[Индекс номера 179 (20.11.2018)]



Парк культуры

Заполярная мозаика

Сегодняшнюю рубрику мы посвятили событиям этнофестиваля «Большой Аргиш», который, помимо прочего, вместил в себя массу творческих площадок.



Рассказать об особенностях территории языком искусства — такую задачу предстояло выполнить норильчанам и дудинцам, представляющим театры и музеи. Напомним, выставка декоративно–прикладного творчества «Таймыр. Гений места», которая открывала фестиваль, вскоре отправится в Москву. Выражение «гений места» применимо и к людям, ревностно оберегающим неповторимую культурную атмосферу Таймыра. На выставке представлены редчайшие экспонаты: предметы быта коренных народов, работы, вышитые подшейным волосом на ровдуге, проще говоря, оленьей замше, а также с инкрустацией меха шерстяными нитями — в технике, на сегодняшний день практически утерянной. Помимо дудинской выставки, ближе к весне в столицу повезут и спектакль «Гиперборея. Плато Путорана», премьера которого состоялась в день открытия фестиваля. Норильский колледж искусств в качестве одного из партнеров «Большого Аргиша». «Энергия человека» — так называлась его «глава» в объемной фестивальной программе. Театр моды «Бараксан» и студенты Норильского колледжа искусств Норильчанка Гузель Табаева поделилась ощущениями от выставки и музыкально–театрализованного шоу «Мой дом — Таймыр» в НКИ: – Волшебное, сильное, чарующее сочетание спецэффектов, повествования и этнических узоров коренных народов Севера. Хочу отметить шикарные костюмы из меха и сукна, вышитые бисером, музыкальные мотивы постановки. Театр моды «Бараксан» подготовил красивейшее шоу, которое стало несомненным украшением фестиваля. В публичной библиотеке большой популярностью пользовались интерактивные площадки «Аргиша». Здесь читали и смотрели «Сказки на потолке», проходили квесты, мастер–классы, выступал театр теней и проводились удивительные встречи с творческими личностями. Журналист, путешественница и писательница Марина Москвина рассказала читателям о своих книгах и о себе, о близких ей людях и темах, ответила на вопросы участников диалога, который для многих стал настоящим откровением. Писатель Марина Москвина – Важнейшая для меня тема — просто жизнь, та самая, смысл которой в обретении себя и счастья, — говорит Марина. — В нее вглядываются, то приближая лицо к самой траве, то с высоты птичьего полета, то с гималайских вершин. Искусство жизни — это умение воспарить и отпустить. Промываются глаза, прочищаются уши, хочется — как всегда от хорошей прозы — то ли схватиться за перо, чтоб оно — к бумаге, то ли за зонт — и в парк, обниматься с деревьями. ...Книгу надо пить как целебную настойку, принимать как противоядие. — Не зря писательница более двадцати лет хранит письмо Мариса Чаклайса, присланное когда–то ее учителю Якову Акиму, где поэт пишет поэту: «Мир уже так ненависть постиг, что остается одно — все начать еще раз, с ночи, глины, звезды».

Марина Хорошевская Фото автора и Владимира Макушкина

Сказание о Севере Конкурс чтецов среди школьников «Литературный Аргиш» проходил целый месяц и завершился 17 ноября в публичной библиотеке. Изначально в конкурсе были заявлены 73 участника. К сожалению, 12 из них — дудинчане — из–за непогоды до Норильска так и не доехали.

