[Индекс номера 179 (20.11.2018)]



Спорт–тайм

Есть такая партия

В перенесенных матчах второго тура Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде поделил очки с командой «КПРФ», которая в этом сезоне стала одним из лидеров чемпионата. В первой игре норильчанам удалось нанести сопернику поражение — 6:2 и прервать четырехматчевую беспроигрышную домашнюю серию «коммунистов». В ответной встрече северяне оказались слабее противника — 3:5 и все же оставили о себе неплохое впечатление.



Лучший бомбардир Суперлиги по итогам прошлого сезона Руслан Кудзиев До отчетного тура соперники провели между собой 19 матчей, в которых норильчане одержали десять побед, а москвичи — семь. Еще две игры завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 66:65 в пользу «КПРФ». Трудовая победа Первыми опасные моменты у ворот создали хозяева площадки, но усилия Дмитрия Бондарева, сменившего на посту Василия Белова, не позволили им открыть счет. Забегая вперед, отметим, что Бондарев, пополнивший состав норильчан в это межсезонье, на протяжении всей встречи демонстрировал надежную игру, и во многом благодаря его уверенным действиям «Норильский никель» праздновал победу. На третьей минуте оставшийся неприкрытым Болинья получил передачу от Ришата Котлярова и примерно с десяти метров нанес точный удар по воротам. На восьмой минуте стараниями своего испанского легионера «коммунисты» ответили противнику результативной атакой: Лин прорвался по левому флангу и мощнейшим ударом послал снаряд аккурат под перекладину. На 13–й минуте «КПРФ» потеряла мяч в своей штрафной, Котляров сделал пас на набегающего Сергеева, и капитан никельщиков в окружении защитников со второй попытки поразил цель. Через минуту уже Янар Асадов примерно с такой же позиции сравнивает счет — 2:2. Но радость хозяев длится недолго: они вновь теряют концентрацию на своей половине площадки, мяч подхватывает Руслан Кудзиев, играет в передачу с Болинья и ответным пасом заставляет капитулировать москвичей. На 21–й минуте за «фол последней надежды» с площадки удаляют Артема Ниязова, и спустя две минуты Кудзиев, воспользовавшись численным преимуществом своей команды, оформляет дубль. Во второй 25–минутке «КПРФ» активно наседала на ворота норильчан, но игрокам не хватало ни везения, ни мастерства для того, чтобы переиграть поймавшего кураж Бондарева. Северяне же, напротив, удачные моменты не упускают: сперва Болинья, воспользовавшись неразберихой в штрафной хозяев, на 41–й минуте проталкивает снаряд в сетку, а затем и Николай Канивец под занавес встречи ударом с дальней дистанции забивает гол в никем не прикрытые ворота — 6:2 в пользу «Норникеля». Бразильский легионер норильчан Болинья – одно из лучших приобретений команды в прошедшее межсезонье Реванш Видимо, проделав серьезную работу над ошибками, москвичи с первых же минут ответной встречи идут в атаку. Всего за две минуты Андрей Понкратов забивает два гола: сначала он удачно подставляется под мяч, выпущенный Ромуло, а затем после розыгрыша углового с близкого расстояния расстреливает ворота Бондарева. На шестой минуте стараниями Николая Канивца, играющего на добивание, никельщики сокращают разрыв. Но, к разочарованию гостей, за оставшееся до перерыва время им так и не удается развить свое преимущество, чего нельзя сказать о сопернике. На 13–й минуте Асадов забивает великолепный гол: воспользовавшись передачей с углового, он с дальней дистанции в падении наносит мощный и в то же время точный удар. На 19–й минуте, оторвавшись от опекунов, цели достигает и удар Арсена Багирова. К этому времени у норильчан за грубую игру с площадки удалили Данила Кутузова, а Бондарева в воротах сменил Белов. После перерыва долгое время ни у одной команды не получилось отличиться. На 31–й минуте площадку покидает Лин, но гостям не удается воспользоваться выпавшим шансом. На 46–й минуте, заменив голкипера на пятого полевого, «Норильскому никелю» удается отквитать мяч: гол забивает Сергей Сытин, который и примерил на себя вратарский свитер. Две минуты спустя, получив передачу от того же Сытина, цель поражает Болинья, подарив надежду своей команде. Но последнее слово в матче все же остается за «красными»: мяч попадает к Асадову, и он легко поражает пустые ворота, доведя таким образом счет до 5:3 в пользу «КПРФ». В ответном матче по ходу тайма место в воротах занял Василий Белов «Хочешь быть лучшим? Докажи» На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич подчеркнул, что для него важна целостность команды: каждый должен выполнять свою роль, ориентироваться на выданные ему задания: – Надежность вратаря тоже важна: когда голкипер выручает в нужный момент, команда продолжает работать, забивает голы, приходит результат. Мы находимся на правильном пути, и я поздравляю ребят с победой — наверное, сегодня мы ее заслужили. Обе команды неуступчивые, мастеровитые, и сегодня на площадке чувствовался накал. Завтра будет еще одна игра, и все будет совсем по–другому. Нужно настраиваться на матч и подарить зрителям хороший футбол. Евгений Куксевич Говоря о втором матче, Куксевич отметил, что соперник подавил норильчан, в первой же смене забив два мяча: – Было понятно, что МФК «КПРФ» направил «течение реки» в свое русло. Мне понравилось, что наша команда не надломилась, а стремилась отыграться и в принципе не нервничала. Мы могли бы еще забивать, но получили со стандарта третий гол. Думаю, что соперник сумел доказать, что он больше достоин победы... Три очка в двух матчах — не назову этот результат хорошим, лично я не удовлетворен им, так как вижу, как команда на самом деле может работать. Мы хотим, чтобы команда верила, что мы должны быть впереди, и выигрывать каждый матч. Нужно с первой до последней секунды доказывать, что ты хочешь быть лучшим. И не просто хочешь, а обязан добиться этого.

