И, что очень важно, молоко грудное сцеживает и тут же передает его медработникам, которые через зонд кормят им даже семисотграммовую кроху. Состояние малыша стабилизировалось, в интенсивной терапии он больше не нуждается — его переводят к мамочке в палату.И не один месяц может пройти, пока малыш сможет отправиться домой. Поэтому очень удобно, что в каждой палате есть туалет, душ, вместительная раковина, где без проблем можно не только подмыть ребенка, но и искупать, рядом с ней — пеленальный столик. Здесь более комфортные условия для длительного пребывания, чем в отделении патологии новорожденных в детской больнице, где размещались мамы, пока их недоношенные детки находились в реанимации, а потом и вместе с малышами, — там палаты намного меньше, чем в перинатальном центре, душ и туалет — один на всех.Чем детская больница и родильный дом всегда могли гордиться, так это докторами, которые, как я писала выше, по собственной воле, по велению сердца и души, вопреки всем законам давали шанс выжить детям, даже не считавшимся детьми...Чтобы не быть голословной, приведу цитаты из статьи «Когда малыш поторопился», опубликованной в «Заполярной правде» в 2009 году. Мамы глубоко недоношенных детей, в 2007 году рожденных и спасенных в норильском роддоме и выхоженных в детской больнице, так отзывались о медиках, о которых я пишу и сегодня:«В реанимации детской больницы мы пробыли 50 дней. Там такие врачи и медсестры — всегда добрые, позитивные, человечные, как будто у них вообще нет своих проблем — только наши. Придешь к ним зареванная, они успокоят: «Сегодня ребятки улыбнулись, вчера — повернулись, глазки открыли» и так далее. Такое ощущение, что любые положительные изменения в состоянии малышей — праздник для всего отделения. Но все–таки хочу отметить, что некоторые другие медики, не связанные с родами и реанимацией недоношенных, говорили: «Это же выкидыш, а не дети. Не стоит плакать. Не стоит бороться». А одна врач сказала: «Что вы хотите, ваши дети — для науки».«Ребенка поместили в кювез в реанимации роддома. А меня положили в отдельную палату, чтобы я не переживала и не расстраивалась, видя счастливых мамочек с лежащими рядом детками. Посещение детей в реанимации ограничено по часам, но для меня сделали исключение и разрешали навещать ребенка чаще».Что интересно, закон, разрешающий допускать родителей в реанимацию к детям, был издан год назад, а норильские медики и без предписания свыше всегда шли навстречу мамам недоношенных деток. Сегодня же с введением новых правил и открытием перинатального центра возможны не просто посещения, а совместное пребывание. Папы, кстати, без проблем могут навещать своих жен и маленьких торопыжек.

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Вакарев Вячеслав Александрович: запуск перинатального центра-это большое достижение Норильских медиков и это радует всех. где есть хорошая база и прекрасные подготовленные врачебные кадры. Думаю специалистов акушеров и неонатологов в будущем заинтересует проблема катамнеза(отдаленных результатов)маловесных 500-1000гр.детей в возрасте 5-7лет. Эта проблема нас всегда интересовала.











