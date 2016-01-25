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[Индекс номера 18 (09.02.2018)]

Важная веха

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин, врио губернатора Красноярского края Александр Усс и глава Норильска Ринат Ахметчин подвели итоги реализации первого этапа программы по улучшению экологической ситуации в регионе, подписав соответствующий документ.

Как отметил Владимир Потанин, компания во взаимодействии с руководством Норильска, Красноярского края и правительством РФ проводит большую работу по экологическому оздоровлению региона, которую планируется завершить до 2023 года:
– Мы должны сократить выбросы в пределах НПР на 75%. На этом пути мы проходим важные вехи, которые были бы ориентиром правильного пути для нас самих, а также для тех, кому это важно: работников компании, норильчан. Сейчас мы подводим итоги первого этапа нашей программы, связанного с закрытием никелевого завода и сокращением выбросов на 30–35%. Это лишь первый шаг, но, надеюсь, многие норильчане почувствовали изменения к лучшему, которых много лет не происходило.
Он также напомнил, что эта программа поддерживается краевыми властями, правительством страны, и для ее реализации выделены средства в виде снижения пошлин на платиноиды.
– Поэтому важно было отчитаться о проделанной работе. В своем докладе президенту РФ особый упор мы делали на выполнение социальных обязательств, — рассказал Владимир Потанин. — Вы все помните, что никелевый завод был закрыт очень корректно, люди трудоустроены на другие производства, более 1000 сотрудников прошли переобучение, пенсионеры покинули город, получив достойную компенсацию. Словом, я считаю, это хороший пример решения такого болезненного вопроса: программа затронула более 3000 работников, тем не менее все их социальные проблемы были решены.
Пока, правда, не решено, что будет с территорией никелевого завода, — руководство компании ждет предложения от горожан, подчеркнул Владимир Потанин.
– Здесь работает Агентство развития Норильска, и нам было бы интересно узнать мнения горожан, что бы они хотели видеть на этом месте. В любом случае мы приведем в порядок территорию, чтобы она осталась не памятником бесхозяйственности прошлых лет, а стала полезной площадью, возможно, организуем там экологически корректный полигон для испытания наших новых технологий. Может быть, это будет технопарк. Словом, вопрос открыт для обсуждения общественностью, — пояснил он.
Врио губернатора Александр Усс отметил работу компании в решении экологических вопросов на территории:
– Закрытие никелевого завода дало очевидный экологический эффект, не неся за собой при этом негативных социальных последствий и, что не менее важно, не отразившись на налоговых поступлениях в бюджет края. Что касается предстоящих решений в частности, реализации Серного проекта, столь масштабного и экологически значимого дела в обозримом прошлом страны не было. Потому мы с большим удовлетворением подводим итоги сделанного и ждем серьезного предстоящего шага.
В заключение встречи Александр Усс затронул тему реконструкции взлетно–посадочной полосы. По его мнению, первый этап прошел организованно, хотя и не без проблем, которых не избежать в каждом серьезном деле:
– Но в основном все мероприятия со строительно–технологической точки зрения были выдержаны, все прошло по графику. За это хочу поблагодарить участников проекта, а норильчан — за проявленные терпение и понимание. Несмотря на продолжение реконструкции этим летом, для авиапассажиров этот процесс будет практически незаметен, за исключением дозаправки в Новом Уренгое.
Он также анонсировал появление новых подобных проектов, однако от конкретики воздержался:
– Обещания перерастают в обязательства, а мы пока не готовы говорить о них. Давайте вместе смотреть в будущее и ждать новых проектов.

Татьяна Зачупейко
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
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Статьи текущего номера:
 
Президент компании «Норникель» Владимир Потанин, врио губернатора Красноярского края Александр Усс и глава Норильска Ринат Ахметчин подвели итоги реализации первого этапа программы по улучшению экологической ситуации в регионе, подписав соответствующий документ.

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