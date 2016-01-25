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[Индекс номера 18 (09.02.2018)]

 Визиты 
Позитивные сдвиги — это реальность

Вчера в Норильск с рабочим визитом прибыл врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Это его первая поездка в наш город после назначения на должность. Александр Усс посетил ряд городских объектов, встретился в норильчанами, подытожил решения, принятые в краевой столице на встрече с президентом России и заявил об одобренном главой государства решении создать Енисейскую экономическую зону.

Александр Усс
В первую очередь врио губернатора посетил площадку возведения храмового комплекса в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской на ул. Мира, 6. Он оценил масштабы храмового комплекса, отметил его нетипичную форму, масштабы, а также поинтересовался сроками завершения строительства. Глава Норильска Ринат Ахметчин сообщил, что строители обещают закрыть контур здания к Дню города. Тогда же в храме пройдет первое богослужение, а осенью в классы придут ученики воскресной школы. Александр Усс выразил желание присутствовать на открытии храма.
На строительстве храма
Общая площадь объекта — 2200 м2, самого храма — 450 м2. В храмовом комплексе будет расположено епархиальное управление, учебные классы воскресной школы, музей, посвященный репрессированному духовенству, а также храм со звонницей.
Далее Александр Усс ознакомился с работой НАРОДНОГО ШТАБА, открывшегося 5 февраля на первом этаже СРК «Арена». Там он встретился с волонтерами, задача которых — вовлечь норильчан в избирательный процесс в период подготовки к выборам президента России, которые состоятся 18 марта. Александр Усс отметил, что уже давно не был в Норильске, а «Арену» и вовсе посетил впервые. Оживленная атмосфера спортивно–развлекательного комплекса, отвечающего всем современным требованиям, пришлась ему по душе.
– Но самое впечатляющее — это то, насколько органично смотритесь здесь вы, молодые, перспективные люди, находящиеся в центре такого важного события, как выборы президента,– сказал Александр Усс. — Это очень ответственный момент не только для Норильска и края, но и для всей страны. Речь идет о необходимости сделать правильный выбор и проявить высокую гражданскую активность. Сейчас самое время подвести итоги, поговорить о проблемах, которые нас волнуют, и спланировать дальнейшие шаги. Я верю, что, опираясь в том числе и на вашу жизненную позицию, мы сможем и донести до людей нашу озабоченность наболевшими проблемами, и наметить решение острейших вопросов.
В НАРОДНОМ ШТАБЕ
Прокомментировал врио губернатора края и достигнутую между «Норникелем» и «Русской платиной» договоренность о стратегическом партнерстве и создании совместного предприятия:
– Объединение усилий двух компаний позволит в течение пяти лет осуществить проект, реализация которого положительно отразится на производственной деятельности «Норникеля», жизни Норильска, а также на краевых экономических и финансовых показателях. Мы ожидаем, что только отчисление налогов в краевой бюджет составит порядка 40 миллиардов рублей, а новое предприятие станет лидером в области технологий и экологической деятельности.
В плане улучшения экологической обстановки особенно важна реализация «Норникелем» Серного проекта. Тот факт, что его эффективность обсуждалась на встрече с президентом, не оставляет сомнений в том, что проект обязательно будет воплощен в жизнь.
Упомянул Александр Усс и о том, что экологическая обстановка в самом Красноярске пока остается неудовлетворительной. Однако, подчеркнул он, у руководства региона есть конкретные планы по оздоровлению ситуации. Речь идет и о модернизации крупных предприятий, таких как Красноярский алюминиевый завод, а также решении транспортной проблемы: сегодня Красноярск занимает третье в России место (после Москвы и Санкт–Петербурга) по числу легковых автомобилей на 10 тысяч человек населения.
Также врио губернатора рассказал о ближайших перспективах развития Красноярского края:
– Президент поддержал инициативу создания макроэкономического региона Енисейская Сибирь, который охватит наш край, Тыву и Хакасию. Я глубоко убежден, что сегодня в нашей стране нет другой такой территории, где возможность резких позитивных сдвигов была бы так реальна. У нас есть не менее десятка крупных проектов, имеющих межрегиональное значение, которые уже находятся в высокой степени готовности. Полагаю, что «добро», данное президентом, послужит мощнейшим импульсом развития Сибири и страны в целом, — заключил он.
Добавим, что в первый день своего пребывания в Норильске Александр Усс встретился с активом города и посетил благотворительный хоккейный матч с участием звезд российского спорта. А сегодня он оценит работу многофункционального центра и ответит на вопросы журналистов.

Татьяна Зачупейко
Фото Владимира Макушкина
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Президент компании «Норникель» Владимир Потанин, врио губернатора Красноярского края Александр Усс и глава Норильска Ринат Ахметчин подвели итоги реализации первого этапа программы по улучшению экологической ситуации в регионе, подписав соответствующий документ.

Визиты 
Вчера в Норильск с рабочим визитом прибыл врио губернатора Красноярского края Александр Усс. Это его первая поездка в наш город после назначения на должность. Александр Усс посетил ряд городских объектов, встретился в норильчанами, подытожил решения, принятые в краевой столице на встрече с президентом России и заявил об одобренном главой государства решении создать Енисейскую экономическую зону.

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