По итогам встречи «Норильский никель» набрал 16 очков и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. Следующие матчи северяне проведут в Югорске 23–24 ноября в рамках седьмого тура против «Газпром–ЮГРы», у которой сейчас 20 очков и четвертая позиция.

Михаил Туаев Фото предоставлены пресс–службой МФК «Норильский никель» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Первыми опасные моменты у ворот создали хозяева площадки, но усилия Дмитрия Бондарева, сменившего на посту Василия Белова, не позволили им открыть счет. Забегая вперед, отметим, что Бондарев, пополнивший состав норильчан в это межсезонье, на протяжении всей встречи демонстрировал надежную игру, и во многом благодаря его уверенным действиям «Норильский никель» праздновал победу.На третьей минуте оставшийся неприкрытым Болинья получил передачу от Ришата Котлярова и примерно с десяти метров нанес точный удар по воротам. На восьмой минуте стараниями своего испанского легионера «коммунисты» ответили противнику результативной атакой: Лин прорвался по левому флангу и мощнейшим ударом послал снаряд аккурат под перекладину. На 13–й минуте «КПРФ» потеряла мяч в своей штрафной, Котляров сделал пас на набегающего Сергеева, и капитан никельщиков в окружении защитников со второй попытки поразил цель. Через минуту уже Янар Асадов примерно с такой же позиции сравнивает счет — 2:2. Но радость хозяев длится недолго: они вновь теряют концентрацию на своей половине площадки, мяч подхватывает Руслан Кудзиев, играет в передачу с Болинья и ответным пасом заставляет капитулировать москвичей. На 21–й минуте за «фол последней надежды» с площадки удаляют Артема Ниязова, и спустя две минуты Кудзиев, воспользовавшись численным преимуществом своей команды, оформляет дубль.Во второй 25–минутке «КПРФ» активно наседала на ворота норильчан, но игрокам не хватало ни везения, ни мастерства для того, чтобы переиграть поймавшего кураж Бондарева. Северяне же, напротив, удачные моменты не упускают: сперва Болинья, воспользовавшись неразберихой в штрафной хозяев, на 41–й минуте проталкивает снаряд в сетку, а затем и Николай Канивец под занавес встречи ударом с дальней дистанции забивает гол в никем не прикрытые ворота — 6:2 в пользу «Норникеля».Видимо, проделав серьезную работу над ошибками, москвичи с первых же минут ответной встречи идут в атаку. Всего за две минуты Андрей Понкратов забивает два гола: сначала он удачно подставляется под мяч, выпущенный Ромуло, а затем после розыгрыша углового с близкого расстояния расстреливает ворота Бондарева. На шестой минуте стараниями Николая Канивца, играющего на добивание, никельщики сокращают разрыв. Но, к разочарованию гостей, за оставшееся до перерыва время им так и не удается развить свое преимущество, чего нельзя сказать о сопернике. На 13–й минуте Асадов забивает великолепный гол: воспользовавшись передачей с углового, он с дальней дистанции в падении наносит мощный и в то же время точный удар. На 19–й минуте, оторвавшись от опекунов, цели достигает и удар Арсена Багирова. К этому времени у норильчан за грубую игру с площадки удалили Данила Кутузова, а Бондарева в воротах сменил Белов.После перерыва долгое время ни у одной команды не получилось отличиться. На 31–й минуте площадку покидает Лин, но гостям не удается воспользоваться выпавшим шансом. На 46–й минуте, заменив голкипера на пятого полевого, «Норильскому никелю» удается отквитать мяч: гол забивает Сергей Сытин, который и примерил на себя вратарский свитер. Две минуты спустя, получив передачу от того же Сытина, цель поражает Болинья, подарив надежду своей команде. Но последнее слово в матче все же остается за «красными»: мяч попадает к Асадову, и он легко поражает пустые ворота, доведя таким образом счет до 5:3 в пользу «КПРФ».На послематчевой пресс–конференцииподчеркнул, что для него важна целостность команды: каждый должен выполнять свою роль, ориентироваться на выданные ему задания:– Надежность вратаря тоже важна: когда голкипер выручает в нужный момент, команда продолжает работать, забивает голы, приходит результат. Мы находимся на правильном пути, и я поздравляю ребят с победой — наверное, сегодня мы ее заслужили. Обе команды неуступчивые, мастеровитые, и сегодня на площадке чувствовался накал. Завтра будет еще одна игра, и все будет совсем по–другому. Нужно настраиваться на матч и подарить зрителям хороший футбол.Говоря о втором матче, Куксевич отметил, что соперник подавил норильчан, в первой же смене забив два мяча:– Было понятно, что МФК «КПРФ» направил «течение реки» в свое русло. Мне понравилось, что наша команда не надломилась, а стремилась отыграться и в принципе не нервничала. Мы могли бы еще забивать, но получили со стандарта третий гол. Думаю, что соперник сумел доказать, что он больше достоин победы... Три очка в двух матчах — не назову этот результат хорошим, лично я не удовлетворен им, так как вижу, как команда на самом деле может работать. Мы хотим, чтобы команда верила, что мы должны быть впереди, и выигрывать каждый матч. Нужно с первой до последней секунды доказывать, что ты хочешь быть лучшим. И не просто хочешь, а обязан добиться этого.По итогам встречи «Норильский никель» набрал 16 очков и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. Следующие матчи северяне проведут в Югорске 23–24 ноября в рамках седьмого тура против «Газпром–ЮГРы», у которой сейчас 20 очков и четвертая позиция.

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