Победители конкурса с членами жюри После полуфинала, где ребята читали отрывки из произведений северных поэтов и писателей, жюри, которое возглавили почетные гости — известная писательница Марина Москвина и актер Алексей Головин, и куда вошла ненецкая исполнительница песен Надежда Сэротэтто, отобрало 20 финалистов. Пятиклассник школы № 1 Иван Морозов так легко, артистично и с большим юмором, прочел народную чукотскую сказку, что без всяких колебаний был удостоен первого места. Подготовиться талантливому мальчику, большому любителю чтения, мечтающему стать писателем, помогла его учитель по русскому языку и литературе Тамара Моисеевна Епифанова. Старшеклассница из 6–й школы Екатерина Янгурская самостоятельно искала в интернете стихи норильских авторов, и больше всего ее тронула поэма «Черный бунт» Кималя Маликова, посвященная восстанию заключенных Норильлага в 1953 году. Девочка вышла на сцену в бушлате и огромных валенках и так проникновенно прочла фрагмент из малоизвестного произведения о человеческом страдании, что даже после его окончания слушатели еще минуту сидели молча, приходя в себя... Катя, удостоенная второго места, мечтает стать актрисой, занимается в театральной студии публичной библиотеки «Красная строка». А восьмиклассник из 48-й гимназии Кирилл Миронов, у которого уже есть опыт чтения со сцены — он вошел в число победителей конкурса «Живая классика», — исполнил в лицах нганасанскую легенду «Бог счастья», которую ему подарила друг семьи Мироновых — председатель нганасанской родовой общины «Ня Танса» Валерия Болгова. Эту древнюю сказку из уст в уста перередавали в роду Турдагиных. Валерия в колоритном нганасанском костюме даже привела к началу «Литературного Аргиша» молодую ручную олениху Аякли, которую вырастила сама. Все финалисты получили памятные призы от организаторов, а трое победителей стали обладателями дипломов и сертификатов на поездку в детский лагерь «Живая классика» в Сочи летом 2019 года. Там ребят, стремящихся к новым знаниям в области литературы и искусства, ждет интереснейшая программа с мастер–классами от театральных педагогов, встречи со звездами и, конечно, отличный отдых на море. В планах «Литературного Аргиша» — создание школы юного актера, в помощь будущим чтецам и участникам творческого состязания, основанного фондом «Живая классика».

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Рассказать об особенностях территории языком искусства — такую задачу предстояло выполнить норильчанам и дудинцам, представляющим театры и музеи. Напомним, выставка декоративно–прикладного творчества «Таймыр. Гений места», которая открывала фестиваль, вскоре отправится в Москву. Выражение «гений места» применимо и к людям, ревностно оберегающим неповторимую культурную атмосферу Таймыра. На выставке представлены редчайшие экспонаты: предметы быта коренных народов, работы, вышитые подшейным волосом на ровдуге, проще говоря, оленьей замше, а также с инкрустацией меха шерстяными нитями — в технике, на сегодняшний день практически утерянной.Помимо дудинской выставки, ближе к весне в столицу повезут и спектакль «Гиперборея. Плато Путорана», премьера которого состоялась в день открытия фестиваля.Норильский колледж искусств в качестве одного из партнеров «Большого Аргиша». «Энергия человека» — так называлась его «глава» в объемной фестивальной программе.Норильчанка Гузель Табаева поделилась ощущениями от выставки и музыкально–театрализованного шоу «Мой дом — Таймыр» в НКИ:– Волшебное, сильное, чарующее сочетание спецэффектов, повествования и этнических узоров коренных народов Севера. Хочу отметить шикарные костюмы из меха и сукна, вышитые бисером, музыкальные мотивы постановки. Театр моды «Бараксан» подготовил красивейшее шоу, которое стало несомненным украшением фестиваля.В публичной библиотеке большой популярностью пользовались интерактивные площадки «Аргиша». Здесь читали и смотрели «Сказки на потолке», проходили квесты, мастер–классы, выступал театр теней и проводились удивительные встречи с творческими личностями.рассказала читателям о своих книгах и о себе, о близких ей людях и темах, ответила на вопросы участников диалога, который для многих стал настоящим откровением.– Важнейшая для меня тема — просто жизнь, та самая, смысл которой в обретении себя и счастья, — говорит Марина. — В нее вглядываются, то приближая лицо к самой траве, то с высоты птичьего полета, то с гималайских вершин. Искусство жизни — это умение воспарить и отпустить. Промываются глаза, прочищаются уши, хочется — как всегда от хорошей прозы — то ли схватиться за перо, чтоб оно — к бумаге, то ли за зонт — и в парк, обниматься с деревьями. ...Книгу надо пить как целебную настойку, принимать как противоядие. — Не зря писательница более двадцати лет хранит письмо Мариса Чаклайса, присланное когда–то ее учителю Якову Акиму, где поэт пишет поэту: «Мир уже так ненависть постиг, что остается одно — все начать еще раз, с ночи, глины, звезды».

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